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Приветствую всех любителей футбола! В продолжении игрового дня второго тура АПЛ нас ждет противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас". Пропустив первый тур, манкунианцы начнут сезон лишь сегодня, а вот "орлы" уже успели обыграть "Саутгемптон" в чемпионате и вылететь из Кубка лиги от "Борнмута". Весьма неуступчивой командой являются лондонцы, так что легкой победы сегодня подопечным Сульшера не видать. Текстовую трансляцию игры для Вас проведу я, Федосов Дмитрий!