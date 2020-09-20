Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Орхус

47' Вито Хаммершой-Мистрати не смог попасть в створ ударом издали

47' Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Раннерс

43' Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Писингер Симон получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Писингер Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Лауэнборг Фредерик получил желтую карточку от судьи

39' Удар от ворот произведет Раннерс

39' Отличные скиллы показывает Albert Groenbaek, обводя своих соперников

37' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена из-за технических проблем.

33' Эскелинен Виллиам взял и забрал мяч на выходе

32' Опасность! Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

31' Удар от ворот произведет Орхус

31' Как он промахнулся? Лауэнборг Фредерик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

30' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

28' Писингер Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Раннерс

27' Ольсен Патрик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

26' Писингер Симон получил желтую карточку от судьи

25' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Орхус

22' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Саймон Грейвз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Удар от ворот произведет Орхус

17' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Эгхо Марвин и попал в каркас ворот!

16' Albert Groenbaek нанес удар, но тот был заблокирован.

15' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Раннерс имеет хороший шанс забить.

12' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Раннерс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

9' Опасность! Вито Хаммершой-Мистрати из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

8' Эгхо Марвин получил желтую карточку от судьи

8' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Саймон Грейвз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Орхус делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.

2' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Хауснер Себастиан удален с поля!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Начался туман, и видимость стала плохой

1' Раннерс начинает с центра поля