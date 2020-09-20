Аустрия Вена
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Дженерали Арена
Рид
27
Эбнер
Томас
39
Тейгль
Георг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Тейгль ГеоргНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
3 MaudoЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Штёгер Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Marco GruellНападающий
- Запасные игроки
-
23 Хаас МануэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Murat Satin
-
-
Главный тренер: Gerald Baumgartner
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Valentin Grubeck
|1
|0.5
|2.
|Висмейер Юлиан
|1 (1)
|0.5
|3.
|Marco Gruell
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цвиршиц Штефан
|1
|0
|2.
|Сакс Максимилиан
|1
|0
|3.
|Марчинко Кристоф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Thomas Reifeltshammer
|1
|0
|2.
|Лергер Михель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аустрия Вена
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Рид
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: + = -ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг
Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Альтах Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург Альтах 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Адмира 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Адмира Аустрия Вена 1:0 Хартберг Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен
Рид Последние 20 матчей: + = -Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау
Рид 9:0 Флоридсдорфер Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук СВ Валлерн 2:3 Рид Рид 2:2 Лиферинг Форвертс Штайр 0:1 Рид Рид 1:3 Блау-Вайс Линц Юниорс Пашинг 3:2 Рид Рид 1:3 Аустрия Вена-2 Рид 5:0 Капфенберг ГАК 4:2 Рид Рид 3:1 Лафниц Рид 2:0 Амштеттен Амштеттен 1:2 Рид Рид 1:0 Аустрия Лустенау Аустрия Клагенфурт 1:1 Рид
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Рид: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Рид 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Рид 0:5 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Рид Бундеслига Рид 4:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Рид Бундеслига Рид 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:1 Рид Бундеслига Аустрия Вена 0:1 Рид Бундеслига Рид 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Рид Бундеслига Рид 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Рид Бундеслига Рид 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:3 Рид Бундеслига Рид 1:3 Аустрия Вена Кубок Австрии Аустрия Вена 3:1 Рид Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Санкт-Пёльтен
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|3.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Рид
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Вольфсбергер
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Штурм
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|Аустрия Вена
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Хартберг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Альтах
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|12.
|Адмира
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|11.50
|1.01
|3.90
|1.23
|3.75
|1.25
|2.05
|1.72
|2.11
|1.73
|1.86
|1.95
|1.71
|2.14
|1.40
|2.80
|1.27
|3.35
|1.15
|5.00
|1.08
|6.60
|1.04
|9.00
|16.25
|1.01
|14.75
|1.02
|5.20
|1.17
|4.30
|1.23
|2.53
|1.58
|—
|—
|1.98
|1.85
|—
|—
|1.61
|2.34
|1.33
|3.36
|1.25
|4.05
|1.11
|6.95
|—
|—