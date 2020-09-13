И опять "Лестер" крайне медленно переходит центральную линию. Ощущение, что они уже ведут в счете.

Хозяева продолжают нагнетать. Правым флангом они разбежались, но дело закончилось тем, что мяч в простой ситуации упущен за пределы поля.

"Лестер" не то, чтобы сушит игру, но максимально замедляет ее и даже потягивает время местами. Пока без атаки подопечные Брендана Роджерса.

Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.

11' Легка паника в штрафной "Лестера" после быстрой контратаки "Вест Бромвича", серия неприятных рикошетов чуть не приводит к угловому.

10' Обменялись команды передачами к штрафной, но в обоих случаях до опасного удара дело так и не дошло.

9' Хозяева весьма активны, стараются вести игру на чужой территории, а "Лестер" к штрафной соперника всё ещё не наведывается.

8' А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот гостей он состоялся. Менди срезал мяч за лицевую линию. Последовал навес в штрафную от Перейры, защита играет надёжно.

7' Довольно суетливо соперники борются на половине поля "Лестера". "Вест Бромвич" отчаянно прессингует, мешая гостям завладеть мячом.

6' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Энтони Тэйлора. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Ндиди получил по ногам в середине поля.

5' Несколько раз подряд гости попытались исполнить заброс из глубины на Варди, но тот еще ни за один мяч не зацепился.

4' По большей части игра проходит в центре поля, борьба за инициативу продолжается. Очень осторожны команды.

3' Диангана готов был умчаться к воротам "Лестера", только эта атака была прервана свистком арбитра. Офсайд.

2' Видно, что команды опасаются друг друга на первых минутах. Сразу бросаться в открытый бой не рискуют ни те, ни другие.

1' "Вест Бромвич" проводит матч в комплекте формы сине-белого цвета, в бордовой футболисты гостей.