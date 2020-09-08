Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +3 =11 -6Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон
Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон
Челси Последние 20 матчей: +12 =2 -6Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон
Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Челси: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вест Бромвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Брайтон - Челси
Исход игры
Брайтон
1.3% (1)
Ничья
1.3% (1)
Челси
97.4% (76)
Тотал 2.5
Больше
58.67% (44)
Меньше
41.33% (31)
Обе команды забьют
Да
57.33% (43)
Нет
42.67% (32)
Популярный счёт
1:2 Челси
43.6% (34)
0:2 Челси
30.8% (24)
0:1 Челси
7.7% (6)
1:3 Челси
6.4% (5)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|9.50
|1.03
|4.00
|1.25
|3.15
|1.33
|—
|—
|2.11
|1.79
|1.85
|1.98
|1.61
|2.35
|—
|—
|1.42
|2.75
|1.20
|4.30
|1.15
|5.00
|1.05
|8.90
|1.04
|9.50
|—
|—
|11.50
|1.01
|10.50
|1.02
|4.10
|1.22
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.20
|1.82
|—
|—
|1.66
|2.22
|—
|—
|1.42
|2.78
|1.17
|4.33
|1.13
|4.90
|1.03
|8.50
|—
|—
|—
|—
|9.29
|1.05
|7.55
|1.06
|3.61
|1.27
|2.92
|1.41
|—
|—
|2.01
|1.85
|—
|—
|1.57
|2.45
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.16
|4.50
|1.12
|5.01
|1.04
|10.16
|1.04
|10.16
|1.01
|16.21
|—
|—
|—
|—
|4.36
|1.26
|—
|—
|2.55
|1.58
|2.15
|1.79
|1.91
|2.01
|1.65
|2.38
|1.52
|2.73
|1.43
|3.08
|—
|—
|1.16
|6.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.08
|1.76
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.14
|5.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.52
|2.53
|1.18
|4.85
|1.12
|6.15
|—
|—
|—
|—
|2.99
|1.39
|—
|—
|2.04
|1.82
|—
|—
|1.47
|2.72
|1.14
|4.72
|1.09
|5.60
|1.02
|13.79
|1.02
|14.49
|3.31
|1.37
|2.73
|1.51
|2.14
|1.79
|1.69
|2.28
|1.50
|2.78
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—