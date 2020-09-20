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  3. Австрия
Хартберг
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Вольфсбергер
0'
19' Желтая карточка
Новак Михаэль
30' Желтая карточка
Samson Tijani
41'
1
Rene
Swete
6
Линхарт
Андреас
31
Thomas
Rotter
32
Felix
Luckender
14
Клем
Кристиан
23
Кайнц
Тобиас
18
Philipp
Sturm
28
Juergen
Heil
8
Samson
Tijani
27
Lukas
Ried
24
Тадич
Дарио
29
Куттин
Мануэль
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
15
Рнич
Неманья
4
Jonathan
Scherzer
30
Тафернер
Маттойс
16
Ляйтгеб
Марио
19
Шпранглер
Свен
10
Линдль
Михаэль
9
Йовелич
Деян
11
Визингер
Дарио
Хартберг
4-1-4-1
Вольфсбергер
4-3-1-2

Ход матча

19'
 
Новак Михаэль
30'
Samson Tijani
 

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 1 0.5
2. Клем Кристиан 0 0
Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Визингер Дарио 1 0.5

Карточки

Хартберг
# Игрок      
1. Гольнер Манфред 1 0
2. Lukas Ried 1 0
Вольфсбергер
# Игрок      
1. Лочошвили Лука 0 1
2. Рнич Неманья 1 0
3. Новак Михаэль 1 0
4. Jonathan Scherzer 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Хартберг 0 0 0 100% (1) 0 0
 Вольфсбергер 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: + = -
Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг Хартберг 1:0 Марибор Дорнбирнер 0:7 Хартберг
Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 1:4 Баник Острава Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Штурм 1:4 Хартберг Хартберг 3:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Хартберг 1:5 ЛАСК Рапид Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:4 Хартберг Хартберг 0:6 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:2 Хартберг Австрия Вена 1:0 Хартберг
Вольфсбергер Последние 20 матчей: + = -
Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер
Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав Блайбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:4 Эренхаузен Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Хартберг 3:3 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:4 Хартберг Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Вольфсбергер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Хартберг 3:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:4 Хартберг Бундеслига Вольфсбергер 3:0 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:2 Вольфсбергер Бундеслига
Хартберг 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 3:4 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:3 Вольфсбергер Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Рапид Вена 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Санкт-Пёльтен 3:0 2 1 1 0 3 - 0 4
4. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Рид 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Штурм 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Хартберг 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Сваровски Тироль 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Вольфсбергер 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Альтах 2 0 1 1 2 - 5 1
11. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Адмира 0:3 2 0 0 2 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Samson Tijani получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Новак Михаэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Вольфсбергер
4.25
4.43
1.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хартберг 0:0 Вольфсбергер онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.05 3.55 1.80
4.25 3.90 1.80
4.00 4.11 1.78
4.05 4.43 1.79

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.03 11.50 1.02 3.30 1.30 4.50 1.18 1.85 1.90 2.12 1.72 2.14 1.71 1.87 1.93 1.31 3.25 1.38 2.90 1.10 6.25 1.12 5.60 1.02 11.00 1.03 10.50 1.01 12.60
13.50 1.03 5.45 1.16 4.55 1.21 2.57 1.52 2.05 1.79 1.70 2.27 1.37 3.15 1.29 3.68 1.13 6.20 1.11 6.90 1.03 12.75
12.94 1.03 11.89 1.03 5.39 1.15 4.38 1.21 2.64 1.48 2.10 1.73 1.68 2.18 1.38 3.03 1.28 3.65 1.13 5.88 1.11 6.49 1.04 10.70 1.03 11.89
6.00 1.15 2.74 1.48 2.46 1.59 2.15 1.76 1.88 2.01 1.69 2.25 1.54 2.61 1.28 3.92 1.11 7.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.00 1.76 2.60 1.45 1.15 5.00 1.27 3.60 1.14 5.20
3.68 1.28 2.59 1.50 1.67 2.20 1.28 3.64 1.18 4.90
3.74 1.27 2.61 1.49 1.68 2.18 1.28 3.65 1.19 4.66 1.05 9.74 1.04 10.70
3.40 1.35 2.72 1.50 2.00 1.89 1.68 2.27 1.48 2.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.66 1.60 2.25 1.36 3.00
5.45 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.57 2.40 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
1.52 2.52
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
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