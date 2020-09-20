3-0 по ударам в створ к этой минуте. "Тоттенхэму" нужно прибавлять впереди. При этом два гола лондонцев уже были отменены.

Дэвис в центре поля ударил по ногам Уокер-Питерса.

Кейн у центрального круга попался в офсайдную ловушку.

Бертранд в центральном круге врезал по ногам Лукасу.

"Саутгемптон" продолжает больше владеть мячом и очень редко подпускает соперников к своей штрафной площади.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ИНГС!!! Уокер-Питерс справа с центральной линии поля сделал заброс в штрафную площадь на Ингса. Дэнни отлично сыграл при приёме и точно пробил в дальний угол.

30' Ингс совершил отличный проход в штрафную площадь и чуть сильно сделал пас налево на Уорд-Прауса. Мяч укатился за пределы поля.

29' Хёйбьерг заблокировал дальний удар Дженепо.

28' Три гола отменены за полчаса игрового времени. На табло при этом продолжают сохраняться нули.

27' Кейн отправляет мяч в ворота после паса Лукаса справа, но гол не засчитан из-за офсайда у автора голевой передачи.

26' Уорд-Праус справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке. Мяч от Кейна отскочил к Дженепо, который с двадцати метров пробил в левую штангу.

25' Дэвис на фланге сбил Уокер-Питерса.

24' Дэвис не позволил Ингсу слева прорваться в штрафную площадь после паса на ход от Адамса.

23' Сон от углового флага навесил к ближней штанге слабо. Игроки "Саутгемптона" спокойно выбили мяч из штрафной площади.

22' Уорд-Праус от углового флага навесил к воротам, где кулаками на вынос уверенно сыграл Льорис.

21' Дженепо слева вошёл в штрафную площадь, обыграл Доэрти и выкатил мяч на Адамса. Удар Че с пяти метров принял на себя Дэвис, с добиванием Ингса справился Льорис.

20' Дайер слева сделал пас на ход Сону, но Маккарти выскочил за пределы штрафной площади и опередил корейца.

18' По одному незасчитанному голу уже есть у команд. Ждём забитых по правилам голов.

17' Пауза в матче. Вмешательство ВАР особо не требовалось, но формальности необходимо соблюдать.

16' Ингс отправил мяч в ворота, но... Льорис выскочил за пределы штрафной площади, в падении сыграл головой после чего мяч попал в руку Ингсу. Отличную передачу на ход Дэнни по центру из центрального к4руга выдал Адамс.

15' В центре поля становится всё больше борьбы. "Тоттенхэм" постепенно выравнивает игру за счёт плотной борьбы по всему полю.

13' Сон вышел один на один с голкипером и не переиграл Маккарти. Арбитры по завершении эпизода указали на офсайд у корейца.

12' Дженепо на чужой половине поля завалил на газон Хёйбьерга.

11' Уорд-Праус от углового флага навесил на ближнюю штангу, откуда игроки "Тоттенхэма" мяч вынесли.

10' Бертранд справа навесил на дальнюю штангу. Последовала скидка на Адамса, удар которого с десяти метров Льорис парировал.

9' Лукас на фланге подтолкнул в спину Дженепо.

8' Дэвис слева исполнил слишком сильную подачу. Кейн у дальней штанги мяч достать не смог.

7' В первые минуты небольшое территориальное преимущество на стороне "Саутгемптона". Хозяева стараются больше и разнообразнее атаковать, но пока не доводят дело до ударов по воротам.

6' Ингс справа сделал заброс в штрафную площадь на Адамса, который не смог поймать мяч на ногу.

5' Ромеу в центре поля прыгнул в ноги Хёйбьергу и получил первую жёлтую карточку в матче.

4' Кейн отправил мяч в ворота в падении через себя после паса Доэрти справа, но гол не засчитан из-за офсайда.

3' Доэрти в центре поля сзади врезался в Дженепо.

2' "Саутгемптон" играет в красных футболках с белой диагональной полосой и чёрных трусах, "Тоттенхэм" - в белых футболках и тёмно-синих трусах.