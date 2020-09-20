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Алания
 
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Спартак-2

Бомбардиры внутри турнира

Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хадарцев Батраз 4 (1) 0.4
2. Малоян Артур 2 0.2
3. Машуков Ислам 2 0.2
4. Гурциев Батраз 2 0.2
5. Бутаев Аллон 1 0.1
6. Кочиев Хетаг 1 0.1
7. Хабалов Алан 1 (1) 0.1
8. Магомедов Бутта 1 (1) 0.1
Спартак-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оганесян Степан 4 0.44
2. Игнатов Михаил 3 0.33
3. Шитов Владислав 2 0.22
4. Баду Малкольм 1 0.11
5. Миронов Леонид 1 0.11
6. Нимели Силванус 1 0.11
7. Кожедуб Святослав 1 0.11
8. Дьяков Виталий 1 (1) 0.11

Карточки

Алания
# Игрок      
1. Багаев Алан 2 1
2. Кобесов Дмитрий 2 1
3. Машуков Ислам 3 0
4. Гурциев Батраз 3 0
5. Засеев Азамат 2 0
6. Дзахов Давид 2 0
7. Хабалов Алан 2 0
8. Суанов Руслан 2 0
9. Хосонов Хетаг 2 0
10. Магомедов Бутта 2 0
11. Малоян Артур 1 0
12. Зураев Эльбрус 1 0
13. Хадарцев Батраз 1 0
14. Кокоев Батрадз 1 0
15. Солдатенко Ростислав 1 0
16. Крамаренко Сергей 1 0
17. Хугаев Алан 1 0
18. Цараев Алан 1 0
19. Бутаев Аллон 1 0
20. Шавлохов Давид 1 0
21. Кобесов Давид 1 0
22. Кочиев Хетаг 1 0
Спартак-2
# Игрок      
1. Дьяков Виталий 4 1
2. Литвинов Руслан 4 0
3. Кожедуб Святослав 3 0
4. Игнатов Михаил 2 0
5. Миронов Леонид 2 0
6. Бакалюк Никита 2 0
7. Кутателадзе Николоз 1 0
8. Акмурзин Тимур 1 0
9. Баду Малкольм 1 0
10. Петрунин Даниил 1 0
11. Нимели Силванус 1 0
12. Воропаев Артём 1 0
13. Поплевченков Артём 1 0
14. Оганесян Степан 1 0
15. Данилин Максим Алексеевич 1 0
16. Голосов Илья 1 0
17. Шитов Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алания 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 42.86% (6)
 Спартак-2 7.14% (1) 7.14% (1) 7.14% (1) 35.71% (5) 28.57% (4) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Алания Последние 20 матчей: + = -
Нефтехимик 0:0 Алания Алания 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Алания Томь 0:1 Алания
Чертаново 0:3 Алания Оренбург 2:1 Алания Нижний Новгород 1:1 Алания Енисей 3:2 Алания Оренбург 2:0 Алания Чайка 0:3 Алания Алания 2:4 СКА-Хабаровск Чайка 3:3 Алания Алания 4:0 Краснодар-3 Алания 0:2 Арсенал Тула Зенит 4:2 Алания Черноморец Нв 0:1 Алания Анжи 1:2 Алания Алания 8:0 Спартак-Нальчик СКА-Ростов 0:3 Алания Алания 3:1 Биолог-Новокубанск
Спартак-2 Последние 20 матчей: + = -
Спартак-2 2:1 Велес Москва Нефтехимик 0:1 Спартак-2 Спартак-2 0:2 Балтика Спартак-2 1:2 Краснодар-2
Иртыш Омск 0:5 Спартак-2 Спартак-2 1:0 Акрон Томь 1:2 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Чертаново 1:2 Спартак-2 Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Химки 3:0 Спартак-2 Спартак-2 3:0 Локомотив-Казанка Енисей 1:0 Спартак-2 Текстильщик 1:1 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Авангард Курск Спартак-2 0:2 Луч Спартак-2 1:3 Армавир Нижний Новгород 2:2 Спартак-2 Спартак-2 2:0 Мордовия СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 10 8 2 0 15 - 3 26
2. Спартак-2 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
3. Крылья Советов Заявка 10 6 1 3 17 - 7 19
4. Нижний Новгород Заявка 10 6 1 3 11 - 7 19
5. Нефтехимик Заявка 10 5 3 2 11 - 3 18
6. Балтика Заявка 10 5 3 2 11 - 6 18
7. Велес Москва Заявка 10 5 3 2 14 - 14 18
8. Алания Заявка 10 5 2 3 17 - 10 17
9. СКА-Хабаровск Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
10. Текстильщик Заявка 10 4 4 2 11 - 8 16
11. Динамо Брянск Заявка 9 5 0 4 6 - 8 15
12. Торпедо Москва Заявка 9 4 3 2 18 - 9 15
13. Чайка Заявка 10 4 3 3 11 - 13 15
14. Енисей Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
15. Краснодар-2 Заявка 10 4 2 4 15 - 16 14
16. Волгарь Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
17. Факел Заявка 10 3 1 6 8 - 11 10
18. Акрон Заявка 10 2 2 6 4 - 10 8
19. Чертаново Заявка 10 2 0 8 5 - 16 6
20. Шинник Заявка 9 1 2 6 4 - 14 5
21. Томь Заявка 10 0 2 8 3 - 16 2
22. Иртыш Омск Заявка 10 0 1 9 4 - 22 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Спартак-2 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2020, осталось 2 дня 17 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 60
    Алания 58.3% (35)
    X 21.7% (13)
    Спартак-2 20% (12)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Алания - Спартак-2

    Исход игры
    Алания
    58.3% (35)
    Ничья
    21.7% (13)
    Спартак-2
    20% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (29)
    Меньше
    50% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    67.24% (39)
    Нет
    32.76% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    31.7% (19)
    1:0 Алания
    21.7% (13)
    1:1 Ничья
    16.7% (10)
    1:2 Спартак-2
    8.3% (5)
    0:2 Спартак-2
    5% (3)
    2:0 Алания
    3.3% (2)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
    1:3 Спартак-2
    3.3% (2)
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