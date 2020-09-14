Шеффилд Юнайтед
0:1
Первый тайм: 4'
Стадион: Брэмолл Лейн
Вулверхэмптон
0:1
3' ГолХименес Рауль
12
Иган
Джон
10
Шарп
Билли
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
37
Траоре
Адама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Ампаду ЭтанЗащитник
-
15 Джагелка ФилЗащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
14 Бёрк ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
59 Буур ОскарЗащитник
-
20 Витинью IIПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Жота ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
3'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас
Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Вулверхэмптон
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
20.3% (32)
Ничья
48.7% (77)
Вулверхэмптон
31% (49)
Тотал 2.5
Больше
30.32% (47)
Меньше
69.68% (108)
Обе команды забьют
Да
74.19% (115)
Нет
25.81% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43% (68)
1:2 Вулверхэмптон
16.5% (26)
0:1 Вулверхэмптон
10.1% (16)
1:0 Шеффилд Юнайтед
10.1% (16)
2:1 Шеффилд Юнайтед
8.2% (13)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:0 Ничья
2.5% (4)
2:0 Шеффилд Юнайтед
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.70
|1.14
|4.44
|1.22
|—
|—
|2.20
|1.69
|1.96
|1.90
|1.62
|2.27
|1.66
|2.23
|1.38
|3.05
|1.15
|5.50
|1.10
|6.50
|1.02
|12.00
|1.01
|12.50
|0.00
|20.00
|5.65
|1.13
|4.45
|1.18
|—
|—
|2.32
|1.75
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.37
|2.99
|1.13
|5.20
|1.09
|5.70
|1.00
|11.75
|1.00
|11.75
|—
|—
|5.16
|1.11
|4.54
|1.16
|—
|—
|2.55
|1.53
|—
|—
|1.94
|1.92
|—
|—
|1.53
|2.55
|1.23
|3.89
|1.16
|4.53
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|—
|—
|6.13
|1.16
|—
|—
|2.90
|1.47
|2.30
|1.70
|1.99
|1.92
|1.68
|2.32
|1.51
|2.75
|1.41
|3.16
|—
|—
|1.14
|6.83
|—
|—
|—
|—
|—
|—