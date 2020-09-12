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Приветствую всех любителей футбола! Завершит сегодняшний игровой день АПЛ поединок двух перспективных середняков лиги, "Вест Хэм" примет "Ньюкасл". Для любой команды важно начать сезон с победы, потому команды сегодня будут выкладываться на все сто. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!