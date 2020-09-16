Лидс
Позже
Стадион: Элланд Роуд
Фулхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клих Матеуш
|1
|1
|2.
|Бэмфорд Патрик
|1
|1
|3.
|Харрисон Джек
|1
|1
|4.
|Кошта Элдер
|0
|0
|5.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Кэрни Том
|1
|0
|2.
|Гектор Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лидс
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лидс Последние 20 матчей: + = -Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс
Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс Лидс 1:0 Рединг Лидс 1:0 Бристоль Сити Брентфорд 1:1 Лидс Ноттингем Форест 2:0 Лидс Лидс 0:1 Уиган Лидс 3:2 Миллуолл
Фулхэм Последние 20 матчей: + = -Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити
Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм Лидс 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Брентфорд Бристоль Сити 1:1 Фулхэм Фулхэм 2:0 Престон Норт Энд Фулхэм 1:0 Суонси Дерби 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Барнсли Миллуолл 1:1 Фулхэм
Последние игры между собой
Лидс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Лидс - Фулхэм
Исход игры
Лидс
77.8% (42)
Ничья
13% (7)
Фулхэм
9.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
54.72% (29)
Меньше
45.28% (24)
Обе команды забьют
Да
64.15% (34)
Нет
35.85% (19)
Популярный счёт
2:1 Лидс
33.3% (18)
1:0 Лидс
27.8% (15)
1:1 Ничья
11.1% (6)
3:1 Лидс
7.4% (4)
1:2 Фулхэм
7.4% (4)
2:0 Лидс
5.6% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|8.50
|1.05
|3.55
|1.30
|—
|—
|2.70
|1.48
|2.21
|1.71
|1.88
|1.95
|1.71
|2.14
|1.45
|2.70
|1.33
|3.30
|1.15
|5.60
|1.11
|5.90
|1.03
|10.50
|—
|—
|10.75
|1.05
|9.20
|1.06
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.66
|1.49
|—
|—
|1.98
|2.01
|—
|—
|1.49
|2.66
|1.33
|3.36
|1.15
|5.75
|1.12
|6.60
|1.03
|12.75
|—
|—
|7.68
|1.06
|5.99
|1.08
|3.27
|1.33
|—
|—
|2.57
|1.52
|—
|—
|1.85
|2.01
|—
|—
|1.45
|2.78
|1.31
|3.37
|1.11
|5.18
|1.09
|5.60
|1.03
|11.22
|1.03
|12.12
|—
|—
|—
|—
|3.76
|1.31
|2.97
|1.45
|2.85
|1.48
|2.25
|1.71
|1.95
|1.97
|1.72
|2.24
|1.50
|2.76
|1.34
|3.54
|—
|—
|1.12
|7.47
|—
|—
|—
|—