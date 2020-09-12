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Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Ньюкасл
1
Фабьянски
Лукаш
24
Фредерикс
Райан
23
Диоп
Исса
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
16
Ноубл
Марк
18
Форнальс
Пабло
30
Антонио
Майкл
26
Дарлоу
Карл
19
Манкильо
Хави
18
Фернандес
Федерико
6
Ласcеллс
Джамал
15
Льюис
Джамал
8
Шелви
Джонджо
14
Хэйден
Айзак
16
Хендрик
Джефф
13
Уилсон
Каллум
7
Кэрролл
Эндрю
10
Сент-Максимин
Аллан
Вест Хэм
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -
Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм
Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл
Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ньюкасл: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 5:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ливерпуль 1 1 0 0 4 - 3 3
3. Кристал Пэлас 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вест Бромвич 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лидс 1 0 0 1 3 - 4 0
19. Саутгемптон 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Фулхэм 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! Завершит сегодняшний игровой день АПЛ поединок двух перспективных середняков лиги, "Вест Хэм" примет "Ньюкасл". Для любой команды важно начать сезон с победы, потому команды сегодня будут выкладываться на все сто. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 159
Вест Хэм 75.5% (120)
X 17.6% (28)
Ньюкасл 6.9% (11)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Ньюкасл
2.14
3.88
4.15
Все Коэффициенты
Новости

Прогнозы на матч Вест Хэм - Ньюкасл

Исход игры
Вест Хэм
75.5% (120)
Ничья
17.6% (28)
Ньюкасл
6.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
60.39% (93)
Меньше
39.61% (61)
Обе команды забьют
Да
72.73% (112)
Нет
27.27% (42)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
47.2% (75)
1:0 Вест Хэм
22.6% (36)
1:1 Ничья
12.6% (20)
1:2 Ньюкасл
3.1% (5)
2:2 Ничья
3.1% (5)
3:1 Вест Хэм
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
2:3 Ньюкасл
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.05 3.60 3.70
1.99 3.70 3.90
2.03 3.88 4.15
2.14 3.47 3.38
2.00 3.68 3.97

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 8.50 1.05 3.70 1.28 2.80 1.42 2.21 1.72 1.97 1.91 1.76 2.14 1.53 2.55 1.36 3.15 1.16 5.20 1.12 5.70 1.03 10.00
9.60 1.02 8.70 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.04 1.95 1.54 2.48 1.36 3.04 1.14 4.95 1.10 5.55 1.01 9.80
7.55 1.06 5.97 1.08 3.32 1.32 2.63 1.50 1.89 1.97 1.48 2.68 1.32 3.32 1.12 5.02 1.09 5.60 1.03 11.22 1.03 11.22
3.80 1.31 2.92 1.47 2.31 1.69 2.00 1.92 1.77 2.17 1.55 2.64 1.37 3.38 1.13 7.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.92 1.88 1.45 2.75 1.14 5.60
3.04 1.38 2.01 1.80 1.47 2.68 1.15 5.50 1.10 6.75
2.88 1.42 1.94 1.92 1.43 2.84 1.11 5.19 1.08 5.95 1.01 14.84 1.01 15.52
3.08 1.42 2.53 1.58 1.97 1.92 1.61 2.46 1.44 3.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.74 2.02 1.32 3.20
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.05
1.81 1.97
Букмекер Да Нет
4.80 1.20
Букмекер Да Нет
3.20 1.35
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