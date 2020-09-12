Вест Хэм
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Ньюкасл
23
Диоп
Исса
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
16
Ноубл
Марк
26
Дарлоу
Карл
15
Льюис
Джамал
14
Хэйден
Айзак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Джонсон БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Основной состав
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм
Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл
Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ньюкасл: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ньюкасл 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 5:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|Кристал Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вест Бромвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лидс
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|19.
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Вест Хэм - Ньюкасл
Исход игры
Вест Хэм
75.5% (120)
Ничья
17.6% (28)
Ньюкасл
6.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
60.39% (93)
Меньше
39.61% (61)
Обе команды забьют
Да
72.73% (112)
Нет
27.27% (42)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
47.2% (75)
1:0 Вест Хэм
22.6% (36)
1:1 Ничья
12.6% (20)
1:2 Ньюкасл
3.1% (5)
2:2 Ничья
3.1% (5)
3:1 Вест Хэм
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
2:3 Ньюкасл
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|8.50
|1.05
|3.70
|1.28
|2.80
|1.42
|2.21
|1.72
|1.97
|1.91
|1.76
|2.14
|1.53
|2.55
|1.36
|3.15
|1.16
|5.20
|1.12
|5.70
|1.03
|10.00
|—
|—
|9.60
|1.02
|8.70
|1.04
|3.62
|1.27
|2.88
|1.42
|—
|—
|2.04
|1.95
|—
|—
|1.54
|2.48
|1.36
|3.04
|1.14
|4.95
|1.10
|5.55
|1.01
|9.80
|—
|—
|7.55
|1.06
|5.97
|1.08
|3.32
|1.32
|2.63
|1.50
|—
|—
|1.89
|1.97
|—
|—
|1.48
|2.68
|1.32
|3.32
|1.12
|5.02
|1.09
|5.60
|1.03
|11.22
|1.03
|11.22
|—
|—
|—
|—
|3.80
|1.31
|2.92
|1.47
|2.31
|1.69
|2.00
|1.92
|1.77
|2.17
|1.55
|2.64
|1.37
|3.38
|—
|—
|1.13
|7.13
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.92
|1.88
|—
|—
|1.45
|2.75
|1.14
|5.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.01
|1.80
|—
|—
|1.47
|2.68
|1.15
|5.50
|1.10
|6.75
|—
|—
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.94
|1.92
|—
|—
|1.43
|2.84
|1.11
|5.19
|1.08
|5.95
|1.01
|14.84
|1.01
|15.52
|3.08
|1.42
|2.53
|1.58
|1.97
|1.92
|1.61
|2.46
|1.44
|3.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—