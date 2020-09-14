  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Шеффилд Юнайтед
0:1
Первый тайм: 4'

Стадион:
Вулверхэмптон
0'
0:1
3' Гол
Хименес Рауль
4'
1
Ремсдейл
Арон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
5
О'Коннелл
Джек
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
9
Макбарни
Оливер
10
Шарп
Билли
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
37
Траоре
Адама
28
Моутинью
Жоау
32
Дендонкер
Леандер
5
Марсал
Фернандо
7
Нету
Педру
9
Хименес
Рауль
10
Поденсе
Даниэл
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Вулверхэмптон
3-4-3

Ход матча

3'
0:1
Хименес Рауль
(Поденсе Даниэл)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -
Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас
Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Вулверхэмптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Первая лига Вулверхэмптон 2:0 Шеффилд Юнайтед Первая лига Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Шеффилд Юнайтед
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Эвертон Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Кристал Пэлас Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шеффилд Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тоттенхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Лидс Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
17. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Вест Бромвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Фулхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 2'
    Футболисты "Шеффилд Юнайтед" вышли сегодня на футбольный газон в красно-бело полосатом обмундировании. Игроки "Вулверхэмптона" появились на газоне в желто-черных цветах. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, друзья, встреча между "Шеффилд Юнайтед" и "Вулверхэмптоном" со свистком главного арбитра стартовала! С центра поля мяч разыграли гости. Удачи командам, поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на игре:
    Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия);
    Ассистент: Даррен Кэнн (Норидж, Норфолк, Англия);
    Ассистент: Марк Скоулз (Англия);
    Резервный: Ли Мэйсон (Бостон, Ланкашир, Англия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители английского футбола. Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к АПЛ. В рамках 1-го тура первенства сойдутся лицом к лицу футболисты "Неффилд Юнайтед" и "Вулверхэмптона". Встреча состоится в Шеффилде, на стадионе "Брэмолл Лейн".

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • Прогнозы 158
    Шеффилд Юнайтед 20.3% (32)
    X 48.7% (77)
    Вулверхэмптон 31% (49)
    Все прогнозы
    2.65 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Вулверхэмптон
    3.34
    2.97
    2.77
    Все Коэффициенты
    Новости

Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Вулверхэмптон

Исход игры
Шеффилд Юнайтед
20.3% (32)
Ничья
48.7% (77)
Вулверхэмптон
31% (49)
Тотал 2.5
Больше
30.32% (47)
Меньше
69.68% (108)
Обе команды забьют
Да
74.19% (115)
Нет
25.81% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43% (68)
1:2 Вулверхэмптон
16.5% (26)
0:1 Вулверхэмптон
10.1% (16)
1:0 Шеффилд Юнайтед
10.1% (16)
2:1 Шеффилд Юнайтед
8.2% (13)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:0 Ничья
2.5% (4)
2:0 Шеффилд Юнайтед
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Вулверхэмптон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.20 2.90 2.60
3.05 2.85 2.70
3.30 2.95 2.77
3.46 3.14 2.26
3.31 2.90 2.67

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.70 1.14 4.44 1.22 2.20 1.69 1.96 1.90 1.62 2.27 1.66 2.23 1.38 3.05 1.15 5.50 1.10 6.50 1.02 12.00 1.01 12.50 0.00 20.00
5.65 1.13 4.45 1.18 2.32 1.75 1.64 2.26 1.37 2.99 1.13 5.20 1.09 5.70 1.00 11.75 1.00 11.75
5.16 1.11 4.54 1.16 2.55 1.53 1.94 1.92 1.53 2.55 1.23 3.89 1.16 4.53 1.06 8.58 1.05 9.29
6.13 1.16 2.90 1.47 2.30 1.70 1.99 1.92 1.68 2.32 1.51 2.75 1.41 3.16 1.14 6.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.66 1.39 3.00 1.20 4.50 1.03 12.00
2.20 1.67 1.44 2.77 1.23 4.20 1.04 10.50 1.03 12.50
2.41 1.59 1.58 2.43 1.28 3.55 1.06 7.67 1.05 9.29
2.24 1.72 1.84 2.07 1.44 2.99 1.30 3.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.78 1.97 1.36 3.00 1.10 6.30
2.68 1.47 1.79 2.02 1.36 3.12 1.12 6.25 1.08 8.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.55
2.19 1.66
Букмекер Да Нет
7.30 1.09
Букмекер Да Нет
4.90 1.18
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный