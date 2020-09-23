Краснодар-2
0:0
Второй тайм: 59'
Оренбург
27' Желтая карточкаМалых Андрей
66
Адамов
Денис
46
Мамин
Артём
12
Малых
Андрей
- Основной состав
-
66 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Пелих ДанилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
81 Сабуа ЛеонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куликов Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Мамин АртёмЗащитник
-
12 Малых АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Ткачук ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шкофлек ЖигаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Юсупов АртёмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
Ход матча
27'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сперцян Эдуард
|7 (2)
|0.64
|2.
|Сабуа Леон
|3
|0.27
|3.
|Мацукатов Алекс
|1
|0.09
|4.
|Сергеев Никита Вячеславович
|1
|0.09
|5.
|Воротников Илья Владимирович
|1
|0.09
|6.
|Онугха Герман
|1
|0.09
|7.
|Апеков Руслан
|1
|0.09
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фамейе Джоэль
|3
|0.27
|2.
|Чуканов Андреа
|2
|0.18
|3.
|Шкофлек Жига
|2
|0.18
|4.
|Эктов Александр
|2
|0.18
|5.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.18
|6.
|Козлов Андрей
|1
|0.09
|7.
|Козлов Савелий
|1
|0.09
|8.
|Прудников Николай
|1
|0.09
|9.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.09
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стежко Виталий
|3
|1
|2.
|Ивашин Андрей
|2
|1
|3.
|Мацукатов Алекс
|3
|0
|4.
|Сперцян Эдуард
|3
|0
|5.
|Григорян Арутюн
|1
|1
|6.
|Мартынов Илья
|2
|0
|7.
|Черников Александр
|2
|0
|8.
|Воротников Илья Владимирович
|2
|0
|9.
|Жигулёв Илья
|1
|0
|10.
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|11.
|Рзаев Руслан
|1
|0
|12.
|Сергеев Никита Вячеславович
|1
|0
|13.
|Кутовой Максим
|1
|0
|14.
|Исаенко Олег
|1
|0
|15.
|Пелих Данил
|1
|0
|16.
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|17.
|Агкацев Станислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|4
|0
|2.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|3.
|Сиваков Михаил
|2
|1
|4.
|Аюпов Тимур
|3
|0
|5.
|Козлов Савелий
|3
|0
|6.
|Фамейе Джоэль
|3
|0
|7.
|Скворцов Алексей
|2
|0
|8.
|Ткачук Денис
|1
|0
|9.
|Шкофлек Жига
|1
|0
|10.
|Насыров Исламжан
|1
|0
|11.
|Капленко Кирилл
|1
|0
|12.
|Миронов Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар-2
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|Оренбург
|20% (3)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|40% (6)
Предыдущие игры
Краснодар-2 Последние 20 матчей: + = -Чайка 2:1 Краснодар-2 Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Краснодар-2 3:1 Балтика
Спартак-2 1:2 Краснодар-2 Акрон 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Шинник 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 3:1 Факел Волгарь 3:0 Краснодар-2 Краснодар-2 1:2 Енисей Краснодар-2 3:1 Акрон Краснодар-2 1:1 Чайка Томь 2:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:2 Чертаново Волеренга 3:2 Краснодар-2 Краснодар-2 2:2 Химки Ротор 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 4:0 Енисей Текстильщик 1:0 Краснодар-2
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург
Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|15 - 3
|27
|2.
|Спартак-2
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 7
|19
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 3
|18
|6.
|Балтика
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 6
|18
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 14
|18
|8.
|Алания
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 10
|17
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|10.
|Текстильщик
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 8
|16
|11.
|Динамо Брянск
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|6 - 8
|15
|12.
|Торпедо Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 9
|15
|13.
|Чайка
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|14.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|15.
|Енисей
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|16.
|Волгарь
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 12
|10
|17.
|Факел
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 11
|10
|18.
|Акрон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|4 - 10
|8
|19.
|Чертаново
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|5 - 16
|6
|20.
|Шинник
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 14
|5
|21.
|Томь
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|3 - 16
|2
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|4 - 22
|1
Прогнозы на матч Краснодар-2 0:0 Оренбург
Исход игры
Краснодар-2
10.5% (16)
Ничья
17.6% (27)
Оренбург
71.9% (110)
Тотал 2.5
Больше
51.32% (78)
Меньше
48.68% (74)
Обе команды забьют
Да
66.45% (101)
Нет
33.55% (51)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
42.5% (65)
0:1 Оренбург
20.9% (32)
1:1 Ничья
15.7% (24)
0:2 Оренбург
5.2% (8)
2:1 Краснодар-2
4.6% (7)
1:0 Краснодар-2
3.3% (5)
1:3 Оренбург
2.6% (4)
2:0 Краснодар-2
2.6% (4)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|4.20
|1.20
|—
|—
|8.30
|1.05
|—
|—
|1.80
|1.95
|—
|—
|2.65
|1.44
|2.14
|1.66
|1.23
|3.90
|1.67
|2.12
|1.47
|2.55
|1.05
|8.50
|1.14
|5.30
|1.03
|10.00
|1.02
|10.50
|10.75
|1.04
|—
|—
|9.00
|1.06
|—
|—
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.91
|1.96
|—
|—
|1.49
|2.62
|1.33
|3.32
|1.14
|5.65
|1.11
|6.45
|1.03
|12.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.30
|—
|—
|2.58
|1.47
|—
|—
|1.84
|1.94
|—
|—
|1.45
|2.64
|1.30
|3.27
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.06
|1.37
|2.49
|1.53
|1.92
|1.92
|1.64
|2.26
|1.44
|2.77
|1.36
|3.08
|1.54
|2.46
|1.92
|1.92
|1.69
|2.17
|1.48
|2.65
|1.32
|3.37
|—
|—
|1.11
|6.78
|—
|—