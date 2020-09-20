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Краснодар-2
 
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Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сперцян Эдуард 7 (2) 0.7
2. Сабуа Леон 3 0.3
3. Мацукатов Алекс 1 0.1
4. Сергеев Никита Вячеславович 1 0.1
5. Воротников Илья Владимирович 1 0.1
6. Онугха Герман 1 0.1
7. Апеков Руслан 1 0.1
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 3 0.3
2. Чуканов Андреа 2 0.2
3. Шкофлек Жига 2 0.2
4. Эктов Александр 2 0.2
5. Кулишев Артём 2 (1) 0.2
6. Козлов Андрей 1 0.1
7. Козлов Савелий 1 0.1
8. Прудников Николай 1 0.1
9. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.1

Карточки

Краснодар-2
# Игрок      
1. Стежко Виталий 3 1
2. Ивашин Андрей 2 1
3. Мацукатов Алекс 3 0
4. Сперцян Эдуард 3 0
5. Григорян Арутюн 1 1
6. Мартынов Илья 2 0
7. Черников Александр 2 0
8. Воротников Илья Владимирович 2 0
9. Жигулёв Илья 1 0
10. Якимов Вячеслав 1 0
11. Рзаев Руслан 1 0
12. Сергеев Никита Вячеславович 1 0
13. Кутовой Максим 1 0
14. Исаенко Олег 1 0
15. Пелих Данил 1 0
16. Литвинов Вячеслав 1 0
17. Агкацев Станислав 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Алвеш Рикарду 4 0
2. Сиваков Михаил 2 1
3. Малых Андрей 3 0
4. Аюпов Тимур 3 0
5. Козлов Савелий 3 0
6. Фамейе Джоэль 3 0
7. Скворцов Алексей 2 0
8. Ткачук Денис 1 0
9. Шкофлек Жига 1 0
10. Насыров Исламжан 1 0
11. Капленко Кирилл 1 0
12. Миронов Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар-2 13.33% (2) 6.67% (1) 6.67% (1) 33.33% (5) 26.67% (4) 13.33% (2)
 Оренбург 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1) 40% (6)

Предыдущие игры

Краснодар-2 Последние 20 матчей: + = -
Чайка 2:1 Краснодар-2 Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Краснодар-2 3:1 Балтика
Спартак-2 1:2 Краснодар-2 Акрон 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Шинник 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 3:1 Факел Волгарь 3:0 Краснодар-2 Краснодар-2 1:2 Енисей Краснодар-2 3:1 Акрон Краснодар-2 1:1 Чайка Томь 2:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:2 Чертаново Волеренга 3:2 Краснодар-2 Краснодар-2 2:2 Химки Ротор 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 4:0 Енисей Текстильщик 1:0 Краснодар-2
Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург
Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 10 8 2 0 15 - 3 26
2. Спартак-2 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
3. Крылья Советов Заявка 10 6 1 3 17 - 7 19
4. Нижний Новгород Заявка 10 6 1 3 11 - 7 19
5. Нефтехимик Заявка 10 5 3 2 11 - 3 18
6. Балтика Заявка 10 5 3 2 11 - 6 18
7. Велес Москва Заявка 10 5 3 2 14 - 14 18
8. Алания Заявка 10 5 2 3 17 - 10 17
9. СКА-Хабаровск Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
10. Текстильщик Заявка 10 4 4 2 11 - 8 16
11. Динамо Брянск Заявка 9 5 0 4 6 - 8 15
12. Торпедо Москва Заявка 9 4 3 2 18 - 9 15
13. Чайка Заявка 10 4 3 3 11 - 13 15
14. Енисей Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
15. Краснодар-2 Заявка 10 4 2 4 15 - 16 14
16. Волгарь Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
17. Факел Заявка 10 3 1 6 8 - 11 10
18. Акрон Заявка 10 2 2 6 4 - 10 8
19. Чертаново Заявка 10 2 0 8 5 - 16 6
20. Шинник Заявка 9 1 2 6 4 - 14 5
21. Томь Заявка 10 0 2 8 3 - 16 2
22. Иртыш Омск Заявка 10 0 1 9 4 - 22 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар-2 - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2020, осталось 2 дня 14 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 62
    Краснодар-2 11.3% (7)
    X 25.8% (16)
    Оренбург 62.9% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар-2
    Ничья
    Оренбург
    5.50
    3.92
    1.62
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Краснодар-2 - Оренбург

    Исход игры
    Краснодар-2
    11.3% (7)
    Ничья
    25.8% (16)
    Оренбург
    62.9% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.82% (31)
    Меньше
    49.18% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    72.13% (44)
    Нет
    27.87% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Оренбург
    41.9% (26)
    1:1 Ничья
    22.6% (14)
    0:1 Оренбург
    14.5% (9)
    1:0 Краснодар-2
    4.8% (3)
    1:3 Оренбург
    3.2% (2)
    2:1 Краснодар-2
    3.2% (2)
    2:0 Краснодар-2
    3.2% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    5.50 3.80 1.62
    5.40 3.80 1.61
    5.50 3.92 1.61

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    10.50 1.03 8.00 1.06 3.35 1.30 2.60 1.47 2.08 1.70 1.82 1.92 1.44 2.65 1.30 3.30 1.12 5.60 1.10 6.30 1.02 11.50
    10.25 1.05 8.60 1.07 3.38 1.32 2.59 1.50 1.87 2.01 1.45 2.75 1.31 3.45 1.13 6.00 1.10 6.80 1.02 13.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.87 1.87 1.40 2.85 1.12 5.80
    2.90 1.40 1.91 1.87 1.41 2.86 1.12 6.00 1.09 7.30
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.60 1.45 1.65 2.15 1.27 3.60
    3.78 1.26 2.55 1.50 1.65 2.21 1.26 3.78 1.17 4.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.94 1.81
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.25
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