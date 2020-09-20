Первый тайм

21' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

20' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Сённерйюск

19' Отличный пас сделал Эзатолахи Саид из команды Вайле . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

19' Удар от ворот произведет Сённерйюск

18' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Сённерйюск

17' Отличный пас сделал Вахид Фагир из команды Вайле . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

17' Лоуренс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Вахид Фагир из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

16' Юлий Эскесен нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

16' Томас Гунделлунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Стефан Гартенманн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

9' Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Плохо сыграл Гротхёйзен Инди - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

7' Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Удар от ворот произведет Вайле

5' ШАНС! Александр Бах нанес удар с лета, но не попал по воротам!

5' Греве Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Александр Бах из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

2' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

2' Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сённерйюск начинает с центра поля