Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Кристал Пэлас
23
Шоу
Люк
12
Сахо
Мамаду
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
-
25 Игало ОдионНападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заха УилфридНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
-
45 Иннис РайанЗащитник
-
34 Келли МартинЗащитник
-
25 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|1
|1
|2.
|Таунсенд Андрос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|2.
|Шлупп Джеффри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Кристал Пэлас
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК
Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 2
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 12
Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Кубок Carling
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 7
|3
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Исход игры
Манчестер Юнайтед
96.1% (148)
Ничья
3.2% (5)
Кристал Пэлас
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.18% (55)
Меньше
63.82% (97)
Обе команды забьют
Да
29.61% (45)
Нет
70.39% (107)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
52.6% (81)
2:1 Манчестер Юнайтед
13.6% (21)
3:1 Манчестер Юнайтед
11.7% (18)
1:0 Манчестер Юнайтед
9.1% (14)
3:0 Манчестер Юнайтед
6.5% (10)
1:1 Ничья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
4:0 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|9.90
|1.04
|4.00
|1.25
|3.25
|1.36
|—
|—
|2.10
|1.78
|1.91
|1.95
|1.68
|2.26
|1.71
|2.14
|1.42
|2.90
|1.20
|4.60
|1.14
|5.10
|1.04
|9.00
|1.04
|9.60
|1.01
|11.50
|—
|—
|14.75
|1.02
|13.25
|1.03
|4.70
|1.20
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.16
|1.70
|—
|—
|1.75
|2.09
|—
|—
|1.49
|2.98
|1.20
|4.70
|1.17
|5.05
|1.08
|8.50
|1.06
|9.20
|1.00
|20.00
|—
|—
|12.45
|1.02
|11.22
|1.03
|4.33
|1.18
|3.61
|1.27
|—
|—
|2.31
|1.64
|—
|—
|1.82
|2.04
|—
|—
|1.52
|2.57
|1.25
|3.74
|1.18
|4.33
|1.07
|6.74
|1.06
|7.99
|1.02
|14.16
|1.02
|14.56
|—
|—
|—
|—
|4.54
|1.24
|—
|—
|2.71
|1.53
|2.27
|1.71
|2.02
|1.91
|1.75
|2.22
|1.58
|2.55
|1.47
|2.87
|—
|—
|1.18
|5.58
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.49
|2.60
|—
|—
|1.17
|5.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.28
|1.61
|—
|—
|1.53
|2.48
|—
|—
|1.18
|4.75
|1.13
|6.05
|—
|—
|—
|—
|3.37
|1.31
|—
|—
|2.33
|1.63
|—
|—
|1.57
|2.45
|—
|—
|1.19
|4.23
|1.12
|5.03
|1.03
|11.22
|1.02
|12.54
|3.44
|1.35
|2.89
|1.46
|2.27
|1.70
|1.76
|2.19
|1.53
|2.65
|1.36
|3.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—