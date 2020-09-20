Раннерс
0:0
Второй тайм: 68'
Стадион: Cepheus Park Randers
Орхус
2' Красная карточкаХауснер Себастиан
8' Желтая карточкаЭгхо Марвин
26' Желтая карточкаПисингер Симон
39' Желтая карточкаЛауэнборг Фредерик
22
Греве
Матиас
45
Эгхо
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Греве МатиасПолузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Jonas DakirВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
24 Issah Salou
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Emil Riis Jakobsen
|2
|1
|2.
|Писингер Симон
|1
|0.5
|3.
|Рёмер Андре
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|1
|0.5
|2.
|Тингагер Фредерик
|1
|0.5
|3.
|Видт Беньямин
|1
|0.5
|4.
|Торстейнссон Йон
|1
|0.5
|5.
|Евтович Милан
|0
|0
|6.
|Мунксгор Александер
|0
|0
|7.
|Линкс Гифт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марксен Эрик
|1
|0
|2.
|Писингер Симон
|1
|0
|3.
|Эгхо Марвин
|1
|0
|4.
|Каллесеэ Миккель
|1
|0
|5.
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|6.
|Vito Hammershoej-Mistrati
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хауснер Себастиан
|0
|1
|2.
|Мунксгор Александер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Раннерс
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|Орхус
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Раннерс Последние 20 матчей: + = -Хорсенс 0:3 Раннерс Вайле 1:0 Раннерс Ольборг 4:3 Раннерс Гамбург 1:2 Раннерс
Раннерс 5:1 Виборг Раннерс 2:1 Хельсингёр Раннерс 2:1 Хельсингор Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Раннерс 3:1 Эсбьерг Хобро 2:3 Раннерс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Раннерс 4:0 Хобро Эсбьерг 4:2 Раннерс Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 0:1 Хобро Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Веннсюссель Раннерс 2:1 Веннсюссель
Орхус Последние 20 матчей: + = -Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн
Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе
Последние игры между собой
Раннерс: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Орхус: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Раннерс 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:0 Орхус Суперлига Дании Раннерс 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:4 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Раннерс Суперлига Дании Орхус 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Раннерс Суперлига Дании Орхус 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:3 Орхус Суперлига Дании Раннерс 2:2 Орхус Суперлига Дании Раннерс 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Орхус Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Раннерс
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Орхус
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Оденсе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Сённерйюск
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Митьюлланд
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Ольборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Нордшелланн
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|Люнгбю
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Вайле
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|11.
|Хорсенс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|Копенгаген
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|2.75
|1.42
|9.30
|1.04
|—
|—
|1.38
|2.90
|—
|—
|3.00
|1.36
|2.17
|1.69
|1.08
|7.00
|1.81
|2.00
|1.59
|2.35
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.17
|4.60
|1.14
|6.50
|1.04
|9.30
|1.02
|11.00
|12.00
|1.04
|10.75
|1.05
|—
|—
|3.84
|1.27
|—
|—
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.05
|1.85
|—
|—
|1.59
|2.39
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.18
|4.90
|1.14
|5.70
|1.05
|10.75
|—
|—
|8.30
|1.07
|7.27
|1.09
|—
|—
|3.43
|1.31
|—
|—
|2.70
|1.46
|—
|—
|1.89
|1.90
|—
|—
|1.50
|2.58
|—
|—
|1.34
|3.24
|1.15
|5.39
|1.12
|6.17
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|1.76
|2.12
|2.06
|1.81
|4.15
|1.25
|1.88
|1.99
|3.01
|1.41
|1.91
|1.96
|2.08
|1.81
|1.86
|2.03
|1.63
|2.38
|1.50
|2.71
|1.41
|3.01
|—
|—
|1.15
|5.94
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.35
|1.55
|—
|—
|2.04
|1.78
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.14
|5.20
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.49
|2.62
|1.16
|5.20
|1.11
|6.40
|—
|—
|—
|—
|2.94
|1.40
|—
|—
|1.95
|1.84
|—
|—
|1.44
|2.77
|1.14
|5.62
|1.10
|6.85
|1.02
|14.92
|1.01
|15.64
|2.09
|1.77
|1.72
|2.18
|1.34
|3.35
|1.65
|2.34
|1.46
|2.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—