Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-3! Матеуш Клих! Подхватил мяч на фланге Кошта, выдержал паузу и покатил низом в центр штрафной, куда ворвался Клих и вторым касанием отправил сферу точно в дальний нижний угол.

Прорвался Арнольд по правой бровке и низом прострелил в штрафную на Фирмино, но здесь ему не позволил пробить Кох.

Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Эйлинг. Потребуется ему медицинская помощь.

Обыгрался Мане в стеночку с Фирмино перед чужой штрафной, после чего пробил по воротам, но угодил в защитника.

Выиграл подбор на линии штрафной соперника Салах и с лету пробил по воротам. Точности этому выстрелу явно не хватило.

Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Дальний заброс исполнял Гомес на чужую половину поля, куда врывался Фирмино, но тому не хватило скорости, чтобы убежать от Коха.

Даллас зацепился за мяч в центре поля и сбросил вперед на Бэмфорда, но того грамотно оттеснил корпусом Гомес.

Ворвался Фирмино на скорости в штрафную и покатил на дальнюю штангу, где пробил с ближней дистанции Вейналдум, но каким-то чудом Меслье спас свою команду.

Протащил мяч по флангу Кошта и прострелил вдоль ворот, но в чужой штрафной никого из партнеров не оказалось.

Сместился вновь с фланга к штрафной соперника Кошта и пробил с двадцати метров, но на пути мяча оказался Ван Дейк.

В верховой борьбе на фланге Харрисон получил по затылку от Арнольда, но судья не увидел нарушения в этом эпизоде.

С углового навесил Арнольд на ближнюю штангу, где пробил в касание Фирмино, но от спины защитника сфера полетела на еще один угловой.

Снова Арнольд исполнял угловой, теперь уже на дальнюю штангу. Здесь пробил головой Ван Дейк, но гораздо выше перекладины.

Получил мяч в штрафной соперника Фирмино и подстроился под удар, но в последний момент мяч в подкате выбил Кох.

По флангу забрасывал Даллас на ход Харрисону, но того опередил Кейта и головой выбил сферу в аут.

Снова искал Харрисона на фланге пасом Даллас, но на этот раз мяч еще в полете вышел за пределы поля.

Запустил в прорыв по центру на ворота соперника Клиха пасом Эрнандес, но в последний момент Гомес перехватил мяч в подкате.

Мягким забросом со своей половины поля Кох нашел на чужой половине поля Харрисона, который выскочил один на один с голкипером, перебросил Алиссона, но перед линией Арнольд попытался выбить сферу, но вместо этого отправил ее в сетку. Гол был отменен из-за офсайда.

А вот и первая замена в нашем поединке. Вместо Наби Кейта игру продолжать будет Фабиньо Энрике.

С правого фланга навесил Арнольд на дальнюю штангу, куда вбегал Фабиньо, но у него буквально с головы сферу на выходе снял Меслье.

Тонким пасом Мане нашел в штрафной соперника Робертсона, который пробил с острого угла, но точно в руки Меслье.

Ворвался на скорости в штрафную соперника Даллас и от лицевой линии прострелил вдоль ворот, но перехватил этот пас Алиссон.

Двойная замена произошла в составе "Лидса". Вместо Бэмфорда и Эрнандеса на поле появился Родриго и Робертс.

С углового Арнольд подал в центр штрафной, но вышел из ворот Меслье и кулаками вынес мяч обратно на фланг.

Еще одна замена в нашем поединке. Вместо Джордана Хендерсона свое игровое время получил Кёртис Джонс.

Первый тайм

— Своим свистком команды отправил на перерыв арбитр. Огненный первый тайм мы увидели, но самое интересное еще впереди!

45' Дальний заброс исполнял Харрисон в штрафную на Бэмфорда, но того на выходе опередил Алиссон и забрал сферу в руки.

45' Ворвался в штрафную соперника на скорости Кошта и упал в борьбе против Гомеса, но судья не стал назначать пенальти в этом эпизоде.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.

44' С фланга Харрисон покатил в центр на Эрнандеса, который в касание вернул на Харрисона, но выстрел последнего накрыл Гомес.

43' Прорвался по флангу Бэмфорд и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

42' С углового навесил на ближнюю штангу Робертсон, но здесь Кох вынес мяч ногой далеко в центр поля.

41' Сместился с фланга в штрафную Мане и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник, а добивание все того де Мане оказалось неточным.

40' Смог выскочить на ворота соперника Мане после паса от Вейналдума и пробил низом в ближний угол, но Меслье смог спасти свою команду, отбив ногой.

39' Ушел от опеки по флангу Робертсон и прострелил вдоль ворот, но перехватил этот пас без проблем Эйлинг.

38' Убегал по правой бровке Мане, но напоролся на Коха, который в чистейшем подкате вынес сферу за пределы поля.

37' Мягко забросил Хендерсон на фланг, куда врывался Робертсон, но его грамотно корпусом от мяча оттеснил Эйлинг.

