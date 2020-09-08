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Вест Хэм
 
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Стадион:
Ньюкасл

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -
Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм
Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл
Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ньюкасл: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 5:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Ньюкасл Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вест Бромвич 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2020, осталось 2 дня 19 часов 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 69
    Вест Хэм 65.2% (45)
    X 24.6% (17)
    Ньюкасл 10.1% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Ньюкасл
    2.24
    3.66
    3.55
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Вест Хэм - Ньюкасл

    Исход игры
    Вест Хэм
    65.2% (45)
    Ничья
    24.6% (17)
    Ньюкасл
    10.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.72% (38)
    Меньше
    43.28% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    77.61% (52)
    Нет
    22.39% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    43.5% (30)
    1:1 Ничья
    20.3% (14)
    1:0 Вест Хэм
    20.3% (14)
    1:2 Ньюкасл
    4.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.20 3.35 3.30
    2.15 3.50 3.50
    2.24 3.66 3.55
    2.14 3.47 3.38
    2.15 3.57 3.52

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.50 1.03 7.80 1.06 3.35 1.32 2.65 1.52 2.12 1.77 1.85 2.02 1.44 2.80 1.31 3.50 1.13 6.00 1.09 6.50 1.02 11.50
    9.10 1.02 8.10 1.05 3.32 1.31 2.62 1.49 1.94 2.05 1.46 2.72 1.30 3.40 1.11 5.65 1.08 6.25 1.00 11.25
    7.55 1.06 5.97 1.08 3.32 1.32 2.63 1.50 1.89 1.97 1.48 2.68 1.32 3.32 1.12 5.02 1.09 5.60 1.03 11.22 1.03 11.22
    3.59 1.33 2.72 1.52 2.17 1.77 1.89 2.03 1.68 2.33 1.46 2.90 1.32 3.71 1.11 7.97
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.84 1.96 1.39 3.00 1.11 6.40
    2.91 1.41 1.92 1.88 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
    2.88 1.42 1.94 1.92 1.43 2.84 1.11 5.19 1.08 5.95 1.01 14.84 1.01 15.52
    2.98 1.43 2.45 1.60 1.92 1.99 1.56 2.54 1.41 3.09
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.60 1.45 1.66 2.15 1.27 3.60
    3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76 1.17 5.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.81 2.00
    1.81 1.97
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.31
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