Падерборн
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Бентелер Арена
Гамбург
27
Фюрих
Крис
10
Юстван
Юлиан
21
Ляйбольд
Тим
24
Amadou
Onana
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Эванс ЭнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
-
24 Amadou OnanaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
-
28 Юнг ГидеонЗащитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Хант АаронПолузащитник
-
11 Вуд БоббиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теродде Симон
|2 (1)
|2
|2.
|Дуджак Джереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Maximilian Thalhammer
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Юнг Гидеон
|1
|0
|2.
|Amadou Onana
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Гамбург
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Падерборн Последние 20 матчей: + = -Хольштайн Киль 1:0 Падерборн Виденбрюк 0:5 Падерборн Фортуна 1:0 Падерборн Боруссия Д 1:1 Падерборн
Падерборн 0:2 Боруссия М Аустрия Клагенфурт 1:1 Падерборн Падерборн 2:1 Юрдинген Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Падерборн 1:3 Боруссия М Унион Берлин 1:0 Падерборн Падерборн 1:5 Вердер РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Падерборн 1:6 Боруссия Д Аугсбург 0:0 Падерборн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Фортуна 0:0 Падерборн Падерборн 1:2 Кёльн Майнц 2:0 Падерборн Бавария 3:2 Падерборн Падерборн 1:2 Герта
Гамбург Последние 20 матчей: + = -Гамбург 2:1 Фортуна Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Гамбург 2:0 Герта Фейеноорд 0:1 Гамбург
Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 1:2 Раннерс Гамбург 0:2 Митьюлланд Гамбург 1:5 Зандхаузен Хайденхайм 2:1 Гамбург Гамбург 1:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Гамбург 3:3 Хольштайн Киль Гамбург 3:2 Веен Висбаден Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 0:0 Арминия Гройтер Фюрт 2:2 Гамбург Гамбург 2:1 Ян Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Гамбург 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:1 Гамбург
Последние игры между собой
Падерборн: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Гамбург: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Санкт-Паули
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|3.
|Бохум
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Оснабрюк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Нюрнберг
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Ганновер 96
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Зандхаузен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ян
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Дармштадт
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Карлсруэ
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|12.00
|1.01
|11.50
|1.02
|4.50
|1.18
|3.65
|1.25
|—
|—
|2.33
|1.61
|2.08
|1.75
|1.83
|1.98
|—
|—
|1.51
|2.45
|1.27
|3.60
|1.20
|4.30
|1.07
|7.20
|1.06
|7.80
|—
|—
|14.75
|1.02
|13.25
|1.03
|4.75
|1.20
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.38
|1.65
|—
|—
|1.83
|2.00
|—
|—
|1.53
|2.54
|1.27
|3.84
|1.21
|4.55
|1.08
|8.10
|—
|—
|—
|—
|9.74
|1.05
|8.69
|1.06
|4.00
|1.23
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.17
|1.73
|—
|—
|1.71
|2.20
|—
|—
|1.46
|2.77
|1.21
|4.18
|1.16
|4.72
|1.06
|8.68
|1.06
|8.96
|1.02
|14.09
|—
|—
|—
|—
|4.82
|1.21
|—
|—
|2.75
|1.49
|2.35
|1.64
|2.10
|1.79
|1.86
|2.03
|1.67
|2.29
|1.55
|2.56
|—
|—
|1.21
|4.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.33
|1.61
|—
|—
|1.55
|2.37
|—
|—
|1.20
|4.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.22
|4.30
|1.15
|5.55
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.22
|1.70
|—
|—
|1.54
|2.54
|—
|—
|1.18
|4.48
|1.12
|5.33
|1.03
|12.70
|1.02
|13.49
|3.39
|1.35
|2.86
|1.46
|2.25
|1.69
|1.76
|2.17
|1.53
|2.62
|1.36
|3.34
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—