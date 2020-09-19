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  3. Англия
Эвертон
2:1
Перерыв

Стадион:
Вест Бромвич
0'
0:1
10' Гол
Диангана Грэди
16' Желтая карточка
Дюкур Абдулайе
1:1
32' Гол
Калверт-Льюин Доминик
2:1
45' Гол
Родригес Хамес
45' Красная карточка
Гиббс Киран
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
13
Мина
Йерри
5
Кин
Майкл
12
Динь
Люка
16
Дюкур
Абдулайе
6
Аллан
Маркес
21
Гомеш
Андре
19
Родригес
Хамес
9
Калверт-Льюин
Доминик
7
Ришарлисон
1
Джонстон
Сэм
2
Ферлонг
Дарнелл
6
Аджайи
Олувасемилого
5
Бартли
Кайл
27
О'Ши
Дара
3
Гиббс
Киран
12
Перейра
Матеус
8
Ливермо
Джейк
19
Сойерс
Ромен
11
Диангана
Грэди
7
Робинсон
Каллум
Эвертон
4-3-3
Вест Бромвич
5-4-1

Ход матча

10'
0:1
Диангана Грэди
(Перейра Матеус)
16'
Дюкур Абдулайе
 
32'
Калверт-Льюин Доминик
1:1
45'
Родригес Хамес
(Ришарлисон)
2:1
45'
 
Гиббс Киран

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 2 1
2. Динь Люка 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диангана Грэди 1 0.5
2. Перейра Матеус 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дюкур Абдулайе 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Аджайи Олувасемилого 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 0 0 0 100% (1) 0 0
 Вест Бромвич 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон
Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон
Вест Бромвич Последние 20 матчей: + = -
Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич
Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бирмингем Суонси 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Уиган Вест Бромвич 2:0 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:3 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Ноттингем Форест Рединг 1:2 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Эвертон 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Эвертон Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига Эвертон 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Вест Бромвич Кубок Carling Вест Бромвич 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:4 Вест Бромвич Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон 2:1 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Лестер Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Арсенал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Вулверхэмптон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
8. Кристал Пэлас Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тоттенхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Лидс Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
15. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Брайтон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Шеффилд Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Фулхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Вест Бромвич 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • Красная карточка
    Билич после свистка на перерыв пошёл разговаривать с Дином и удостоился от арбитра красной карточки. На второй тайм "Вест Бромвич" остаётся и без тренера на скамейке.
  • Свисток
    Перерыв! "Эвертон" - "Вест Бромвич" - 2:1.
  • Красная карточка
    45'
    Прямая красная карточка! Гиббс на фланге отмахнулся от Родригеса и не сможет продолжить матч на поле.
  • Дополнительное время
    2 минуты добавил Дин в первом тайме.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    РОДРИГЕС!!! Ришарлисон слева протащил мяч вперёд и сделал пас к центру на Родригеса. Хамес с двадцати метров между двух защитников точно пробил в дальний угол.
  • 44'
    Уже восьмой угловой хозяев исполнил Динь. И этот "стандарт" не запомнился никаким опасным ударом в сторону ворот.
  • Угловой
    43'
    Ришарлисон заработал очередной угловой удар. Подача Диня на ближнюю штангу получилась слишком слабой для партнёров.
  • 42'
    Аджайи справа подачу на дальнюю штангу исполнил слишком сильно.
  • Угловой
    41'
    Родригес от углового флага навесил к ближней штанге. Джонстон играет на выходе кулаком, вынося мяч обратно во фланг.
  • 40'
    Солнечная погода сегодня в Ливерпуле. Это приводит к тому, что игроки после верховой борьбы часто оказываются ослеплёнными и теряют мяч из вида.
  • 39'
    Родригес сделал заброс верхом в штрафную площадь на Калверт-Льюина, но Джонстон вовремя рванул вперёд и опередил Доминика.
  • 38'
    Защитники "Эвертона" продолжают накручивать показатели по точным передачам друг другу. Пора бы уже начинать продвижение вперёд.
  • 36'
    "Эвертон" продолжает уверенно владеть мячом в центре поля.
  • 34'
    Перейра слева ворвался в штрафную площадь, но его прострел к воротам перехватил Пикфорд.
  • Видеоповтор
    32'
    ВАР проверяет эпизод. Пауза в матче.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    КАЛВЕРТ-ЛЬЮИН!!! Родригес справа навесил на Ришарлисона, но от головы защитника "Вест Бромвича" мяч отскакивает к воротам. Калверт-Льюин пяткой досылает сферу в сетку.
  • Угловой
    30'
    Ещё один угловой удар исполнило Динь. Кин выиграл борьбу вверху перед чужими воротам, но удар головой нанёс выше перекладины.
  • Угловой
    29'
    Динь исполнил подачу от углового флага. Защитники "Вест Бромвича" выбили мяч из штрафной площади.
  • Угловой
    28'
    Родригес от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Ливермо опередил Ришарлисона и выбил мяч за боковую линию поля.
  • 27'
    Ришарлисон слева прорвался в штрафную площадь, но его удар в ближний угол получился очень неточным.
  • 26'
    1-3 - статистика ударов в створ ворот за первую половину тайма.
  • 25'
    "Вест Бромвич" очень плотно старается играть с соперниками в центре поля, что не позволяет хозяевам переходить быстро из обороны в атаку.
  • Угловой
    24'
    Гости неудачно исполнили угловой удар. Игроки "Эвертона" перехватили мяч и побежали в контратаку.
  • Штанга
    23'
    Ферлонг справа навесил на Ливермо, который сторым касание с двенадцати метров пробил в левую штангу.
  • Угловой
    22'
    Родригес исполнил подачу от углового флага. Высокие защитники "Вест Бромвича" выбили мяч за боковую линию поля.
  • 21'
    Территориальное преимущество в первой половине тайма у хозяев, но "Вест Бромвич" разнообразнее атакует и чаще бьёт по воротам.
  • 20'
    Родинсон слева из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол. Пикфорд отбил мяч в сторону.
  • 19'
    Аллан в центральном круге сбил Диангана.
  • 18'
    Аллан с двадцати четырёх метров пробил почти по центру ворот. Джонстон сделал полшага вправо и спокойно забрал мяч в руки.
  • 17'
    Дюкур у чужой штрафной площади схватил руками Диангана и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • Угловой
    16'
    Динь слабо и плохо исполнил подачу от углового флага. Гости спокойно выбили мяч.
  • 15'
    Ришарлисон слева отправил в прорыв Диня, прострел которого к воротам соперники прервали.
  • 14'
    "Эвертон" держит мяч в центре поля, но вперёд продвинуться не может.
  • Фол, нарушение
    13'
    Гомеш в центре поля опасно сыграл против Перейры.
  • Офсайд
    12'
    Динь слева со штрафного навесил к воротам. Мяч отскочил к Ришарлисону, который оказался в офсайде.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ДИАНГАНА!!! Гости перехватили мяч на своей половине поля. Диангана совершил рейд слева до чужой штрафной площади и с восемнадцати метров точно пробил в дальний угол.
  • 10'
    Родригес справа со штрафного навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно и высоко.
  • Фол, нарушение
    9'
    О'Ши на фланге подтолкнул в спину Дюкура.
  • 8'
    Гомеш слева попытался навесить к воротам, но случился рикошет и мяч по дуге опустился на голову Калверт-Льюину, которому не удалось нанести удар по воротам.
  • 7'
    Диангана слева вошёл в штрафную площадь, но Коулмэн не позволил Джейку прострелить к воротам.
  • 6'
    Робинсон перед чужой штрафной площадью не сумел переиграть Аллана и потерял мяч.
  • Угловой
    5'
    Родригес от углового флага навесил точно на голову Калверт-Льюину, который пробил рядом с дальней штангой.
  • 4'
    Аллан слева навесил в штрафную площадь. Мяч отскочил направо к Коулмэну, подача которого привела к угловому удару.
  • 3'
    Пикфорд неудачно выбил мяч от ворот. После перехвата сфера оказалась у Диангана, который слева с линии штрафной площади пробил в голкипера "Эвертона".
  • 2'
    "Эвертон" играет в синих футболках и белых трусах, "Вест Бромвич" - в зелёно-жёлтой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Гудисон Парк"!
  • Второй тайм
  • 46'
    Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

