Падерборн
3:4
Конец матча
Стадион: Бентелер Арена Зрители: 300
Гамбург
0:1
14' ГолВинтцаймер Мануэль
15' Желтая карточкаГиамера Ян
0:2
24' ГолТеродде Симон
27' Желтая карточкаКоррейя Марсель
1:2
34' ПенальтиСрбени Деннис
2:2
36' ГолФюрих Крис
3:2
38' ГолФюрих Крис
54' Желтая карточкаФюрих Крис
3:3
57' ГолТеродде Симон
3:4
82' ПенальтиХант Аарон
82' Желтая карточкаХант Аарон
90' Желтая карточкаХюнемайер Уве
27
Фюрих
Крис
10
Юстван
Юлиан
21
Ляйбольд
Тим
24
Amadou
Onana
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Эванс ЭнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
-
24 Amadou OnanaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
-
28 Юнг ГидеонЗащитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Хант АаронПолузащитник
-
11 Вуд БоббиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
Ход матча
14'
15'
24'
0:2
27'
34'
1:2
36'
2:2
38'
3:2
54'
57'
73'
82'
3:4
82'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 9
-
7 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фюрих Крис
|2
|1
|2.
|Србени Деннис
|1 (1)
|0.5
|3.
|Юстван Юлиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теродде Симон
|4 (1)
|2
|2.
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.5
|3.
|Хант Аарон
|1 (1)
|0.5
|4.
|Дуджак Джереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хюнемайер Уве
|1
|0
|2.
|Коррейя Марсель
|1
|0
|3.
|Maximilian Thalhammer
|1
|0
|4.
|Фюрих Крис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хант Аарон
|1
|0
|2.
|Гиамера Ян
|1
|0
|3.
|Юнг Гидеон
|1
|0
|4.
|Amadou Onana
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Падерборн
|0
|0
|100% (3)
|0
|0
|0
|Гамбург
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Падерборн Последние 20 матчей: + = -Хольштайн Киль 1:0 Падерборн Виденбрюк 0:5 Падерборн Фортуна 1:0 Падерборн Боруссия Д 1:1 Падерборн
Падерборн 0:2 Боруссия М Аустрия Клагенфурт 1:1 Падерборн Падерборн 2:1 Юрдинген Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Падерборн 1:3 Боруссия М Унион Берлин 1:0 Падерборн Падерборн 1:5 Вердер РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Падерборн 1:6 Боруссия Д Аугсбург 0:0 Падерборн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Фортуна 0:0 Падерборн Падерборн 1:2 Кёльн Майнц 2:0 Падерборн Бавария 3:2 Падерборн Падерборн 1:2 Герта
Гамбург Последние 20 матчей: + = -Гамбург 2:1 Фортуна Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Гамбург 2:0 Герта Фейеноорд 0:1 Гамбург
Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 1:2 Раннерс Гамбург 0:2 Митьюлланд Гамбург 1:5 Зандхаузен Хайденхайм 2:1 Гамбург Гамбург 1:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Гамбург 3:3 Хольштайн Киль Гамбург 3:2 Веен Висбаден Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 0:0 Арминия Гройтер Фюрт 2:2 Гамбург Гамбург 2:1 Ян Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Гамбург 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:1 Гамбург
Последние игры между собой
Падерборн: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Гамбург: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|2.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Санкт-Паули
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|4.
|Бохум
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Оснабрюк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Нюрнберг
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Ганновер 96
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Зандхаузен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ян
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Дармштадт
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Падерборн
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Карлсруэ
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|7
|7
|7.25
|7.25
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|9.5
|9.5
|12.00
|1.01
|11.50
|1.02
|4.50
|1.18
|3.65
|1.25
|—
|—
|9.00
|1.04
|2.08
|1.75
|1.83
|1.98
|—
|—
|2.95
|1.37
|—
|—
|1.27
|3.60
|—
|—
|1.66
|2.13
|1.07
|7.20
|5.90
|1.10
|—
|—
|—
|—
|2.50
|1.47
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.05
|8.50
|1.01
|12.60
|14.75
|1.02
|13.25
|1.03
|4.75
|1.20
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.38
|1.65
|—
|—
|1.83
|2.00
|—
|—
|1.53
|2.54
|—
|—
|1.27
|3.84
|—
|—
|1.21
|4.55
|1.08
|8.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.74
|1.05
|8.69
|1.06
|4.00
|1.23
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.17
|1.73
|—
|—
|1.71
|2.20
|—
|—
|1.46
|2.77
|—
|—
|1.21
|4.18
|—
|—
|1.16
|4.72
|1.06
|8.68
|1.06
|8.96
|1.02
|14.09
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.45
|1.22
|—
|—
|2.64
|1.51
|7.36
|1.11
|1.99
|1.88
|1.75
|2.16
|1.59
|2.45
|2.72
|1.49
|2.36
|1.63
|2.01
|1.88
|1.71
|2.21
|1.55
|2.55
|—
|—
|4.86
|1.20
|3.49
|1.32
|2.42
|1.60
|2.07
|1.81
|1.72
|2.20
|1.36
|3.26
|1.50
|2.68
|1.20
|4.85
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.25
|1.31
|—
|—
|2.33
|1.61
|—
|—
|1.55
|2.37
|—
|—
|1.20
|4.30
|1.85
|1.90
|—
|—
|—
|—
|1.12
|5.55
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.22
|4.30
|1.15
|5.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.22
|1.70
|—
|—
|1.54
|2.54
|—
|—
|1.18
|4.48
|1.12
|5.33
|—
|—
|1.03
|12.70
|1.02
|13.49
|3.19
|1.38
|2.62
|1.52
|2.05
|1.83
|1.63
|2.35
|1.45
|2.87
|1.36
|3.34
|—
|—
|1.54
|2.56
|1.31
|3.56
|—
|—
|—
|—