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  2. Матчи
  3. Англия
Саутгемптон
1:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Тоттенхэм
0'
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Кейн Гарри
5' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
1:0
32' Гол
Ингс Дэнни
38'
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
5
Стивенс
Джек
35
Беднарек
Ян
3
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
12
Дженепо
Мусса
10
Адамс
Че
9
Ингс
Дэнни
1
Льорис
Уго
2
Доэрти
Мэтт
15
Дайер
Эрик
6
Санчес
Давинсон
33
Дэвис
Бен
28
Н'Домбеле
Тангай
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
8
Уинкс
Гарри
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
7
Сон
Хынмин
Саутгемптон
4-4-2
Тоттенхэм
4-3-3

Ход матча

3'
 
Кейн Гарри
5'
Ромеу Ориоль
 
32'
Ингс Дэнни
(Уокер-Питерс Кайл)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 1 0.5
2. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 1 0
2. Уокер-Питерс Кайл 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -
Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон
Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем
Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 12
Тоттенхэм: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 3
Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Кубок Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кубок Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Кристал Пэлас Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Лестер Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Вулверхэмптон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Лидс Заявка 2 1 0 1 7 - 7 3
10. Саутгемптон 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Брайтон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Шеффилд Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Тоттенхэм 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Фулхэм Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
20. Вест Бромвич Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • Первый тайм
  • 38'
    "Саутгемптон" продолжает больше владеть мячом и очень редко подпускает соперников к своей штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    37'
    Бертранд в центральном круге врезал по ногам Лукасу.
  • Офсайд
    36'
    Кейн у центрального круга попался в офсайдную ловушку.
  • Фол, нарушение
    35'
    Дэвис в центре поля ударил по ногам Уокер-Питерса.
  • 34'
    3-0 по ударам в створ к этой минуте. "Тоттенхэму" нужно прибавлять впереди. При этом два гола лондонцев уже были отменены.
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ИНГС!!! Уокер-Питерс справа с центральной линии поля сделал заброс в штрафную площадь на Ингса. Дэнни отлично сыграл при приёме и точно пробил в дальний угол.
  • 30'
    Ингс совершил отличный проход в штрафную площадь и чуть сильно сделал пас налево на Уорд-Прауса. Мяч укатился за пределы поля.
  • 29'
    Хёйбьерг заблокировал дальний удар Дженепо.
  • 28'
    Три гола отменены за полчаса игрового времени. На табло при этом продолжают сохраняться нули.
  • Офсайд
    27'
    Кейн отправляет мяч в ворота после паса Лукаса справа, но гол не засчитан из-за офсайда у автора голевой передачи.
  • Штанга
    26'
    Уорд-Праус справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке. Мяч от Кейна отскочил к Дженепо, который с двадцати метров пробил в левую штангу.
  • Фол, нарушение
    25'
    Дэвис на фланге сбил Уокер-Питерса.
  • 24'
    Дэвис не позволил Ингсу слева прорваться в штрафную площадь после паса на ход от Адамса.
  • Угловой
    23'
    Сон от углового флага навесил к ближней штанге слабо. Игроки "Саутгемптона" спокойно выбили мяч из штрафной площади.
  • Угловой
    22'
    Уорд-Праус от углового флага навесил к воротам, где кулаками на вынос уверенно сыграл Льорис.
  • Опасный момент
    21'
    Дженепо слева вошёл в штрафную площадь, обыграл Доэрти и выкатил мяч на Адамса. Удар Че с пяти метров принял на себя Дэвис, с добиванием Ингса справился Льорис.
  • 20'
    Дайер слева сделал пас на ход Сону, но Маккарти выскочил за пределы штрафной площади и опередил корейца.
  • 18'
    По одному незасчитанному голу уже есть у команд. Ждём забитых по правилам голов.
  • Видеоповтор
    17'
    Пауза в матче. Вмешательство ВАР особо не требовалось, но формальности необходимо соблюдать.
  • Фол, нарушение
    16'
    Ингс отправил мяч в ворота, но... Льорис выскочил за пределы штрафной площади, в падении сыграл головой после чего мяч попал в руку Ингсу. Отличную передачу на ход Дэнни по центру из центрального к4руга выдал Адамс.
  • 15'
    В центре поля становится всё больше борьбы. "Тоттенхэм" постепенно выравнивает игру за счёт плотной борьбы по всему полю.
  • Офсайд
    13'
    Сон вышел один на один с голкипером и не переиграл Маккарти. Арбитры по завершении эпизода указали на офсайд у корейца.
  • Фол, нарушение
    12'
    Дженепо на чужой половине поля завалил на газон Хёйбьерга.
  • Угловой
    11'
    Уорд-Праус от углового флага навесил на ближнюю штангу, откуда игроки "Тоттенхэма" мяч вынесли.
  • Опасный момент
    10'
    Бертранд справа навесил на дальнюю штангу. Последовала скидка на Адамса, удар которого с десяти метров Льорис парировал.
  • Фол, нарушение
    9'
    Лукас на фланге подтолкнул в спину Дженепо.
  • 8'
    Дэвис слева исполнил слишком сильную подачу. Кейн у дальней штанги мяч достать не смог.
  • 7'
    В первые минуты небольшое территориальное преимущество на стороне "Саутгемптона". Хозяева стараются больше и разнообразнее атаковать, но пока не доводят дело до ударов по воротам.
  • 6'
    Ингс справа сделал заброс в штрафную площадь на Адамса, который не смог поймать мяч на ногу.
  • Желтая карточка
    5'
    Ромеу в центре поля прыгнул в ноги Хёйбьергу и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • Офсайд
    4'
    Кейн отправил мяч в ворота в падении через себя после паса Доэрти справа, но гол не засчитан из-за офсайда.
  • Фол, нарушение
    3'
    Доэрти в центре поля сзади врезался в Дженепо.
  • 2'
    "Саутгемптон" играет в красных футболках с белой диагональной полосой и чёрных трусах, "Тоттенхэм" - в белых футболках и тёмно-синих трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сент-Мэрис"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм

