Первый тайм

40' Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!

37' Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!

36' Peter Pokorny получил желтую карточку от судьи

29' Г О О О О Л - Шмидт Александер бьет в цель!

20' Roman Kerschbaum получил желтую карточку от судьи

16' Г О О О О Л - Шмидт Александер бьет в цель!

12' Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!

3' Г О О О О Л - Marcel Tanzmayr бьет в цель!