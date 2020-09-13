Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Эвертон
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
27
Лукас
Моура
20
Алли
Деле
10
Кейн
Гарри
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
21
Гомеш
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
- Защитник
-
24 Орье СержЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ламела ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Кин МойзеНападающий
-
11 Уолкотт ТеоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич
Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм
Эвертон Последние 20 матчей: + = -Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Эвертон: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Тоттенхэм 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Эвертон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|5.
|Кристал Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лидс
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Вест Бромвич
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Эвертон
Исход игры
Тоттенхэм
89% (137)
Ничья
9.7% (15)
Эвертон
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.73% (81)
Меньше
45.27% (67)
Обе команды забьют
Да
58.78% (87)
Нет
41.22% (61)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
41.6% (64)
1:0 Тоттенхэм
18.8% (29)
2:0 Тоттенхэм
16.9% (26)
1:1 Ничья
6.5% (10)
3:1 Тоттенхэм
4.5% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:0 Тоттенхэм
2.6% (4)
3:2 Тоттенхэм
1.3% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.90
|1.03
|7.30
|1.07
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.48
|1.58
|2.03
|1.84
|1.78
|2.10
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.28
|3.70
|1.11
|6.50
|1.08
|6.90
|1.01
|12.50
|8.30
|1.03
|7.20
|1.07
|3.14
|1.34
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.85
|2.16
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.27
|3.62
|1.09
|6.20
|1.06
|6.75
|1.00
|11.75
|—
|—
|—
|—
|3.43
|1.36
|3.00
|1.45
|2.57
|1.57
|2.08
|1.85
|1.81
|2.11
|1.62
|2.46
|1.44
|3.04
|1.30
|3.92
|—
|—
|1.11
|8.61
|—
|—