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Веллингтон Феникс
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Перт Глори
0' 5'
1
Маринович
Стефан
17
Эллиот
Каллан
27
Тэйлор
Стивен
4
Хадсон-Вихонги
Те-Атавай
13
Какас
Либерато
10
Давила
Улисес
8
Девлин
Кэмерон
5
Штайнманн
Матти
7
Пископо
Рено
11
Сотирио
Джошуа
9
Болл
Дэвид
33
Редди
Лиэм
23
Ингем
Дэйн
21
Элрич
Тарек
16
Мрчела
Томислав
5
Франьич
Иван
29
Попович
Кристиан
27
Хуанде
Хуан
88
Килкенни
Нил
20
Бриммер
Джейк
9
Форнароли
Бруно
7
Чианесе
Джоэль
Веллингтон Феникс
Перт Глори

Предыдущие игры

Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед
Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс
Перт Глори Последние 20 матчей: + = -
Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори
Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори

Последние игры между собой

Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Перт Глори: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори A-Лига Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс A-Лига
Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 3:3 Перт Глори A-Лига Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Перт Глори 2:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс A-Лига
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sky Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

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2.70 3.30 2.60
2.45 3.30 2.85
2.65 3.30 2.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.03
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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