Лидс
1:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Элланд Роуд
Фулхэм
1:0
5' ГолКошта Элдер
17
Кошта
Элдер
43
Клих
Матеуш
23
Брайан
Джо
21
Рид
Харрисон
25
Онома
Джошуа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кошта ЭлдерПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Богуш МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Брайан ДжоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Рид ХаррисонПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Онома ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
-
13 Рим ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
14 Рид БоббиНападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
5'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кошта Элдер
|1
|0.5
|2.
|Клих Матеуш
|1
|0.5
|3.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0.5
|4.
|Харрисон Джек
|1
|0.5
|5.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Кэрни Том
|1
|0
|2.
|Гектор Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лидс
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лидс Последние 20 матчей: + = -Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс
Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс Лидс 1:0 Рединг Лидс 1:0 Бристоль Сити Брентфорд 1:1 Лидс Ноттингем Форест 2:0 Лидс Лидс 0:1 Уиган Лидс 3:2 Миллуолл
Фулхэм Последние 20 матчей: + = -Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити
Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм Лидс 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Брентфорд Бристоль Сити 1:1 Фулхэм Фулхэм 2:0 Престон Норт Энд Фулхэм 1:0 Суонси Дерби 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Барнсли Миллуолл 1:1 Фулхэм
Последние игры между собой
Лидс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Лидс
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Прогнозы на матч Лидс 1:0 Фулхэм
Исход игры
Лидс
80.9% (123)
Ничья
15.1% (23)
Фулхэм
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
57.33% (86)
Меньше
42.67% (64)
Обе команды забьют
Да
66.67% (100)
Нет
33.33% (50)
Популярный счёт
2:1 Лидс
40.1% (61)
1:0 Лидс
21.7% (33)
1:1 Ничья
10.5% (16)
3:1 Лидс
8.6% (13)
2:0 Лидс
7.9% (12)
1:2 Фулхэм
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|8.00
|1.05
|7.20
|1.09
|—
|—
|2.75
|1.49
|2.10
|1.74
|2.63
|1.48
|1.72
|2.20
|1.44
|2.70
|—
|—
|1.55
|2.45
|1.15
|6.10
|1.18
|4.75
|1.03
|10.50
|1.04
|10.00
|9.00
|1.02
|8.00
|1.05
|3.40
|1.28
|—
|—
|2.65
|1.49
|—
|—
|1.95
|2.04
|—
|—
|1.47
|2.68
|—
|—
|1.33
|3.46
|1.12
|5.75
|1.09
|5.95
|1.00
|11.00
|—
|—
|7.68
|1.06
|5.99
|1.08
|3.27
|1.33
|—
|—
|2.57
|1.52
|—
|—
|1.85
|2.01
|—
|—
|1.45
|2.78
|—
|—
|1.31
|3.37
|1.11
|5.18
|1.09
|5.60
|1.03
|11.22
|1.03
|12.12
|—
|—
|—
|—
|3.65
|1.32
|2.97
|1.45
|2.79
|1.50
|2.21
|1.75
|2.50
|1.58
|2.17
|1.76
|1.83
|2.07
|1.61
|2.44
|1.47
|2.82
|—
|—
|1.11
|7.93
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.89
|1.91
|—
|—
|2.18
|1.68
|—
|—
|1.13
|6.10
|1.22
|4.20
|1.03
|12.00
|2.95
|1.40
|—
|—
|1.90
|1.90
|—
|—
|1.41
|2.91
|—
|—
|1.13
|5.55
|1.09
|7.30
|—
|—
|2.81
|1.44
|—
|—
|1.89
|1.97
|—
|—
|1.41
|2.92
|—
|—
|1.11
|5.15
|1.08
|6.03
|—
|—
|3.05
|1.43
|2.50
|1.59
|1.94
|1.96
|1.58
|2.52
|1.97
|1.93
|1.62
|2.42
|1.27
|4.03
|—
|—
|—
|—