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Брайтон
 
Позже

Стадион:
Челси
1
Райан
Мэтт
3
Уайт
Бен
III
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
2
Лемпти
Тарик
14
Лаллана
Адам
8
Биссума
Ив
17
Альсате
Стивен
20
Марч
Соломон
11
Троссар
Леандро
9
Мопе
Нил
1
Аррисабалага
Кепа
24
Джеймс
Рис
III
4
Кристенсен
Андреас
15
Зума
Курт
3
Алонсо
Маркос
12
Лофтус-Чик
Рубен
5
Жоржиньо
II
7
Канте
Н'Голо
29
Хаверц
Кай
11
Вернер
Тимо
19
Маунт
Мэйсон
Брайтон
3-5-2
Челси
4-3-3

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон
Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон
Челси Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон
Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Челси: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Брайтон 1:1 Челси Товарищеские матчи Брайтон 1:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Брайтон Премьер-лига Челси 3:0 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 1:2 Челси Премьер-лига Брайтон 0:4 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 3:1 Челси Международные матчи (клубы)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Вулверхэмптон 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Эвертон Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
7. Кристал Пэлас Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тоттенхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Лидс Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Шеффилд Юнайтед 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Вест Бромвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Фулхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2020, осталось 25 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 159
    Брайтон 0.6% (1)
    X 1.9% (3)
    Челси 97.5% (155)
    Все прогнозы
    1.86 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Челси
    6.60
    4.72
    1.62
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Брайтон - Челси

    Исход игры
    Брайтон
    0.6% (1)
    Ничья
    1.9% (3)
    Челси
    97.5% (155)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.35% (92)
    Меньше
    40.65% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    56.77% (88)
    Нет
    43.23% (67)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    34% (54)
    0:2 Челси
    27.7% (44)
    1:3 Челси
    14.5% (23)
    0:1 Челси
    10.7% (17)
    0:3 Челси
    3.1% (5)
    1:4 Челси
    1.9% (3)
    1:1 Ничья
    1.3% (2)
    2:3 Челси
    1.3% (2)
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    Где смотреть матч Брайтон - Челси онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    5.50 4.35 1.62
    6.10 4.40 1.58
    6.60 4.65 1.60
    4.51 3.85 1.76
    6.14 4.39 1.57

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    10.50 1.03 4.30 1.25 3.40 1.32 2.20 1.72 1.97 1.90 1.73 2.18 1.45 3.00 1.23 4.20 1.16 4.80 1.06 8.20 1.05 8.80
    11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.28 1.77 1.71 2.14 1.44 2.70 1.20 4.15 1.14 4.75 1.03 8.30
    9.29 1.05 7.55 1.06 3.61 1.27 2.92 1.41 2.01 1.85 1.57 2.45 1.38 3.04 1.16 4.50 1.12 5.01 1.04 10.16 1.04 10.16 1.01 16.21 1.01 16.15
    4.57 1.24 3.21 1.40 2.67 1.54 2.24 1.73 1.98 1.93 1.72 2.26 1.56 2.60 1.46 2.93 1.18 5.75
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.15 1.70 1.50 2.70 1.17 5.40
    3.52 1.30 2.32 1.61 1.55 2.45 1.20 4.65 1.13 5.85
    2.99 1.39 2.04 1.82 1.47 2.72 1.14 4.72 1.09 5.60 1.02 13.79 1.02 14.49
    3.44 1.35 2.85 1.47 2.24 1.71 1.75 2.19 1.53 2.66 1.36 3.41
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80
    4.20 1.23 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.21 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.79 1.97
    1.82 1.96
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.35
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