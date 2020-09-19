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  3. Австрия
Сваровски Тироль
1:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
ЛАСК
0'
1:0
5' Гол
Баден Николай
38' Желтая карточка
Хагер Штефан
1:1
39' Пенальти
Рагуц Марко
45'+1
25
Освальд
Фердинанд
21
Zan
Rogelj
34
Хагер
Штефан
4
Гугганиг
Давид
28
Шнегг
Давид
7
Прантер
Беньямин
6
Пецос
Атанасиос
43
Челич
Неманя
9
Баден
Николай
27
Йебоа
Келвин
22
Дедич
Златко
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
22
Чеберко
Евгений
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
17
Грубер
Андреас
14
Балик
Гусейн
29
Рагуц
Марко
Сваровски Тироль
4-4-2
ЛАСК
3-4-2-1

Ход матча

5'
Баден Николай
(Йебоа Келвин)
1:0
38'
Хагер Штефан
 
39'
1:1
Рагуц Марко

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баден Николай 1 0.5
2. Шнегг Давид 1 0.5
3. Дедич Златко 1 (1) 0.5
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грубер Андреас 1 0.5
2. Михорль Петер 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Освальд Фердинанд 1 0
2. Бучачер Флориан 1 0
3. Ридер Флориан 1 0
4. Челич Неманя 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Михорль Петер 1 0
2. Визингер Филип 1 0
3. Реннер Рене 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сваровски Тироль 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0
 ЛАСК 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Сваровски Тироль Последние 20 матчей: + = -
Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира
Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва
ЛАСК Последние 20 матчей: + = -
ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ
ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Хартберг 1:5 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Маттерсбург 0:1 ЛАСК

Последние игры между собой

Сваровски Тироль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
ЛАСК: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Сваровски Тироль 0:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:1 Сваровски Тироль Бундеслига ЛАСК 8:2 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК Эрсте Лига
ЛАСК 2:0 Сваровски Тироль Эрсте Лига Сваровски Тироль 3:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2:1 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Рапид Вена 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
3. ЛАСК 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Рид 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Штурм 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
6. Санкт-Пёльтен 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Хартберг 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сваровски Тироль 1:1 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Альтах 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Вольфсбергер 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Адмира 1 0 0 1 1 - 4 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
ЛАСК
6.72
4.75
2.34
Все Коэффициенты
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.95 3.60 2.25
2.95 3.60 2.15
5.95 4.75 1.49
8.21 5.07 1.36
3.02 3.54 2.34

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 11.00 1.02 4.00 1.22 3.75 1.25 2.10 1.73 1.94 1.86 1.73 2.11 1.87 1.87 1.30 3.30 1.31 3.25 1.09 6.50 1.10 6.25 1.01 12.00 1.02 11.00
16.75 1.01 15.25 1.02 5.40 1.16 4.40 1.22 2.61 1.55 2.01 1.82 1.64 2.29 1.35 3.26 1.26 3.94 1.11 6.65
4.82 1.18 3.92 1.25 2.42 1.56 1.90 1.89 1.57 2.39 1.30 3.50 1.23 4.13
5.16 1.18 3.24 1.37 2.87 1.45 2.49 1.57 2.07 1.81 1.83 2.06 1.62 2.38 1.91 1.97 1.68 2.26 1.28 3.80 1.20 4.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.44 1.52 2.65 2.20 1.23 3.95 1.07 7.50 1.05 8.50
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
3.50 1.30 2.42 1.56 1.60 2.33 1.23 4.13 1.16 5.18
3.17 1.38 2.52 1.56 1.89 1.99 1.40 3.09 1.22 4.53 1.65 2.32 1.42 2.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.75 1.50 2.48 1.31 3.30
5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.11 5.80
1.78 2.03
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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