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Эвертон
 
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Стадион:
Вест Бромвич

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 1 1
2. Динь Люка 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Эвертон
# Игрок      
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Аджайи Олувасемилого 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 0 0 0 100% (1) 0 0
 Вест Бромвич 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон
Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон
Вест Бромвич Последние 20 матчей: + = -
Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич
Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бирмингем Суонси 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Уиган Вест Бромвич 2:0 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:3 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Ноттингем Форест Рединг 1:2 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Эвертон 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Эвертон Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига Эвертон 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Вест Бромвич Кубок Carling Вест Бромвич 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:4 Вест Бромвич Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Вулверхэмптон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Эвертон Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
8. Кристал Пэлас Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тоттенхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Лидс Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
15. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Брайтон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Шеффилд Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Вест Бромвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Фулхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Вест Бромвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2020, осталось 2 дня 12 часов 28 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 55
    Эвертон 92.7% (51)
    X 3.6% (2)
    Вест Бромвич 3.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Вест Бромвич
    1.61
    4.40
    6.80
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Эвертон - Вест Бромвич

    Исход игры
    Эвертон
    92.7% (51)
    Ничья
    3.6% (2)
    Вест Бромвич
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.85% (28)
    Меньше
    48.15% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    51.85% (28)
    Нет
    48.15% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    40% (22)
    2:0 Эвертон
    23.6% (13)
    1:0 Эвертон
    21.8% (12)
    3:1 Эвертон
    5.5% (3)
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    Где смотреть матч Эвертон - Вест Бромвич онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.55 4.30 6.00
    1.53 4.40 5.90
    1.58 4.33 6.80
    1.61 4.11 5.34

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.60 1.04 4.00 1.25 3.10 1.36 2.08 1.76 1.86 1.94 1.64 2.33 1.40 2.90 1.20 4.40 1.14 5.10 1.04 9.00 1.03 9.60
    12.25 1.03 10.75 1.05 3.94 1.26 3.18 1.36 2.15 1.83 1.64 2.29 1.41 2.95 1.20 4.75 1.16 5.45 1.05 10.75
    9.29 1.05 8.26 1.06 3.67 1.26 3.00 1.39 2.04 1.82 1.60 2.39 1.40 2.95 1.17 4.40 1.13 4.85 1.05 9.29 1.04 10.16
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.14 1.72 1.45 2.65 1.15 4.90
    3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.05 1.11 6.35
    3.03 1.38 2.08 1.79 1.48 2.69 1.14 4.75 1.09 5.60 1.02 13.54 1.02 14.24
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.37 1.80 1.94 1.33 3.15
    4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.33 3.30 1.22 4.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.87 1.89
    1.87 1.90
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.29
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