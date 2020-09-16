Саутгемптон
Позже
Стадион: Сент-Мэрис
Тоттенхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =4 -9Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон
Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =4 -7Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем
Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 12
Тоттенхэм: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 3
Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Саутгемптон - Тоттенхэм
Исход игры
Саутгемптон
4.6% (3)
Ничья
23.1% (15)
Тоттенхэм
72.3% (47)
Тотал 2.5
Больше
65.63% (42)
Меньше
34.38% (22)
Обе команды забьют
Да
81.25% (52)
Нет
18.75% (12)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
55.4% (36)
1:1 Ничья
18.5% (12)
0:1 Тоттенхэм
7.7% (5)
0:2 Тоттенхэм
3.1% (2)
0:0 Ничья
3.1% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.50
|1.03
|8.20
|1.06
|3.45
|1.32
|2.70
|1.47
|2.15
|1.75
|1.87
|1.99
|—
|—
|1.50
|2.75
|1.32
|3.45
|1.14
|5.90
|1.09
|6.10
|1.02
|12.00
|—
|—
|9.10
|1.05
|9.20
|1.07
|3.52
|1.31
|2.72
|1.47
|—
|—
|1.99
|2.00
|—
|—
|1.47
|2.72
|1.33
|3.36
|1.14
|5.80
|1.11
|6.65
|1.03
|13.25
|—
|—
|6.70
|1.07
|5.61
|1.09
|3.22
|1.34
|2.52
|1.54
|—
|—
|1.84
|2.02
|—
|—
|1.44
|2.81
|1.30
|3.43
|1.11
|5.17
|1.09
|5.61
|1.03
|11.22
|1.03
|12.24
|—
|—
|—
|—
|3.76
|1.31
|2.83
|1.48
|2.23
|1.74
|1.93
|1.99
|1.71
|2.26
|1.50
|2.77
|1.34
|3.52
|—
|—
|1.12
|7.57
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.13
|6.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.00
|1.39
|—
|—
|1.93
|1.87
|—
|—
|1.44
|2.79
|1.14
|5.80
|1.10
|7.10
|—
|—
|—
|—
|2.81
|1.44
|—
|—
|1.89
|1.97
|—
|—
|1.41
|2.92
|1.11
|5.16
|1.08
|6.01
|1.01
|15.30
|1.01
|15.97
|3.00
|1.43
|2.46
|1.60
|1.93
|1.97
|1.57
|2.51
|1.41
|3.06
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—