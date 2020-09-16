Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Кристал Пэлас
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|1
|1
|2.
|Таунсенд Андрос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|2.
|Шлупп Джеффри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Кристал Пэлас
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК
Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 2
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 12
Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Кубок Carling
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Исход игры
Манчестер Юнайтед
94.2% (49)
Ничья
5.8% (3)
Кристал Пэлас
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (17)
Меньше
66.67% (34)
Обе команды забьют
Да
31.37% (16)
Нет
68.63% (35)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
53.8% (28)
2:1 Манчестер Юнайтед
17.3% (9)
3:1 Манчестер Юнайтед
7.7% (4)
1:0 Манчестер Юнайтед
7.7% (4)
3:0 Манчестер Юнайтед
5.8% (3)
1:1 Ничья
3.8% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.40
|1.21
|3.70
|1.29
|—
|—
|2.33
|1.67
|2.08
|1.83
|1.82
|2.10
|1.71
|2.14
|1.51
|2.60
|1.23
|3.95
|1.20
|4.40
|1.06
|7.70
|1.05
|8.30
|1.01
|11.50
|—
|—
|—
|—
|13.75
|1.03
|4.70
|1.20
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.25
|1.66
|—
|—
|1.76
|2.09
|—
|—
|1.54
|2.84
|1.25
|4.05
|1.19
|4.90
|1.08
|8.50
|1.06
|9.20
|1.01
|18.00
|—
|—
|12.45
|1.02
|11.22
|1.03
|4.33
|1.18
|3.61
|1.27
|—
|—
|2.31
|1.64
|—
|—
|1.82
|2.04
|—
|—
|1.52
|2.57
|1.25
|3.74
|1.18
|4.33
|1.07
|6.74
|1.06
|7.99
|1.02
|14.16
|1.02
|14.56
|—
|—
|—
|—
|4.83
|1.20
|—
|—
|2.78
|1.48
|2.30
|1.67
|2.05
|1.84
|1.78
|2.12
|1.61
|2.43
|1.49
|2.73
|—
|—
|1.19
|5.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.31
|1.61
|—
|—
|1.57
|2.41
|—
|—
|1.22
|4.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.64
|1.28
|—
|—
|2.38
|1.57
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.21
|4.40
|1.14
|5.60
|—
|—
|—
|—
|3.37
|1.31
|—
|—
|2.33
|1.63
|—
|—
|1.57
|2.45
|—
|—
|1.19
|4.23
|1.12
|5.03
|1.03
|11.22
|1.02
|12.54
|—
|—
|3.04
|1.40
|2.40
|1.61
|1.82
|2.05
|1.57
|2.48
|1.38
|3.13
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—