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Ольборг
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Хорсенс
0' 8'
1
Ринне
Якоб
5
Окоре
Жорес
31
Гранли
Даниэль
4
Mathias
Ross
Jensen
2
Kristoffer
Pallesen
6
Pedro
Ferreira2
8
Фоссум
Ивер
3
Альманн
Якоб
17
Куск
Каспер
9
Ван
Веерт
Том
25
Frederik
Boersting
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
9
Louka
Andreasen
14
Геммер
Йонас
10
Ханссон
Халлюр
17
Casper
Tengstedt
19
Jonas
Thorsen
79
Jannik
Pohl
Ольборг
3-4-3
Хорсенс
4-4-1-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Прица Тим 0 1
2. Pedro Ferreira2 1 0
Хорсенс
# Игрок      
1. Bjarke Jacobsen 0 1
2. Брок-Мадсен Николай 1 0

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: + = -
Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе Ольборг 4:3 Раннерс Ольборг 1:2 Силькеборг
Эсбьерг 2:1 Ольборг Митьюлланд 1:2 Ольборг Ольборг 0:1 Копенгаген Брондбю 0:1 Ольборг Нордшелланн 0:0 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Ольборг 2:0 Брондбю Ольборг 0:2 Сённерйюск Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг
Хорсенс Последние 20 матчей: + = -
Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг
Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:2 Раннерс

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Хорсенс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Ольборг 4:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:5 Ольборг Суперлига Дании Хорсенс 0:4 Ольборг Товарищеские матчи Ольборг 2:4 Хорсенс Суперлига Дании
Ольборг 1:0 Хорсенс Кубок Хорсенс 0:0 Ольборг Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Ольборг Суперлига Дании Хорсенс 3:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Ольборг 2:1 Хорсенс Кубок Хорсенс 1:3 Ольборг Кубок Ольборг 2:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Ольборг Суперлига Дании Хорсенс 1:0 Ольборг Суперлига Ольборг 2:0 Хорсенс САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Раннерс 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Орхус 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Оденсе 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Вайле 2 1 0 1 6 - 5 3
6. Сённерйюск 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Митьюлланд 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Ольборг 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Нордшелланн 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Люнгбю 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Хорсенс 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Копенгаген 2 0 0 2 3 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Хорсенс
1.57
4.47
6.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ольборг 0:0 Хорсенс онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.70 4.10 4.55
1.53 4.30 6.10
1.61 4.15 5.35
1.74 3.92 4.47
1.55 4.47 6.17

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 9.40 1.04 3.80 1.25 3.00 1.36 2.14 1.71 2.03 1.79 1.81 1.99 1.60 2.35 1.38 2.90 1.17 4.60 1.14 5.30 1.04 9.30 1.03 9.90
10.50 1.01 9.20 1.06 3.88 1.24 3.10 1.37 2.08 1.85 1.60 2.38 1.39 2.90 1.17 5.25 1.13 6.10 1.02 9.20
8.96 1.06 8.30 1.07 3.65 1.28 2.85 1.42 1.95 1.84 1.55 2.44 1.37 3.08 1.17 4.99 1.13 5.88 1.04 10.70 1.04 10.70
4.15 1.25 3.18 1.39 2.44 1.60 2.06 1.82 1.84 2.06 1.61 2.43 1.48 2.78 1.40 3.10 1.15 6.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.02 1.77 1.45 2.65 1.14 5.30
3.20 1.35 2.03 1.79 1.48 2.68 1.14 5.85 1.09 7.30
2.98 1.39 1.99 1.81 1.46 2.70 1.15 5.39 1.11 6.49 1.02 14.54 1.02 15.27
3.28 1.37 2.69 1.51 2.10 1.81 1.66 2.32 1.47 2.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.80 1.95 1.35 3.05
4.25 1.22 2.79 1.44 1.71 2.14 1.31 3.45 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.89
1.84 1.95
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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