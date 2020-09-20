  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
Раннерс
0:0
Второй тайм: 68'

Стадион:
Орхус
0'
2' Красная карточка
Хауснер Себастиан
8' Желтая карточка
Эгхо Марвин
26' Желтая карточка
Писингер Симон
39' Желтая карточка
Лауэнборг Фредерик
68'
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
8
Писингер
Симон
2
Simon
Graves
17
Лауридсен
Йеспер
20
Vito
Hammershoej-Mistrati
6
Рёмер
Андре
14
Лауэнборг
Фредерик
22
Греве
Матиас
45
Эгхо
Марвин
9
Emil
Riis
Jakobsen
1
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
37
Хауснер
Себастиан
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
10
Ольсен
Патрик
6
Поульсен
Николай
II
22
Видт
Беньямин
27
Грёнбек
Альберт
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
Раннерс
4-4-2
Орхус
4-3-3

Ход матча

2'
 
Хауснер Себастиан
5'
 
Бакман Никлас
Торстейнссон Йон
8'
Эгхо Марвин
 
26'
Писингер Симон
 
39'
Лауэнборг Фредерик
 
46'
Камара Аль-Хаджи
Лауэнборг Фредерик
 
46'
Matti Lund Nielsen II
Писингер Симон
 
61'
 
Йулсгор Йеспер
Бакман Никлас
61'
 
Блуме Брор
Видт Беньямин
66'
Tobias Klysner
Эгхо Марвин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emil Riis Jakobsen 2 1
2. Писингер Симон 1 0.5
3. Рёмер Андре 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 1 0.5
2. Тингагер Фредерик 1 0.5
3. Видт Беньямин 1 0.5
4. Торстейнссон Йон 1 0.5
5. Евтович Милан 0 0
6. Мунксгор Александер 0 0
7. Линкс Гифт 0 0

Карточки

Раннерс
# Игрок      
1. Марксен Эрик 1 0
2. Писингер Симон 1 0
3. Эгхо Марвин 1 0
4. Каллесеэ Миккель 1 0
5. Лауэнборг Фредерик 1 0
6. Vito Hammershoej-Mistrati 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Хауснер Себастиан 0 1
2. Мунксгор Александер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Раннерс 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)
 Орхус 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Раннерс Последние 20 матчей: + = -
Хорсенс 0:3 Раннерс Вайле 1:0 Раннерс Ольборг 4:3 Раннерс Гамбург 1:2 Раннерс
Раннерс 5:1 Виборг Раннерс 2:1 Хельсингёр Раннерс 2:1 Хельсингор Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Раннерс 3:1 Эсбьерг Хобро 2:3 Раннерс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Раннерс 4:0 Хобро Эсбьерг 4:2 Раннерс Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 0:1 Хобро Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Веннсюссель Раннерс 2:1 Веннсюссель
Орхус Последние 20 матчей: + = -
Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн
Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе

Последние игры между собой

Раннерс: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Орхус: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Орхус 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Орхус Суперлига Дании Раннерс 1:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 1:1 Раннерс Суперлига Дании
Раннерс 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:0 Орхус Суперлига Дании Раннерс 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:4 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Раннерс Суперлига Дании Орхус 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Раннерс Суперлига Дании Орхус 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:3 Орхус Суперлига Дании Раннерс 2:2 Орхус Суперлига Дании Раннерс 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Орхус Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Раннерс 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Орхус 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Оденсе 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Сённерйюск 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Митьюлланд 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Ольборг 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Нордшелланн 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Люнгбю 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Вайле 1 0 0 1 2 - 4 0
11. Хорсенс 1 0 0 1 0 - 3 0
12. Копенгаген 2 0 0 2 3 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Орхус
2.84
3.58
5.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Раннерс 0:0 Орхус онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.70 3.35 2.60
2.40 2.13 4.80
2.84 3.58 2.36
2.77 3.37 2.51
2.50 2.15 5.55

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.75 1.42 9.30 1.04 1.38 2.90 3.00 1.36 2.17 1.69 1.08 7.00 1.81 2.00 1.59 2.35 1.03 10.00 1.17 4.60 1.14 6.50 1.04 9.30 1.02 11.00
12.00 1.04 10.75 1.05 3.84 1.27 3.05 1.39 2.05 1.85 1.59 2.39 1.40 3.00 1.18 4.90 1.14 5.70 1.05 10.75
8.30 1.07 7.27 1.09 3.43 1.31 2.70 1.46 1.89 1.90 1.50 2.58 1.34 3.24 1.15 5.39 1.12 6.17 1.04 10.70 1.03 11.89
1.76 2.12 2.06 1.81 4.15 1.25 1.88 1.99 3.01 1.41 1.91 1.96 2.08 1.81 1.86 2.03 1.63 2.38 1.50 2.71 1.41 3.01 1.15 5.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.35 1.55 2.04 1.78 1.25 3.75 1.14 5.20 1.03 10.00
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.40
2.94 1.40 1.95 1.84 1.44 2.77 1.14 5.62 1.10 6.85 1.02 14.92 1.01 15.64
2.09 1.77 1.72 2.18 1.34 3.35 1.65 2.34 1.46 2.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.78 1.97 1.35 3.10
4.20 1.23 2.95 1.40 1.77 2.05 1.33 3.30 1.22 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
1.77 2.04
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
6
Бонус: 19 500 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный