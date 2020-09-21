Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Манчестер Сити
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
37
Траоре
Адама
47
Фоден
Фил
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
49 Килмен МаксЗащитник
-
59 Буур ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Витинью IIПолузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Дойл ТоммиПолузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саисс Ромен
|1
|1
|2.
|Хименес Рауль
|1
|1
|3.
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|4.
|Нету Педру
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
|0
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос
Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити
Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
Манчестер Сити: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон Кубок лиги Вулверхэмптон 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:5 Манчестер Сити Кубок Carling Манчестер Сити 4:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Вулверхэмптон 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 7
|3
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Исход игры
Вулверхэмптон
2.6% (4)
Ничья
5.2% (8)
Манчестер Сити
92.2% (142)
Тотал 2.5
Больше
74.17% (112)
Меньше
25.83% (39)
Обе команды забьют
Да
75.5% (114)
Нет
24.5% (37)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
44.8% (69)
0:2 Манчестер Сити
16.9% (26)
1:3 Манчестер Сити
15.6% (24)
1:4 Манчестер Сити
3.9% (6)
1:1 Ничья
3.9% (6)
0:1 Манчестер Сити
3.9% (6)
0:3 Манчестер Сити
2.6% (4)
2:3 Манчестер Сити
1.3% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|12.75
|1.01
|10.25
|1.01
|3.88
|1.20
|3.30
|1.36
|—
|—
|2.34
|1.74
|—
|—
|1.74
|2.09
|—
|—
|1.42
|2.64
|1.18
|3.90
|1.14
|5.30
|1.03
|9.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.22
|1.03
|10.16
|1.04
|4.21
|1.19
|3.54
|1.28
|—
|—
|2.33
|1.63
|—
|—
|1.83
|2.03
|—
|—
|1.53
|2.55
|1.26
|3.67
|1.19
|4.22
|1.07
|6.63
|1.06
|7.77
|1.02
|13.91
|1.02
|14.32
|—
|—
|—
|—
|4.29
|1.26
|—
|—
|2.54
|1.58
|2.14
|1.79
|1.92
|2.01
|1.67
|2.35
|1.53
|2.68
|1.44
|2.99
|—
|—
|1.17
|5.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.17
|1.69
|—
|—
|1.50
|2.59
|—
|—
|1.18
|4.90
|1.13
|6.05
|—
|—
|—
|—
|3.38
|1.31
|—
|—
|2.33
|1.63
|—
|—
|1.58
|2.43
|—
|—
|1.20
|4.12
|1.13
|4.85
|1.03
|11.22
|1.03
|12.39
|3.40
|1.36
|2.87
|1.47
|2.24
|1.72
|1.75
|2.22
|1.52
|2.69
|1.35
|3.47
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—