Кристал Пэлас
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Селхерст Парк
Саутгемптон
11
Заха
Уилфрид
35
Беднарек
Ян
10
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
-
35 Вудс СэмЗащитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Вокинс ДжейкЗащитник
- Защитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед
Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон
Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Саутгемптон: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Кубок лиги Саутгемптон 4:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Саутгемптон Кубок Carling
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Кристал Пэлас
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Саутгемптон
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вест Бромвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Саутгемптон
Исход игры
Кристал Пэлас
31% (48)
Ничья
43.9% (68)
Саутгемптон
25.2% (39)
Тотал 2.5
Больше
32.21% (48)
Меньше
67.79% (101)
Обе команды забьют
Да
72.48% (108)
Нет
27.52% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (60)
2:1 Кристал Пэлас
16.8% (26)
0:1 Саутгемптон
13.5% (21)
1:0 Кристал Пэлас
9.7% (15)
1:2 Саутгемптон
7.7% (12)
2:2 Ничья
3.9% (6)
3:1 Кристал Пэлас
1.3% (2)
0:2 Саутгемптон
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.40
|1.05
|6.80
|1.08
|3.10
|1.41
|—
|—
|2.37
|1.62
|1.96
|1.90
|1.74
|2.17
|—
|—
|1.36
|3.10
|1.25
|4.20
|1.10
|7.30
|1.07
|7.30
|1.01
|13.00
|—
|—
|7.50
|1.04
|6.45
|1.09
|2.99
|1.37
|—
|—
|2.31
|1.61
|—
|—
|1.79
|2.25
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.25
|3.78
|1.08
|6.70
|1.05
|7.30
|—
|—
|—
|—
|5.95
|1.08
|5.18
|1.11
|2.96
|1.40
|—
|—
|2.27
|1.66
|—
|—
|1.71
|2.19
|—
|—
|1.35
|3.17
|1.24
|3.82
|1.08
|5.93
|1.07
|6.62
|1.02
|13.50
|1.02
|13.97
|—
|—
|—
|—
|3.23
|1.40
|2.82
|1.50
|2.40
|1.65
|1.97
|1.94
|1.74
|2.22
|1.55
|2.62
|—
|—
|1.27
|4.26
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—