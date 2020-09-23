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Краснодар-2
0:0
Второй тайм: 59'
Оренбург
0'
27' Желтая карточка
Малых Андрей
59'
66
Адамов
Денис
65
Бочко
Николай
50
Стежко
Виталий
84
Литвинов
Вячеслав
40
Ивашин
Андрей
15
Мацукатов
Алекс
23
Якимов
Вячеслав
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
74
Сперцян
Эдуард
91
Григорян
Арутюн
67
Кутовой
Максим
38
Климович
Андрей
5
Аюпов
Тимур
3
Сиваков
Михаил
46
Мамин
Артём
12
Малых
Андрей
11
Чуканов
Андреа
55
Капленко
Кирилл
19
Эктов
Александр
32
Кулишев
Артём
92
Скворцов
Алексей
7
Прудников
Николай
Краснодар-2
Оренбург

Ход матча

27'
 
Малых Андрей
57'
Сабуа Леон
Кутовой Максим
 

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сперцян Эдуард 7 (2) 0.64
2. Сабуа Леон 3 0.27
3. Мацукатов Алекс 1 0.09
4. Сергеев Никита Вячеславович 1 0.09
5. Воротников Илья Владимирович 1 0.09
6. Онугха Герман 1 0.09
7. Апеков Руслан 1 0.09
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 3 0.27
2. Чуканов Андреа 2 0.18
3. Шкофлек Жига 2 0.18
4. Эктов Александр 2 0.18
5. Кулишев Артём 2 (1) 0.18
6. Козлов Андрей 1 0.09
7. Козлов Савелий 1 0.09
8. Прудников Николай 1 0.09
9. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.09

Карточки

Краснодар-2
# Игрок      
1. Стежко Виталий 3 1
2. Ивашин Андрей 2 1
3. Мацукатов Алекс 3 0
4. Сперцян Эдуард 3 0
5. Григорян Арутюн 1 1
6. Мартынов Илья 2 0
7. Черников Александр 2 0
8. Воротников Илья Владимирович 2 0
9. Жигулёв Илья 1 0
10. Якимов Вячеслав 1 0
11. Рзаев Руслан 1 0
12. Сергеев Никита Вячеславович 1 0
13. Кутовой Максим 1 0
14. Исаенко Олег 1 0
15. Пелих Данил 1 0
16. Литвинов Вячеслав 1 0
17. Агкацев Станислав 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 4 0
2. Алвеш Рикарду 4 0
3. Сиваков Михаил 2 1
4. Аюпов Тимур 3 0
5. Козлов Савелий 3 0
6. Фамейе Джоэль 3 0
7. Скворцов Алексей 2 0
8. Ткачук Денис 1 0
9. Шкофлек Жига 1 0
10. Насыров Исламжан 1 0
11. Капленко Кирилл 1 0
12. Миронов Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар-2 13.33% (2) 6.67% (1) 6.67% (1) 33.33% (5) 26.67% (4) 13.33% (2)
 Оренбург 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1) 40% (6)

