1:0
4' ПенальтиСалах Мохамед
1:1
12' ГолХаррисон Джек
2:1
20' ГолВан Дейк Виргил
2:2
30' ГолБэмфорд Патрик
3:2
33' ГолСалах Мохамед
3:3
66' ГолКлих Матеуш
12
Гомес
Джо
10
Мане
Садио
17
Кошта
Элдер
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кошта ЭлдерПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касилья КикоВратарь
-
49 Кейси ОливерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
4'
1:0
12'
1:1
20'
30'
2:2
33'
3:2
66'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
3 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 5
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|2 (1)
|2
|2.
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|3.
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|1
|1
|2.
|Харрисон Джек
|1
|1
|3.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт
Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль
Лидс Последние 20 матчей: + = -Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс
Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс Лидс 1:0 Рединг Лидс 1:0 Бристоль Сити Брентфорд 1:1 Лидс Ноттингем Форест 2:0 Лидс Лидс 0:1 Уиган Лидс 3:2 Миллуолл КПР 1:0 Лидс Лидс 0:2 Шеффилд Уэнсдей
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Лидс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Кристал Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ливерпуль
|3:3
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|4.
|Лидс
|3:3
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|5.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вест Бромвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Ливерпуль 3:3 Лидс
Исход игры
Ливерпуль
97.5% (157)
Ничья
2.5% (4)
Лидс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
59.24% (93)
Меньше
40.76% (64)
Обе команды забьют
Да
40.76% (64)
Нет
59.24% (93)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
35.4% (57)
3:1 Ливерпуль
21.1% (34)
3:0 Ливерпуль
18% (29)
2:1 Ливерпуль
9.3% (15)
3:2 Ливерпуль
3.7% (6)
4:1 Ливерпуль
3.1% (5)
1:0 Ливерпуль
2.5% (4)
4:0 Ливерпуль
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|7
|7
|7.25
|7.25
|7.5
|7.5
|8
|8
|8.5
|8.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.20
|1.14
|4.50
|1.25
|4.00
|1.24
|—
|—
|3.25
|1.33
|1.83
|2.06
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.72
|2.08
|—
|—
|3.90
|1.25
|—
|—
|3.00
|1.38
|—
|—
|6.80
|1.10
|5.30
|1.15
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.48
|2.63
|1.22
|4.20
|1.16
|5.10
|—
|—
|—
|—
|5.20
|1.12
|4.40
|1.18
|2.57
|1.48
|—
|—
|2.04
|1.78
|—
|—
|1.64
|2.55
|—
|—
|1.30
|3.52
|—
|—
|1.22
|4.10
|—
|—
|1.07
|7.00
|—
|—
|1.05
|7.50
|1.00
|11.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|14.51
|1.02
|13.59
|1.02
|4.85
|1.13
|4.31
|1.18
|2.68
|1.48
|—
|—
|2.15
|1.74
|—
|—
|1.70
|2.21
|—
|—
|1.38
|3.04
|—
|—
|1.27
|3.62
|—
|—
|1.11
|5.17
|—
|—
|1.09
|5.61
|1.03
|11.22
|—
|—
|1.03
|11.22
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.07
|1.17
|—
|—
|2.78
|1.50
|2.47
|1.62
|2.15
|1.79
|1.86
|2.06
|1.68
|2.33
|1.53
|2.70
|—
|—
|2.83
|1.49
|2.34
|1.68
|2.08
|1.84
|1.81
|2.12
|1.63
|2.43
|1.11
|8.43
|2.82
|1.48
|2.83
|1.48
|2.24
|1.71
|1.94
|1.94
|1.65
|2.37
|1.49
|2.80
|1.53
|2.67
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|—
|—
|—
|—
|2.44
|1.49
|—
|—
|2.85
|1.42
|—
|—
|1.95
|1.85
|1.47
|2.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.20
|1.66
|1.44
|2.75
|1.22
|4.20
|—
|—
|—
|—
|4.20
|1.23
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.28
|3.64
|1.19
|4.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.75
|1.25
|—
|—
|2.69
|1.48
|—
|—
|1.70
|2.21
|—
|—
|1.27
|3.61
|1.17
|4.41
|—
|—
|1.05
|9.29
|—
|—
|1.04
|10.16
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.36
|1.37
|2.67
|1.53
|1.97
|1.93
|1.67
|2.32
|1.46
|2.89
|—
|—
|3.31
|1.38
|2.72
|1.52
|2.13
|1.80
|1.69
|2.31
|1.50
|2.81
|—
|—
|1.81
|2.12
|1.50
|2.77
|1.21
|5.13