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  3. Австрия
Сваровски Тироль
1:1
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
0'
1:0
5' Гол
Баден Николай
31' Желтая карточка
Освальд Фердинанд
38' Желтая карточка
Хагер Штефан
1:1
39' Пенальти
Рагуц Марко
59' Желтая карточка
Гугганиг Давид
90'+4
25
Освальд
Фердинанд
21
Zan
Rogelj
34
Хагер
Штефан
4
Гугганиг
Давид
28
Шнегг
Давид
7
Прантер
Беньямин
6
Пецос
Атанасиос
43
Челич
Неманя
9
Баден
Николай
27
Йебоа
Келвин
22
Дедич
Златко
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
22
Чеберко
Евгений
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
17
Грубер
Андреас
14
Балик
Гусейн
29
Рагуц
Марко
Сваровски Тироль
4-4-2
ЛАСК
3-4-2-1

Ход матча

5'
Баден Николай
(Йебоа Келвин)
1:0
31'
Освальд Фердинанд
 
38'
Хагер Штефан
 
39'
1:1
Рагуц Марко
46'
 
Андраде Андреас
Чеберко Евгений
56'
Ридер Флориан
Прантер Беньямин
 
59'
Гугганиг Давид
 
65'
 
Гргич Лукас
Грубер Андреас
70'
Tobias Anselm
Дедич Златко
 
70'
Renny Smith
Баден Николай
 
80'
Johannes Naschberger
Челич Неманя
 
80'
 
Райтер Доминик
Михорль Петер
86'
 
Мадсен Мадс Эмиль
Холланд Джеймс

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баден Николай 1 0.5
2. Шнегг Давид 1 0.5
3. Дедич Златко 1 (1) 0.5
4. Йебоа Келвин 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грубер Андреас 1 0.5
2. Рагуц Марко 1 (1) 0.5
3. Михорль Петер 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Освальд Фердинанд 2 0
2. Хагер Штефан 1 0
3. Гугганиг Давид 1 0
4. Бучачер Флориан 1 0
5. Ридер Флориан 1 0
6. Челич Неманя 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Михорль Петер 1 0
2. Визингер Филип 1 0
3. Реннер Рене 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сваровски Тироль 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0 0 0
 ЛАСК 0 0 100% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Сваровски Тироль Последние 20 матчей: + = -
Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира
Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва
ЛАСК Последние 20 матчей: + = -
ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ
ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Хартберг 1:5 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Маттерсбург 0:1 ЛАСК

Последние игры между собой

Сваровски Тироль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
ЛАСК: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Сваровски Тироль 0:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:1 Сваровски Тироль Бундеслига ЛАСК 8:2 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК Эрсте Лига
ЛАСК 2:0 Сваровски Тироль Эрсте Лига Сваровски Тироль 3:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Рапид Вена 2 1 1 0 5 - 2 4
3. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Рид 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Штурм 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Санкт-Пёльтен 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Хартберг 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сваровски Тироль 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Альтах 2 0 1 1 2 - 5 1
10. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Вольфсбергер 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Адмира 1 0 0 1 1 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Рагуц Марко из команды ЛАСК забивает с точки!
  • Желтая карточка
    38'
    Хагер Штефан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Освальд Фердинанд получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Баден Николай бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
7.20 1.70 2.85
5.95 4.75 1.49
8.21 5.07 1.36
10.31 1.47 3.70

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 11.00 1.02 4.00 1.22 1.82 1.92 2.10 1.73 1.94 1.86 1.73 2.11 1.11 5.80 1.30 3.30 1.45 2.62 1.09 6.50 1.14 5.20 1.01 12.00 1.02 11.00
16.75 1.01 15.25 1.02 5.40 1.16 4.40 1.22 2.61 1.55 2.01 1.82 1.64 2.29 1.35 3.26 1.26 3.94 1.11 6.65
4.82 1.18 3.92 1.25 2.42 1.56 1.90 1.89 1.57 2.39 1.30 3.50 1.23 4.13
5.16 1.18 1.53 2.59 1.32 3.55 2.03 1.85 1.66 2.31 1.48 2.77 2.09 1.79 1.77 2.12 1.56 2.51 1.11 7.11 1.20 4.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.44 1.52 2.65 2.20 1.23 3.95 1.07 7.50 1.05 8.50
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
3.50 1.30 2.42 1.56 1.60 2.33 1.23 4.13 1.16 5.18
3.17 1.38 2.52 1.56 1.89 1.99 1.40 3.09 1.22 4.53 1.65 2.32 1.42 2.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.75 1.50 2.48 1.31 3.30
5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.11 5.80
1.78 2.03
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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