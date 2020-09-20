  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
Адмира
0:5
Конец матча

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
0:1
3' Гол
Marcel Tanzmayr
0:2
16' Гол
Шмидт Александер
20' Желтая карточка
Roman Kerschbaum
0:3
29' Гол
Шмидт Александер
36' Желтая карточка
Peter Pokorny
0:4
40' Гол
Luan IX
0:5
69' Гол
Dor Hugy
90' Желтая карточка
Michael Steinwender
90'+4
1
Ляйтнер
Андреас
12
Lukas
Malicsek
4
Sebastian
Bauer
23
Pascal
Petlach
22
Marcus
Maier
8
Roman
Kerschbaum
27
Emanuel
Aiwu
21
Гартнер
Кристиан
11
Muhammed-Cham
Saracevic
16
Хоффер
Эрвин
17
Aleksandar
Cirkovic
13
Armin
Gremsl
14
Блауэнштайнер
Микаэль
17
Ahmet
Muhamedbegovic
3
Luan
IX
21
Шульц
Кофи
20
Daniel
Schuetz
6
Peter
Pokorny
39
Robert
Ljubicic
12
Marcel
Tanzmayr
9
Шмидт
Александер
19
Dor
Hugy
Адмира
4-3-3
Санкт-Пёльтен
4-3-3

Ход матча

3'
0:1
Marcel Tanzmayr
(Шмидт Александер)
16'
0:2
Шмидт Александер
(Robert Ljubicic)
20'
Roman Kerschbaum
 
28'
Leonardo Lukacevic
Lukas Malicsek
 
29'
0:3
Шмидт Александер
(Marcel Tanzmayr)
36'
 
Peter Pokorny
40'
0:4
Luan IX
(Dor Hugy)
46'
Майерхофер Штефан
Aleksandar Cirkovic
 
46'
Шёссвендтер Кристоф
Pascal Petlach
 
58'
Maximilian Breunig
Гартнер Кристиан
 
58'
 
Nicolas Meister
Marcel Tanzmayr
58'
Marco Hausjell
Хоффер Эрвин
 
58'
 
Луксбахер Даниэль
Daniel Schuetz
68'
 
Дрешер Даниэль
Peter Pokorny
69'
0:5
Dor Hugy
79'
 
Грозурек Лукас
Шмидт Александер
79'
 
Michael Steinwender
Шульц Кофи
90'
 
Michael Steinwender

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marco Hausjell 1 0.5
Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмидт Александер 2 1
2. Dor Hugy 1 0.5
3. Marcel Tanzmayr 1 0.5
4. Luan IX 1 0.5
5. Robert Ljubicic 0 0

Карточки

Адмира
# Игрок      
1. Майерхофер Штефан 1 0
2. Roman Kerschbaum 1 0
3. Marcus Maier 1 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Peter Pokorny 2 0
2. Луксбахер Даниэль 1 0
3. Daniel Schuetz 1 0
4. Шмидт Александер 1 0
5. Michael Steinwender 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Адмира 0 0 0 0 0 100% (1)
 Санкт-Пёльтен 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 20% (1) 0

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: + = -
Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн
ВСК Герта 0:3 Адмира Винер Виктория 1:2 Адмира Адмира 2:1 Амштеттен Адмира 3:2 Словацко Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Адмира 2:1 Баник Острава Адмира 0:3 Винер Нойштадт Штурм 2:2 Адмира Сваровски Тироль 0:0 Адмира Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Маттерсбург 1:2 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах Адмира 0:3 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен
Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ческе-Будеевице Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Санкт Валентин 0:5 Санкт-Пёльтен Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Лисен Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен

Последние игры между собой

Адмира: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 3
Санкт-Пёльтен: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 9
Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Бундеслига
Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Санкт-Пёльтен Кубок Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Санкт-Пёльтен 2 1 1 0 5 - 0 4
3. Рапид Вена 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Рид 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Вольфсбергер 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Штурм 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Сваровски Тироль 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Аустрия Вена 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Хартберг 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Альтах 2 0 1 1 2 - 5 1
12. Адмира 2 0 0 2 1 - 9 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Luan бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Peter Pokorny получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Шмидт Александер бьет в цель!
  • 28'
    Lukas Malicsek уходит с поля. Leonardo Lukacevic выходит вместо него
  • Желтая карточка
    20'
    Roman Kerschbaum получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Шмидт Александер бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Marcel Tanzmayr бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
18.00 8.50 1.10
3.12 3.40 2.27

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
12.00 1.01 8.80 1.05 10.00 1.03 2.85 1.40 7.50 1.07 1.77 2.05 1.55 2.44 2.62 1.45 1.15 4.90 4.90 1.15 1.03 10.00 2.31 1.57 1.25 3.75 1.03 10.00
11.00 1.04 9.50 1.06 3.72 1.28 2.91 1.42 1.99 1.91 1.56 2.46 1.37 3.15 1.17 5.25 1.13 5.95 1.04 11.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.02 1.79 2.75 1.42 1.13 5.20 1.77 1.97 1.11 5.80
3.00 1.39 2.01 1.80 1.46 2.72 1.15 5.45 1.10 6.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30
4.05 1.24 2.83 1.43 1.75 2.08 1.31 3.45 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
6
Бонус: 19 500 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный