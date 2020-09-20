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  2. Матчи
  3. Дания
Вайле
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Сённерйюск
0' 21'
21
Гротхёйзен
Инди
14
Thomas
Gundelund
15
Греве
Мадс
4
Ояла
Юхани
2
Malte
Amundsen
6
Эзатолахи
Саид
34
Lundrim
Hetemi
17
Lucas
Jensen
20
Скооп
Якоб
50
Allan
Sousa
18
Вахид
Фагир
1
Лоуренс
Томас
26
Бангор
Патрик
12
Канструп
Пьер
2
Stefan
Gartenmann
9
Alexander
Bah
90
Альбек
Мадс
29
Victor
Ekani
5
Хенде
Марк-Даль
77
Хассан
Рилван
10
Anders
Jacobsen
II
7
Julius
Eskesen
Вайле
4-2-3-1
Сённерйюск
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ояла Юхани 1 0.5
2. Двамена Рафаэль 1 0.5
3. Скооп Якоб 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alexander Bah 1 0.5
2. Райт Хаджи 1 0.5
3. Victor Ekani 0 0

Карточки

Вайле
# Игрок      
1. Скооп Якоб 1 0
2. Lundrim Hetemi 1 0
Сённерйюск
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вайле 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Сённерйюск 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: + = -
Орхус 4:2 Вайле Вайле 1:0 Раннерс Вайле 3:1 Нордшелланн Вайле 4:0 Сюдвест
Вайле 3:4 Виборг Вайле 0:1 Хобро Вайле 3:2 Орхус Фремад Фремад Амагер 4:1 Вайле Вайле 1:1 Виборг Вайле 1:0 Нюкёбинг Веннсюссель 0:2 Вайле Вайле 4:1 Роскилле Кёге 2:1 Вайле Вайле 2:0 Фредерисия Нествед 1:1 Вайле Вайле 5:3 Видовре Колдинг 0:1 Вайле Вайле 1:2 Скиве Фредерисия 1:2 Вайле Вайле 1:1 Нествед
Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -
Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель
Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Раннерс 1:2 Сённерйюск

Последние игры между собой

Вайле: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Сённерйюск: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Сённерйюск 4:1 Вайле Суперлига Дании Вайле 4:1 Сённерйюск Суперлига Дании Вайле 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Вайле Суперлига Дании
Вайле 2:1 Сённерйюск Кубок Вайле 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Вайле САС Лигаен Вайле 3:2 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 2:2 Вайле Товарищеские матчи Сённерйюск 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 4:2 Сённерйюск Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Раннерс 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Орхус 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Сённерйюск 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Оденсе 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Митьюлланд 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Ольборг 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Нордшелланн 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Люнгбю 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Вайле 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Хорсенс 1 0 0 1 0 - 3 0
12. Копенгаген 2 0 0 2 3 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Сённерйюск
2.93
3.60
2.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вайле 0:0 Сённерйюск онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.95 3.60 2.30
2.75 3.00 2.70
2.69 3.42 2.59
2.93 3.60 2.29
2.76 3.26 2.70

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.20 1.07 8.00 1.06 2.55 1.47 2.65 1.49 2.12 1.72 1.52 2.42 1.44 2.65 1.17 4.70 1.12 5.60 1.04 9.00 1.02 11.50
10.25 1.05 8.70 1.07 3.38 1.33 2.60 1.51 1.88 2.02 1.46 2.76 1.31 3.52 1.13 6.10 1.11 6.95 1.03 12.50
8.30 1.07 7.27 1.09 3.43 1.31 2.70 1.46 1.89 1.90 1.50 2.58 1.34 3.24 1.15 5.39 1.12 6.17 1.04 10.70 1.03 11.89
3.71 1.29 2.73 1.49 2.13 1.77 1.83 2.05 1.63 2.36 1.43 2.95 1.29 3.74 1.10 7.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.00 1.76 1.85 1.93 1.15 5.00 1.10 5.90
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
2.94 1.40 1.94 1.85 1.44 2.77 1.14 5.62 1.10 6.85 1.02 14.94 1.01 15.66
2.85 1.45 2.34 1.64 1.82 2.06 1.51 2.64 1.37 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.68 2.11 1.28 3.55
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
1.77 2.04
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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