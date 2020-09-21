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Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
37
Траоре
Адама
28
Моутинью
Жоау
8
Невеш
Рубен
5
Марсал
Фернандо
10
Поденсе
Даниэл
9
Хименес
Рауль
7
Нету
Педру
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
6
Аке
Натан
22
Менди
Бенджамин
25
Фернандиньо
Фернандо
16
Родри
Эрнандес
47
Фоден
Фил
17
Де
Брёйне
Кевин
7
Стерлинг
Рахим
9
Жезус
Габриэль
Вулверхэмптон
3-4-3
Манчестер Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саисс Ромен 1 1
2. Хименес Рауль 1 1
3. Поденсе Даниэл 0 0
4. Нету Педру 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Марсал Фернандо 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 100% (2) 0 0 0 0 0
 Манчестер Сити 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -
Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос
Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити
Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
Манчестер Сити: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон Кубок лиги Вулверхэмптон 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:5 Манчестер Сити Кубок Carling Манчестер Сити 4:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Вулверхэмптон 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Кристал Пэлас Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Вулверхэмптон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Астон Вилла 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9. Брайтон Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Челси Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Лидс Заявка 2 1 0 1 7 - 7 3
12. Ньюкасл Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Саутгемптон Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Фулхэм Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
20. Вест Бромвич Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2020, осталось 25 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 154
    Вулверхэмптон 2.6% (4)
    X 5.2% (8)
    Манчестер Сити 92.2% (142)
    Все прогнозы
    1.63 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Манчестер Сити
    7.80
    5.05
    1.60
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Манчестер Сити

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    2.6% (4)
    Ничья
    5.2% (8)
    Манчестер Сити
    92.2% (142)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.17% (112)
    Меньше
    25.83% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    75.5% (114)
    Нет
    24.5% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    44.8% (69)
    0:2 Манчестер Сити
    16.9% (26)
    1:3 Манчестер Сити
    15.6% (24)
    1:4 Манчестер Сити
    3.9% (6)
    1:1 Ничья
    3.9% (6)
    0:1 Манчестер Сити
    3.9% (6)
    0:3 Манчестер Сити
    2.6% (4)
    2:3 Манчестер Сити
    1.3% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    7.00 4.55 1.47
    7.80 5.05 1.60
    6.36 4.68 1.47
    7.57 4.73 1.47

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    12.75 1.01 10.25 1.01 3.88 1.20 3.30 1.36 2.34 1.74 1.74 2.09 1.42 2.64 1.18 3.90 1.14 5.30 1.03 9.80
    11.22 1.03 10.16 1.04 4.21 1.19 3.54 1.28 2.33 1.63 1.83 2.03 1.53 2.55 1.26 3.67 1.19 4.22 1.07 6.63 1.06 7.77 1.02 13.91 1.02 14.32
    4.29 1.26 2.54 1.58 2.14 1.79 1.92 2.01 1.67 2.35 1.53 2.68 1.44 2.99 1.17 5.75
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    3.30 1.33 2.17 1.69 1.50 2.59 1.18 4.90 1.13 6.05
    3.38 1.31 2.33 1.63 1.58 2.43 1.20 4.12 1.13 4.85 1.03 11.22 1.03 12.39
    3.40 1.36 2.87 1.47 2.24 1.72 1.75 2.22 1.52 2.69 1.35 3.47
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.25 1.22 3.00 1.39 1.78 2.01 1.33 3.30 1.22 4.25

    Обе забьют

    Основное время
    Букмекер Да Нет
    1.80 1.98
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