Предыдущие игры

Краснодар-2 Последние 20 матчей: + = -
Чайка 2:1 Краснодар-2 Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Краснодар-2 3:1 Балтика
Спартак-2 1:2 Краснодар-2 Акрон 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Шинник 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 3:1 Факел Волгарь 3:0 Краснодар-2 Краснодар-2 1:2 Енисей Краснодар-2 3:1 Акрон Краснодар-2 1:1 Чайка Томь 2:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:2 Чертаново Волеренга 3:2 Краснодар-2 Краснодар-2 2:2 Химки Ротор 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 4:0 Енисей Текстильщик 1:0 Краснодар-2
Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург
Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 0:0 Заявка 11 8 3 0 15 - 3 27
2. Спартак-2 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
3. Крылья Советов Заявка 10 6 1 3 17 - 7 19
4. Нижний Новгород Заявка 10 6 1 3 11 - 7 19
5. Нефтехимик Заявка 10 5 3 2 11 - 3 18
6. Балтика Заявка 10 5 3 2 11 - 6 18
7. Велес Москва Заявка 10 5 3 2 14 - 14 18
8. Алания Заявка 10 5 2 3 17 - 10 17
9. СКА-Хабаровск Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
10. Текстильщик Заявка 10 4 4 2 11 - 8 16
11. Динамо Брянск Заявка 9 5 0 4 6 - 8 15
12. Торпедо Москва Заявка 9 4 3 2 18 - 9 15
13. Чайка Заявка 10 4 3 3 11 - 13 15
14. Краснодар-2 0:0 Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
15. Енисей Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
16. Волгарь Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
17. Факел Заявка 10 3 1 6 8 - 11 10
18. Акрон Заявка 10 2 2 6 4 - 10 8
19. Чертаново Заявка 10 2 0 8 5 - 16 6
20. Шинник Заявка 9 1 2 6 4 - 14 5
21. Томь Заявка 10 0 2 8 3 - 16 2
22. Иртыш Омск Заявка 10 0 1 9 4 - 22 1
  • Второй тайм
  • Замена
    59'
    Замена в составе "Оренбурга". Вместо Николая Прудникова на поле появился Денис Ткачук.
  • 58'
    Эктов перехватил мяч в центре поля, протащил его до чужой штрафной и попытался найти своей передачей Чуканова, но сделать этого не удалось.
  • Замена
    57'
    Замена в составе хозяев. Вместо Максима Кутового на поле появился Леон Сабуа.
  • 56'
    Классная передача на Прудникова, который выскакивал на рандеву с голкипером, но замешкался и позволил защитникам себя догнать. 
  • 55'
    Григорян прорвался с левого фланга и выполнил подачу в центр штрафной на Кутового, но удар нападающего оказался слишком слабым.
  • Опасный момент
    54'
    Опаснейший момент у ворот гостей! Мацукатов из-за пределов штрафной пробил в штангу, а на добивании первым оказался Кутовой, но с близкой дистанции послал мяч выше створа.
  • 53'
    Сулейманов выполнил передачу в штрафную на Мацукатова, а тот проткнул мяч дальше во вратарскую, но там были лишь защитники.
  • Угловой
    52'
    Чуканов выполнил высокую подачу с правого фланга на Мамина, но удар защитника оказался сильно выше створа.
  • 51'
    Долго владели на правом фланге мячом хозяева, а затем прострелил низом Кулишев и заработал угловой удар для своей команды. 
  • 50'
    Капленко покатил мяч на правый фланг на Эктова, а Александр выполнил подачу на ближнюю штангу, но никого из партнёров там не оказалось.
  • 49'
    Климович зачем-то подозвал арбитр и что-то объяснял Матюнину голкипер "Оренбурга", продолжается уже игра тем временем. 
  • 48'
    Подошёл к мячу Сулейманов, перебросил он стенку, но вместе с тем и ворота, а ведь было близко, неплохой удар.
  • 47'
    В атаке начинают вторую половину встречи хозяева и зарабатывают опасный стандарт, это Сулейманов оказался на газоне.
  • Второй тайм начался
    46'
    Появляются команды на поле. Арбитр дает сигнал о старте второго тайма. Поехали!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 0:0.
  • 44'
    Длинный заброс на левый фланг, где подключился к атаке Малых, но до мяча защитник не добрался, слишком сильная передача. 
  • 43'
    Прудников сыграл у штрафной площади на Чуканова, а тот невнятно обработал мяч и позволил отобрать его защитникам.
  • Опасный момент
    42'
    Штрафной в метрах сорока от чужих ворот зарабатывают хозяева. Пошёл заброс на Кутового, который совсем один оказался у ворот, но пробил ужасно. 
  • 41'
    Чуканов убегал в контратаку, покатил мяч направо на Скворцова, но удар форварда смягчил кто-то из защитников, поэтому Адамов без проблем справляется с этой угрозой.
  • 40'
    Попадает мяч в главного арбитра встречи, останавливает он игру, по правилам мяч остаётся у команды, от которой шла передача.
  • Опасный момент
    39'
    Прудников принял мяч в штрафной площади хозяев и пробивал на исполнение в правый дальний угол, но в створ не попал.
  • 38'
    Сперцян оказался на газоне в чужой штрафной, но арбитр показывает, что нужно подниматься, начинают свою атаку гости.
  • 37'
    Интересно, что Чуканов чуть ли не в опорной зоне оказывается периодически, а начинал карьеру Андреа центральным нападающим.
  • 36'
    Сулейманов здорово ушёл от двух соперников, но затем наступил на мяч и упал, недоволен этим футболист основной обоймы "Краснодара".
  • 35'
    Ошибкой на ошибку отвечают команды, кажется, что немного уставать начали футболисты обеих команд, жарко сегодня в Краснодаре. 
  • 34'
