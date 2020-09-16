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Ньюкасл
 
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Стадион:
Брайтон

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хендрик Джефф 1 1
2. Уилсон Каллум 1 1
3. Альмирон Мигель 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Троссар Леандро 1 1
2. Лемпти Тарик 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Манкильо Хави 1 0
2. Хэйден Айзак 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Лемпти Тарик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Брайтон 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл
Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл
Брайтон Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич
Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Брайтон 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Брайтон Премьер-лига
Ньюкасл 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Брайтон 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Брайтон Брайтон 2:0 Ньюкасл Кубок Брайтон 1:0 Ньюкасл Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Вулверхэмптон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Эвертон Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
8. Кристал Пэлас Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тоттенхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Лидс Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
15. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Брайтон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Шеффилд Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Вест Бромвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Фулхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 сентября 2020, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 62
    Ньюкасл 80.6% (50)
    X 17.7% (11)
    Брайтон 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Брайтон
    2.80
    3.30
    2.89
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Ньюкасл - Брайтон

    Исход игры
    Ньюкасл
    80.6% (50)
    Ничья
    17.7% (11)
    Брайтон
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.33% (26)
    Меньше
    56.67% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    55% (33)
    Нет
    45% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    38.7% (24)
    1:0 Ньюкасл
    27.4% (17)
    1:1 Ничья
    11.3% (7)
    2:0 Ньюкасл
    11.3% (7)
    0:0 Ничья
    4.8% (3)
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    Где смотреть матч Ньюкасл - Брайтон онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.62 3.25 2.85
    2.80 3.05 2.75
    2.79 3.30 2.89
    2.60 3.17 2.86
    2.74 3.22 2.82

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    7.90 1.06 6.20 1.11 2.75 1.42 2.11 1.76 1.79 2.10 1.61 2.40 1.28 3.60 1.21 4.30 1.06 8.00 1.05 8.50 0.00 15.00
    7.80 1.09 6.15 1.12 2.69 1.48 2.01 1.82 1.64 2.55 1.27 3.84 1.20 4.75 1.06 9.30 1.05 10.25 1.00 20.00
    5.60 1.09 4.88 1.13 2.78 1.45 2.13 1.75 1.64 2.31 1.30 3.43 1.21 4.04 1.07 6.65 1.06 7.95 1.01 14.83 1.01 15.28
    8.58 1.10 2.93 1.46 2.55 1.58 2.16 1.77 1.83 2.09 1.64 2.41 1.47 2.90 1.21 4.89
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.60 2.31 1.30 3.45 1.07 8.60
    2.59 1.50 1.64 2.26 1.31 3.45 1.07 8.20 1.05 9.70
    2.57 1.52 1.70 2.21 1.33 3.27 1.07 6.38 1.06 7.99
    2.62 1.54 2.14 1.77 1.66 2.33 1.43 3.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.20 1.63 1.52 2.45 1.18 4.50
    3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.17 5.25 1.12 6.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.01 1.81
    2.01 1.78
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.25
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