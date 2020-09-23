Григорян прорвался с левого фланга и выполнил подачу в центр штрафной на Кутового, но удар нападающего оказался слишком слабым.

Классная передача на Прудникова, который выскакивал на рандеву с голкипером, но замешкался и позволил защитникам себя догнать.

Эктов перехватил мяч в центре поля, протащил его до чужой штрафной и попытался найти своей передачей Чуканова, но сделать этого не удалось.

В атаке начинают вторую половину встречи хозяева и зарабатывают опасный стандарт, это Сулейманов оказался на газоне.

Подошёл к мячу Сулейманов, перебросил он стенку, но вместе с тем и ворота, а ведь было близко, неплохой удар.

Климович зачем-то подозвал арбитр и что-то объяснял Матюнину голкипер "Оренбурга", продолжается уже игра тем временем.

Капленко покатил мяч на правый фланг на Эктова, а Александр выполнил подачу на ближнюю штангу, но никого из партнёров там не оказалось.

Долго владели на правом фланге мячом хозяева, а затем прострелил низом Кулишев и заработал угловой удар для своей команды.

Чуканов выполнил высокую подачу с правого фланга на Мамина, но удар защитника оказался сильно выше створа.

Сулейманов выполнил передачу в штрафную на Мацукатова, а тот проткнул мяч дальше во вратарскую, но там были лишь защитники.

Опаснейший момент у ворот гостей! Мацукатов из-за пределов штрафной пробил в штангу, а на добивании первым оказался Кутовой, но с близкой дистанции послал мяч выше створа.

Первый тайм

— Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 0:0.

44' Длинный заброс на левый фланг, где подключился к атаке Малых, но до мяча защитник не добрался, слишком сильная передача.

43' Прудников сыграл у штрафной площади на Чуканова, а тот невнятно обработал мяч и позволил отобрать его защитникам.

42' Штрафной в метрах сорока от чужих ворот зарабатывают хозяева. Пошёл заброс на Кутового, который совсем один оказался у ворот, но пробил ужасно.

41' Чуканов убегал в контратаку, покатил мяч направо на Скворцова, но удар форварда смягчил кто-то из защитников, поэтому Адамов без проблем справляется с этой угрозой.

40' Попадает мяч в главного арбитра встречи, останавливает он игру, по правилам мяч остаётся у команды, от которой шла передача.

39' Прудников принял мяч в штрафной площади хозяев и пробивал на исполнение в правый дальний угол, но в створ не попал.

38' Сперцян оказался на газоне в чужой штрафной, но арбитр показывает, что нужно подниматься, начинают свою атаку гости.

37' Интересно, что Чуканов чуть ли не в опорной зоне оказывается периодически, а начинал карьеру Андреа центральным нападающим.

36' Сулейманов здорово ушёл от двух соперников, но затем наступил на мяч и упал, недоволен этим футболист основной обоймы "Краснодара".

35' Ошибкой на ошибку отвечают команды, кажется, что немного уставать начали футболисты обеих команд, жарко сегодня в Краснодаре.

34' Тонкая передача с правого фланга пошла в штрафную площадь "Краснодара-2", в последний момент опережает Скворцова Адамов.

33' Сперцян пробросил мяч себе на ход, а затем в свойственном себе стиле мощно выстрелил по воротам, но в створ не попал.

32' Отметим, что "Оренбург" с отрывом лидирует в чемпионате, а вот у краснодарцев дела куда хуже, но по игре так и не скажешь.

31' Все полевые игроки гостей находятся сейчас на половине поля "Краснодара-2", но не удаётся им проникнуть в штрафную площадь соперника.

30' Чуканов с правого фланга выполнял длинную передачу на правый фланг, но не дошёл мяч до партнёра, здоров играет на перехвате Ивашин.

29' Преимущественно через правый фланг играет "Оренбург", активен в первом тайме Прудников, раз за разом обыгрывает он защитников.

