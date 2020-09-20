Саутгемптон
1:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Сент-Мэрис
Тоттенхэм
3' Undefined phrase: football_event_Кейн Гарри
5' Желтая карточкаРомеу Ориоль
1:0
32' ГолИнгс Дэнни
35
Беднарек
Ян
10
Адамс
Че
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Вокинс ДжейкЗащитник
- Защитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураНападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
-
24 Орье СержЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ламела ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
5'
32'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|1
|0.5
|2.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|2.
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон
Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем
Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 12
Тоттенхэм: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 3
Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 7
|3
|10.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Тоттенхэм
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм
Исход игры
Саутгемптон
5.1% (8)
Ничья
22.8% (36)
Тоттенхэм
72.2% (114)
Тотал 2.5
Больше
55.48% (86)
Меньше
44.52% (69)
Обе команды забьют
Да
74.19% (115)
Нет
25.81% (40)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
43% (68)
1:1 Ничья
19.6% (31)
0:1 Тоттенхэм
16.5% (26)
0:2 Тоттенхэм
3.8% (6)
1:3 Тоттенхэм
3.8% (6)
1:0 Саутгемптон
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
2:1 Саутгемптон
1.9% (3)
Ваш прогноз
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.20
|1.09
|5.80
|1.13
|6.10
|1.12
|—
|—
|4.60
|1.19
|2.17
|1.77
|2.27
|1.62
|—
|—
|1.68
|2.18
|1.40
|2.90
|1.16
|5.10
|1.12
|6.10
|1.02
|12.00
|—
|—
|10.00
|1.05
|8.40
|1.08
|3.52
|1.31
|—
|—
|2.60
|1.51
|—
|—
|1.92
|2.07
|—
|—
|1.47
|2.72
|1.33
|3.36
|1.13
|6.10
|1.11
|6.65
|1.03
|12.75
|—
|—
|6.70
|1.07
|5.61
|1.09
|3.22
|1.34
|—
|—
|2.52
|1.54
|—
|—
|1.84
|2.02
|—
|—
|1.44
|2.81
|1.30
|3.43
|1.11
|5.17
|1.09
|5.61
|1.03
|11.22
|1.03
|12.24
|—
|—
|—
|—
|2.69
|1.50
|2.34
|1.65
|2.00
|1.89
|1.71
|2.22
|1.55
|2.55
|1.63
|2.38
|1.43
|2.96
|1.32
|3.65
|—
|—
|1.11
|7.91
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.05
|1.75
|—
|—
|1.35
|3.15
|—
|—
|1.44
|2.75
|1.06
|8.80
|1.03
|12.00
|—
|—
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.90
|1.90
|—
|—
|1.44
|2.79
|1.12
|6.10
|1.09
|7.20
|—
|—
|—
|—
|2.81
|1.44
|—
|—
|1.89
|1.97
|—
|—
|1.41
|2.92
|1.11
|5.16
|1.08
|6.01
|1.01
|15.30
|1.01
|15.97
|1.93
|1.94
|1.59
|2.44
|1.26
|4.03
|1.55
|2.59
|1.40
|3.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—