Шеффилд Юнайтед
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Стадион: Брэмолл Лейн
Вулверхэмптон
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =4 -6Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас
Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|4.
|Кристал Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вест Бромвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лидс
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|18.
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
23.6% (25)
Ничья
43.4% (46)
Вулверхэмптон
33% (35)
Тотал 2.5
Больше
33.01% (34)
Меньше
66.99% (69)
Обе команды забьют
Да
73.79% (76)
Нет
26.21% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (42)
1:2 Вулверхэмптон
18.9% (20)
1:0 Шеффилд Юнайтед
12.3% (13)
0:1 Вулверхэмптон
10.4% (11)
2:1 Шеффилд Юнайтед
9.4% (10)
2:2 Ничья
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.50
|1.09
|5.20
|1.17
|2.45
|1.59
|2.14
|1.76
|1.81
|2.06
|1.66
|2.23
|1.44
|2.75
|1.19
|4.60
|1.14
|5.50
|1.03
|9.80
|1.02
|10.50
|0.00
|18.50
|5.85
|1.09
|4.70
|1.16
|2.36
|1.56
|—
|—
|1.78
|2.04
|—
|—
|1.51
|2.96
|1.19
|4.70
|1.13
|5.50
|1.02
|10.50
|1.01
|10.75
|—
|—
|5.16
|1.11
|4.54
|1.16
|2.55
|1.53
|—
|—
|1.94
|1.92
|—
|—
|1.53
|2.55
|1.23
|3.89
|1.16
|4.53
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|—
|—
|7.18
|1.13
|—
|—
|2.54
|1.59
|2.19
|1.76
|1.84
|2.09
|1.61
|2.48
|1.48
|2.87
|—
|—
|1.17
|5.96
|—
|—
|—
|—
|—
|—