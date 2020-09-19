ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! РОДРИГЕС!!! Ришарлисон слева протащил мяч вперёд и сделал пас к центру на Родригеса. Хамес с двадцати метров между двух защитников точно пробил в дальний угол.

Прямая красная карточка! Гиббс на фланге отмахнулся от Родригеса и не сможет продолжить матч на поле.

Билич после свистка на перерыв пошёл разговаривать с Дином и удостоился от арбитра красной карточки. На второй тайм "Вест Бромвич" остаётся и без тренера на скамейке.

44' Уже восьмой угловой хозяев исполнил Динь. И этот "стандарт" не запомнился никаким опасным ударом в сторону ворот.

43' Ришарлисон заработал очередной угловой удар. Подача Диня на ближнюю штангу получилась слишком слабой для партнёров.

42' Аджайи справа подачу на дальнюю штангу исполнил слишком сильно.

41' Родригес от углового флага навесил к ближней штанге. Джонстон играет на выходе кулаком, вынося мяч обратно во фланг.

40' Солнечная погода сегодня в Ливерпуле. Это приводит к тому, что игроки после верховой борьбы часто оказываются ослеплёнными и теряют мяч из вида.

39' Родригес сделал заброс верхом в штрафную площадь на Калверт-Льюина, но Джонстон вовремя рванул вперёд и опередил Доминика.

38' Защитники "Эвертона" продолжают накручивать показатели по точным передачам друг другу. Пора бы уже начинать продвижение вперёд.

36' "Эвертон" продолжает уверенно владеть мячом в центре поля.

34' Перейра слева ворвался в штрафную площадь, но его прострел к воротам перехватил Пикфорд.

32' ВАР проверяет эпизод. Пауза в матче.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

КАЛВЕРТ-ЛЬЮИН!!! Родригес справа навесил на Ришарлисона, но от головы защитника "Вест Бромвича" мяч отскакивает к воротам. Калверт-Льюин пяткой досылает сферу в сетку.

30' Ещё один угловой удар исполнило Динь. Кин выиграл борьбу вверху перед чужими воротам, но удар головой нанёс выше перекладины.

29' Динь исполнил подачу от углового флага. Защитники "Вест Бромвича" выбили мяч из штрафной площади.

28' Родригес от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Ливермо опередил Ришарлисона и выбил мяч за боковую линию поля.

27' Ришарлисон слева прорвался в штрафную площадь, но его удар в ближний угол получился очень неточным.

26' 1-3 - статистика ударов в створ ворот за первую половину тайма.

25' "Вест Бромвич" очень плотно старается играть с соперниками в центре поля, что не позволяет хозяевам переходить быстро из обороны в атаку.

24' Гости неудачно исполнили угловой удар. Игроки "Эвертона" перехватили мяч и побежали в контратаку.

23' Ферлонг справа навесил на Ливермо, который сторым касание с двенадцати метров пробил в левую штангу.

22' Родригес исполнил подачу от углового флага. Высокие защитники "Вест Бромвича" выбили мяч за боковую линию поля.

21' Территориальное преимущество в первой половине тайма у хозяев, но "Вест Бромвич" разнообразнее атакует и чаще бьёт по воротам.

20' Родинсон слева из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол. Пикфорд отбил мяч в сторону.

19' Аллан в центральном круге сбил Диангана.

18' Аллан с двадцати четырёх метров пробил почти по центру ворот. Джонстон сделал полшага вправо и спокойно забрал мяч в руки.

17' Дюкур у чужой штрафной площади схватил руками Диангана и получил первую жёлтую карточку в матче.

16' Динь слабо и плохо исполнил подачу от углового флага. Гости спокойно выбили мяч.

15' Ришарлисон слева отправил в прорыв Диня, прострел которого к воротам соперники прервали.

14' "Эвертон" держит мяч в центре поля, но вперёд продвинуться не может.

13' Гомеш в центре поля опасно сыграл против Перейры.

12' Динь слева со штрафного навесил к воротам. Мяч отскочил к Ришарлисону, который оказался в офсайде.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ДИАНГАНА!!! Гости перехватили мяч на своей половине поля. Диангана совершил рейд слева до чужой штрафной площади и с восемнадцати метров точно пробил в дальний угол.

10' Родригес справа со штрафного навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно и высоко.

9' О'Ши на фланге подтолкнул в спину Дюкура.

8' Гомеш слева попытался навесить к воротам, но случился рикошет и мяч по дуге опустился на голову Калверт-Льюину, которому не удалось нанести удар по воротам.

7' Диангана слева вошёл в штрафную площадь, но Коулмэн не позволил Джейку прострелить к воротам.

6' Робинсон перед чужой штрафной площадью не сумел переиграть Аллана и потерял мяч.

5' Родригес от углового флага навесил точно на голову Калверт-Льюину, который пробил рядом с дальней штангой.

4' Аллан слева навесил в штрафную площадь. Мяч отскочил направо к Коулмэну, подача которого привела к угловому удару.

3' Пикфорд неудачно выбил мяч от ворот. После перехвата сфера оказалась у Диангана, который слева с линии штрафной площади пробил в голкипера "Эвертона".

2' "Эвертон" играет в синих футболках и белых трусах, "Вест Бромвич" - в зелёно-жёлтой форме.