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  3. Англия
Вест Бромвич
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Лестер
0' 15'
1
Джонстон
Сэм
2
Ферлонг
Дарнелл
5
Бартли
Кайл
6
Аджайи
Олувасемилого
27
О'Ши
Дара
3
Гиббс
Киран
12
Перейра
Матеус
8
Ливермо
Джейк
19
Сойерс
Ромен
11
Диангана
Грэди
7
Робинсон
Каллум
1
Шмейхель
Каспер
27
Кастань
Тимоти
25
Ндиди
Уилфред
4
Сёюнджю
Чаглар
2
Джастин
Джеймс
24
Менди
Нампалис
17
Перес
Айосе
26
Прает
Деннис
8
Тилеманс
Юри
15
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
Вест Бромвич
5-4-1
Лестер
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич
Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бирмингем Суонси 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Уиган Вест Бромвич 2:0 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:3 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Ноттингем Форест Рединг 1:2 Вест Бромвич Миллуолл 0:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Лутон Таун
Лестер Последние 20 матчей: + = -
Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Лестер: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Вест Бромвич 1:4 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Лестер 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Лестер Премьер-лига
Лестер 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига Лестер 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Лестер Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Лестер 1:4 Вест Бромвич Кубок Carling Вест Бромвич 3:0 Лестер Лестер 1:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:4 Лестер Лестер 1:2 Вест Бромвич
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ньюкасл 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ливерпуль 1 1 0 0 4 - 3 3
4. Кристал Пэлас 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Лестер 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Вест Бромвич 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лидс 1 0 0 1 3 - 4 0
18. Саутгемптон 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Вест Хэм 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Фулхэм 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 16'
    Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.
  • Фол, нарушение
    15'
    Менди грубовато сыграл против Диангана на половине поля "Вест Бромвича". Судья остановил игру.
  • 14'
    "Лестер" не то, чтобы сушит игру, но максимально замедляет ее и даже потягивает время местами. Пока без атаки подопечные Брендана Роджерса.
  • 13'
    Хозяева продолжают нагнетать. Правым флангом они разбежались, но дело закончилось тем, что мяч в простой ситуации упущен за пределы поля.
  • 12'
    И опять "Лестер" крайне медленно переходит центральную линию. Ощущение, что они уже ведут в счете.
  • 11'
    Легка паника в штрафной "Лестера" после быстрой контратаки "Вест Бромвича", серия неприятных рикошетов чуть не приводит к угловому.
  • 10'
    Обменялись команды передачами к штрафной, но в обоих случаях до опасного удара дело так и не дошло.
  • 9'
    Хозяева весьма активны, стараются вести игру на чужой территории, а "Лестер" к штрафной соперника всё ещё не наведывается.
  • Угловой
    8'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот гостей он состоялся. Менди срезал мяч за лицевую линию. Последовал навес в штрафную от Перейры, защита играет надёжно. 
  • 7'
    Довольно суетливо соперники борются на половине поля "Лестера". "Вест Бромвич" отчаянно прессингует, мешая гостям завладеть мячом.
  • Фол, нарушение
    6'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Энтони Тэйлора. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Ндиди получил по ногам в середине поля.
  • 5'
    Несколько раз подряд гости попытались исполнить заброс из глубины на Варди, но тот еще ни за один мяч не зацепился.
  • 4'
    По большей части игра проходит в центре поля, борьба за инициативу продолжается. Очень осторожны команды.
  • Офсайд
    3'
    Диангана готов был умчаться к воротам "Лестера", только эта атака была прервана свистком арбитра. Офсайд.
  • 2'
    Видно, что команды опасаются друг друга на первых минутах. Сразу бросаться в открытый бой не рискуют ни те, ни другие.
  • 1'
    "Вест Бромвич" проводит матч в комплекте формы сине-белого цвета, в бордовой футболисты гостей.
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки хозяев.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Hawthorns. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Вест Бромвич 0:0 Лестер

Исход игры
Вест Бромвич
9% (14)
Ничья
20% (31)
Лестер
71% (110)
Тотал 2.5
Больше
59.06% (88)
Меньше
40.94% (61)
Обе команды забьют
Да
74.5% (111)
Нет
25.5% (38)
Популярный счёт
1:2 Лестер
45.2% (70)
0:1 Лестер
17.4% (27)
1:1 Ничья
15.5% (24)
2:1 Вест Бромвич
5.2% (8)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:3 Лестер
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
0:2 Лестер
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.30 3.30 2.33
3.30 3.30 2.31
3.38 3.50 2.38

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.50 1.04 7.00 1.08 3.05 1.37 2.33 1.60 1.97 1.89 1.72 2.17 1.37 3.05 1.25 3.90 1.10 6.80 1.07 7.77 1.01 13.00
8.30 1.03 7.10 1.07 3.04 1.36 2.36 1.59 1.81 2.23 1.38 3.04 1.25 3.78 1.11 5.60 1.08 6.30 1.00 11.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.74 2.04 1.35 3.20 1.10 7.10
2.77 1.44 1.89 1.90 1.38 3.04 1.13 5.90 1.09 7.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.40 1.57 1.58 2.35 1.22 3.95
3.52 1.30 2.38 1.59 1.64 2.24 1.22 4.30 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
5.20 1.16
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
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