Исход игры
Саутгемптон
5.1% (8)
Ничья
22.8% (36)
Тоттенхэм
72.2% (114)
Тотал 2.5
Больше
55.48% (86)
Меньше
44.52% (69)
Обе команды забьют
Да
74.19% (115)
Нет
25.81% (40)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
43% (68)
1:1 Ничья
19.6% (31)
0:1 Тоттенхэм
16.5% (26)
0:2 Тоттенхэм
3.8% (6)
1:3 Тоттенхэм
3.8% (6)
1:0 Саутгемптон
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
2:1 Саутгемптон
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.05 3.45 2.35
1.75 3.60 5.00
3.50 3.56 2.38
2.99 3.37 2.39
3.57 3.11 2.26

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.20 1.09 5.80 1.13 6.10 1.12 4.60 1.19 2.17 1.77 2.27 1.62 1.68 2.18 1.40 2.90 1.16 5.10 1.12 6.10 1.02 12.00
10.00 1.05 8.40 1.08 3.52 1.31 2.60 1.51 1.92 2.07 1.47 2.72 1.33 3.36 1.13 6.10 1.11 6.65 1.03 12.75
6.70 1.07 5.61 1.09 3.22 1.34 2.52 1.54 1.84 2.02 1.44 2.81 1.30 3.43 1.11 5.17 1.09 5.61 1.03 11.22 1.03 12.24
2.69 1.50 2.34 1.65 2.00 1.89 1.71 2.22 1.55 2.55 1.63 2.38 1.43 2.96 1.32 3.65 1.11 7.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.05 1.75 1.35 3.15 1.44 2.75 1.06 8.80 1.03 12.00
2.88 1.42 1.90 1.90 1.44 2.79 1.12 6.10 1.09 7.20
2.81 1.44 1.89 1.97 1.41 2.92 1.11 5.16 1.08 6.01 1.01 15.30 1.01 15.97
1.93 1.94 1.59 2.44 1.26 4.03 1.55 2.59 1.40 3.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.90 1.40 1.77 2.04 1.29 3.40
3.85 1.26 2.56 1.51 1.68 2.19 1.28 3.68 1.17 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.90
1.83 1.95
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
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