Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Ольборг вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Кристоффер Паллесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Питер Теркилдсен из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

92' Удар от ворот произведет Ольборг

92' Лирим Камили из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Кристоффер Паллесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

89' Ринне Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Ох, нехорошо это выглядит. Педро Феррейра получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Матиас Росс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Фредерик Бурстеринг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Матиас Росс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Малте Килерих Хансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Матч возобновится спорным мячом

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Андерсен Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

82' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Удар от ворот произведет Хорсенс

79' Тактическая замена. Янник Поль уходит с поля и его заменяет Питер Теркилдсен

78' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Фоссум Ивер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Лука Прип нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

73' Янник Поль нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

71' Удар от ворот произведет Ольборг

71' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

67' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Удар от ворот произведет Хорсенс

65' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Янник Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Йонас Торсен получает желтую карточку за неспортивное поведение

61' Ольборг нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

61' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

60' Лука Прип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Удар от ворот произведет Хорсенс

57' Как он промахнулся? Ван Веерт Том имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

56' Удар от ворот произведет Хорсенс

56' Матиас Росс не смог попасть в створ ударом издали

55' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Г О О О О Л - Ван Веерт Том изменил счет на табло!

52' Удар от ворот произведет Хорсенс

52' Кристоффер Паллесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Ольборг

51' Лука Прип не смог попасть в створ ударом издали

50' Отличные скиллы показывает Лука Прип , обводя своих соперников

50'

50' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Хорошую попытку сделал Янник Поль . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Хорсенс