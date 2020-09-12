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  3. Англия
Ливерпуль
3:3
Второй тайм: 71'

Стадион:
Лидс
0'
1:0
4' Пенальти
Салах Мохамед
1:1
12' Гол
Харрисон Джек
2:1
20' Гол
Ван Дейк Виргил
2:2
30' Гол
Бэмфорд Патрик
3:2
33' Гол
Салах Мохамед
3:3
66' Гол
Клих Матеуш
71'
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
12
Гомес
Джо
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
8
Кейта
Наби
14
Хендерсон
Джордан
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
1
Меслье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
5
Кох
Робин
21
Стрёйк
Паскаль
15
Даллас
Стюарт
23
Филлипс
Кэлвин
17
Кошта
Элдер
19
Эрнандес
Пабло
43
Клих
Матеуш
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
Ливерпуль
4-3-3
Лидс
4-1-4-1

Ход матча

4'
Салах Мохамед
1:0
12'
1:1
Харрисон Джек
(Филлипс Кэлвин)
20'
Ван Дейк Виргил
(Робертсон Эндрю)
2:1
30'
2:2
Бэмфорд Патрик
33'
Салах Мохамед
3:2
58'
Фабиньо Энрике
Кейта Наби
 
62'
 
Морено Родриго
Бэмфорд Патрик
62'
 
Робертс Тайлер
Эрнандес Пабло
66'
Джонс Кёртис
Хендерсон Джордан
 
66'
3:3
Клих Матеуш
(Кошта Элдер)

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 5
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 2 (1) 2
2. Ван Дейк Виргил 1 1
3. Робертсон Эндрю 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 1 1
2. Харрисон Джек 1 1
3. Филлипс Кэлвин 0 0

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт
Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль
Лидс Последние 20 матчей: + = -
Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс
Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс Лидс 1:0 Рединг Лидс 1:0 Бристоль Сити Брентфорд 1:1 Лидс Ноттингем Форест 2:0 Лидс Лидс 0:1 Уиган Лидс 3:2 Миллуолл КПР 1:0 Лидс Лидс 0:2 Шеффилд Уэнсдей

