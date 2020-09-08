Вест Хэм
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Ньюкасл
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм
Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл
Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ньюкасл: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ньюкасл 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 5:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вест Бромвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Вест Хэм - Ньюкасл
Исход игры
Вест Хэм
65.2% (45)
Ничья
24.6% (17)
Ньюкасл
10.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
56.72% (38)
Меньше
43.28% (29)
Обе команды забьют
Да
77.61% (52)
Нет
22.39% (15)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
43.5% (30)
1:1 Ничья
20.3% (14)
1:0 Вест Хэм
20.3% (14)
1:2 Ньюкасл
4.3% (3)
2:2 Ничья
2.9% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.03
|7.80
|1.06
|3.35
|1.32
|2.65
|1.52
|2.12
|1.77
|1.85
|2.02
|—
|—
|1.44
|2.80
|1.31
|3.50
|1.13
|6.00
|1.09
|6.50
|1.02
|11.50
|—
|—
|9.10
|1.02
|8.10
|1.05
|3.32
|1.31
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.94
|2.05
|—
|—
|1.46
|2.72
|1.30
|3.40
|1.11
|5.65
|1.08
|6.25
|1.00
|11.25
|—
|—
|7.55
|1.06
|5.97
|1.08
|3.32
|1.32
|2.63
|1.50
|—
|—
|1.89
|1.97
|—
|—
|1.48
|2.68
|1.32
|3.32
|1.12
|5.02
|1.09
|5.60
|1.03
|11.22
|1.03
|11.22
|—
|—
|—
|—
|3.59
|1.33
|2.72
|1.52
|2.17
|1.77
|1.89
|2.03
|1.68
|2.33
|1.46
|2.90
|1.32
|3.71
|—
|—
|1.11
|7.97
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.84
|1.96
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.11
|6.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.92
|1.88
|—
|—
|1.42
|2.88
|1.13
|6.05
|1.09
|7.40
|—
|—
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.94
|1.92
|—
|—
|1.43
|2.84
|1.11
|5.19
|1.08
|5.95
|1.01
|14.84
|1.01
|15.52
|2.98
|1.43
|2.45
|1.60
|1.92
|1.99
|1.56
|2.54
|1.41
|3.09
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—