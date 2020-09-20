Адмира
0:4
Первый тайм: 39'
Стадион: БСФЦ
Санкт-Пёльтен
0:1
3' ГолMarcel Tanzmayr
0:2
16' ГолШмидт Александер
20' Желтая карточкаRoman Kerschbaum
0:3
29' ГолШмидт Александер
36' Желтая карточкаPeter Pokorny
22
Marcus
Maier
27
Emanuel
Aiwu
16
Хоффер
Эрвин
13
Armin
Gremsl
3
Luan
IX
21
Шульц
Кофи
19
Dor
Hugy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Marcus MaierЗащитник
- Полузащитник
-
27 Emanuel AiwuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Хоффер ЭрвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Сольдо Звонимир
- Основной состав
-
13 Armin GremslВратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Luan IXЗащитник
-
21 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Dor HugyНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
Ход матча
3'
16'
20'
29'
36'
40'
0:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marco Hausjell
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шмидт Александер
|2
|1
|2.
|Marcel Tanzmayr
|1
|0.5
|3.
|Robert Ljubicic
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Майерхофер Штефан
|1
|0
|2.
|Roman Kerschbaum
|1
|0
|3.
|Marcus Maier
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Луксбахер Даниэль
|1
|0
|2.
|Daniel Schuetz
|1
|0
|3.
|Шмидт Александер
|1
|0
|4.
|Peter Pokorny
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Адмира
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Санкт-Пёльтен
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Адмира Последние 20 матчей: + = -Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн
ВСК Герта 0:3 Адмира Винер Виктория 1:2 Адмира Адмира 2:1 Амштеттен Адмира 3:2 Словацко Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Адмира 2:1 Баник Острава Адмира 0:3 Винер Нойштадт Штурм 2:2 Адмира Сваровски Тироль 0:0 Адмира Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Маттерсбург 1:2 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах Адмира 0:3 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: + = -Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен
Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ческе-Будеевице Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Санкт Валентин 0:5 Санкт-Пёльтен Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Лисен Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен
Последние игры между собой
Адмира: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 3
Санкт-Пёльтен: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 9
Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Санкт-Пёльтен Кубок Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Санкт-Пёльтен
|3:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Рид
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Штурм
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Хартберг
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|Вольфсбергер
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Альтах
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Адмира
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|12.00
|1.01
|8.80
|1.05
|10.00
|1.03
|2.85
|1.40
|7.50
|1.07
|1.77
|2.05
|1.55
|2.44
|2.62
|1.45
|1.15
|4.90
|1.52
|2.42
|1.03
|10.00
|1.17
|4.70
|1.04
|9.00
|11.00
|1.04
|9.50
|1.06
|3.72
|1.28
|2.91
|1.42
|1.99
|1.91
|—
|—
|1.56
|2.46
|1.37
|3.15
|1.17
|5.25
|1.13
|5.95
|1.04
|11.25
|—
|—
|—
|—