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Стадион:
Фулхэм

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клих Матеуш 1 1
2. Бэмфорд Патрик 1 1
3. Харрисон Джек 1 1
4. Кошта Элдер 0 0
5. Филлипс Кэлвин 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Лидс
# Игрок      
Фулхэм
# Игрок      
1. Кэрни Том 1 0
2. Гектор Майкл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0
 Фулхэм 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: + = -
Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс
Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс Лидс 1:0 Рединг Лидс 1:0 Бристоль Сити Брентфорд 1:1 Лидс Ноттингем Форест 2:0 Лидс Лидс 0:1 Уиган Лидс 3:2 Миллуолл
Фулхэм Последние 20 матчей: + = -
Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити
Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм Лидс 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Брентфорд Бристоль Сити 1:1 Фулхэм Фулхэм 2:0 Престон Норт Энд Фулхэм 1:0 Суонси Дерби 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Барнсли Миллуолл 1:1 Фулхэм

Последние игры между собой

Лидс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Лидс 3:0 Фулхэм Фулхэм 2:1 Лидс Фулхэм 2:0 Лидс Лидс 0:0 Фулхэм
Фулхэм 1:1 Лидс Лидс 1:1 Фулхэм Лидс 1:1 Фулхэм Фулхэм 1:1 Лидс Фулхэм 0:3 Лидс Лидс 0:1 Фулхэм
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Вулверхэмптон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Эвертон Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
8. Кристал Пэлас Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тоттенхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Лидс Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
15. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Брайтон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Шеффилд Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Вест Бромвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Фулхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2020, осталось 2 дня 14 часов 57 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 54
    Лидс 77.8% (42)
    X 13% (7)
    Фулхэм 9.3% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Фулхэм
    1.67
    4.30
    5.92
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Лидс - Фулхэм

    Исход игры
    Лидс
    77.8% (42)
    Ничья
    13% (7)
    Фулхэм
    9.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.72% (29)
    Меньше
    45.28% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    64.15% (34)
    Нет
    35.85% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    33.3% (18)
    1:0 Лидс
    27.8% (15)
    1:1 Ничья
    11.1% (6)
    3:1 Лидс
    7.4% (4)
    1:2 Фулхэм
    7.4% (4)
    2:0 Лидс
    5.6% (3)
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    Где смотреть матч Лидс - Фулхэм онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.65 4.15 5.00
    1.60 4.10 5.70
    1.67 4.30 5.85
    1.81 3.74 4.37
    1.62 4.08 5.92

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.00 1.01 8.50 1.05 3.55 1.30 2.70 1.48 2.21 1.71 1.88 1.95 1.71 2.14 1.45 2.70 1.33 3.30 1.15 5.60 1.11 5.90 1.03 10.50
    10.75 1.05 9.20 1.06 3.45 1.32 2.66 1.49 1.98 2.01 1.49 2.66 1.33 3.36 1.15 5.75 1.12 6.60 1.03 12.75
    7.68 1.06 5.99 1.08 3.27 1.33 2.57 1.52 1.85 2.01 1.45 2.78 1.31 3.37 1.11 5.18 1.09 5.60 1.03 11.22 1.03 12.12
    3.76 1.31 2.97 1.45 2.85 1.48 2.25 1.71 1.95 1.97 1.72 2.24 1.50 2.76 1.34 3.54 1.12 7.47
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.94 1.84 1.42 2.85 1.13 5.90
    2.95 1.40 1.94 1.84 1.43 2.83 1.13 5.55 1.09 7.30
    2.81 1.44 1.89 1.97 1.41 2.92 1.11 5.15 1.08 6.03
    3.05 1.42 2.50 1.58 1.96 1.94 1.59 2.48 1.42 3.03
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.75 1.45 1.66 2.14 1.29 3.55
    3.95 1.25 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.97 1.79
    1.93 1.85
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.25
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