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Лидс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ливерпуль 2:0 Лидс Кубок лиги Лидс 0:1 Ливерпуль Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Кристал Пэлас 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ливерпуль 3:3 1 0 1 0 3 - 3 1
4. Лидс 3:3 1 0 1 0 3 - 3 1
5. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вест Бромвич 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Саутгемптон 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Фулхэм 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Второй тайм
  • 72'
    Выиграл подбор на линии штрафной соперника Салах и с лету пробил по воротам. Точности этому выстрелу явно не хватило.
  • 71'
    Обыгрался Мане в стеночку с Фирмино перед чужой штрафной, после чего пробил по воротам, но угодил в защитника.
  • 70'
    Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Эйлинг. Потребуется ему медицинская помощь.
  • 69'
    Прорвался Арнольд по правой бровке и низом прострелил в штрафную на Фирмино, но здесь ему не позволил пробить Кох.
  • Описание гола
    67'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-3! Матеуш Клих! Подхватил мяч на фланге Кошта, выдержал паузу и покатил низом в центр штрафной, куда ворвался Клих и вторым касанием отправил сферу точно в дальний нижний угол.
  • Замена
    66'
    Еще одна замена в нашем поединке. Вместо Джордана Хендерсона свое игровое время получил Кёртис Джонс.
  • 65'
    С углового Арнольд подал в центр штрафной, но вышел из ворот Меслье и кулаками вынес мяч обратно на фланг.
  • Замена
    64'
    Двойная замена произошла в составе "Лидса". Вместо Бэмфорда и Эрнандеса на поле появился Родриго и Робертс.
  • 63'
    Ворвался на скорости в штрафную соперника Даллас и от лицевой линии прострелил вдоль ворот, но перехватил этот пас Алиссон.
  • 62'
    Тонким пасом Мане нашел в штрафной соперника Робертсона, который пробил с острого угла, но точно в руки Меслье.
  • 61'
    С правого фланга навесил Арнольд на дальнюю штангу, куда вбегал Фабиньо, но у него буквально с головы сферу на выходе снял Меслье.
  • Замена
    60'
    А вот и первая замена в нашем поединке. Вместо Наби Кейта игру продолжать будет Фабиньо Энрике.
  • Офсайд
    59'
    Мягким забросом со своей половины поля Кох нашел на чужой половине поля Харрисона, который выскочил один на один с голкипером, перебросил Алиссона, но перед линией Арнольд попытался выбить сферу, но вместо этого отправил ее в сетку. Гол был отменен из-за офсайда.
  • 58'
    Запустил в прорыв по центру на ворота соперника Клиха пасом Эрнандес, но в последний момент Гомес перехватил мяч в подкате.
  • 57'
    Снова искал Харрисона на фланге пасом Даллас, но на этот раз мяч еще в полете вышел за пределы поля.
  • 56'
    По флангу забрасывал Даллас на ход Харрисону, но того опередил Кейта и головой выбил сферу в аут.
  • 55'
    Получил мяч в штрафной соперника Фирмино и подстроился под удар, но в последний момент мяч в подкате выбил Кох.
  • 54'
    Снова Арнольд исполнял угловой, теперь уже на дальнюю штангу. Здесь пробил головой Ван Дейк, но гораздо выше перекладины.
  • 53'
    С углового навесил Арнольд на ближнюю штангу, где пробил в касание Фирмино, но от спины защитника сфера полетела на еще один угловой.
  • 52'
    В верховой борьбе на фланге Харрисон получил по затылку от Арнольда, но судья не увидел нарушения в этом эпизоде.
  • 51'
    Сместился вновь с фланга к штрафной соперника Кошта и пробил с двадцати метров, но на пути мяча оказался Ван Дейк.
  • 50'
    Протащил мяч по флангу Кошта и прострелил вдоль ворот, но в чужой штрафной никого из партнеров не оказалось.
  • Опасный момент
    49'
    Ворвался Фирмино на скорости в штрафную и покатил на дальнюю штангу, где пробил с ближней дистанции Вейналдум, но каким-то чудом Меслье спас свою команду.
  • 48'
    Даллас зацепился за мяч в центре поля и сбросил вперед на Бэмфорда, но того грамотно оттеснил корпусом Гомес.
  • 47'
    Дальний заброс исполнял Гомес на чужую половину поля, куда врывался Фирмино, но тому не хватило скорости, чтобы убежать от Коха.
  • Второй тайм начался
    46'
    Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком команды отправил на перерыв арбитр. Огненный первый тайм мы увидели, но самое интересное еще впереди! 
  • 45'
    Дальний заброс исполнял Харрисон в штрафную на Бэмфорда, но того на выходе опередил Алиссон и забрал сферу в руки.
  • 45'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Кошта и упал в борьбе против Гомеса, но судья не стал назначать пенальти в этом эпизоде.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.
  • 44'
    С фланга Харрисон покатил в центр на Эрнандеса, который в касание вернул на Харрисона, но выстрел последнего накрыл Гомес.
  • 43'
    Прорвался по флангу Бэмфорд и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 42'
    С углового навесил на ближнюю штангу Робертсон, но здесь Кох вынес мяч ногой далеко в центр поля. 
  • 41'
    Сместился с фланга в штрафную Мане и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник, а добивание все того де Мане оказалось неточным.
  • Опасный момент
    40'
    Смог выскочить на ворота соперника Мане после паса от Вейналдума и пробил низом в ближний угол, но Меслье смог спасти свою команду, отбив ногой.
  • 39'
    Ушел от опеки по флангу Робертсон и прострелил вдоль ворот, но перехватил этот пас без проблем Эйлинг.
  • 38'
