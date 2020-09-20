Первый тайм

10' Уилсон с Кэрролом по центру прорвались в штрафную площадь "Брайтона", но мяч от них отскочил за пределы поля.

8' А в матче привычная пауза. Идёт проверка ВАР по правильности определения офсайда.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

МОПЕ!!! Троссар по правому флангу прошёл вперёд и прострелил на Мопе, который переправил мяч в дальний угол.

6' Хозяевам пока не удаётся даже закрепиться на чужой половине поля. У "Ньюкасла" плохо держится мяч в стартовые минуты встречи.