28' Долгая позиционная атака хозяев, передач двадцать они совершили чуть ли не в чужой штрафной площади, но до удара дело так и не довели.

27' А вот и первая жёлтая карточка. Это Малых в верховой борьбе на чужой половине поля неаккуратно сыграл локтем.

26' Капленко ушёл из-под опеки Ивашина на правом краю штрафной площади хозяев, но последующий прострел оказался слишком сильным.

25' Теперь уже Сулейманов решился на удар с дальней дистанции, но гораздо выше ворот полетел мяч после удара Шапи.

24' Довольно-таки высокие скорости в нашем матче, уже на двоих шестнадцать ударов нанесли команды, но опасных моментов не так много.

23' Сперцяна вывели на ударную позицию, а тот метров с двадцати пяти низом пробил по центру, Климович на месте.

22' Должны были забивать сейчас гости! Скворцов выскочил на ударную позицию и с близкой дистанции пробивал по воротам, Адамов спасает! На добивании первым оказался Чуканов и посылал мяч мимо голкипера, но спасает свою команду Стежко.

21' Мацукатов забежал из глубины поля, упустили его игроки обороны, а затем завалился на линии штрафной на газон Алекс, но арбитр показывает, что нужно подниматься.

20' Кулишев с левого фланга ворвался в штрафную "Краснодара", обыграв попутно Бочко и прострелил вдоль ворот, но защитники никому из игроков атаки пробить не позволили.

19' Прудников подобрал мяч у чужой штрафной, ушел в сторону от двоих соперников и выстрелил по воротам, но точно в руки Адамову.

18' Из глубины поля пошла передача на левый фланг на Кулишева, но вингер "Оренбурга" до мяча не добрался, слишком сильно получилось.

17' Стоит отметить, что в первые пятнадцать минут встречи острее смотрятся хозяева, но в целом игра равная, гости играют более в силовой футбол, а их соперник держит мяч на земле.

16' И вот первая за долгое время вылазка футболистов "Краснодара" из обороны, перекатывают они мяч вблизи штрафной площади соперника.

15' И ещё один угловой в исполнении оренбуржцев, пошла подача на дальнюю штангу, но там нарушил правила в атаке Мамин.

14' Эктов принял мяч метрах в тридцати от ворот хозяев и без помех пробил низом по воротам, но Адамов на ленточке надёжен.

13' Угловой заработали гости. С правого фланга пошла подача от Чуканова на Мамина, но Артём неудачно распорядился мячом.

12' Сулейманов с правого фланга выполнил тонкую передачу в штрафную на Мацукатова, но тот не смог обработать мяч, а могло бы быть опасно.

11' Малых открылся на левом фланге атаки, последовал туда длинный перевод, но последующий прострел Андрея оказался неудачным.

10' А теперь уже гости заработали стандарт. Чуканов с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, а оттуда пробивал в дальний угол Капленко, но в створ не попал.

9' Сулейманов в очередной раз активен на правом фланге, подключил он сейчас своей передачей к атаке Якимова, но Вячеслав пробил выше ворот.

8' Сулейманов сыграл в штрафную на Мацукатова, а тот прострелил вдоль ворот на Кутового, но Максим с близкой дистанции пробил в сетку с внешней стороны.

7' Решился на удар с острого угла Сперцян, в дальний угол пытался забросить мяч полузащитник, но Климович на месте.

6' Мацукатов опустился к центру поля и сыграл на левый фланг на Григоряна, а тот заработал опасный стандарт для своей команды.

5' Кулишев прорвался через оборону соперника и вышел на рандеву с голкипером, но вовремя вышел из ворот Адамов и опередил игрока атаки.

4' Сулейманов ушёл из-под опеки в центре поля, сыграл на правый фланг на Бочкова, прострел которого оказался безадресным.

3' Высоко прессингуют в самом начале матча своего соперника оренбуржцы, не получается пока организовать выверенную атаку хозяевам.

2' Интересно, что на поле сегодня в очередной раз Шапи Сулейманов, с первых же минут активен он на правом фланге.