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Аустрия Вена
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Рид
0' 28'
1
Пенц
Патрик
8
Цвиршиц
Штефан
15
Мадль
Михаэль
4
Палмер-Браун
Эрик
29
Зуттнер
Маркус
70
Саркария
Манприт
27
Эбнер
Томас
10
Грюнвальд
Александр
39
Тейгль
Георг
14
Моншайн
Кристоф
9
Patrick
Wimmer
1
Радлингер
Самуэль
6
Constantin
Reiner
28
Thomas
Reifeltshammer
2
Майзль
Лука
3
Керхе
Мануэль
4
Marcel
Ziegl
22
Нутц
Штефан
11
Оффенбахер
Даниэль
5
Лергер
Михель
9
Bernd
Gschweidl
17
Marco
Gruell
Аустрия Вена
4-3-3
Рид
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Valentin Grubeck 1 0.5
2. Висмейер Юлиан 1 (1) 0.5
3. Marco Gruell 1 (1) 0.5

Карточки

Аустрия Вена
# Игрок      
1. Цвиршиц Штефан 1 0
2. Сакс Максимилиан 1 0
3. Марчинко Кристоф 1 0
Рид
# Игрок      
1. Thomas Reifeltshammer 1 0
2. Лергер Михель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аустрия Вена 0 0 0 0 0 0
 Рид 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: + = -
ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг
Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Альтах Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург Альтах 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Адмира 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Адмира Аустрия Вена 1:0 Хартберг Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен
Рид Последние 20 матчей: + = -
Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау
Рид 9:0 Флоридсдорфер Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук СВ Валлерн 2:3 Рид Рид 2:2 Лиферинг Форвертс Штайр 0:1 Рид Рид 1:3 Блау-Вайс Линц Юниорс Пашинг 3:2 Рид Рид 1:3 Аустрия Вена-2 Рид 5:0 Капфенберг ГАК 4:2 Рид Рид 3:1 Лафниц Рид 2:0 Амштеттен Амштеттен 1:2 Рид Рид 1:0 Аустрия Лустенау Аустрия Клагенфурт 1:1 Рид

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Рид: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Аустрия Вена 3:2 Рид Товарищеские матчи Аустрия Вена 3:0 Рид Бундеслига Рид 0:3 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Рид Бундеслига
Рид 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Рид 0:5 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Рид Бундеслига Рид 4:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Рид Бундеслига Рид 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:1 Рид Бундеслига Аустрия Вена 0:1 Рид Бундеслига Рид 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Рид Бундеслига Рид 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Рид Бундеслига Рид 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:3 Рид Бундеслига Рид 1:3 Аустрия Вена Кубок Австрии Аустрия Вена 3:1 Рид Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Санкт-Пёльтен 2 1 1 0 5 - 0 4
3. Рапид Вена 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Рид 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Вольфсбергер 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Штурм 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Сваровски Тироль 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Аустрия Вена 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Хартберг 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Альтах 2 0 1 1 2 - 5 1
12. Адмира 2 0 0 2 1 - 9 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Рид
2.08
3.95
4.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аустрия Вена 0:0 Рид онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.88 3.70 4.00
2.08 3.40 3.25
2.01 3.95 3.36

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 11.50 1.01 3.90 1.23 3.75 1.25 2.05 1.72 2.11 1.73 1.86 1.95 1.71 2.14 1.40 2.80 1.27 3.35 1.15 5.00 1.08 6.60 1.04 9.00
16.25 1.01 14.75 1.02 5.20 1.17 4.30 1.23 2.53 1.58 1.98 1.85 1.61 2.34 1.33 3.36 1.25 4.05 1.11 6.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 2.39 1.55 1.30 3.30 1.20 4.20 1.05 8.50
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 2.00 1.75 1.47 2.60 1.29 3.30
5.25 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.20
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
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