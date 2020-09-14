14
Лаллана
Адам
20
Марч
Соломон
9
Мопе
Нил
15
Зума
Курт
29
Хаверц
Кай
11
Вернер
Тимо
19
Маунт
Мэйсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Нападающий
-
9 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
-
19 Маунт МэйсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Жиру ОливьеНападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: + = -Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон
Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон
Челси Последние 20 матчей: + = -Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон
Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Челси: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Вулверхэмптон
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Шеффилд Юнайтед
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Брайтон - Челси
Исход игры
Брайтон
0.6% (1)
Ничья
1.9% (3)
Челси
97.5% (155)
Тотал 2.5
Больше
59.35% (92)
Меньше
40.65% (63)
Обе команды забьют
Да
56.77% (88)
Нет
43.23% (67)
Популярный счёт
1:2 Челси
34% (54)
0:2 Челси
27.7% (44)
1:3 Челси
14.5% (23)
0:1 Челси
10.7% (17)
0:3 Челси
3.1% (5)
1:4 Челси
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
2:3 Челси
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|10.50
|1.03
|4.30
|1.25
|3.40
|1.32
|—
|—
|2.20
|1.72
|1.97
|1.90
|1.73
|2.18
|—
|—
|1.45
|3.00
|1.23
|4.20
|1.16
|4.80
|1.06
|8.20
|1.05
|8.80
|—
|—
|—
|—
|11.75
|1.00
|10.75
|1.02
|4.20
|1.21
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.28
|1.77
|—
|—
|1.71
|2.14
|—
|—
|1.44
|2.70
|1.20
|4.15
|1.14
|4.75
|1.03
|8.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.29
|1.05
|7.55
|1.06
|3.61
|1.27
|2.92
|1.41
|—
|—
|2.01
|1.85
|—
|—
|1.57
|2.45
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.16
|4.50
|1.12
|5.01
|1.04
|10.16
|1.04
|10.16
|1.01
|16.21
|1.01
|16.15
|—
|—
|—
|—
|4.57
|1.24
|3.21
|1.40
|2.67
|1.54
|2.24
|1.73
|1.98
|1.93
|1.72
|2.26
|1.56
|2.60
|1.46
|2.93
|—
|—
|1.18
|5.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.50
|2.70
|—
|—
|1.17
|5.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.20
|4.65
|1.13
|5.85
|—
|—
|—
|—
|2.99
|1.39
|—
|—
|2.04
|1.82
|—
|—
|1.47
|2.72
|—
|—
|1.14
|4.72
|1.09
|5.60
|1.02
|13.79
|1.02
|14.49
|3.44
|1.35
|2.85
|1.47
|2.24
|1.71
|1.75
|2.19
|1.53
|2.66
|1.36
|3.41
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—