  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
Адмира
0:4
Первый тайм: 39'

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
0:1
3' Гол
Marcel Tanzmayr
0:2
16' Гол
Шмидт Александер
20' Желтая карточка
Roman Kerschbaum
0:3
29' Гол
Шмидт Александер
36' Желтая карточка
Peter Pokorny
0:4
40' Гол
 39'
1
Ляйтнер
Андреас
12
Lukas
Malicsek
4
Sebastian
Bauer
23
Pascal
Petlach
22
Marcus
Maier
8
Roman
Kerschbaum
27
Emanuel
Aiwu
21
Гартнер
Кристиан
11
Muhammed-Cham
Saracevic
16
Хоффер
Эрвин
17
Aleksandar
Cirkovic
13
Armin
Gremsl
14
Блауэнштайнер
Микаэль
17
Ahmet
Muhamedbegovic
3
Luan
IX
21
Шульц
Кофи
20
Daniel
Schuetz
6
Peter
Pokorny
39
Robert
Ljubicic
12
Marcel
Tanzmayr
9
Шмидт
Александер
19
Dor
Hugy
Адмира
4-3-3
Санкт-Пёльтен
4-3-3

Ход матча

3'
0:1
Marcel Tanzmayr
(Шмидт Александер)
16'
0:2
Шмидт Александер
(Robert Ljubicic)
20'
Roman Kerschbaum
 
29'
Leonardo Lukacevic
Marcus Maier
 
29'
0:3
Шмидт Александер
(Marcel Tanzmayr)
36'
 
Peter Pokorny
40'
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marco Hausjell 1 0.5
Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмидт Александер 2 1
2. Marcel Tanzmayr 1 0.5
3. Robert Ljubicic 0 0

Карточки

Адмира
# Игрок      
1. Майерхофер Штефан 1 0
2. Roman Kerschbaum 1 0
3. Marcus Maier 1 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Луксбахер Даниэль 1 0
2. Daniel Schuetz 1 0
3. Шмидт Александер 1 0
4. Peter Pokorny 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Адмира 0 0 0 0 0 100% (1)
 Санкт-Пёльтен 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: + = -
Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн
ВСК Герта 0:3 Адмира Винер Виктория 1:2 Адмира Адмира 2:1 Амштеттен Адмира 3:2 Словацко Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Адмира 2:1 Баник Острава Адмира 0:3 Винер Нойштадт Штурм 2:2 Адмира Сваровски Тироль 0:0 Адмира Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Маттерсбург 1:2 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах Адмира 0:3 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен
Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ческе-Будеевице Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Санкт Валентин 0:5 Санкт-Пёльтен Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Лисен Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен

Последние игры между собой

Адмира: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 3
Санкт-Пёльтен: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 9
Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Бундеслига
Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Санкт-Пёльтен Кубок Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Рапид Вена 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Санкт-Пёльтен 3:0 2 1 1 0 3 - 0 4
4. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Рид 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Штурм 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Хартберг 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Сваровски Тироль 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Вольфсбергер 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Альтах 2 0 1 1 2 - 5 1
11. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Адмира 0:3 2 0 0 2 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Peter Pokorny получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Шмидт Александер бьет в цель!
  • 29'
    Marcus Maier уходит с поля. Leonardo Lukacevic выходит вместо него
  • Желтая карточка
    20'
    Roman Kerschbaum получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Шмидт Александер бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Marcel Tanzmayr бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Адмира
Ничья
Санкт-Пёльтен
3.12
8.50
2.27
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Адмира 0:4 Санкт-Пёльтен онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
19.00 8.50 1.12
18.00 8.50 1.10
3.12 3.40 2.27

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.00 1.01 8.80 1.05 10.00 1.03 2.85 1.40 7.50 1.07 1.77 2.05 1.55 2.44 2.62 1.45 1.15 4.90 1.52 2.42 1.03 10.00 1.17 4.70 1.04 9.00
11.00 1.04 9.50 1.06 3.72 1.28 2.91 1.42 1.99 1.91 1.56 2.46 1.37 3.15 1.17 5.25 1.13 5.95 1.04 11.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.02 1.79 2.75 1.42 1.13 5.20 1.77 1.97 1.11 5.80
3.00 1.39 2.01 1.80 1.46 2.72 1.15 5.45 1.10 6.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30
4.05 1.24 2.83 1.43 1.75 2.08 1.31 3.45 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.55
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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