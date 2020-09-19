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Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас
1
Де
Хеа
Давид
24
Фосу-Менса
Тимоти
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
6
Погба
Поль
39
Мактоминай
Скотт
10
Рэшфорд
Маркус
18
Фернандеш
Бруну
21
Джеймс
Дэниэл
9
Марсьяль
Антони
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
8
Куйяте
Шейку
12
Сахо
Мамаду
27
Митчелл
Тайрик
10
Таунсенд
Андрос
18
Макартур
Джеймс
22
Маккарти
Джеймс
15
Шлупп
Джеффри
11
Заха
Уилфрид
9
Айю
Джордан
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Кристал Пэлас
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 1 1
2. Таунсенд Андрос 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Маккарти Джеймс 1 0
2. Шлупп Джеффри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 0
 Кристал Пэлас 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК
Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -
Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 2
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 12
Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лестер Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Арсенал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Вулверхэмптон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
8. Кристал Пэлас Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Лидс Заявка 2 1 0 1 7 - 7 3
10. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тоттенхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Брайтон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Шеффилд Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Фулхэм Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
20. Вест Бромвич Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В продолжении игрового дня второго тура АПЛ нас ждет противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас". Пропустив первый тур, манкунианцы начнут сезон лишь сегодня, а вот "орлы" уже успели обыграть "Саутгемптон" в чемпионате и вылететь из Кубка лиги от "Борнмута". Весьма неуступчивой командой являются лондонцы, так что легкой победы сегодня подопечным Сульшера не видать. Текстовую трансляцию игры для Вас проведу я, Федосов Дмитрий!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2020, осталось считанные секунды.


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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас

Исход игры
Манчестер Юнайтед
96.1% (148)
Ничья
3.2% (5)
Кристал Пэлас
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.18% (55)
Меньше
63.82% (97)
Обе команды забьют
Да
29.61% (45)
Нет
70.39% (107)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
52.6% (81)
2:1 Манчестер Юнайтед
13.6% (21)
3:1 Манчестер Юнайтед
11.7% (18)
1:0 Манчестер Юнайтед
9.1% (14)
3:0 Манчестер Юнайтед
6.5% (10)
1:1 Ничья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
4:0 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.32 5.50 9.50
1.40 4.80 9.10
1.39 5.45 10.00
1.30 5.65 9.89
1.38 5.18 9.34

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.90 1.04 4.00 1.25 3.25 1.36 2.10 1.78 1.91 1.95 1.68 2.26 1.71 2.14 1.42 2.90 1.20 4.60 1.14 5.10 1.04 9.00 1.04 9.60 1.01 11.50
14.75 1.02 13.25 1.03 4.70 1.20 3.20 1.36 2.16 1.70 1.75 2.09 1.49 2.98 1.20 4.70 1.17 5.05 1.08 8.50 1.06 9.20 1.00 20.00
12.45 1.02 11.22 1.03 4.33 1.18 3.61 1.27 2.31 1.64 1.82 2.04 1.52 2.57 1.25 3.74 1.18 4.33 1.07 6.74 1.06 7.99 1.02 14.16 1.02 14.56
4.54 1.24 2.71 1.53 2.27 1.71 2.02 1.91 1.75 2.22 1.58 2.55 1.47 2.87 1.18 5.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.15 1.70 1.49 2.60 1.17 5.10
3.45 1.31 2.28 1.61 1.53 2.48 1.18 4.75 1.13 6.05
3.37 1.31 2.33 1.63 1.57 2.45 1.19 4.23 1.12 5.03 1.03 11.22 1.02 12.54
3.44 1.35 2.89 1.46 2.27 1.70 1.76 2.19 1.53 2.65 1.36 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.36 1.79 1.97 1.33 3.10 1.29 3.45
4.80 1.19 3.00 1.39 1.88 1.91 1.37 3.00 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.84
2.09 1.72
Букмекер Да Нет
5.50 1.15
Букмекер Да Нет
3.65 1.30
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