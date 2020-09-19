Эвертон
2:1
Перерыв
Стадион: Гудисон Парк
Вест Бромвич
0:1
10' ГолДиангана Грэди
16' Желтая карточкаДюкур Абдулайе
1:1
32' ГолКалверт-Льюин Доминик
2:1
45' ГолРодригес Хамес
45' Красная карточкаГиббс Киран
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
21
Гомеш
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сойерс РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Баттон ДэвидВратарь
-
24 Кипре СедрикЗащитник
-
28 Филд СэмПолузащитник
-
16 Харпер РекимПолузащитник
-
10 Филлипс МэттПолузащитник
-
21 Эдвардс КайлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Билич Славен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
10'
0:1
16'
32'
45'
2:1
45'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
9 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|1
|2.
|Динь Люка
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диангана Грэди
|1
|0.5
|2.
|Перейра Матеус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дюкур Абдулайе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аджайи Олувасемилого
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Вест Бромвич
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: + = -Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон
Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон
Вест Бромвич Последние 20 матчей: + = -Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич
Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бирмингем Суонси 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Уиган Вест Бромвич 2:0 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:3 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Ноттингем Форест Рединг 1:2 Вест Бромвич
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Эвертон 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Эвертон Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига Эвертон 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Вест Бромвич Кубок Carling Вест Бромвич 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:4 Вест Бромвич Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Эвертон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Вест Бромвич
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Прогнозы на матч Эвертон 2:1 Вест Бромвич
Исход игры
Эвертон
94.9% (148)
Ничья
2.6% (4)
Вест Бромвич
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
41.72% (63)
Меньше
58.28% (88)
Обе команды забьют
Да
42.38% (64)
Нет
57.62% (87)
Популярный счёт
2:0 Эвертон
34% (53)
2:1 Эвертон
32.1% (50)
1:0 Эвертон
20.5% (32)
3:1 Эвертон
4.5% (7)
3:2 Эвертон
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|10.50
|1.03
|8.00
|1.06
|6.80
|1.10
|5.30
|1.15
|2.11
|1.78
|2.52
|1.52
|1.74
|2.17
|1.87
|1.92
|3.70
|1.27
|2.55
|1.50
|1.66
|2.20
|1.25
|3.90
|1.17
|4.90
|1.04
|10.00
|1.03
|12.00
|11.25
|1.04
|9.70
|1.06
|3.38
|1.33
|2.60
|1.51
|—
|—
|1.97
|2.02
|—
|—
|1.48
|2.62
|1.32
|3.45
|1.14
|5.65
|1.16
|5.45
|1.04
|12.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.29
|1.05
|8.26
|1.06
|3.67
|1.26
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.04
|1.82
|—
|—
|1.60
|2.39
|1.40
|2.95
|1.17
|4.40
|1.13
|4.85
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16
|—
|—
|—
|—