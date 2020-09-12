Навесил с углового Маккарти на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу в центр поля Стивенс.

Со своей половины поля Митчелл забросил в штрафную на Заха, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

Пауза в матче. На ровном месте оказался на газоне Стивенс и попросил помощи медиков, держась за колено.

Получил по ногам в центре поля Ингс от Айю. судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.

9' Прорвался по правому флангу Таунсенд и прострелил в район дальней штанге, но здесь Беднарек вынес сферу на угловой.

8' Догнал мяч у лицевой линии Редмонд и подал в центр штрафной, но здесь Ингс немного не дотянулся до мяча.

7' Диагональным пасом Уокер-Питерс нашел в штрафной соперника Адамса, но тот не смог пробить в борьбе против Уорда.

6' Тонким пасом Ромеу запустил в штрафную соперника Ингса, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.

5' Пробивал головой Бертранд после навеса с углового от Уорда-Прауса, но мяч полетел точно в руки Гуаиты.

4' Прорывался на скорости по правой бровке Смолбон, но напоролся на Шлуппа, который вытеснил оппонента вместе с мячом за пределы поля.

3' По флангу забросил Стивенс на ход Смолбону, но того опередил Митчелл и вынес мяч головой за боковую линию.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя сине-красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.