Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Ливерпуль
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеймс Рис III
|1
|1
|2.
|Жоржиньо II
|1 (1)
|1
|3.
|Зума Курт
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|3 (2)
|3
|2.
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|3.
|Робертсон Эндрю
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Фирмино Роберто
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Ливерпуль
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +12 =2 -6Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси
Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария
Ливерпуль Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль
Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль
Последние игры между собой
Челси: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ливерпуль: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ливерпуль 2:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Челси Кубок лиги Челси 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Челси Кубок лиги Ливерпуль 1:2 Челси Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Челси - Ливерпуль
Исход игры
Челси
27.4% (17)
Ничья
35.5% (22)
Ливерпуль
37.1% (23)
Тотал 2.5
Больше
73.77% (45)
Меньше
26.23% (16)
Обе команды забьют
Да
98.36% (60)
Нет
1.64% (1)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
27.4% (17)
1:1 Ничья
24.2% (15)
2:1 Челси
19.4% (12)
2:2 Ничья
11.3% (7)
3:2 Челси
6.5% (4)
1:3 Ливерпуль
3.2% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|4.60
|1.17
|3.85
|1.27
|—
|—
|2.40
|1.59
|2.14
|1.73
|1.88
|1.95
|—
|—
|1.55
|2.41
|1.28
|3.55
|1.22
|4.20
|1.08
|7.00
|1.06
|7.70
|—
|—
|—
|—
|14.25
|1.02
|12.75
|1.03
|4.85
|1.19
|3.84
|1.27
|—
|—
|2.48
|1.67
|—
|—
|1.87
|1.95
|—
|—
|1.56
|2.46
|1.29
|3.68
|1.22
|4.40
|1.09
|7.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|9.29
|1.05
|4.13
|1.20
|3.49
|1.29
|—
|—
|2.27
|1.66
|—
|—
|1.80
|2.07
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.25
|3.74
|1.18
|4.33
|1.07
|6.74
|1.06
|7.98
|1.02
|14.11
|1.02
|14.52
|—
|—
|—
|—
|5.28
|1.19
|—
|—
|2.68
|1.52
|2.45
|1.61
|2.18
|1.76
|1.92
|2.00
|1.70
|2.28
|1.57
|2.56
|—
|—
|1.21
|4.87
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.35
|1.59
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.21
|4.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.61
|2.32
|—
|—
|1.23
|4.20
|1.16
|5.35
|—
|—
|—
|—
|3.32
|1.32
|—
|—
|2.31
|1.64
|—
|—
|1.58
|2.43
|—
|—
|1.20
|4.12
|1.13
|4.86
|1.03
|11.22
|1.03
|12.30
|—
|—
|3.08
|1.41
|2.44
|1.61
|1.85
|2.05
|1.59
|2.47
|1.40
|3.11
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—