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  2. Матчи
  3. Англия
Ньюкасл
0:2
Первый тайм: 11'

Стадион:
Брайтон
0'
0:1
4' Пенальти
Мопе Нил
0:2
8' Гол
Мопе Нил
11'
26
Дарлоу
Карл
19
Манкильо
Хави
6
Ласcеллс
Джамал
18
Фернандес
Федерико
15
Льюис
Джамал
16
Хендрик
Джефф
8
Шелви
Джонджо
14
Хэйден
Айзак
10
Сент-Максимин
Аллан
13
Уилсон
Каллум
7
Кэрролл
Эндрю
1
Райан
Мэтт
3
Уайт
Бен
III
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
2
Лемпти
Тарик
8
Биссума
Ив
17
Альсате
Стивен
20
Марч
Соломон
11
Троссар
Леандро
9
Мопе
Нил
7
Коннолли
Аарон
Ньюкасл
4-4-2
Брайтон
3-4-1-2

Ход матча

4'
0:1
Мопе Нил
8'
0:2
Мопе Нил
(Троссар Леандро)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хендрик Джефф 1 1
2. Уилсон Каллум 1 1
3. Альмирон Мигель 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Троссар Леандро 1 1
2. Лемпти Тарик 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Манкильо Хави 1 0
2. Хэйден Айзак 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Лемпти Тарик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Брайтон 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл
Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл
Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич
Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Брайтон 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Брайтон Премьер-лига
Ньюкасл 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Брайтон 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Брайтон Брайтон 2:0 Ньюкасл Кубок Брайтон 1:0 Ньюкасл Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Кристал Пэлас Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Лестер Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Вулверхэмптон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
8. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9. Ньюкасл 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Лидс Заявка 2 1 0 1 7 - 7 3
11. Брайтон 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Шеффилд Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Саутгемптон Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Фулхэм Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
20. Вест Бромвич Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • Первый тайм
  • 10'
    Уилсон с Кэрролом по центру прорвались в штрафную площадь "Брайтона", но мяч от них отскочил за пределы поля.
  • Видеоповтор
    8'
    А в матче привычная пауза. Идёт проверка ВАР по правильности определения офсайда.
  • 2 гола - дубль!
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    МОПЕ!!! Троссар по правому флангу прошёл вперёд и прострелил на Мопе, который переправил мяч в дальний угол.
  • 6'
    Хозяевам пока не удаётся даже закрепиться на чужой половине поля. У "Ньюкасла" плохо держится мяч в стартовые минуты встречи.
  • Пенальти
    4'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    МОПЕ!!! Мопе с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил по центру ворот, а Дарлоу прыгун вправо.
  • Пенальти!
    3'
    Пенальти! Сент-Максимин у угла штрафной площади сбил Лемпти.
  • 3'
    Лемпти справа прострелил к воротам, где Коннолли не смог опередить Ласселлса.
  • 2'
    "Ньюкасл" играет в полосатых чёрно-белых футболках и чёрных трусах, "Брайтон" - в синих футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сент-Джеймс Парк"!
  • Первый тайм
  • 10'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 9'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Троссар Леандро сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Мопе Нил изменил счет на табло!
  • Описание гола
    7'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 7'
    Троссар Леандро из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Брайтон имеет хороший шанс забить.
  • 6'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 6'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Альсате Стивен из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Хэйден Айзак
  • 5'
    Контроль мяча: Ньюкасл: 38%, Брайтон: 62%.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Мопе Нил из команды Брайтон забивает с точки!
  • Фол, нарушение
    3'
    ПЕНАЛЬТИ - Сент-Максимин Аллан из команды Ньюкасл привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Тарик Лэмпти.
  • 3'
    Брайтон имеет хороший шанс забить.
  • 2'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 2'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Тарик Лэмпти из команды Брайтон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 2'
    Троссар Леандро из команды Брайтон делает пас партнеру.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Троссар Леандро из команды Брайтон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 1'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Брайтон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Прогнозы на матч Ньюкасл 0:2 Брайтон

Исход игры
Ньюкасл
75% (117)
Ничья
20.5% (32)
Брайтон
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
45.39% (69)
Меньше
54.61% (83)
Обе команды забьют
Да
59.87% (91)
Нет
40.13% (61)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
35.9% (56)
1:0 Ньюкасл
25% (39)
1:1 Ничья
14.1% (22)
2:0 Ньюкасл
9% (14)
0:0 Ничья
3.2% (5)
1:2 Брайтон
2.6% (4)
3:1 Ньюкасл
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.67 3.25 2.77
2.80 3.30 2.75
2.77 3.25 2.91
2.60 3.17 2.86
2.68 3.22 2.81

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.90 1.04 6.90 1.10 2.95 1.40 2.22 1.65 1.90 1.96 1.69 2.20 1.33 3.25 1.23 4.05 1.08 7.00 1.07 7.80 1.01 14.00
7.70 1.09 6.70 1.11 2.96 1.41 2.23 1.67 1.74 2.34 1.35 3.26 1.25 4.05 1.09 7.60 1.08 8.40 1.01 16.25
5.60 1.09 4.88 1.13 2.78 1.45 2.13 1.75 1.64 2.31 1.30 3.43 1.21 4.04 1.07 6.65 1.06 7.95 1.01 14.83 1.01 15.28
8.63 1.10 3.07 1.42 2.76 1.49 2.35 1.65 1.95 1.95 1.71 2.23 1.53 2.63 1.24 4.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.47 1.72 2.08 1.33 3.25 1.08 7.70
2.50 1.53 1.71 2.14 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.60
2.57 1.52 1.70 2.21 1.33 3.27 1.07 6.38 1.06 7.99
2.65 1.53 2.18 1.75 1.70 2.26 1.46 2.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
3.38 1.32 2.31 1.61 1.57 2.40 1.20 4.60 1.13 5.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.92
2.01 1.78
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
3.65 1.28
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