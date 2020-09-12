Минимальную победу смог добыть "Кристал Пэлас" в домашнем матче против "Сауигемптона". Команды провели равный поединок, но лучше своими шансами распорядились хозяева. На этом я, Федосов Дмитрий, прощаюсь с Вами. До скорых встреч!

Хорошую контратаку провели хозяева. Заха прорвался по флангу, сместился в штрафную и пробил точно в ближнюю девятку, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

Убежал по флангу Уокер-Питерс и мягко подал в штрафную, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить Лонг.

Прекрасный шанс упустили и гости. После прострела с фланга от Уокера-Питерса пробил головой Ингс с центра штрафной. С большим трудом смог отбить в сторону сферу Гуаита.

На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 1-0!

Замена в перерыве произошла в составе гостей. Вместо Яна Беднарека на второй тайм вышел Янник Вестергор.

Догнал мяч у лицевой линии Уокер-Питерс и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

Прорывался по флангу Айю, но напоролся на Бертранда, который грамотно поставил корпус и отобрал сферу.

Судья решил повременить с удалением и пересмотреть эпизод с нарушением Уокера-Питерса на повторе.

В центре поля получил по ногам Ингс от Куйяте. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Саутгемптона".

После навеса со штрафного от Уорда-Прауса пробил с лету Адамс, но в красивом прыжке Гуаита смог спасти свою команду.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Ингс и с разворота пробил по воротам, но точно в руки голкиперу прилетела сфера.

Тонким пасом Ингс нашел в штрафной соперника Редмонда, который пробил с острого угла, но крайне неточно.

Уокер-Питерс с правого фланга прострелил в штрафную, где пытался пробить Ингс, но его выстрел накрыли защитники.

В центре поля Маккарти в подкате заехал по ногам Уорду-Праусу. Заслуженная желтая карточка для нарушителя.

Со штрафного навесил Бертранд на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить Ромеу.

С фланга Бертранд покатил низом в штрафную на Уорда-Прауса, но тому пробить по воротам не позволил в подкате Куйяте.

Низом покатил в штрафную с фланга Редмонд на Адамса, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе сразу с двумя защитниками.

Очередной прострел с фланга исполнял Бертранд в штрафную, но Гуаита вышел из ворот и отвел угрозу.

Продавил защитника по флангу Шлупп и смог прострелить на ближнюю штангу, но здесь не успел подставить ногу Айю.

По флангу отдавал Митчелл на ход Шлуппу, но того опередил Уокер-Питерс и вынес мяч головой за боковую линию.

Со штрафного Маккарти навесил на дальнюю штангу, где пытался пробить Куйяте, но нарушил он правила в борьбе против Редмонда.

Долго катают мяч на чужой половине поля "святые", но до по-настоящему опасных моментов дело пока не доходит.

Ворвался на скорости в штрафную соперника Адамс, но упал на газон после контакта с защитником. Судья проигнорировал этот эпизод.

Прорвался к штрафной Редмонд и покатил вперед на Адамса, но того опередил Куйяте и перехватил сферу в подкате.

Диагональный заброс исполнял Ромеу в штрафную соперника на ход Бертранду, но мяч вылетел за пределы поля.

Зацепился за мяч Шлупп на чужой половине поля и сбросил на Заха, но тому пробить не позволил в подкате в последний момент Вестергор.

Убежал по правой бровке Уокер-Питерс и прострелил в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Дэнн.

Перед чужой штрафной грамотно подставился Ингс и вынудил оппонента нарушить правила. Опасный стандарт будут исполнять гости.

Уорд-Праус со штрафного попытался закрутить в ближнюю девятку, но мяч пролетел немного выше перекладины.

Со штрафного навесил Миливоевич на дальнюю штангу, где пробил головой Айю, но сфера полетела точно в руки Маккарти.

Пауза в матче. Получил небольшое повреждение в столкновении с соперником Куйяте, потребуется ему помощь медиков.

Разрезным пасом Таунсенд выводил Заха на ворота соперника, но подскользнулся и не смог добраться до мяча.

С углового навесил Миливоевич на дальнюю штангу, где пробил головой Макартур, но крайне неточно.

Еще одна замена в нашем поединке. Вместо Джеффри Шлупп на свое игровое время получил Эберечи Эзе.

Выскакивал на ворота соперника Заха после заброса от Дэнна и переиграл голкипера, пробив точно в дальний нижний угол. Правда гол был отменен из-за офсайда.

После просмотра видеоповтора судья не поменял своего решения, гол не был засчитан из-за офсайда.

По флангу забросил Бертранд на ход Редмонду. но того опередил Уорд и вынес сферу головой в аут.

Еще одна замена в составе "святых". Вместо Че Адамса шанс проявить себя получил Шейн Лонг.

В верховой борьбе против Уорда-Прауса подтолкнул соперника в спину Макартур. Штрафной удар будут исполнять гости.

Со штрафного пробивал в дальний верхний угол Уорд-Праус, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.

В борьбе против Заха перед своей штрафной Вестергор подыграл себе рукой. Опасный стандарт будет в распоряжении хозяев.

Осталось играть командам сегодня шесть минут. Именно столько времени компенсировал судья.

Разрезным пасом Ромеу искал в штрафной соперника Лонга, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Прорвался на скорости в штрафную с фланга Эзе и пробил по воротам, но от псины защитника мяч полетел на угловой.

Обыграл соперника на фланге Эзе, сместился в штрафную и пробил по воротам с острого угла, но крайне неточно.

