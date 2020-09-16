Ньюкасл
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Брайтон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хендрик Джефф
|1
|1
|2.
|Уилсон Каллум
|1
|1
|3.
|Альмирон Мигель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Троссар Леандро
|1
|1
|2.
|Лемпти Тарик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манкильо Хави
|1
|0
|2.
|Хэйден Айзак
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лемпти Тарик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Брайтон
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл
Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл
Брайтон Последние 20 матчей: +4 =10 -6Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич
Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Ньюкасл - Брайтон
Исход игры
Ньюкасл
80.6% (50)
Ничья
17.7% (11)
Брайтон
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.33% (26)
Меньше
56.67% (34)
Обе команды забьют
Да
55% (33)
Нет
45% (27)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
38.7% (24)
1:0 Ньюкасл
27.4% (17)
1:1 Ничья
11.3% (7)
2:0 Ньюкасл
11.3% (7)
0:0 Ничья
4.8% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.90
|1.06
|6.20
|1.11
|2.75
|1.42
|—
|—
|2.11
|1.76
|1.79
|2.10
|1.61
|2.40
|—
|—
|1.28
|3.60
|1.21
|4.30
|1.06
|8.00
|1.05
|8.50
|0.00
|15.00
|—
|—
|7.80
|1.09
|6.15
|1.12
|2.69
|1.48
|—
|—
|2.01
|1.82
|—
|—
|1.64
|2.55
|—
|—
|1.27
|3.84
|1.20
|4.75
|1.06
|9.30
|1.05
|10.25
|1.00
|20.00
|—
|—
|5.60
|1.09
|4.88
|1.13
|2.78
|1.45
|—
|—
|2.13
|1.75
|—
|—
|1.64
|2.31
|—
|—
|1.30
|3.43
|1.21
|4.04
|1.07
|6.65
|1.06
|7.95
|1.01
|14.83
|1.01
|15.28
|8.58
|1.10
|—
|—
|2.93
|1.46
|2.55
|1.58
|2.16
|1.77
|1.83
|2.09
|1.64
|2.41
|1.47
|2.90
|—
|—
|1.21
|4.89
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—