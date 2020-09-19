Сваровски Тироль
1:1
Конец матча
Стадион: Тиволи Ной
ЛАСК
1:0
5' ГолБаден Николай
31' Желтая карточкаОсвальд Фердинанд
38' Желтая карточкаХагер Штефан
1:1
39' ПенальтиРагуц Марко
59' Желтая карточкаГугганиг Давид
21
Zan
Rogelj
34
Хагер
Штефан
28
Шнегг
Давид
43
Челич
Неманя
27
Йебоа
Келвин
22
Дедич
Златко
14
Балик
Гусейн
29
Рагуц
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Zan RogeljЗащитник
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КелвинНападающий
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнПолузащитник
-
29 Рагуц МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
Ход матча
5'
1:0
38'
39'
1:1
59'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баден Николай
|1
|0.5
|2.
|Шнегг Давид
|1
|0.5
|3.
|Дедич Златко
|1 (1)
|0.5
|4.
|Йебоа Келвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грубер Андреас
|1
|0.5
|2.
|Рагуц Марко
|1 (1)
|0.5
|3.
|Михорль Петер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|2.
|Хагер Штефан
|1
|0
|3.
|Гугганиг Давид
|1
|0
|4.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|5.
|Ридер Флориан
|1
|0
|6.
|Челич Неманя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Михорль Петер
|1
|0
|2.
|Визингер Филип
|1
|0
|3.
|Реннер Рене
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сваровски Тироль
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|0
|ЛАСК
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: + = -Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира
Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва
ЛАСК Последние 20 матчей: + = -ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ
ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Хартберг 1:5 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Маттерсбург 0:1 ЛАСК
Последние игры между собой
Сваровски Тироль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
ЛАСК: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Рид
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Штурм
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Санкт-Пёльтен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Хартберг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|Альтах
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|10.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Вольфсбергер
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Адмира
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|11.00
|1.02
|4.00
|1.22
|1.82
|1.92
|2.10
|1.73
|1.94
|1.86
|1.73
|2.11
|1.11
|5.80
|—
|—
|1.30
|3.30
|—
|—
|1.45
|2.62
|1.09
|6.50
|1.14
|5.20
|1.01
|12.00
|1.02
|11.00
|16.75
|1.01
|15.25
|1.02
|5.40
|1.16
|4.40
|1.22
|2.61
|1.55
|—
|—
|2.01
|1.82
|—
|—
|1.64
|2.29
|—
|—
|1.35
|3.26
|—
|—
|1.26
|3.94
|1.11
|6.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.82
|1.18
|3.92
|1.25
|2.42
|1.56
|—
|—
|1.90
|1.89
|—
|—
|1.57
|2.39
|—
|—
|1.30
|3.50
|—
|—
|1.23
|4.13
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.16
|1.18
|—
|—
|1.53
|2.59
|1.32
|3.55
|2.03
|1.85
|1.66
|2.31
|1.48
|2.77
|2.09
|1.79
|1.77
|2.12
|1.56
|2.51
|1.11
|7.11
|—
|—
|1.20
|4.76
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.44
|1.52
|—
|—
|2.65
|2.20
|—
|—
|1.23
|3.95
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.05
|8.50
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.67
|2.21
|—
|—
|1.27
|3.76
|—
|—
|1.18
|4.90
|—
|—
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.42
|1.56
|—
|—
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.23
|4.13
|—
|—
|1.16
|5.18
|—
|—
|—
|—
|3.17
|1.38
|2.52
|1.56
|1.89
|1.99
|1.40
|3.09
|1.22
|4.53
|1.65
|2.32
|1.42
|2.98
|—
|—
|—
|—