35' Забрасывал в штрафную соперника Хендерсон на ход Мане, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

34' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-2! Мохамед Салах! Неудачно вынесли мяч защитники после подачи со штрафного нот Робертсона точно на ногу Салаху, который вторым касанием вколотил сферу точно в ближнюю девятку.

33' Получил по ногам в центре поля Мане от Филлипса. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Ливерпуля".

32' Дальний заброс исполнял Хендерсон в штрафную на ход Фирмино, но мяч слишком сильно полетел и оказался в руках Меслье.

31' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-2! Патрик Бэмфорд! Вот это да, сравняли счет гости! Обрезался Ван Дейк, в попытке вынести мяч выбил он точно на ногу Бэмфорду, который ворвался в штрафную и, перебросив Алиссона, отправил сферу в сетку.

30' Убежал в перспективную контратаку по флангу Кошта и отдал поперечный пас в штрафную на Бэмфорда, но того опередил вышедший из ворот Алиссон.

29' Робертсон с левого фланга прострелил вдоль ворот. В попытке выбить мяч Стрёйк едва не срезал его в свои ворота, но все же Меслье в красивом прыжке перевел его на угловой.

28' Диагональным пасом Филлипс запускал по левой бровке Харрисона, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

27' Убежал от опеки по флангу Мане и прострелил вдоль ворот, но на выходе отлично сыграл Меслье и отвел угрозу от своих ворот.

26' Решился на дальний удар из-за пределов штрафной Хендерсон, но мяч полетел точно по центру ворот и оказался в руках Меслье.

25' По флангу забросил Эйлинг на ход Коште, но того опередил Робертсон и головой вынес сферу в аут.

24' Активно прессингуют соперника на чужой половине поля футболисты "Лидса". Даже центр не дают они перейти с мячом хозяевам.

23' Дальний заброс исполнил в штрафную соперника Ван Дейк, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

22' Выскакивал один на один с голкипером Бэмфорд после заброса от Филлипса, обыграл Алиссона, но не стал бить с острого угла, упустив хороший шанс на гол.

21' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Виргил Ван Дейк! С углового навесил Робертсон точно на линию вратарской. Здесь оторвался от Коха на скорости Ван Дейк и головой вколотил сферу точно по центру ворот. Меслье поймал мяч в руки, но уже за линией.

20' Снова активный был на своем фланге Харрисон и подал в центр штрафной, где мог замыкать Кошта, но не дотянулся он до мяча головой.

19' На скорости прорвался по флангу Салах, сместился в штрафную и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

18' Нашел Фирмина пасом в чужой штрафной Кейта, но того тут же атаковал Стрёйк и вынес сферу за лицевую линию.

17' Выскакивал один на один с голкипером Робертсон после заброса от Гомеса, но судья остановил эту атаку из-за офсайда.

16' Получил мяч на фланге Эрнандес и подал в центр штрафной, но вышел из ворот Алиссон и забрал мяч в свои руки.

15' С фланга сместился в штрафную Мане и готов был пробивать по воротам, но Эйлинг в чистейшем подкате смог вынести сферу за пределы поля.

14' Зацепился за мяч в чужой штрафной Салах и поперек прострелил на Фирмино, но тому пробить не позволил Кох.

13' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Джек Харрисон! Идеальный пас с центра поля выдал на левый фланг Филипс. Здесь мяч подхватил Харрисон, сместился в центр, обыграл двоих защитников и пробил точно в ближний нижний угол. Мяч в сетке!

12' Провалилась оборона соперника, позволив убежать в штрафную соперника Эрнандесу, но тот не смог отдать точный пас поперек, подарив мяч защитнику.

11' Отдал пас по флангу Мане на ход Робертсону, но того опередил Эйлинг, грамотно поставил корпус и не пустил к мячу.

10' Выиграл подбор перед штрафной соперника Клих и головой сбросил вперед на Кошту, который отправил сферу в сетку, но судья отменил гол из-за офсайда.

9' Ушел от соперника по флангу Кошта и подал в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

8' Забросил Кох по флангу на ход Харрисону, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

7' Убежал по левой бровке Харрисон и подал в центр штрафной, но здесь Ван Дейк вынес сферу головой в аут.

6' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Мохамед Салах! Уверенно пробил с одиннадцатиметровой отметки Салах на силу точно под перекладину. У Меслье не было ни единого шанса.

5' Ворвался в штрафную соперника Салах и пробил в дальний угол. Мяч угодил в руку Коху, так что судья без раздумий назначил пенальти!

4' Отдавал Кейта в штрафную, куда ворвался Фирмино и попытался перебросить вышедшего из ворот Меслье, но голкипер вышел победителем из этой дуэли.

3' Дальний заброс исполнял Вейналдум на правый фланг, куда врывался Салах, но его опередил Даллас и вынес сферу в аут.

2' Хозяева сегодня будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.