Ньюкасл
0:2
Первый тайм: 11'
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Брайтон
26
Дарлоу
Карл
15
Льюис
Джамал
14
Хэйден
Айзак
20
Марч
Соломон
9
Мопе
Нил
- Основной состав
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Мопе НилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
0:1
8'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хендрик Джефф
|1
|1
|2.
|Уилсон Каллум
|1
|1
|3.
|Альмирон Мигель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Троссар Леандро
|1
|1
|2.
|Лемпти Тарик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манкильо Хави
|1
|0
|2.
|Хэйден Айзак
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лемпти Тарик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Брайтон
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл
Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл
Брайтон Последние 20 матчей: + = -Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич
Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|Ньюкасл
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 7
|3
|11.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Прогнозы на матч Ньюкасл 0:2 Брайтон
Исход игры
Ньюкасл
75% (117)
Ничья
20.5% (32)
Брайтон
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
45.39% (69)
Меньше
54.61% (83)
Обе команды забьют
Да
59.87% (91)
Нет
40.13% (61)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
35.9% (56)
1:0 Ньюкасл
25% (39)
1:1 Ничья
14.1% (22)
2:0 Ньюкасл
9% (14)
0:0 Ничья
3.2% (5)
1:2 Брайтон
2.6% (4)
3:1 Ньюкасл
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.90
|1.04
|6.90
|1.10
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.22
|1.65
|1.90
|1.96
|1.69
|2.20
|—
|—
|1.33
|3.25
|1.23
|4.05
|1.08
|7.00
|1.07
|7.80
|1.01
|14.00
|—
|—
|7.70
|1.09
|6.70
|1.11
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.23
|1.67
|—
|—
|1.74
|2.34
|—
|—
|1.35
|3.26
|1.25
|4.05
|1.09
|7.60
|1.08
|8.40
|1.01
|16.25
|—
|—
|5.60
|1.09
|4.88
|1.13
|2.78
|1.45
|—
|—
|2.13
|1.75
|—
|—
|1.64
|2.31
|—
|—
|1.30
|3.43
|1.21
|4.04
|1.07
|6.65
|1.06
|7.95
|1.01
|14.83
|1.01
|15.28
|8.63
|1.10
|—
|—
|3.07
|1.42
|2.76
|1.49
|2.35
|1.65
|1.95
|1.95
|1.71
|2.23
|1.53
|2.63
|—
|—
|1.24
|4.49
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—