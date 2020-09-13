Вест Бромвич
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Хоуторнс
Лестер
27
О'Ши
Дара
19
Сойерс
Ромен
17
Перес
Айосе
26
Прает
Деннис
15
Барнс
Харви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сойерс РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Баттон ДэвидВратарь
-
26 Хегази АхмедЗащитник
-
16 Харпер РекимПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Эдвардс КайлНападающий
- Нападающий
-
15 Остин ЧарльзНападающий
-
Главный тренер: Билич Славен
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Томас ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Предыдущие игры
Вест Бромвич Последние 20 матчей: + = -Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич
Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бирмингем Суонси 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Уиган Вест Бромвич 2:0 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:3 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Ноттингем Форест Рединг 1:2 Вест Бромвич Миллуолл 0:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Лутон Таун
Лестер Последние 20 матчей: + = -Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Лестер: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Лестер 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига Лестер 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Лестер Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Лестер 1:4 Вест Бромвич Кубок Carling Вест Бромвич 3:0 Лестер Лестер 1:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:4 Лестер Лестер 1:2 Вест Бромвич
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|4.
|Кристал Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Лестер
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Вест Бромвич
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лидс
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|18.
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Вест Бромвич 0:0 Лестер
Исход игры
Вест Бромвич
9% (14)
Ничья
20% (31)
Лестер
71% (110)
Тотал 2.5
Больше
59.06% (88)
Меньше
40.94% (61)
Обе команды забьют
Да
74.5% (111)
Нет
25.5% (38)
Популярный счёт
1:2 Лестер
45.2% (70)
0:1 Лестер
17.4% (27)
1:1 Ничья
15.5% (24)
2:1 Вест Бромвич
5.2% (8)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:3 Лестер
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
0:2 Лестер
1.9% (3)
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