    Убегал по правой бровке Мане, но напоролся на Коха, который в чистейшем подкате вынес сферу за пределы поля.
  • 37'
    Мягко забросил Хендерсон на фланг, куда врывался Робертсон, но его грамотно корпусом от мяча оттеснил Эйлинг.
  • 35'
    Забрасывал в штрафную соперника Хендерсон на ход Мане, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 2 гола - дубль!
    34'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-2! Мохамед Салах! Неудачно вынесли мяч защитники после подачи со штрафного нот Робертсона точно на ногу Салаху, который вторым касанием вколотил сферу точно в ближнюю девятку.
  • 33'
    Получил по ногам в центре поля Мане от Филлипса. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Ливерпуля".
  • 32'
    Дальний заброс исполнял Хендерсон в штрафную на ход Фирмино, но мяч слишком сильно полетел и оказался в руках Меслье.
  • Описание гола
    31'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-2! Патрик Бэмфорд! Вот это да, сравняли счет гости! Обрезался Ван Дейк, в попытке вынести мяч выбил он точно на ногу Бэмфорду, который ворвался в штрафную и, перебросив Алиссона, отправил сферу в сетку.
  • 30'
    Убежал в перспективную контратаку по флангу Кошта и отдал поперечный пас в штрафную на Бэмфорда, но того опередил вышедший из ворот Алиссон.
  • Опасный момент
    29'
    Робертсон с левого фланга прострелил вдоль ворот. В попытке выбить мяч Стрёйк едва не срезал его в свои ворота, но все же Меслье в красивом прыжке перевел его на угловой.
  • Офсайд
    28'
    Диагональным пасом Филлипс запускал по левой бровке Харрисона, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 27'
    Убежал от опеки по флангу Мане и прострелил вдоль ворот, но на выходе отлично сыграл Меслье и отвел угрозу от своих ворот.
  • 26'
    Решился на дальний удар из-за пределов штрафной Хендерсон, но мяч полетел точно по центру ворот и оказался в руках Меслье.
  • 25'
    По флангу забросил Эйлинг на ход Коште, но того опередил Робертсон и головой вынес сферу в аут.
  • 24'
    Активно прессингуют соперника на чужой половине поля футболисты "Лидса". Даже центр не дают они перейти с мячом хозяевам.
  • 23'
    Дальний заброс исполнил в штрафную соперника Ван Дейк, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.
  • Опасный момент
    22'
    Выскакивал один на один с голкипером Бэмфорд после заброса от Филлипса, обыграл Алиссона, но не стал бить с острого угла, упустив хороший шанс на гол.
  • Описание гола
    21'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Виргил Ван Дейк! С углового навесил Робертсон точно на линию вратарской. Здесь оторвался от Коха на скорости Ван Дейк и головой вколотил сферу точно по центру ворот. Меслье поймал мяч в руки, но уже за линией.
  • 20'
    Снова активный был на своем фланге Харрисон и подал в центр штрафной, где мог замыкать Кошта, но не дотянулся он до мяча головой.
  • 19'
    На скорости прорвался по флангу Салах, сместился в штрафную и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 18'
    Нашел Фирмина пасом в чужой штрафной Кейта, но того тут же атаковал Стрёйк и вынес сферу за лицевую линию.
  • Офсайд
    17'
    Выскакивал один на один с голкипером Робертсон после заброса от Гомеса, но судья остановил эту атаку из-за офсайда.
  • 16'
    Получил мяч на фланге Эрнандес и подал в центр штрафной, но вышел из ворот Алиссон и забрал мяч в свои руки.
  • 15'
    С фланга сместился в штрафную Мане и готов был пробивать по воротам, но Эйлинг в чистейшем подкате смог вынести сферу за пределы поля.
  • 14'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Салах и поперек прострелил на Фирмино, но тому пробить не позволил Кох.
  • Описание гола
    13'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Джек Харрисон! Идеальный пас с центра поля выдал на левый фланг Филипс. Здесь мяч подхватил Харрисон, сместился в центр, обыграл двоих защитников и пробил точно в ближний нижний угол. Мяч в сетке!
  • 12'
    Провалилась оборона соперника, позволив убежать в штрафную соперника Эрнандесу, но тот не смог отдать точный пас поперек, подарив мяч защитнику.
  • 11'
    Отдал пас по флангу Мане на ход Робертсону, но того опередил Эйлинг, грамотно поставил корпус и не пустил к мячу.
  • Офсайд
    10'
    Выиграл подбор перед штрафной соперника Клих и головой сбросил вперед на Кошту, который отправил сферу в сетку, но судья отменил гол из-за офсайда.
  • 9'
    Ушел от соперника по флангу Кошта и подал в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 8'
    Забросил Кох по флангу на ход Харрисону, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 7'
    Убежал по левой бровке Харрисон и подал в центр штрафной, но здесь Ван Дейк вынес сферу головой в аут.
  • Пенальти
    6'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Мохамед Салах! Уверенно пробил с одиннадцатиметровой отметки Салах на силу точно под перекладину. У Меслье не было ни единого шанса.
  • Пенальти!
    5'
    Ворвался в штрафную соперника Салах и пробил в дальний угол. Мяч угодил в руку Коху, так что судья без раздумий назначил пенальти!
  • 4'
    Отдавал Кейта в штрафную, куда ворвался Фирмино и попытался перебросить вышедшего из ворот Меслье, но голкипер вышел победителем из этой дуэли.
  • 3'
    Дальний заброс исполнял Вейналдум на правый фланг, куда врывался Салах, но его опередил Даллас и вынес сферу в аут.
  • 2'
    Хозяева сегодня будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Ливерпуля"!
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Ливерпуль 3:3 Лидс

