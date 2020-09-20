Вайле
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Вейле
Сённерйюск
15
Греве
Мадс
17
Lucas
Jensen
20
Скооп
Якоб
50
Allan
Sousa
18
Вахид
Фагир
90
Альбек
Мадс
29
Victor
Ekani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Греве МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Lucas JensenПолузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
-
50 Allan SousaПолузащитник
-
18 Вахид ФагирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Райт ХаджиНападающий
-
-
17 Roni Arabaci
-
-
28 Nicolai Floe
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ояла Юхани
|1
|0.5
|2.
|Двамена Рафаэль
|1
|0.5
|3.
|Скооп Якоб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alexander Bah
|1
|0.5
|2.
|Райт Хаджи
|1
|0.5
|3.
|Victor Ekani
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скооп Якоб
|1
|0
|2.
|Lundrim Hetemi
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вайле
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Сённерйюск
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Вайле Последние 20 матчей: + = -Орхус 4:2 Вайле Вайле 1:0 Раннерс Вайле 3:1 Нордшелланн Вайле 4:0 Сюдвест
Вайле 3:4 Виборг Вайле 0:1 Хобро Вайле 3:2 Орхус Фремад Фремад Амагер 4:1 Вайле Вайле 1:1 Виборг Вайле 1:0 Нюкёбинг Веннсюссель 0:2 Вайле Вайле 4:1 Роскилле Кёге 2:1 Вайле Вайле 2:0 Фредерисия Нествед 1:1 Вайле Вайле 5:3 Видовре Колдинг 0:1 Вайле Вайле 1:2 Скиве Фредерисия 1:2 Вайле Вайле 1:1 Нествед
Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель
Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Раннерс 1:2 Сённерйюск
Последние игры между собой
Вайле: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Сённерйюск: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Орхус
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Сённерйюск
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Оденсе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Митьюлланд
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Ольборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Нордшелланн
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|Люнгбю
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Вайле
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Хорсенс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|Копенгаген
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.20
|1.07
|8.00
|1.06
|2.55
|1.47
|2.65
|1.49
|2.12
|1.72
|1.52
|2.42
|—
|—
|1.44
|2.65
|1.17
|4.70
|1.12
|5.60
|1.04
|9.00
|1.02
|11.50
|—
|—
|10.25
|1.05
|8.70
|1.07
|3.38
|1.33
|2.60
|1.51
|—
|—
|1.88
|2.02
|—
|—
|1.46
|2.76
|1.31
|3.52
|1.13
|6.10
|1.11
|6.95
|1.03
|12.50
|—
|—
|8.30
|1.07
|7.27
|1.09
|3.43
|1.31
|2.70
|1.46
|—
|—
|1.89
|1.90
|—
|—
|1.50
|2.58
|1.34
|3.24
|1.15
|5.39
|1.12
|6.17
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|—
|—
|3.71
|1.29
|2.73
|1.49
|2.13
|1.77
|1.83
|2.05
|1.63
|2.36
|1.43
|2.95
|1.29
|3.74
|—
|—
|1.10
|7.97
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.00
|1.76
|—
|—
|1.85
|1.93
|—
|—
|1.15
|5.00
|1.10
|5.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.42
|2.88
|1.13
|6.05
|1.09
|7.40
|—
|—
|—
|—
|2.94
|1.40
|—
|—
|1.94
|1.85
|—
|—
|1.44
|2.77
|1.14
|5.62
|1.10
|6.85
|1.02
|14.94
|1.01
|15.66
|2.85
|1.45
|2.34
|1.64
|1.82
|2.06
|1.51
|2.64
|1.37
|3.22
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—