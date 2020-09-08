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Вест Бромвич
 
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Стадион:
Лестер

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич
Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бирмингем Суонси 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Уиган Вест Бромвич 2:0 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:3 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Ноттингем Форест Рединг 1:2 Вест Бромвич Миллуолл 0:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Лутон Таун
Лестер Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Лестер: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Вест Бромвич 1:4 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Лестер 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Лестер Премьер-лига
Лестер 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига Лестер 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Лестер Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Лестер 1:4 Вест Бромвич Кубок Carling Вест Бромвич 3:0 Лестер Лестер 1:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:4 Лестер Лестер 1:2 Вест Бромвич
Команда И В Н П Г О
1. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вест Бромвич 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2020, осталось 2 дня 13 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 69
    Вест Бромвич 7.2% (5)
    X 21.7% (15)
    Лестер 71% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Бромвич
    Ничья
    Лестер
    4.00
    3.82
    2.01
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Вест Бромвич - Лестер

    Исход игры
    Вест Бромвич
    7.2% (5)
    Ничья
    21.7% (15)
    Лестер
    71% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (39)
    Меньше
    40.91% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    75.76% (50)
    Нет
    24.24% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    46.4% (32)
    1:1 Ничья
    17.4% (12)
    0:1 Лестер
    13% (9)
    1:3 Лестер
    4.3% (3)
    0:0 Ничья
    2.9% (2)
    1:0 Вест Бромвич
    2.9% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.85 3.55 1.95
    3.95 3.50 1.94
    4.00 3.82 2.01

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.50 1.02 8.20 1.06 3.50 1.30 2.70 1.47 2.20 1.72 1.93 1.96 1.70 2.20 1.50 2.70 1.32 3.35 1.14 5.70 1.10 6.10 1.02 11.00 1.03 10.00
    9.30 1.02 8.40 1.04 3.46 1.29 2.65 1.48 1.98 2.01 1.49 2.62 1.32 3.26 1.12 5.50 1.08 5.95 1.00 11.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.90 1.90 1.40 2.90 1.12 6.10
    2.95 1.40 1.97 1.84 1.43 2.83 1.13 5.80 1.09 7.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.44 1.68 2.11 1.28 3.45
    3.85 1.26 2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.79 2.04
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.31
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