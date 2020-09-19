Филлипс исполнил подачу от углового флага на Коха, который пробил плечом под перекладину. Ареола переправил мяч за пределы поля.

Вторая подача Филлипса от углового флага такой же опасной не получилась.

Странно хозяева разыграли очередной угловой удар. Пас низом в штрафную площадь последовал точно в ноги сопернику.

Бэмфорд откликнулся на очередной заброс вперёд, но Ареола у линии штрафной площади опередил нападающего "Лидса".

25' Бэмфорд получил пас на ход справа, но не смог убежать от Одои.

24' Удар Замбо-Ангисса с двадцати четырёх метров заблокировал Кох.

22' "Фулхэм" в первой половине тайма больше контролирует мяч, но при этом практически не угрожает чужим воротам.

21' Меслье выскочил к линии штрафной площади и забрал мяч в ногах у двух соперников, на которых следовал длинный заброс Одои.

20' Филлипс справа со штрафного навесил к воротам. Ареола выдвинулся вперёд и кулаком выбил мяч из штрафной площади.

19' Онома у угла штрафной площади завалил на газон Филлипса.

18' Гектор на своей половине поля зарядил мячом в партнёра. Отскок получился удачным для игроков "Фулхэма".

16' Кошта на правом фланге не смог переиграть Брайана.

15' Следующая подача Рида от углового флага пришлась к воротам. Меслье кулаками выбил мяч на Брайана, который издали пробил выше ворот.

14' С другого фланга у гостей угловой удар исполнил Рид. Мяч снова выбит игроками "Лидса" за пределы поля.

13' Кавалейру от углового флага навесил на Гектора, который головой пробил немного выше перекладины.

12' Тете по правому флангу прошёл вперёд и заработал угловой удар.

10' Гектор справа прошёл вперёд, но пас на партнёра на пять метров сделал неточно.

9' Онома перед чужой штрафной площадью передержал мяч, ввязался в борьбу и совершил потерю.

8' Бэмфорд оказался в офсайде.

7' Второй угловой удар Филлипс исполнил слабо. На ближней штанге гости опередили соперников и вынесли мяч из штрафной площади.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

КОШТА!!! Филлипс от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке. Мяч от Гектора отскочил к Коште налево. Элдер мощнейшим удром пробил в перекладину, от которой мяч залетел в сетку.

5' Рид справа со штрафного пробил рядом с ближней штангой.

4' Купер у угла штрафной площади подтолкнул в спину Митровича.

3' Кавалейру слева сместился в центр, где и потерял мяч в простой ситуации.

2' "Лидс" играет в белой форме, "Фулхэм" - в красной.