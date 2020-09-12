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Кристал Пэлас
1:0
Конец матча

Стадион:
Саутгемптон
0'
1:0
13' Гол
Заха Уилфрид
41' Желтая карточка
Шлупп Джеффри
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Уокер-Питерс Кайл
51' Желтая карточка
Уокер-Питерс Кайл
58' Желтая карточка
Маккарти Джеймс
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Заха Уилфрид
90'+7
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
8
Куйяте
Шейку
6
Дэнн
Скотт
27
Митчелл
Тайрик
10
Таунсенд
Андрос
18
Макартур
Джеймс
22
Маккарти
Джеймс
15
Шлупп
Джеффри
9
Айю
Джордан
11
Заха
Уилфрид
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
5
Стивенс
Джек
35
Беднарек
Ян
3
Бертранд
Райан
20
Смолбон
Вильям
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
11
Редмонд
Натан
9
Ингс
Дэнни
10
Адамс
Че
Кристал Пэлас
4-4-2
Саутгемптон
4-4-2

Ход матча

13'
Заха Уилфрид
(Таунсенд Андрос)
1:0
41'
Шлупп Джеффри
 
46'
 
Вестергор Янник
Беднарек Ян
49'
 
Уокер-Питерс Кайл
51'
 
Уокер-Питерс Кайл
58'
Маккарти Джеймс
 
74'
Миливоевич Лука
Маккарти Джеймс
 
77'
 
Дженепо Мусса
Смолбон Вильям
81'
Эзе Эберечи
Шлупп Джеффри
 
82'
Заха Уилфрид
 
85'
 