    Тонкая передача с правого фланга пошла в штрафную площадь "Краснодара-2", в последний момент опережает Скворцова Адамов.
  • 33'
    Сперцян пробросил мяч себе на ход, а затем в свойственном себе стиле мощно выстрелил по воротам, но в створ не попал.
  • 32'
    Отметим, что "Оренбург" с отрывом лидирует в чемпионате, а вот у краснодарцев дела куда хуже, но по игре так и не скажешь.
  • 31'
    Все полевые игроки гостей находятся сейчас на половине поля "Краснодара-2", но не удаётся им проникнуть в штрафную площадь соперника. 
  • 30'
    Чуканов с правого фланга выполнял длинную передачу на правый фланг, но не дошёл мяч до партнёра, здоров играет на перехвате Ивашин.
  • 29'
    Преимущественно через правый фланг играет "Оренбург", активен в первом тайме Прудников, раз за разом обыгрывает он защитников. 
  • 28'
    Долгая позиционная атака хозяев, передач двадцать они совершили чуть ли не в чужой штрафной площади, но до удара дело так и не довели.
  • Желтая карточка
    27'
    А вот и первая жёлтая карточка. Это Малых в верховой борьбе на чужой половине поля неаккуратно сыграл локтем.
  • 26'
    Капленко ушёл из-под опеки Ивашина на правом краю штрафной площади хозяев, но последующий прострел оказался слишком сильным.
  • 25'
    Теперь уже Сулейманов решился на удар с дальней дистанции, но гораздо выше ворот полетел мяч после удара Шапи.
  • 24'
    Довольно-таки высокие скорости в нашем матче, уже на двоих шестнадцать ударов нанесли команды, но опасных моментов не так много.
  • 23'
    Сперцяна вывели на ударную позицию, а тот метров с двадцати пяти низом пробил по центру, Климович на месте.
  • Опасный момент
    22'
    Должны были забивать сейчас гости! Скворцов выскочил на ударную позицию и с близкой дистанции пробивал по воротам, Адамов спасает! На добивании первым оказался Чуканов и посылал мяч мимо голкипера, но спасает свою команду Стежко.
  • 21'
    Мацукатов забежал из глубины поля, упустили его игроки обороны, а затем завалился на линии штрафной на газон Алекс, но арбитр показывает, что нужно подниматься.
  • 20'
    Кулишев с левого фланга ворвался в штрафную "Краснодара", обыграв попутно Бочко и прострелил вдоль ворот, но защитники никому из игроков атаки пробить не позволили. 
  • 19'
    Прудников подобрал мяч у чужой штрафной, ушел в сторону от двоих соперников и выстрелил по воротам, но точно в руки Адамову.
  • 18'
    Из глубины поля пошла передача на левый фланг на Кулишева, но вингер "Оренбурга" до мяча не добрался, слишком сильно получилось. 
  • 17'
    Стоит отметить, что в первые пятнадцать минут встречи острее смотрятся хозяева, но в целом игра равная, гости играют более в силовой футбол, а их соперник держит мяч на земле.
  • 16'
    И вот первая за долгое время вылазка футболистов "Краснодара" из обороны, перекатывают они мяч вблизи штрафной площади соперника. 
  • 15'
    И ещё один угловой в исполнении оренбуржцев, пошла подача на дальнюю штангу, но там нарушил правила в атаке Мамин.
  • 14'
    Эктов принял мяч метрах в тридцати от ворот хозяев и без помех пробил низом по воротам, но Адамов на ленточке надёжен. 
  • Угловой
    13'
    Угловой заработали гости. С правого фланга пошла подача от Чуканова на Мамина, но Артём неудачно распорядился мячом. 
  • 12'
    Сулейманов с правого фланга выполнил тонкую передачу в штрафную на Мацукатова, но тот не смог обработать мяч, а могло бы быть опасно.
  • 11'
    Малых открылся на левом фланге атаки, последовал туда длинный перевод, но последующий прострел Андрея оказался неудачным. 
  • 10'
    А теперь уже гости заработали стандарт. Чуканов с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, а оттуда пробивал в дальний угол Капленко, но в створ не попал.
  • 9'
    Сулейманов в очередной раз активен на правом фланге, подключил он сейчас своей передачей к атаке Якимова, но Вячеслав пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    8'
    Сулейманов сыграл в штрафную на Мацукатова, а тот прострелил вдоль ворот на Кутового, но Максим с близкой дистанции пробил в сетку с внешней стороны.
  • 7'
    Решился на удар с острого угла Сперцян, в дальний угол пытался забросить мяч полузащитник, но Климович на месте.
  • 6'
    Мацукатов опустился к центру поля и сыграл на левый фланг на Григоряна, а тот заработал опасный стандарт для своей команды.
  • 5'
    Кулишев прорвался через оборону соперника и вышел на рандеву с голкипером, но вовремя вышел из ворот Адамов и опередил игрока атаки.
  • 4'
    Сулейманов ушёл из-под опеки в центре поля, сыграл на правый фланг на Бочкова, прострел которого оказался безадресным. 
  • 3'
    Высоко прессингуют в самом начале матча своего соперника оренбуржцы, не получается пока организовать выверенную атаку хозяевам.
  • 2'
    Интересно, что на поле сегодня в очередной раз Шапи Сулейманов, с первых же минут активен он на правом фланге.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 11-го тура ФНЛ между "Краснодаром-2" и "Оренбургом", проведёт её для вас Цимбалюк Руслан.
Прогнозы 153
Краснодар-2 10.5% (16)
X 17.6% (27)
Оренбург 71.9% (110)
Все прогнозы
2 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар-2
Ничья
Оренбург
5.10
3.78
2.49
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Краснодар-2 0:0 Оренбург

