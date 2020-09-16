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Саутгемптон
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Уокер-Питерс Кайл 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон
Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем
Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 12
Тоттенхэм: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 3
Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Кубок Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кубок Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Вулверхэмптон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Эвертон Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
8. Кристал Пэлас Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тоттенхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Лидс Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
15. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Брайтон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Шеффилд Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Вест Бромвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Фулхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 сентября 2020, осталось 2 дня 9 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 65
    Саутгемптон 4.6% (3)
    X 23.1% (15)
    Тоттенхэм 72.3% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.30
    3.55
    2.45
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Саутгемптон - Тоттенхэм

    Исход игры
    Саутгемптон
    4.6% (3)
    Ничья
    23.1% (15)
    Тоттенхэм
    72.3% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.63% (42)
    Меньше
    34.38% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (52)
    Нет
    18.75% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    55.4% (36)
    1:1 Ничья
    18.5% (12)
    0:1 Тоттенхэм
    7.7% (5)
    0:2 Тоттенхэм
    3.1% (2)
    0:0 Ничья
    3.1% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.95 3.40 2.45
    2.90 3.25 2.31
    3.30 3.55 2.38
    2.99 3.37 2.39
    3.20 3.37 2.37

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.50 1.03 8.20 1.06 3.45 1.32 2.70 1.47 2.15 1.75 1.87 1.99 1.50 2.75 1.32 3.45 1.14 5.90 1.09 6.10 1.02 12.00
    9.10 1.05 9.20 1.07 3.52 1.31 2.72 1.47 1.99 2.00 1.47 2.72 1.33 3.36 1.14 5.80 1.11 6.65 1.03 13.25
    6.70 1.07 5.61 1.09 3.22 1.34 2.52 1.54 1.84 2.02 1.44 2.81 1.30 3.43 1.11 5.17 1.09 5.61 1.03 11.22 1.03 12.24
    3.76 1.31 2.83 1.48 2.23 1.74 1.93 1.99 1.71 2.26 1.50 2.77 1.34 3.52 1.12 7.57
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.91 1.89 1.41 2.95 1.13 6.20
    3.00 1.39 1.93 1.87 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.10
    2.81 1.44 1.89 1.97 1.41 2.92 1.11 5.16 1.08 6.01 1.01 15.30 1.01 15.97
    3.00 1.43 2.46 1.60 1.93 1.97 1.57 2.51 1.41 3.06
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.47 1.69 2.10 1.25 3.45
    3.85 1.26 2.65 1.48 1.67 2.21 1.28 3.68 1.18 4.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 2.07
    1.83 1.95
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.33
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