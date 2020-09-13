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Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Эвертон
1
Льорис
Уго
2
Доэрти
Мэтт
15
Дайер
Эрик
4
Алдервейрельд
Тоби
33
Дэвис
Бен
8
Уинкс
Гарри
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
27
Лукас
Моура
20
Алли
Деле
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
5
Кин
Майкл
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
6
Аллан
Маркес
21
Гомеш
Андре
19
Родригес
Хамес
16
Дюкур
Абдулайе
7
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Доминик
Тоттенхэм
4-2-3-1
Эвертон
4-2-3-1

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич
Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм
Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Эвертон: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Тоттенхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:6 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арсенал 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ньюкасл 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Ливерпуль 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Кристал Пэлас 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лидс 1 0 0 1 3 - 4 0
17. Саутгемптон 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Вест Хэм 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Вест Бромвич 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Фулхэм 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2020, осталось 28 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 154
    Тоттенхэм 89% (137)
    X 9.7% (15)
    Эвертон 1.3% (2)
    Все прогнозы
    1.41 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Эвертон
    2.13
    3.55
    4.30
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Эвертон

    Исход игры
    Тоттенхэм
    89% (137)
    Ничья
    9.7% (15)
    Эвертон
    1.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.73% (81)
    Меньше
    45.27% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    58.78% (87)
    Нет
    41.22% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    41.6% (64)
    1:0 Тоттенхэм
    18.8% (29)
    2:0 Тоттенхэм
    16.9% (26)
    1:1 Ничья
    6.5% (10)
    3:1 Тоттенхэм
    4.5% (7)
    2:2 Ничья
    2.6% (4)
    3:0 Тоттенхэм
    2.6% (4)
    3:2 Тоттенхэм
    1.3% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.95 3.55 4.30
    2.07 3.35 3.90
    2.13 3.46 4.05
    2.02 3.45 4.19

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.90 1.03 7.30 1.07 3.20 1.35 2.48 1.58 2.03 1.84 1.78 2.10 1.41 2.95 1.28 3.70 1.11 6.50 1.08 6.90 1.01 12.50
    8.30 1.03 7.20 1.07 3.14 1.34 2.43 1.56 1.85 2.16 1.40 2.95 1.27 3.62 1.09 6.20 1.06 6.75 1.00 11.75
    3.43 1.36 3.00 1.45 2.57 1.57 2.08 1.85 1.81 2.11 1.62 2.46 1.44 3.04 1.30 3.92 1.11 8.61
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.79 2.02 1.37 3.10 1.10 6.80
    2.79 1.44 1.84 1.96 1.39 3.00 1.11 6.45 1.08 7.90
    2.91 1.46 2.38 1.64 1.85 2.06 1.53 2.65 1.39 3.24
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.49 1.62 2.21 1.23 3.85
    3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.31 1.25 3.95 1.17 5.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.88 1.97
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.28
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