Исход игры
Краснодар-2
10.5% (16)
Ничья
17.6% (27)
Оренбург
71.9% (110)
Тотал 2.5
Больше
51.32% (78)
Меньше
48.68% (74)
Обе команды забьют
Да
66.45% (101)
Нет
33.55% (51)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
42.5% (65)
0:1 Оренбург
20.9% (32)
1:1 Ничья
15.7% (24)
0:2 Оренбург
5.2% (8)
2:1 Краснодар-2
4.6% (7)
1:0 Краснодар-2
3.3% (5)
1:3 Оренбург
2.6% (4)
2:0 Краснодар-2
2.6% (4)
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Где смотреть матч Краснодар-2 0:0 Оренбург онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.90 2.75 2.30
3.80 2.55 2.20
4.65 3.78 1.73
5.10 3.74 1.65
4.05 2.44 2.49

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.20 1.20 8.30 1.05 1.80 1.95 2.65 1.44 2.14 1.66 1.23 3.90 1.67 2.12 1.47 2.55 1.05 8.50 1.14 5.30 1.03 10.00 1.02 10.50
10.75 1.04 9.00 1.06 3.52 1.30 2.72 1.46 1.91 1.96 1.49 2.62 1.33 3.32 1.14 5.65 1.11 6.45 1.03 12.25
3.26 1.30 2.58 1.47 1.84 1.94 1.45 2.64 1.30 3.27
3.06 1.37 2.49 1.53 1.92 1.92 1.64 2.26 1.44 2.77 1.36 3.08 1.54 2.46 1.92 1.92 1.69 2.17 1.48 2.65 1.32 3.37 1.11 6.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.77 1.97 1.89 1.85 1.10 6.25 1.11 6.00
2.95 1.39 1.94 1.84 1.43 2.78 1.13 5.80 1.09 7.00
2.77 1.41 1.88 1.90 1.40 2.81
3.04 1.39 2.23 1.66 1.74 2.11 1.46 2.70 1.41 2.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.69 2.08 1.29 3.45
3.86 1.25 2.64 1.47 1.68 2.16 1.28 3.60 1.18 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
1.95 1.78
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
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