Прогнозы на матч Эвертон 2:1 Вест Бромвич

Исход игры
Эвертон
94.9% (148)
Ничья
2.6% (4)
Вест Бромвич
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
41.72% (63)
Меньше
58.28% (88)
Обе команды забьют
Да
42.38% (64)
Нет
57.62% (87)
Популярный счёт
2:0 Эвертон
34% (53)
2:1 Эвертон
32.1% (50)
1:0 Эвертон
20.5% (32)
3:1 Эвертон
4.5% (7)
3:2 Эвертон
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.52 4.25 7.10
1.15 6.80 30.00
1.53 4.20 7.60
1.61 4.11 5.34

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.50 1.03 8.00 1.06 6.80 1.10 5.30 1.15 2.11 1.78 2.52 1.52 1.74 2.17 1.87 1.92 3.70 1.27 2.55 1.50 1.66 2.20 1.25 3.90 1.17 4.90 1.04 10.00 1.03 12.00
11.25 1.04 9.70 1.06 3.38 1.33 2.60 1.51 1.97 2.02 1.48 2.62 1.32 3.45 1.14 5.65 1.16 5.45 1.04 12.00
9.29 1.05 8.26 1.06 3.67 1.26 3.00 1.39 2.04 1.82 1.60 2.39 1.40 2.95 1.17 4.40 1.13 4.85 1.05 9.29 1.04 10.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.70 1.45 1.75 2.05 1.80 2.00 1.20 4.44 1.12 6.10
3.04 1.38 2.08 1.76 1.42 2.88 1.17 5.05 1.11 6.35
3.03 1.38 2.08 1.79 1.48 2.69 1.14 4.75 1.09 5.60 1.02 13.54 1.02 14.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.24 2.60 1.48 1.70 2.15 1.25 3.70
3.76 1.27 2.65 1.47 1.76 2.08 1.27 3.64 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.22 4.20
1.87 1.90
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
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