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Брайтон
 
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Стадион:
Челси

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +3 =11 -6
Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон
Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон
Челси Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон
Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Челси: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Брайтон 1:1 Челси Товарищеские матчи Брайтон 1:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Брайтон Премьер-лига Челси 3:0 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 1:2 Челси Премьер-лига Брайтон 0:4 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 3:1 Челси Международные матчи (клубы)
Команда И В Н П Г О
1. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вест Бромвич 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0

Прогнозы на матч Брайтон - Челси

Исход игры
Брайтон
1.3% (1)
Ничья
1.3% (1)
Челси
97.4% (76)
Тотал 2.5
Больше
58.67% (44)
Меньше
41.33% (31)
Обе команды забьют
Да
57.33% (43)
Нет
42.67% (32)
Популярный счёт
1:2 Челси
43.6% (34)
0:2 Челси
30.8% (24)
0:1 Челси
7.7% (6)
1:3 Челси
6.4% (5)
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Фонбет (список матчей)

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.00 4.20 1.67
5.20 4.20 1.64
5.40 4.40 1.70
4.51 3.85 1.76
5.39 4.38 1.64

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.03 4.00 1.25 3.15 1.33 2.11 1.79 1.85 1.98 1.61 2.35 1.42 2.75 1.20 4.30 1.15 5.00 1.05 8.90 1.04 9.50
11.50 1.01 10.50 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.20 1.82 1.66 2.22 1.42 2.78 1.17 4.33 1.13 4.90 1.03 8.50
9.29 1.05 7.55 1.06 3.61 1.27 2.92 1.41 2.01 1.85 1.57 2.45 1.38 3.04 1.16 4.50 1.12 5.01 1.04 10.16 1.04 10.16 1.01 16.21
4.36 1.26 2.55 1.58 2.15 1.79 1.91 2.01 1.65 2.38 1.52 2.73 1.43 3.08 1.16 6.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.08 1.76 1.48 2.65 1.14 5.20
3.38 1.32 2.22 1.66 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.15
2.99 1.39 2.04 1.82 1.47 2.72 1.14 4.72 1.09 5.60 1.02 13.79 1.02 14.49
3.31 1.37 2.73 1.51 2.14 1.79 1.69 2.28 1.50 2.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.82 1.93 1.38 2.90
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.97
1.82 1.96
Букмекер Да Нет
4.40 1.18
Букмекер Да Нет
3.40 1.31
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