  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Шеффилд Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас
Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Вулверхэмптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Первая лига Вулверхэмптон 2:0 Шеффилд Юнайтед Первая лига Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Шеффилд Юнайтед
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ньюкасл 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ливерпуль 1 1 0 0 4 - 3 3
4. Кристал Пэлас 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вест Бромвич 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лидс 1 0 0 1 3 - 4 0
18. Саутгемптон 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Вест Хэм 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Фулхэм 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2020, осталось 1 день 7 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 106
    Шеффилд Юнайтед 23.6% (25)
    X 43.4% (46)
    Вулверхэмптон 33% (35)
    Все прогнозы
    2.65 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Вулверхэмптон
    3.52
    3.16
    2.55
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    23.6% (25)
    Ничья
    43.4% (46)
    Вулверхэмптон
    33% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.01% (34)
    Меньше
    66.99% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    73.79% (76)
    Нет
    26.21% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.6% (42)
    1:2 Вулверхэмптон
    18.9% (20)
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    12.3% (13)
    0:1 Вулверхэмптон
    10.4% (11)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    9.4% (10)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.40 2.95 2.55
    3.45 2.95 2.44
    3.52 3.16 2.50
    3.46 3.14 2.26
    3.49 3.07 2.44

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    6.50 1.09 5.20 1.17 2.45 1.59 2.14 1.76 1.81 2.06 1.66 2.23 1.44 2.75 1.19 4.60 1.14 5.50 1.03 9.80 1.02 10.50 0.00 18.50
    5.85 1.09 4.70 1.16 2.36 1.56 1.78 2.04 1.51 2.96 1.19 4.70 1.13 5.50 1.02 10.50 1.01 10.75
    5.16 1.11 4.54 1.16 2.55 1.53 1.94 1.92 1.53 2.55 1.23 3.89 1.16 4.53 1.06 8.58 1.05 9.29
    7.18 1.13 2.54 1.59 2.19 1.76 1.84 2.09 1.61 2.48 1.48 2.87 1.17 5.96
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.47 2.65 1.23 4.00 1.04 10.00
    2.30 1.62 1.51 2.56 1.26 3.85 1.05 9.70 1.04 11.25
    2.41 1.59 1.58 2.43 1.28 3.55 1.06 7.67 1.05 9.29
    2.40 1.63 1.96 1.93 1.52 2.69 1.35 3.45
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.93 1.81 1.42 2.75 1.13 5.50
    2.88 1.42 1.90 1.90 1.41 2.91 1.12 6.05 1.09 7.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.23 1.65
    2.19 1.66
    Букмекер Да Нет
    6.60 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.20
    Рейтинг букмекеров
    1
    Бонус: 5 000 ₽
    Обзор
    Играть
    2
    Бонус: 15 000 ₽
    Обзор
    Играть
    3
    Бонус: 5 000 ₽
    Обзор
    Играть
    4
    Бонус: 10 000 ₽
    Обзор
    Играть
    5
    Бонус: 1 000 ₽
    Обзор
    Играть
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный