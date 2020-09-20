Краснодар-2
Позже
Оренбург
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сперцян Эдуард
|7 (2)
|0.7
|2.
|Сабуа Леон
|3
|0.3
|3.
|Мацукатов Алекс
|1
|0.1
|4.
|Сергеев Никита Вячеславович
|1
|0.1
|5.
|Воротников Илья Владимирович
|1
|0.1
|6.
|Онугха Герман
|1
|0.1
|7.
|Апеков Руслан
|1
|0.1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фамейе Джоэль
|3
|0.3
|2.
|Чуканов Андреа
|2
|0.2
|3.
|Шкофлек Жига
|2
|0.2
|4.
|Эктов Александр
|2
|0.2
|5.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.2
|6.
|Козлов Андрей
|1
|0.1
|7.
|Козлов Савелий
|1
|0.1
|8.
|Прудников Николай
|1
|0.1
|9.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стежко Виталий
|3
|1
|2.
|Ивашин Андрей
|2
|1
|3.
|Мацукатов Алекс
|3
|0
|4.
|Сперцян Эдуард
|3
|0
|5.
|Григорян Арутюн
|1
|1
|6.
|Мартынов Илья
|2
|0
|7.
|Черников Александр
|2
|0
|8.
|Воротников Илья Владимирович
|2
|0
|9.
|Жигулёв Илья
|1
|0
|10.
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|11.
|Рзаев Руслан
|1
|0
|12.
|Сергеев Никита Вячеславович
|1
|0
|13.
|Кутовой Максим
|1
|0
|14.
|Исаенко Олег
|1
|0
|15.
|Пелих Данил
|1
|0
|16.
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|17.
|Агкацев Станислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|2.
|Сиваков Михаил
|2
|1
|3.
|Малых Андрей
|3
|0
|4.
|Аюпов Тимур
|3
|0
|5.
|Козлов Савелий
|3
|0
|6.
|Фамейе Джоэль
|3
|0
|7.
|Скворцов Алексей
|2
|0
|8.
|Ткачук Денис
|1
|0
|9.
|Шкофлек Жига
|1
|0
|10.
|Насыров Исламжан
|1
|0
|11.
|Капленко Кирилл
|1
|0
|12.
|Миронов Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар-2
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|Оренбург
|20% (3)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|40% (6)
Предыдущие игры
Краснодар-2 Последние 20 матчей: + = -Чайка 2:1 Краснодар-2 Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Краснодар-2 3:1 Балтика
Спартак-2 1:2 Краснодар-2 Акрон 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Шинник 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 3:1 Факел Волгарь 3:0 Краснодар-2 Краснодар-2 1:2 Енисей Краснодар-2 3:1 Акрон Краснодар-2 1:1 Чайка Томь 2:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:2 Чертаново Волеренга 3:2 Краснодар-2 Краснодар-2 2:2 Химки Ротор 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 4:0 Енисей Текстильщик 1:0 Краснодар-2
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург
Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|15 - 3
|26
|2.
|Спартак-2
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 7
|19
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 3
|18
|6.
|Балтика
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 6
|18
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 14
|18
|8.
|Алания
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 10
|17
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|10.
|Текстильщик
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 8
|16
|11.
|Динамо Брянск
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|6 - 8
|15
|12.
|Торпедо Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 9
|15
|13.
|Чайка
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|14.
|Енисей
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|16.
|Волгарь
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 12
|10
|17.
|Факел
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 11
|10
|18.
|Акрон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|4 - 10
|8
|19.
|Чертаново
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|5 - 16
|6
|20.
|Шинник
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 14
|5
|21.
|Томь
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|3 - 16
|2
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|4 - 22
|1
Прогнозы на матч Краснодар-2 - Оренбург
Исход игры
Краснодар-2
11.3% (7)
Ничья
25.8% (16)
Оренбург
62.9% (39)
Тотал 2.5
Больше
50.82% (31)
Меньше
49.18% (30)
Обе команды забьют
Да
72.13% (44)
Нет
27.87% (17)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
41.9% (26)
1:1 Ничья
22.6% (14)
0:1 Оренбург
14.5% (9)
1:0 Краснодар-2
4.8% (3)
1:3 Оренбург
3.2% (2)
2:1 Краснодар-2
3.2% (2)
2:0 Краснодар-2
3.2% (2)
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