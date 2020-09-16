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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
Кристал Пэлас

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 1 1
2. Таунсенд Андрос 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Маккарти Джеймс 1 0
2. Шлупп Джеффри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 0
 Кристал Пэлас 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК
Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -
Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 2
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 12
Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Вулверхэмптон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Эвертон Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
8. Кристал Пэлас Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тоттенхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Лидс Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
15. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Брайтон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Шеффилд Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Вест Бромвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Фулхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2020, осталось 2 дня 17 часов 27 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 52
    Манчестер Юнайтед 94.2% (49)
    X 5.8% (3)
    Кристал Пэлас 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.35
    5.75
    9.89
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    94.2% (49)
    Ничья
    5.8% (3)
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (17)
    Меньше
    66.67% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    31.37% (16)
    Нет
    68.63% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    53.8% (28)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    17.3% (9)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    7.7% (4)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    7.7% (4)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    5.8% (3)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.32 5.30 10.50
    1.35 5.30 9.10
    1.35 5.75 13.25
    1.30 5.65 9.89
    1.32 5.59 9.34

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    11.00 1.02 4.40 1.21 3.70 1.29 2.33 1.67 2.08 1.83 1.82 2.10 1.71 2.14 1.51 2.60 1.23 3.95 1.20 4.40 1.06 7.70 1.05 8.30 1.01 11.50
    13.75 1.03 4.70 1.20 3.60 1.30 2.25 1.66 1.76 2.09 1.54 2.84 1.25 4.05 1.19 4.90 1.08 8.50 1.06 9.20 1.01 18.00
    12.45 1.02 11.22 1.03 4.33 1.18 3.61 1.27 2.31 1.64 1.82 2.04 1.52 2.57 1.25 3.74 1.18 4.33 1.07 6.74 1.06 7.99 1.02 14.16 1.02 14.56
    4.83 1.20 2.78 1.48 2.30 1.67 2.05 1.84 1.78 2.12 1.61 2.43 1.49 2.73 1.19 5.12
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.31 1.61 1.57 2.41 1.22 4.50
    3.64 1.28 2.38 1.57 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60
    3.37 1.31 2.33 1.63 1.57 2.45 1.19 4.23 1.12 5.03 1.03 11.22 1.02 12.54
    3.04 1.40 2.40 1.61 1.82 2.05 1.57 2.48 1.38 3.13
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.85 1.29 3.45
    4.80 1.19 3.30 1.33 1.88 1.91 1.40 2.95 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.99 1.84
    2.09 1.72
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.29
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