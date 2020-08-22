Веллингтон Феникс
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Bankwest Stadium (Sydney)
Перт Глори
33
Редди
Лиэм
23
Ингем
Дэйн
21
Элрич
Тарек
27
Хуанде
Хуан
88
Килкенни
Нил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Саттон СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Уэйн БенНападающий
-
30 Zac Jones2
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
-
23 Ингем ДэйнЗащитник
-
21 Элрич ТарекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Хуанде ХуанПолузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Малик ОсамаЗащитник
- Защитник
-
22 Лиа ВинсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: + = -Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед
Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс
Перт Глори Последние 20 матчей: + = -Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори
Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Перт Глори: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 3:3 Перт Глори A-Лига Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Перт Глори 2:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс A-Лига