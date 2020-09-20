Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хадарцев Батраз
|4 (1)
|0.4
|2.
|Малоян Артур
|2
|0.2
|3.
|Машуков Ислам
|2
|0.2
|4.
|Гурциев Батраз
|2
|0.2
|5.
|Бутаев Аллон
|1
|0.1
|6.
|Кочиев Хетаг
|1
|0.1
|7.
|Хабалов Алан
|1 (1)
|0.1
|8.
|Магомедов Бутта
|1 (1)
|0.1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оганесян Степан
|4
|0.44
|2.
|Игнатов Михаил
|3
|0.33
|3.
|Шитов Владислав
|2
|0.22
|4.
|Баду Малкольм
|1
|0.11
|5.
|Миронов Леонид
|1
|0.11
|6.
|Нимели Силванус
|1
|0.11
|7.
|Кожедуб Святослав
|1
|0.11
|8.
|Дьяков Виталий
|1 (1)
|0.11
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Багаев Алан
|2
|1
|2.
|Кобесов Дмитрий
|2
|1
|3.
|Машуков Ислам
|3
|0
|4.
|Гурциев Батраз
|3
|0
|5.
|Засеев Азамат
|2
|0
|6.
|Дзахов Давид
|2
|0
|7.
|Хабалов Алан
|2
|0
|8.
|Суанов Руслан
|2
|0
|9.
|Хосонов Хетаг
|2
|0
|10.
|Магомедов Бутта
|2
|0
|11.
|Малоян Артур
|1
|0
|12.
|Зураев Эльбрус
|1
|0
|13.
|Хадарцев Батраз
|1
|0
|14.
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|15.
|Солдатенко Ростислав
|1
|0
|16.
|Крамаренко Сергей
|1
|0
|17.
|Хугаев Алан
|1
|0
|18.
|Цараев Алан
|1
|0
|19.
|Бутаев Аллон
|1
|0
|20.
|Шавлохов Давид
|1
|0
|21.
|Кобесов Давид
|1
|0
|22.
|Кочиев Хетаг
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дьяков Виталий
|4
|1
|2.
|Литвинов Руслан
|4
|0
|3.
|Кожедуб Святослав
|3
|0
|4.
|Игнатов Михаил
|2
|0
|5.
|Миронов Леонид
|2
|0
|6.
|Бакалюк Никита
|2
|0
|7.
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|8.
|Акмурзин Тимур
|1
|0
|9.
|Баду Малкольм
|1
|0
|10.
|Петрунин Даниил
|1
|0
|11.
|Нимели Силванус
|1
|0
|12.
|Воропаев Артём
|1
|0
|13.
|Поплевченков Артём
|1
|0
|14.
|Оганесян Степан
|1
|0
|15.
|Данилин Максим Алексеевич
|1
|0
|16.
|Голосов Илья
|1
|0
|17.
|Шитов Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алания
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|42.86% (6)
|Спартак-2
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Алания Последние 20 матчей: + = -Нефтехимик 0:0 Алания Алания 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Алания Томь 0:1 Алания
Чертаново 0:3 Алания Оренбург 2:1 Алания Нижний Новгород 1:1 Алания Енисей 3:2 Алания Оренбург 2:0 Алания Чайка 0:3 Алания Алания 2:4 СКА-Хабаровск Чайка 3:3 Алания Алания 4:0 Краснодар-3 Алания 0:2 Арсенал Тула Зенит 4:2 Алания Черноморец Нв 0:1 Алания Анжи 1:2 Алания Алания 8:0 Спартак-Нальчик СКА-Ростов 0:3 Алания Алания 3:1 Биолог-Новокубанск
Спартак-2 Последние 20 матчей: + = -Спартак-2 2:1 Велес Москва Нефтехимик 0:1 Спартак-2 Спартак-2 0:2 Балтика Спартак-2 1:2 Краснодар-2
Иртыш Омск 0:5 Спартак-2 Спартак-2 1:0 Акрон Томь 1:2 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Чертаново 1:2 Спартак-2 Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Химки 3:0 Спартак-2 Спартак-2 3:0 Локомотив-Казанка Енисей 1:0 Спартак-2 Текстильщик 1:1 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Авангард Курск Спартак-2 0:2 Луч Спартак-2 1:3 Армавир Нижний Новгород 2:2 Спартак-2 Спартак-2 2:0 Мордовия СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|15 - 3
|26
|2.
|Спартак-2
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 7
|19
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 3
|18
|6.
|Балтика
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 6
|18
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 14
|18
|8.
|Алания
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 10
|17
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|10.
|Текстильщик
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 8
|16
|11.
|Динамо Брянск
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|6 - 8
|15
|12.
|Торпедо Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 9
|15
|13.
|Чайка
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|14.
|Енисей
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|16.
|Волгарь
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 12
|10
|17.
|Факел
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 11
|10
|18.
|Акрон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|4 - 10
|8
|19.
|Чертаново
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|5 - 16
|6
|20.
|Шинник
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 14
|5
|21.
|Томь
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|3 - 16
|2
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|4 - 22
|1
Прогнозы на матч Алания - Спартак-2
Исход игры
Алания
58.3% (35)
Ничья
21.7% (13)
Спартак-2
20% (12)
Тотал 2.5
Больше
50% (29)
Меньше
50% (29)
Обе команды забьют
Да
67.24% (39)
Нет
32.76% (19)
Популярный счёт
2:1 Алания
31.7% (19)
1:0 Алания
21.7% (13)
1:1 Ничья
16.7% (10)
1:2 Спартак-2
8.3% (5)
0:2 Спартак-2
5% (3)
2:0 Алания
3.3% (2)
2:2 Ничья
3.3% (2)
1:3 Спартак-2
3.3% (2)
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