Лонг Шейн
Адамс Че

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 1 1
2. Таунсенд Андрос 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Маккарти Джеймс 1 0
2. Шлупп Джеффри 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Уокер-Питерс Кайл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 100% (1) 0 0 0 0 0
 Саутгемптон 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -
Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед
Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -
Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон
Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Саутгемптон: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Кубок лиги Саутгемптон 4:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Саутгемптон Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Кристал Пэлас 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ливерпуль 3:3 1 0 1 0 3 - 3 1
4. Лидс 3:3 1 0 1 0 3 - 3 1
5. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вест Бромвич 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Саутгемптон 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Фулхэм 1 0 0 1 0 - 3 0
Новости матча
  • После матча
  • Минимальную победу смог добыть "Кристал Пэлас" в  домашнем матче против "Сауигемптона". Команды провели равный поединок, но лучше своими шансами распорядились хозяева. На этом я, Федосов Дмитрий, прощаюсь с Вами. До скорых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 1-0!
  • Опасный момент
    90'
    Прекрасный шанс упустили и гости. После прострела с фланга от Уокера-Питерса пробил головой Ингс с центра штрафной. С большим трудом смог отбить в сторону сферу Гуаита.
  • 90'
    Убежал по флангу Уокер-Питерс и мягко подал в штрафную, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить Лонг.
  • Опасный момент
    90'
    Хорошую контратаку провели хозяева. Заха прорвался по флангу, сместился в штрафную и пробил точно в ближнюю девятку, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
  • 90'
    Обыграл соперника на фланге Эзе, сместился в штрафную и пробил по воротам с острого угла, но крайне неточно.
  • Угловой
    90'
    Прорвался на скорости в штрафную с фланга Эзе и пробил по воротам, но от псины защитника мяч полетел на угловой.
  • 90'
    Разрезным пасом Ромеу искал в штрафной соперника Лонга, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • Дополнительное время
    90'
    Осталось играть командам сегодня шесть минут. Именно столько времени компенсировал судья.
  • 89'
    В борьбе против Заха перед своей штрафной Вестергор подыграл себе рукой. Опасный стандарт будет в распоряжении хозяев.
  • 88'
    Со штрафного пробивал в дальний верхний угол Уорд-Праус, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.
  • 87'
    В верховой борьбе против Уорда-Прауса подтолкнул соперника в спину Макартур. Штрафной удар будут исполнять гости.
  • Замена
    86'
    Еще одна замена в составе "святых". Вместо Че Адамса шанс проявить себя получил Шейн Лонг.
  • 85'
    По флангу забросил Бертранд на ход Редмонду. но того опередил Уорд и вынес сферу головой в аут.
  • Видеоповтор
    83'
    После просмотра видеоповтора судья не поменял своего решения, гол не был засчитан из-за офсайда.
  • Офсайд
    82'
    Выскакивал на ворота соперника Заха после заброса от Дэнна и переиграл голкипера, пробив точно в дальний нижний угол. Правда гол был отменен из-за офсайда.
  • Замена
    81'
    Еще одна замена в нашем поединке. Вместо Джеффри Шлупп на свое игровое время получил Эберечи Эзе.
  • 80'
    С углового навесил Миливоевич на дальнюю штангу, где пробил головой Макартур, но крайне неточно.
  • 79'
    Разрезным пасом Таунсенд выводил Заха на ворота соперника, но подскользнулся и не смог добраться до мяча.
  • Замена
    78'
    Ответная замена в составе "Саутгемптона". Вместо Вильяма Смолбона иигру продолжать будет Мусса Дженепо.
  • 77'
    Пауза в матче. Получил небольшое повреждение в столкновении с соперником Куйяте, потребуется ему помощь медиков.
  • 76'
    Со штрафного навесил Миливоевич на дальнюю штангу, где пробил головой Айю, но сфера полетела точно в руки Маккарти.
  • Замена
    75'
    Замена произошла в составе "Кристал Пэлас". Вместо Джеймса Маккарти на поле вышел Лука Миливоевич.
  • 74'
    Уорд-Праус со штрафного попытался закрутить в ближнюю девятку, но мяч пролетел немного выше перекладины.
  • 73'
    Перед чужой штрафной грамотно подставился Ингс и вынудил оппонента нарушить правила. Опасный стандарт будут исполнять гости.
  • 72'
    Убежал по правой бровке Уокер-Питерс и прострелил в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Дэнн.
  • 71'
    Зацепился за мяч Шлупп на чужой половине поля и сбросил на Заха, но тому пробить не позволил в подкате в последний момент Вестергор.
  • 70'
    Диагональный заброс исполнял Ромеу в штрафную соперника на ход Бертранду, но мяч вылетел за пределы поля.
  • 69'
    Прорвался к штрафной Редмонд и покатил вперед на Адамса, но того опередил Куйяте и перехватил сферу в подкате.
  • 68'
    Ворвался на скорости в штрафную соперника Адамс, но упал на газон после контакта с защитником. Судья проигнорировал этот эпизод.
  • 67'
    Долго катают мяч на чужой половине поля "святые", но до по-настоящему опасных моментов дело пока не доходит.
  • 66'
    Со штрафного Маккарти навесил на дальнюю штангу, где пытался пробить Куйяте, но нарушил он правила в борьбе против Редмонда.
  • 65'
    По флангу отдавал Митчелл на ход Шлуппу, но того опередил Уокер-Питерс и вынес мяч головой за боковую линию.
  • 64'
    Продавил защитника по флангу Шлупп и смог прострелить на ближнюю штангу, но здесь не успел подставить ногу Айю.
  • 63'
    Очередной прострел с фланга исполнял Бертранд в штрафную, но Гуаита вышел из ворот и отвел угрозу.
  • 62'
    Низом покатил в штрафную с фланга Редмонд на Адамса, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе сразу с двумя защитниками.
  • 61'
    С фланга Бертранд покатил низом в штрафную на Уорда-Прауса, но тому пробить по воротам не позволил в подкате Куйяте.
  • 60'
    Со штрафного навесил Бертранд на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить Ромеу.
  • Желтая карточка
    59'
    В центре поля Маккарти в подкате заехал по ногам Уорду-Праусу. Заслуженная желтая карточка для нарушителя.
  • 58'
    Уокер-Питерс с правого фланга прострелил в штрафную, где пытался пробить Ингс, но его выстрел накрыли защитники.
  • 57'
    Тонким пасом Ингс нашел в штрафной соперника Редмонда, который пробил с острого угла, но крайне неточно.
  • 56'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Ингс и с разворота пробил по воротам, но точно в руки голкиперу прилетела сфера.
  • Опасный момент
    54'
    После навеса со штрафного от Уорда-Прауса пробил с лету Адамс, но в красивом прыжке Гуаита смог спасти свою команду.
  • 53'
