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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Эвертон

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич
Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм
Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Эвертон: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Тоттенхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:6 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Эвертон Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вест Бромвич 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2020, осталось 2 дня 16 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 67
    Тоттенхэм 88.1% (59)
    X 10.4% (7)
    Эвертон 1.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Эвертон
    1.95
    3.75
    4.60
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Эвертон

    Исход игры
    Тоттенхэм
    88.1% (59)
    Ничья
    10.4% (7)
    Эвертон
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.69% (35)
    Меньше
    45.31% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    59.38% (38)
    Нет
    40.63% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    43.3% (29)
    2:0 Тоттенхэм
    20.9% (14)
    1:0 Тоттенхэм
    13.4% (9)
    1:1 Ничья
    7.5% (5)
    3:1 Тоттенхэм
    4.5% (3)
    3:0 Тоттенхэм
    3% (2)
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    Где смотреть матч Тоттенхэм - Эвертон онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.90 3.55 4.30
    1.81 3.75 4.50
    1.95 3.70 4.60
    1.90 3.64 4.38

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    12.00 1.01 8.60 1.05 3.65 1.27 2.80 1.42 1.96 1.90 1.75 2.15 1.53 2.55 1.35 3.10 1.16 5.10 1.11 5.80 1.03 10.50
    8.80 1.02 8.00 1.05 3.46 1.29 2.65 1.48 1.96 2.03 1.47 2.68 1.31 3.32 1.12 5.40 1.09 5.95 1.01 11.00
    3.71 1.32 2.80 1.49 2.21 1.75 1.92 2.00 1.70 2.28 1.49 2.80 1.34 3.55 1.12 7.44
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.96 1.85 1.44 2.75 1.14 5.80
    2.88 1.42 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.30
    3.05 1.42 2.50 1.58 1.96 1.94 1.59 2.48 1.42 3.02
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.80 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35
    3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.77 2.01
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.32
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