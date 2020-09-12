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Кристал Пэлас
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Саутгемптон
0' 13'
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
8
Куйяте
Шейку
6
Дэнн
Скотт
39
Митчелл
Тайрик
10
Таунсенд
Андрос
18
Макартур
Джеймс
22
Маккарти
Джеймс
15
Шлупп
Джеффри
9
Айю
Джордан
11
Заха
Уилфрид
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
5
Стивенс
Джек
35
Беднарек
Ян
3
Бертранд
Райан
20
Смолбон
Вильям
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
11
Редмонд
Натан
9
Ингс
Дэнни
10
Адамс
Че
Кристал Пэлас
4-4-2
Саутгемптон
4-4-2

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -
Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед
Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -
Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон
Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Саутгемптон: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Кубок лиги Саутгемптон 4:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Саутгемптон Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Кристал Пэлас 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Саутгемптон 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вест Бромвич 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Фулхэм 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    14'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Уилфрид Заха!
  • 13'
    Получил по ногам в центре поля Ингс от Айю. судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • 12'
    Пауза в матче. На ровном месте оказался на газоне Стивенс и попросил помощи медиков, держась за колено.
  • 11'
    Со своей половины поля Митчелл забросил в штрафную на Заха, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.
  • 10'
    Навесил с углового Маккарти на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу в центр поля Стивенс.
  • Угловой
    9'
    Прорвался по правому флангу Таунсенд и прострелил в район дальней штанге, но здесь Беднарек вынес сферу на угловой.
  • 8'
    Догнал мяч у лицевой линии Редмонд и подал в центр штрафной, но здесь Ингс немного не дотянулся до мяча.
  • 7'
    Диагональным пасом Уокер-Питерс нашел в штрафной соперника Адамса, но тот не смог пробить в борьбе против Уорда.
  • 6'
    Тонким пасом Ромеу запустил в штрафную соперника Ингса, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.
  • 5'
    Пробивал головой Бертранд после навеса с углового от Уорда-Прауса, но мяч полетел точно в руки Гуаиты.
  • 4'
    Прорывался на скорости по правой бровке Смолбон, но напоролся на Шлуппа, который вытеснил оппонента вместе с мячом за пределы поля.
  • 3'
    По флангу забросил Стивенс на ход Смолбону, но того опередил Митчелл и вынес мяч головой за боковую линию.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя сине-красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Саутгемптон

Исход игры
Кристал Пэлас
31% (48)
Ничья
43.9% (68)
Саутгемптон
25.2% (39)
Тотал 2.5
Больше
32.21% (48)
Меньше
67.79% (101)
Обе команды забьют
Да
72.48% (108)
Нет
27.52% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (60)
2:1 Кристал Пэлас
16.8% (26)
0:1 Саутгемптон
13.5% (21)
1:0 Кристал Пэлас
9.7% (15)
1:2 Саутгемптон
7.7% (12)
2:2 Ничья
3.9% (6)
3:1 Кристал Пэлас
1.3% (2)
0:2 Саутгемптон
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.30 3.30 2.35
3.40 3.30 2.26
3.44 3.35 2.34
2.83 3.32 2.53
3.15 3.31 2.49

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.40 1.05 6.80 1.08 3.10 1.41 2.37 1.62 1.96 1.90 1.74 2.17 1.36 3.10 1.25 4.20 1.10 7.30 1.07 7.30 1.01 13.00
7.50 1.04 6.45 1.09 2.99 1.37 2.31 1.61 1.79 2.25 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.70 1.05 7.30
5.95 1.08 5.18 1.11 2.96 1.40 2.27 1.66 1.71 2.19 1.35 3.17 1.24 3.82 1.08 5.93 1.07 6.62 1.02 13.50 1.02 13.97
3.23 1.40 2.82 1.50 2.40 1.65 1.97 1.94 1.74 2.22 1.55 2.62 1.27 4.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.73 2.11 1.35 3.40 1.10 7.10
2.62 1.49 1.73 2.11 1.37 3.10 1.10 6.90 1.07 8.30
2.65 1.49 1.77 2.11 1.36 3.13 1.09 5.62 1.07 6.82
2.81 1.48 2.30 1.68 1.78 2.15 1.50 2.76 1.36 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00
3.52 1.30 2.36 1.59 1.57 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.93
1.93 1.85
Букмекер Да Нет
5.20 1.17
Букмекер Да Нет
3.65 1.29
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