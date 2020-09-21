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  3. Дания
Ольборг
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 280
Хорсенс
0'
10' Желтая карточка
Pedro Ferreira2
1:0
53' Гол
Ван Веерт Том
64' Желтая карточка
Jonas Thorsen
90'+5
1
Ринне
Якоб
5
Окоре
Жорес
31
Гранли
Даниэль
4
Mathias
Ross
Jensen
2
Kristoffer
Pallesen
6
Pedro
Ferreira2
8
Фоссум
Ивер
3
Альманн
Якоб
17
Куск
Каспер
9
Ван
Веерт
Том
25
Frederik
Boersting
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
9
Louka
Andreasen
14
Геммер
Йонас
10
Ханссон
Халлюр
17
Casper
Tengstedt
19
Jonas
Thorsen
79
Jannik
Pohl
Ольборг
3-4-3
Хорсенс
4-4-1-1

Ход матча

10'
Pedro Ferreira2
 
53'
Ван Веерт Том
(Альманн Якоб)
1:0
64'
 
Jonas Thorsen
66'
 
Lirim Qamili
Peter Nymann
69'
Андерсен Лукас
Ван Веерт Том
 
73'
Нкада Тимоте
Куск Каспер
 
79'
 
Thor Soendergaard Lange
Louka Andreasen
79'
 
Peter Therkildsen
Jannik Pohl
85'
 
Magnus Jensen
Jonas Thorsen
90'
Magnus Christensen III
Pedro Ferreira2
 
90'
Oliver Klitten
Альманн Якоб
 
90'
Lukas Klitten
Frederik Boersting
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Веерт Том 1 0.5
2. Альманн Якоб 0 0
Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Pedro Ferreira2 2 0
2. Прица Тим 0 1
Хорсенс
# Игрок      
1. Bjarke Jacobsen 0 1
2. Jonas Thorsen 1 0
3. Брок-Мадсен Николай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ольборг 0 0 0 100% (1) 0 0
 Хорсенс 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: + = -
Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе Ольборг 4:3 Раннерс Ольборг 1:2 Силькеборг
Эсбьерг 2:1 Ольборг Митьюлланд 1:2 Ольборг Ольборг 0:1 Копенгаген Брондбю 0:1 Ольборг Нордшелланн 0:0 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Ольборг 2:0 Брондбю Ольборг 0:2 Сённерйюск Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг
Хорсенс Последние 20 матчей: + = -
Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг
Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:2 Раннерс

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Хорсенс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Ольборг 4:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:5 Ольборг Суперлига Дании Хорсенс 0:4 Ольборг Товарищеские матчи Ольборг 2:4 Хорсенс Суперлига Дании
Ольборг 1:0 Хорсенс Кубок Хорсенс 0:0 Ольборг Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Ольборг Суперлига Дании Хорсенс 3:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Ольборг 2:1 Хорсенс Кубок Хорсенс 1:3 Ольборг Кубок Ольборг 2:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Ольборг Суперлига Дании Хорсенс 1:0 Ольборг Суперлига Ольборг 2:0 Хорсенс САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Раннерс 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Орхус 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Оденсе 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Ольборг 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Вайле 2 1 0 1 6 - 5 3
7. Сённерйюск 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Митьюлланд 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Нордшелланн 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Люнгбю 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Копенгаген 2 0 0 2 3 - 5 0
12. Хорсенс 2 0 0 2 0 - 4 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.70 4.10 4.55
1.08 7.50 44.00
1.61 4.15 5.35
1.74 3.92 4.47
1.77 2.97 7.10

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.30 1.18 9.40 1.04 1.85 1.90 3.00 1.36 2.14 1.71 1.13 5.40 1.81 1.99 1.60 2.35 1.11 5.80 1.17 4.60 1.03 10.00 1.04 9.30 1.03 9.90
10.50 1.01 9.20 1.06 3.88 1.24 3.10 1.37 2.08 1.85 1.60 2.38 1.39 2.90 1.17 5.25 1.13 6.10 1.02 9.20
8.96 1.06 8.30 1.07 3.65 1.28 2.85 1.42 1.95 1.84 1.55 2.44 1.37 3.08 1.17 4.99 1.13 5.88 1.04 10.70 1.04 10.70
4.64 1.21 3.23 1.37 2.25 1.68 1.61 2.40 1.36 3.29 1.11 7.15 1.50 2.69 1.36 3.29 1.50 2.68 1.61 2.43 1.48 2.78 1.23 4.38 1.15 6.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.55 2.35 2.02 1.77 1.05 8.50 1.14 5.30 1.03 10.00
3.20 1.35 2.03 1.79 1.48 2.68 1.14 5.85 1.09 7.30
2.98 1.39 1.99 1.81 1.46 2.70 1.15 5.39 1.11 6.49 1.02 14.54 1.02 15.27
1.32 3.52 1.17 5.33 1.35 3.31 1.66 2.32 1.47 2.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.80 1.95 1.35 3.05
4.25 1.22 2.79 1.44 1.71 2.14 1.31 3.45 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
1.84 1.95
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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