Исход игры
Ливерпуль
97.5% (157)
Ничья
2.5% (4)
Лидс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
59.24% (93)
Меньше
40.76% (64)
Обе команды забьют
Да
40.76% (64)
Нет
59.24% (93)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
35.4% (57)
3:1 Ливерпуль
21.1% (34)
3:0 Ливерпуль
18% (29)
2:1 Ливерпуль
9.3% (15)
3:2 Ливерпуль
3.7% (6)
4:1 Ливерпуль
3.1% (5)
1:0 Ливерпуль
2.5% (4)
4:0 Ливерпуль
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
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1.11 9.00 25.00
1.12 9.00 23.00
1.35 6.20 12.25
1.28 6.01 9.64
1.13 8.56 30.90

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.25 7.25 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
12.00 1.01 5.20 1.14 4.50 1.25 4.00 1.24 3.25 1.33 1.83 2.06 2.15 1.70 1.72 2.08 3.90 1.25 3.00 1.38 6.80 1.10 5.30 1.15 2.50 1.53 1.85 1.95 1.48 2.63 1.22 4.20 1.16 5.10
5.20 1.12 4.40 1.18 2.57 1.48 2.04 1.78 1.64 2.55 1.30 3.52 1.22 4.10 1.07 7.00 1.05 7.50 1.00 11.25
14.51 1.02 13.59 1.02 4.85 1.13 4.31 1.18 2.68 1.48 2.15 1.74 1.70 2.21 1.38 3.04 1.27 3.62 1.11 5.17 1.09 5.61 1.03 11.22 1.03 11.22
6.07 1.17 2.78 1.50 2.47 1.62 2.15 1.79 1.86 2.06 1.68 2.33 1.53 2.70 2.83 1.49 2.34 1.68 2.08 1.84 1.81 2.12 1.63 2.43 1.11 8.43 2.82 1.48 2.83 1.48 2.24 1.71 1.94 1.94 1.65 2.37 1.49 2.80 1.53 2.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5
2.44 1.49 2.85 1.42 1.95 1.85 1.47 2.65 2.20 1.66 1.44 2.75 1.22 4.20
4.20 1.23 2.88 1.42 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
3.75 1.25 2.69 1.48 1.70 2.21 1.27 3.61 1.17 4.41 1.05 9.29 1.04 10.16
3.36 1.37 2.67 1.53 1.97 1.93 1.67 2.32 1.46 2.89 3.31 1.38 2.72 1.52 2.13 1.80 1.69 2.31 1.50 2.81 1.81 2.12 1.50 2.77 1.21 5.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.60 1.70 2.15 1.42 2.85
5.00 1.17 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.98
1.87 1.90
Букмекер Да Нет
4.90 1.20
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
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