    В центре поля получил по ногам Ингс от Куйяте. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Саутгемптона".
  • 52'
    После просмотра видеоповтора судья изменил свое решение, вместо желтой карточки Уокер-Питерс получил красную.
  • Видеоповтор
    51'
    Судья решил повременить с удалением и пересмотреть эпизод с нарушением Уокера-Питерса на повторе.
  • Красная карточка
    50'
    Откровенно грубо прямой ногой заехал Уокер-Питерс в ногу Митчеллу. Судья без раздумий показал нарушителю прямую красную карточку.
  • 49'
    Прорывался по флангу Айю, но напоролся на Бертранда, который грамотно поставил корпус и отобрал сферу.
  • 48'
    Догнал мяч у лицевой линии Уокер-Питерс и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве произошла в составе гостей. Вместо Яна Беднарека на второй тайм вышел Янник Вестергор.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина пединка!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправил судья команды на перерыв. После первого тайма минимальный перевес на стороне хозяев!
  • 45'
    С углового навесил Ромеу на дальнюю штангу. Здесь выиграл верховую борьбу Уорд и вынес мяч далеко в центр поля.
  • Угловой
    45'
    Убежал по правой бровке Смолбон и прострелил вдоль ворот, но на углу вратарской сферу на угловой вынес Дэнн.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.
  • 44'
    Беднарек дальним забросом искал в чужой штрафной Ингса, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.
  • 43'
    В очередной раз мог выскакивать один на один с голкипером Айю после паса от Таунсенда, но снова вышел за пределы штрафной Маккарти и вынес мяч ногами.
  • Желтая карточка
    42'
    В верховой борьбе против Смолбона подтолкнул соперника руками в спину Шлупп. Расценил этот фол судья на желтую карточку.
  • 41'
    Зацепился за мяч на фланге Смолбон, сместился в штрафную и упал в борьбе против Митчелла, но свисток арбитра промолчал.
  • 40'
    Разрезным пасом с фланга Таунсенд искал в штрафной соперника Заха, но того опередил на выходе Маккарти.
  • 39'
    В медленном темпе проходит наша встреча. Команды ведут борьбу больше в центре поля, а к воротам мяч подходит крайне редко.
  • 38'
    Сместился с левого фланга в штрафную Заха, обыграл защитника, но выпустил сферу за лицевую линию. Будет удар от ворот.
  • 37'
    Убегал в контратаку Заха по флангу и мягко забросил в штрафную на Айю, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.
  • 36'
    Со штрафного навесил Таунсенд на линию вратарской, где в падении пробил Куйяте, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.
  • 35'
    Прорывался по флангу на скорости Заха, но получил по ногам от Стивенса. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • 34'
    Прорывался по левой бровке Митчелл и прострелил в штрафную, но мяч рикошетом от спины защитника вылетел в аут.
  • 33'
    Мог убегать на ворота соперника Аёю после заброса от Макартура, но вышел за пределы штрафной Маккарти и вынес мяч головой в аут.
  • 32'
    Навесил с правого фланга Смолбон на ближнюю штангу, где головой в падении пробил Ингс, но мяч полетел точно в руки Гуаите.
  • 31'
    С центра поля Макартур запустил пасом по флангу Таунсенда, но тот не смог оторваться от Бертранда и потерял мяч.
  • 30'
    Ушел от опеки по флангу Шлупп и прострелил низом в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 29'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Уокер-Питерс и отдал тут же вперед на Ингса, но того к сфере корпусом не пустил Дэнн.
  • 28'
    Прорвался Уорд-Праус по левой бровке и прострелил низом в штрафную, но от ноги Таунсенда сфера полетела в аут.
  • 27'
    С угла поля навесил Макартур в центр штрафной, где головой пробил Дэнн. В прыжке сумел спасти свою команду Маккарти.
  • Угловой
    26'
    Прорывался по флангу Заха, сместился в штрафную, но здесь Стивенс в подкате вынес сферу на угловой.
  • 25'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Ингс и сбросил на ход Адамсу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 23'
    Макартур запустил дальним пасом в прорыв Заха, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 22'
    Заха тонко отдавал в штрафную на Айю, который упал в борьбе с защитником, но никакого пенальти тут точно не было.
  • 21'
    Мог убегать в контратаку Макартур, но получил по ногам от Уорда-Прауса. Можно было показать желтую карточку, но судья не стал столь строго наказывать футболиста.
  • 20'
    На фланге заехал Шлупп по ногам Смолбону в подкате. Судья назначил штрафной удар в пользу "святых".
  • 19'
    Долго держат мяч в центре поля игроки "Саутгемптона", пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.
  • 18'
    Макартур отлично забросил на левый фланг, куда врывался Заха, но не смог он убежать от Уокера-Питерса и потерял мяч.
  • Офсайд
    17'
    Запустил Уорд пасом по правой бровке Таунсенда, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
  • 16'
    Со своей половины поля Беднарек дальним пасом искал на фланге Редмонда, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 15'
    С левого фланга Редмонд навесил в штрафную на Уокера-Питерса, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
  • Описание гола
    14'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Уилфрид Заха! Быструю контратаку сумели провести хозяева. Прорвался по правому флангу Таунсенд и вырезал отличный пас на дальнюю штангу, где был совсем один Заха, который без труда вколотил сферу уже в пустые ворота.
  • 13'
    Получил по ногам в центре поля Ингс от Айю. судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • 12'
    Пауза в матче. На ровном месте оказался на газоне Стивенс и попросил помощи медиков, держась за колено.
  • 11'
    Со своей половины поля Митчелл забросил в штрафную на Заха, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.
  • 10'
    Навесил с углового Маккарти на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу в центр поля Стивенс.
  • Угловой
    9'
    Прорвался по правому флангу Таунсенд и прострелил в район дальней штанге, но здесь Беднарек вынес сферу на угловой.
  • 8'
    Догнал мяч у лицевой линии Редмонд и подал в центр штрафной, но здесь Ингс немного не дотянулся до мяча.
  • 7'
    Диагональным пасом Уокер-Питерс нашел в штрафной соперника Адамса, но тот не смог пробить в борьбе против Уорда.
  • 6'
    Тонким пасом Ромеу запустил в штрафную соперника Ингса, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.
  • 5'
    Пробивал головой Бертранд после навеса с углового от Уорда-Прауса, но мяч полетел точно в руки Гуаиты.
  • 4'
    Прорывался на скорости по правой бровке Смолбон, но напоролся на Шлуппа, который вытеснил оппонента вместе с мячом за пределы поля.
  • 3'
    По флангу забросил Стивенс на ход Смолбону, но того опередил Митчелл и вынес мяч головой за боковую линию.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя сине-красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон

