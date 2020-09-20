Хартберг
0:2
Конец матча
Стадион: Profertil Arena Hartberg
Вольфсбергер
19' Желтая карточкаНовак Михаэль
31' Желтая карточкаSamson Tijani
0:1
55' ГолТафернер Маттойс
0:2
60' ГолВизингер Дарио
72' Вторая желтая карточкаSamson Tijani
23
Кайнц
Тобиас
28
Juergen
Heil
27
Lukas
Ried
24
Тадич
Дарио
15
Рнич
Неманья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Juergen HeilПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Lukas RiedПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Abdoul Yoda
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сольдо МаркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
Ход матча
19'
31'
55'
55'
60'
0:2
72'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|1
|0.5
|2.
|Клем Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Визингер Дарио
|2
|1
|2.
|Тафернер Маттойс
|1
|0.5
|3.
|Линдль Михаэль
|0
|0
|4.
|Jonathan Scherzer
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Samson Tijani
|1
|1
|2.
|Гольнер Манфред
|1
|0
|3.
|Lukas Ried
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лочошвили Лука
|0
|1
|2.
|Рнич Неманья
|1
|0
|3.
|Новак Михаэль
|1
|0
|4.
|Jonathan Scherzer
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хартберг
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Вольфсбергер
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: + = -Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг Хартберг 1:0 Марибор Дорнбирнер 0:7 Хартберг
Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 1:4 Баник Острава Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Штурм 1:4 Хартберг Хартберг 3:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Хартберг 1:5 ЛАСК Рапид Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:4 Хартберг Хартберг 0:6 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:2 Хартберг Австрия Вена 1:0 Хартберг
Вольфсбергер Последние 20 матчей: + = -Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер
Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав Блайбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:4 Эренхаузен Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Хартберг 3:3 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:4 Хартберг Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Вольфсбергер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Санкт-Пёльтен
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|3.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Рид
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Вольфсбергер
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Штурм
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|Аустрия Вена
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Хартберг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Альтах
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|12.
|Адмира
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|4.70
|1.17
|11.50
|1.02
|1.97
|1.77
|4.50
|1.18
|1.09
|6.50
|2.12
|1.72
|2.14
|1.71
|1.87
|1.93
|1.25
|3.75
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.03
|10.00
|1.12
|5.60
|1.02
|11.00
|1.03
|10.50
|1.01
|12.60
|—
|—
|13.50
|1.03
|5.45
|1.16
|4.55
|1.21
|2.57
|1.52
|—
|—
|2.05
|1.79
|—
|—
|1.70
|2.27
|—
|—
|1.37
|3.15
|1.29
|3.68
|1.13
|6.20
|1.11
|6.90
|1.03
|12.75
|—
|—
|12.94
|1.03
|11.89
|1.03
|5.39
|1.15
|4.38
|1.21
|2.64
|1.48
|—
|—
|2.10
|1.73
|—
|—
|1.68
|2.18
|—
|—
|1.38
|3.03
|1.28
|3.65
|1.13
|5.88
|1.11
|6.49
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|—
|—
|6.00
|1.15
|—
|—
|2.74
|1.48
|2.46
|1.59
|2.15
|1.76
|1.88
|2.01
|1.69
|2.25
|1.54
|2.61
|—
|—
|1.28
|3.92
|—
|—
|1.11
|7.62
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.00
|1.76
|—
|—
|2.60
|1.45
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.27
|3.60
|1.14
|5.20
|—
|—
|—
|—
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.28
|3.64
|1.18
|4.90
|—
|—
|—
|—
|3.74
|1.27
|—
|—
|2.61
|1.49
|—
|—
|1.68
|2.18
|—
|—
|1.28
|3.65
|1.19
|4.66
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|—
|—
|3.40
|1.35
|2.72
|1.50
|2.00
|1.89
|1.68
|2.27
|1.48
|2.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—