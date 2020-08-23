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Брисбен Роар
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
4' Желтая карточка
_Uskok T.
9'
21
Янг
Джейми
19
Хинджерт
Джек
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
3
Браун
Кори
26
О'Ши
Джеймс
8
Danny
Kim
2
Невилл
Скотт
12
Ридентон
Мэттью
23
Уэнзел-Холлс
Дилан
77
Макдональд
Скотт
1
Курто
Филип
6
Имаи
Томоки
4
Дюрэнт
Эндрю
2
Калвер
Аарон
19
Рисдон
Джош
10
Луштица
Стивен
22
Ускок
Томислав
11
Пэйн
Коннор
23
Диаманти
Алессандро
18
Бериша
Бесарт
14
Берджесс
Макс
Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед

Ход матча

4'
 
_Uskok T.

Предыдущие игры

Брисбен Роар Последние 20 матчей: + = -
Брисбен Роар 1:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед
Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Сидней 5:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед

Последние игры между собой

Брисбен Роар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед A-Лига
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    4'
    Ускок Томислав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брисбен Роар
Ничья
Вестерн Юнайтед
2.55
3.35
2.80
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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