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Челси
 
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Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Рис III 1 1
2. Жоржиньо II 1 (1) 1
3. Зума Курт 1 1
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 3 (2) 3
2. Ван Дейк Виргил 1 1
3. Робертсон Эндрю 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фирмино Роберто 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Ливерпуль 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси
Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария
Ливерпуль Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль
Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль

Последние игры между собой

Челси: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ливерпуль: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ливерпуль 5:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ливерпуль Кубок Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Челси Суперкубок УЕФА
Ливерпуль 2:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Челси Кубок лиги Челси 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Челси Кубок лиги Ливерпуль 1:2 Челси Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Вулверхэмптон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Эвертон Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
8. Кристал Пэлас Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тоттенхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Лидс Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
15. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Брайтон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Шеффилд Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Вест Бромвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Фулхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 сентября 2020, осталось 2 дня 14 часов 10 минут.


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    • Прогнозы 62
    Челси 27.4% (17)
    X 35.5% (22)
    Ливерпуль 37.1% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Ливерпуль
    3.38
    3.86
    2.25
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Челси - Ливерпуль

    Исход игры
    Челси
    27.4% (17)
    Ничья
    35.5% (22)
    Ливерпуль
    37.1% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.77% (45)
    Меньше
    26.23% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    98.36% (60)
    Нет
    1.64% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    27.4% (17)
    1:1 Ничья
    24.2% (15)
    2:1 Челси
    19.4% (12)
    2:2 Ничья
    11.3% (7)
    3:2 Челси
    6.5% (4)
    1:3 Ливерпуль
    3.2% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.20 3.80 2.20
    3.00 3.75 2.25
    3.38 3.86 2.24
    3.19 3.78 2.12
    3.20 3.84 2.18

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    11.50 1.02 4.60 1.17 3.85 1.27 2.40 1.59 2.14 1.73 1.88 1.95 1.55 2.41 1.28 3.55 1.22 4.20 1.08 7.00 1.06 7.70
    14.25 1.02 12.75 1.03 4.85 1.19 3.84 1.27 2.48 1.67 1.87 1.95 1.56 2.46 1.29 3.68 1.22 4.40 1.09 7.60
    10.16 1.04 9.29 1.05 4.13 1.20 3.49 1.29 2.27 1.66 1.80 2.07 1.51 2.60 1.25 3.74 1.18 4.33 1.07 6.74 1.06 7.98 1.02 14.11 1.02 14.52
    5.28 1.19 2.68 1.52 2.45 1.61 2.18 1.76 1.92 2.00 1.70 2.28 1.57 2.56 1.21 4.87
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.35 1.59 1.57 2.40 1.21 4.20
    3.52 1.30 2.40 1.57 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35
    3.32 1.32 2.31 1.64 1.58 2.43 1.20 4.12 1.13 4.86 1.03 11.22 1.03 12.30
    3.08 1.41 2.44 1.61 1.85 2.05 1.59 2.47 1.40 3.11
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 1.96 1.78 1.47 2.60 1.29 3.40
    5.00 1.17 3.52 1.30 1.97 1.84 1.47 2.68 1.30 3.52

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.51 2.50
    1.59 2.32
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.27
    Букмекер Да Нет
    2.65 1.45
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