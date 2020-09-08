Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Эвертон
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич
Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм
Эвертон Последние 20 матчей: + = -Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Эвертон: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Тоттенхэм 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Эвертон Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вест Бромвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Эвертон
Исход игры
Тоттенхэм
88.1% (59)
Ничья
10.4% (7)
Эвертон
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.69% (35)
Меньше
45.31% (29)
Обе команды забьют
Да
59.38% (38)
Нет
40.63% (26)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
43.3% (29)
2:0 Тоттенхэм
20.9% (14)
1:0 Тоттенхэм
13.4% (9)
1:1 Ничья
7.5% (5)
3:1 Тоттенхэм
4.5% (3)
3:0 Тоттенхэм
3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|12.00
|1.01
|8.60
|1.05
|3.65
|1.27
|2.80
|1.42
|—
|—
|1.96
|1.90
|1.75
|2.15
|1.53
|2.55
|1.35
|3.10
|1.16
|5.10
|1.11
|5.80
|1.03
|10.50
|8.80
|1.02
|8.00
|1.05
|3.46
|1.29
|2.65
|1.48
|—
|—
|1.96
|2.03
|—
|—
|1.47
|2.68
|1.31
|3.32
|1.12
|5.40
|1.09
|5.95
|1.01
|11.00
|—
|—
|—
|—
|3.71
|1.32
|2.80
|1.49
|2.21
|1.75
|1.92
|2.00
|1.70
|2.28
|1.49
|2.80
|1.34
|3.55
|—
|—
|1.12
|7.44
|—
|—