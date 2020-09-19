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  3. Англия
Лидс
1:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Фулхэм
0'
1:0
5' Гол
Кошта Элдер
30'
1
Меслье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
5
Кох
Робин
6
Купер
Лиам
15
Даллас
Стюарт
23
Филлипс
Кэлвин
17
Кошта
Элдер
20
Морено
Родриго
43
Клих
Матеуш
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
1
Ареола
Альфонс
2
Тете
Кенни
3
Гектор
Майкл
4
Одои
Денис
23
Брайан
Джо
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
21
Рид
Харрисон
47
Камара
Абубакар
25
Онома
Джошуа
17
Кавалейру
Иван
9
Митрович
Александр
Лидс
4-1-4-1
Фулхэм
4-2-3-1

Ход матча

5'
Кошта Элдер
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кошта Элдер 1 0.5
2. Клих Матеуш 1 0.5
3. Бэмфорд Патрик 1 0.5
4. Харрисон Джек 1 0.5
5. Филлипс Кэлвин 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Лидс
# Игрок      
Фулхэм
# Игрок      
1. Кэрни Том 1 0
2. Гектор Майкл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0
 Фулхэм 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: + = -
Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс
Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс Лидс 1:0 Рединг Лидс 1:0 Бристоль Сити Брентфорд 1:1 Лидс Ноттингем Форест 2:0 Лидс Лидс 0:1 Уиган Лидс 3:2 Миллуолл
Фулхэм Последние 20 матчей: + = -
Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити
Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм Лидс 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Брентфорд Бристоль Сити 1:1 Фулхэм Фулхэм 2:0 Престон Норт Энд Фулхэм 1:0 Суонси Дерби 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Барнсли Миллуолл 1:1 Фулхэм

Последние игры между собой

Лидс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Лидс 3:0 Фулхэм Фулхэм 2:1 Лидс Фулхэм 2:0 Лидс Лидс 0:0 Фулхэм
Фулхэм 1:1 Лидс Лидс 1:1 Фулхэм Лидс 1:1 Фулхэм Фулхэм 1:1 Лидс Фулхэм 0:3 Лидс Лидс 0:1 Фулхэм
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лестер Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Арсенал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Вулверхэмптон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
8. Кристал Пэлас Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Лидс 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тоттенхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Брайтон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Шеффилд Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Фулхэм 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Вест Бромвич Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • Первый тайм
  • 30'
    Купер сделал слишком сильный заброс вперёд. Мяч достался соперникам.
  • 29'
    Бэмфорд откликнулся на очередной заброс вперёд, но Ареола у линии штрафной площади опередил нападающего "Лидса".
  • Угловой
    28'
    Странно хозяева разыграли очередной угловой удар. Пас низом в штрафную площадь последовал точно в ноги сопернику.
  • Угловой
    27'
    Вторая подача Филлипса от углового флага такой же опасной не получилась.
  • Угловой
    26'
    Филлипс исполнил подачу от углового флага на Коха, который пробил плечом под перекладину. Ареола переправил мяч за пределы поля.
  • 25'
    Бэмфорд получил пас на ход справа, но не смог убежать от Одои.
  • 24'
    Удар Замбо-Ангисса с двадцати четырёх метров заблокировал Кох.
  • 22'
    "Фулхэм" в первой половине тайма больше контролирует мяч, но при этом практически не угрожает чужим воротам.
  • 21'
    Меслье выскочил к линии штрафной площади и забрал мяч в ногах у двух соперников, на которых следовал длинный заброс Одои.
  • 20'
    Филлипс справа со штрафного навесил к воротам. Ареола выдвинулся вперёд и кулаком выбил мяч из штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    19'
    Онома у угла штрафной площади завалил на газон Филлипса.
  • 18'
    Гектор на своей половине поля зарядил мячом в партнёра. Отскок получился удачным для игроков "Фулхэма".
  • 16'
    Кошта на правом фланге не смог переиграть Брайана.
  • Угловой
    15'
    Следующая подача Рида от углового флага пришлась к воротам. Меслье кулаками выбил мяч на Брайана, который издали пробил выше ворот.
  • Угловой
    14'
    С другого фланга у гостей угловой удар исполнил Рид. Мяч снова выбит игроками "Лидса" за пределы поля.
  • Угловой
    13'
    Кавалейру от углового флага навесил на Гектора, который головой пробил немного выше перекладины.
  • 12'
    Тете по правому флангу прошёл вперёд и заработал угловой удар.
  • 10'
    Гектор справа прошёл вперёд, но пас на партнёра на пять метров сделал неточно.
  • 9'
    Онома перед чужой штрафной площадью передержал мяч, ввязался в борьбу и совершил потерю.
  • Офсайд
    8'
    Бэмфорд оказался в офсайде.
  • Угловой
    7'
    Второй угловой удар Филлипс исполнил слабо. На ближней штанге гости опередили соперников и вынесли мяч из штрафной площади.
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    КОШТА!!! Филлипс от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке. Мяч от Гектора отскочил к Коште налево. Элдер мощнейшим удром пробил в перекладину, от которой мяч залетел в сетку.
  • 5'
    Рид справа со штрафного пробил рядом с ближней штангой.
  • Фол, нарушение
    4'
    Купер у угла штрафной площади подтолкнул в спину Митровича.
  • 3'
    Кавалейру слева сместился в центр, где и потерял мяч в простой ситуации.
  • 2'
    "Лидс" играет в белой форме, "Фулхэм" - в красной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Элланд Роуд"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Лидс 1:0 Фулхэм

Исход игры
Лидс
80.9% (123)
Ничья
15.1% (23)
Фулхэм
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
57.33% (86)
Меньше
42.67% (64)
Обе команды забьют
Да
66.67% (100)
Нет
33.33% (50)
Популярный счёт
2:1 Лидс
40.1% (61)
1:0 Лидс
21.7% (33)
1:1 Ничья
10.5% (16)
3:1 Лидс
8.6% (13)
2:0 Лидс
7.9% (12)
1:2 Фулхэм
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.62 4.00 5.60
1.25 5.80 13.00
1.77 4.10 5.55
1.81 3.74 4.37
1.31 5.16 11.33

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 8.00 1.05 7.20 1.09 2.75 1.49 2.10 1.74 2.63 1.48 1.72 2.20 1.44 2.70 1.55 2.45 1.15 6.10 1.18 4.75 1.03 10.50 1.04 10.00
9.00 1.02 8.00 1.05 3.40 1.28 2.65 1.49 1.95 2.04 1.47 2.68 1.33 3.46 1.12 5.75 1.09 5.95 1.00 11.00
7.68 1.06 5.99 1.08 3.27 1.33 2.57 1.52 1.85 2.01 1.45 2.78 1.31 3.37 1.11 5.18 1.09 5.60 1.03 11.22 1.03 12.12
3.65 1.32 2.97 1.45 2.79 1.50 2.21 1.75 2.50 1.58 2.17 1.76 1.83 2.07 1.61 2.44 1.47 2.82 1.11 7.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.89 1.91 2.18 1.68 1.13 6.10 1.22 4.20 1.03 12.00
2.95 1.40 1.90 1.90 1.41 2.91 1.13 5.55 1.09 7.30
2.81 1.44 1.89 1.97 1.41 2.92 1.11 5.15 1.08 6.03
3.05 1.43 2.50 1.59 1.94 1.96 1.58 2.52 1.97 1.93 1.62 2.42 1.27 4.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.45 1.65 2.18 1.29 3.60
3.95 1.25 2.53 1.52 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.15
1.93 1.85
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
3.75 1.30
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