Исход игры
Кристал Пэлас
31% (48)
Ничья
43.9% (68)
Саутгемптон
25.2% (39)
Тотал 2.5
Больше
32.21% (48)
Меньше
67.79% (101)
Обе команды забьют
Да
72.48% (108)
Нет
27.52% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (60)
2:1 Кристал Пэлас
16.8% (26)
0:1 Саутгемптон
13.5% (21)
1:0 Кристал Пэлас
9.7% (15)
1:2 Саутгемптон
7.7% (12)
2:2 Ничья
3.9% (6)
2:0 Кристал Пэлас
1.3% (2)
3:1 Кристал Пэлас
1.3% (2)
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Где смотреть матч Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон онлайн

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Фонбет (список матчей)

Париматч

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.30 4.30 20.00
1.37 3.75 18.00
3.44 3.35 2.34
2.83 3.32 2.53
1.50 3.52 11.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.40 1.05 6.80 1.08 1.82 1.97 1.22 4.20 1.96 1.90 1.12 6.10 1.10 6.80 1.07 8.40 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 13.00
7.50 1.04 6.45 1.09 2.99 1.37 2.31 1.61 1.79 2.25 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.70 1.05 7.30
5.95 1.08 5.18 1.11 2.96 1.40 2.27 1.66 1.71 2.19 1.35 3.17 1.24 3.82 1.08 5.93 1.07 6.62 1.02 13.50 1.02 13.97
2.66 1.53 2.16 1.77 1.65 2.36 1.42 3.07 1.64 2.41 1.45 3.00 1.75 2.21 1.56 2.60 1.27 4.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.73 2.11 1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00
2.62 1.49 1.73 2.11 1.37 3.10 1.10 6.90 1.07 8.30
2.65 1.49 1.77 2.11 1.36 3.13 1.09 5.62 1.07 6.82
2.81 1.48 2.30 1.68 1.78 2.15 1.50 2.76 1.89 2.02 1.57 2.58 1.25 4.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.62 1.59 2.45 1.22 4.00
3.52 1.30 2.36 1.59 1.57 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
1.93 1.85
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
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