Ольборг
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Aalborg Portland Park
Хорсенс
17
Куск
Каспер
11
Peter
Nymann
14
Геммер
Йонас
79
Jannik
Pohl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Нкада ТимотеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Jannik PohlНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Давид Крузе
-
18 Lirim Qamili
-
-
-
-
Главный тренер: Jonas Dal
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Прица Тим
|0
|1
|2.
|Pedro Ferreira2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Bjarke Jacobsen
|0
|1
|2.
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: + = -Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе Ольборг 4:3 Раннерс Ольборг 1:2 Силькеборг
Эсбьерг 2:1 Ольборг Митьюлланд 1:2 Ольборг Ольборг 0:1 Копенгаген Брондбю 0:1 Ольборг Нордшелланн 0:0 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Ольборг 2:0 Брондбю Ольборг 0:2 Сённерйюск Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг
Хорсенс Последние 20 матчей: + = -Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг
Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:2 Раннерс
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Хорсенс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Ольборг 1:0 Хорсенс Кубок Хорсенс 0:0 Ольборг Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Ольборг Суперлига Дании Хорсенс 3:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Ольборг 2:1 Хорсенс Кубок Хорсенс 1:3 Ольборг Кубок Ольборг 2:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Ольборг Суперлига Дании Хорсенс 1:0 Ольборг Суперлига Ольборг 2:0 Хорсенс САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Орхус
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Оденсе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Вайле
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|6.
|Сённерйюск
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Митьюлланд
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Ольборг
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Нордшелланн
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Люнгбю
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Хорсенс
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Копенгаген
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|9.40
|1.04
|3.80
|1.25
|3.00
|1.36
|2.14
|1.71
|2.03
|1.79
|1.81
|1.99
|1.60
|2.35
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.17
|4.60
|1.14
|5.30
|1.04
|9.30
|1.03
|9.90
|10.50
|1.01
|9.20
|1.06
|3.88
|1.24
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.08
|1.85
|—
|—
|1.60
|2.38
|—
|—
|1.39
|2.90
|1.17
|5.25
|1.13
|6.10
|1.02
|9.20
|—
|—
|8.96
|1.06
|8.30
|1.07
|3.65
|1.28
|2.85
|1.42
|—
|—
|1.95
|1.84
|—
|—
|1.55
|2.44
|—
|—
|1.37
|3.08
|1.17
|4.99
|1.13
|5.88
|1.04
|10.70
|1.04
|10.70
|—
|—
|—
|—
|4.15
|1.25
|3.18
|1.39
|2.44
|1.60
|2.06
|1.82
|1.84
|2.06
|1.61
|2.43
|1.48
|2.78
|1.40
|3.10
|—
|—
|1.15
|6.13
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.02
|1.77
|—
|—
|1.45
|2.65
|1.14
|5.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.03
|1.79
|—
|—
|1.48
|2.68
|1.14
|5.85
|1.09
|7.30
|—
|—
|—
|—
|2.98
|1.39
|—
|—
|1.99
|1.81
|—
|—
|1.46
|2.70
|1.15
|5.39
|1.11
|6.49
|1.02
|14.54
|1.02
|15.27
|3.28
|1.37
|2.69
|1.51
|2.10
|1.81
|1.66
|2.32
|1.47
|2.83
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—