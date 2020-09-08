Вест Бромвич
Позже
Стадион: Хоуторнс
Лестер
Предыдущие игры
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +8 =7 -5Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич
Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бирмингем Суонси 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Уиган Вест Бромвич 2:0 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:3 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Ноттингем Форест Рединг 1:2 Вест Бромвич Миллуолл 0:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Лутон Таун
Лестер Последние 20 матчей: +5 =7 -8Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Лестер: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Лестер 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига Лестер 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Лестер Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Лестер 1:4 Вест Бромвич Кубок Carling Вест Бромвич 3:0 Лестер Лестер 1:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:4 Лестер Лестер 1:2 Вест Бромвич
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вест Бромвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Лестер
Исход игры
Вест Бромвич
7.2% (5)
Ничья
21.7% (15)
Лестер
71% (49)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (39)
Меньше
40.91% (27)
Обе команды забьют
Да
75.76% (50)
Нет
24.24% (16)
Популярный счёт
1:2 Лестер
46.4% (32)
1:1 Ничья
17.4% (12)
0:1 Лестер
13% (9)
1:3 Лестер
4.3% (3)
0:0 Ничья
2.9% (2)
1:0 Вест Бромвич
2.9% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.50
|1.02
|8.20
|1.06
|3.50
|1.30
|2.70
|1.47
|2.20
|1.72
|1.93
|1.96
|1.70
|2.20
|1.50
|2.70
|1.32
|3.35
|1.14
|5.70
|1.10
|6.10
|1.02
|11.00
|1.03
|10.00
|9.30
|1.02
|8.40
|1.04
|3.46
|1.29
|2.65
|1.48
|—
|—
|1.98
|2.01
|—
|—
|1.49
|2.62
|1.32
|3.26
|1.12
|5.50
|1.08
|5.95
|1.00
|11.00
|—
|—