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Доброго времени суток вам, уважаемые любители английского футбола. Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к АПЛ. В рамках 1-го тура первенства сойдутся лицом к лицу футболисты "Неффилд Юнайтед" и "Вулверхэмптона". Встреча состоится в Шеффилде, на стадионе "Брэмолл Лейн".



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!