Первый тайм

— Своим свистком отправил судья команды на перерыв. После первого тайма минимальный перевес на стороне хозяев!

45' С углового навесил Ромеу на дальнюю штангу. Здесь выиграл верховую борьбу Уорд и вынес мяч далеко в центр поля.

45' Убежал по правой бровке Смолбон и прострелил вдоль ворот, но на углу вратарской сферу на угловой вынес Дэнн.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.

44' Беднарек дальним забросом искал в чужой штрафной Ингса, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.

43' В очередной раз мог выскакивать один на один с голкипером Айю после паса от Таунсенда, но снова вышел за пределы штрафной Маккарти и вынес мяч ногами.

42' В верховой борьбе против Смолбона подтолкнул соперника руками в спину Шлупп. Расценил этот фол судья на желтую карточку.

41' Зацепился за мяч на фланге Смолбон, сместился в штрафную и упал в борьбе против Митчелла, но свисток арбитра промолчал.

40' Разрезным пасом с фланга Таунсенд искал в штрафной соперника Заха, но того опередил на выходе Маккарти.

39' В медленном темпе проходит наша встреча. Команды ведут борьбу больше в центре поля, а к воротам мяч подходит крайне редко.

38' Сместился с левого фланга в штрафную Заха, обыграл защитника, но выпустил сферу за лицевую линию. Будет удар от ворот.

37' Убегал в контратаку Заха по флангу и мягко забросил в штрафную на Айю, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.

36' Со штрафного навесил Таунсенд на линию вратарской, где в падении пробил Куйяте, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.

35' Прорывался по флангу на скорости Заха, но получил по ногам от Стивенса. Штрафной удар исполнят хозяева.

34' Прорывался по левой бровке Митчелл и прострелил в штрафную, но мяч рикошетом от спины защитника вылетел в аут.

33' Мог убегать на ворота соперника Аёю после заброса от Макартура, но вышел за пределы штрафной Маккарти и вынес мяч головой в аут.

32' Навесил с правого фланга Смолбон на ближнюю штангу, где головой в падении пробил Ингс, но мяч полетел точно в руки Гуаите.

31' С центра поля Макартур запустил пасом по флангу Таунсенда, но тот не смог оторваться от Бертранда и потерял мяч.

30' Ушел от опеки по флангу Шлупп и прострелил низом в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось.

29' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Уокер-Питерс и отдал тут же вперед на Ингса, но того к сфере корпусом не пустил Дэнн.

28' Прорвался Уорд-Праус по левой бровке и прострелил низом в штрафную, но от ноги Таунсенда сфера полетела в аут.

27' С угла поля навесил Макартур в центр штрафной, где головой пробил Дэнн. В прыжке сумел спасти свою команду Маккарти.

26' Прорывался по флангу Заха, сместился в штрафную, но здесь Стивенс в подкате вынес сферу на угловой.

25' Зацепился за мяч на чужой половине поля Ингс и сбросил на ход Адамсу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

23' Макартур запустил дальним пасом в прорыв Заха, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

22' Заха тонко отдавал в штрафную на Айю, который упал в борьбе с защитником, но никакого пенальти тут точно не было.

21' Мог убегать в контратаку Макартур, но получил по ногам от Уорда-Прауса. Можно было показать желтую карточку, но судья не стал столь строго наказывать футболиста.

20' На фланге заехал Шлупп по ногам Смолбону в подкате. Судья назначил штрафной удар в пользу "святых".

19' Долго держат мяч в центре поля игроки "Саутгемптона", пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.

18' Макартур отлично забросил на левый фланг, куда врывался Заха, но не смог он убежать от Уокера-Питерса и потерял мяч.

17' Запустил Уорд пасом по правой бровке Таунсенда, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

16' Со своей половины поля Беднарек дальним пасом искал на фланге Редмонда, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

15' С левого фланга Редмонд навесил в штрафную на Уокера-Питерса, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

14' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Уилфрид Заха! Быструю контратаку сумели провести хозяева. Прорвался по правому флангу Таунсенд и вырезал отличный пас на дальнюю штангу, где был совсем один Заха, который без труда вколотил сферу уже в пустые ворота.

13' Получил по ногам в центре поля Ингс от Айю. судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.

12' Пауза в матче. На ровном месте оказался на газоне Стивенс и попросил помощи медиков, держась за колено.

11' Со своей половины поля Митчелл забросил в штрафную на Заха, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

10' Навесил с углового Маккарти на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу в центр поля Стивенс.

9' Прорвался по правому флангу Таунсенд и прострелил в район дальней штанге, но здесь Беднарек вынес сферу на угловой.

8' Догнал мяч у лицевой линии Редмонд и подал в центр штрафной, но здесь Ингс немного не дотянулся до мяча.

7' Диагональным пасом Уокер-Питерс нашел в штрафной соперника Адамса, но тот не смог пробить в борьбе против Уорда.

6' Тонким пасом Ромеу запустил в штрафную соперника Ингса, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.

5' Пробивал головой Бертранд после навеса с углового от Уорда-Прауса, но мяч полетел точно в руки Гуаиты.

4' Прорывался на скорости по правой бровке Смолбон, но напоролся на Шлуппа, который вытеснил оппонента вместе с мячом за пределы поля.

3' По флангу забросил Стивенс на ход Смолбону, но того опередил Митчелл и вынес мяч головой за боковую линию.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя сине-красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.