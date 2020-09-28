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Падерборн
3:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Гамбург
0'
0:1
14' Гол
Винтцаймер Мануэль
15' Желтая карточка
Гиамера Ян
0:2
24' Гол
Теродде Симон
27' Желтая карточка
Коррейя Марсель
1:2
34' Пенальти
Србени Деннис
2:2
36' Гол
Фюрих Крис
3:2
38' Гол
Фюрих Крис
54' Желтая карточка
Фюрих Крис
3:3
57' Гол
Теродде Симон
3:4
82' Пенальти
Хант Аарон
82' Желтая карточка
Хант Аарон
90' Желтая карточка
Хюнемайер Уве
90'+6
17
Цингерле
Леопольд
3
Frederic
Ananou
25
Коррейя
Марсель
13
Шонлау
Себастьян
36
Окороджи
Чима
39
Василиадис
Себастиан
31
Ингельссон
Сванте
27
Фюрих
Крис
10
Юстван
Юлиан
22
Антви-Аджей
Кристофер
18
Србени
Деннис
1
Фернандеш
Даниэль
2
Гиамера
Ян
35
Амброзиус
Стефан
3
Хайер
Моритц
21
Ляйбольд
Тим
24
Amadou
Onana
20
Гьясула
Клаус
7
Нарей
Халед
8
Дуджак
Джереми
19
Винтцаймер
Мануэль
9
Теродде
Симон
Падерборн
4-2-3-1
Гамбург
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фюрих Крис 2 1
2. Србени Деннис 1 (1) 0.5
3. Юстван Юлиан 0 0
Гамбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теродде Симон 4 (1) 2
2. Винтцаймер Мануэль 1 0.5
3. Хант Аарон 1 (1) 0.5
4. Дуджак Джереми 0 0

Карточки

Падерборн
# Игрок      
1. Хюнемайер Уве 1 0
2. Коррейя Марсель 1 0
3. Maximilian Thalhammer 1 0
4. Фюрих Крис 1 0
Гамбург
# Игрок      
1. Хант Аарон 1 0
2. Гиамера Ян 1 0
3. Юнг Гидеон 1 0
4. Amadou Onana 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Падерборн 0 0 100% (3) 0 0 0
 Гамбург 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Падерборн Последние 20 матчей: + = -
Хольштайн Киль 1:0 Падерборн Виденбрюк 0:5 Падерборн Фортуна 1:0 Падерборн Боруссия Д 1:1 Падерборн
Падерборн 0:2 Боруссия М Аустрия Клагенфурт 1:1 Падерборн Падерборн 2:1 Юрдинген Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Падерборн 1:3 Боруссия М Унион Берлин 1:0 Падерборн Падерборн 1:5 Вердер РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Падерборн 1:6 Боруссия Д Аугсбург 0:0 Падерборн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Фортуна 0:0 Падерборн Падерборн 1:2 Кёльн Майнц 2:0 Падерборн Бавария 3:2 Падерборн Падерборн 1:2 Герта
Гамбург Последние 20 матчей: + = -
Гамбург 2:1 Фортуна Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Гамбург 2:0 Герта Фейеноорд 0:1 Гамбург
Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 1:2 Раннерс Гамбург 0:2 Митьюлланд Гамбург 1:5 Зандхаузен Хайденхайм 2:1 Гамбург Гамбург 1:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Гамбург 3:3 Хольштайн Киль Гамбург 3:2 Веен Висбаден Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 0:0 Арминия Гройтер Фюрт 2:2 Гамбург Гамбург 2:1 Ян Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Гамбург 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:1 Гамбург

Последние игры между собой

Падерборн: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Гамбург: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Падерборн 4:1 Гамбург Бундеслига 2 Падерборн 0:2 Гамбург Кубок Гамбург 1:0 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 0:3 Гамбург Бундеслига
Гамбург 0:3 Падерборн Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 2 2 0 0 6 - 4 6
2. Эрцгебирге Ауэ 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Санкт-Паули 2 1 1 0 6 - 4 4
4. Бохум 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Оснабрюк 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Хольштайн Киль 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Нюрнберг 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Ганновер 96 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Хайденхайм 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Зандхаузен 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ян 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Дармштадт 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Айнтрахт Бр 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Падерборн 2 0 0 2 3 - 5 0
17. Карлсруэ 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Вюрцбург Кикерс 2 0 0 2 0 - 4 0
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.00 1.77 3.50
59.00 7.77 1.07
3.16 3.80 2.13
2.72 3.53 2.48
4.78 1.80 3.63

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.25 7.25 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5
12.00 1.01 11.50 1.02 4.50 1.18 3.65 1.25 9.00 1.04 2.08 1.75 1.83 1.98 2.95 1.37 1.27 3.60 1.66 2.13 1.07 7.20 5.90 1.10 2.50 1.47 1.25 3.75 1.05 8.50 1.01 12.60
14.75 1.02 13.25 1.03 4.75 1.20 3.75 1.28 2.38 1.65 1.83 2.00 1.53 2.54 1.27 3.84 1.21 4.55 1.08 8.10
9.74 1.05 8.69 1.06 4.00 1.23 3.26 1.34 2.17 1.73 1.71 2.20 1.46 2.77 1.21 4.18 1.16 4.72 1.06 8.68 1.06 8.96 1.02 14.09
4.45 1.22 2.64 1.51 7.36 1.11 1.99 1.88 1.75 2.16 1.59 2.45 2.72 1.49 2.36 1.63 2.01 1.88 1.71 2.21 1.55 2.55 4.86 1.20 3.49 1.32 2.42 1.60 2.07 1.81 1.72 2.20 1.36 3.26 1.50 2.68 1.20 4.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.25 1.31 2.33 1.61 1.55 2.37 1.20 4.30 1.85 1.90 1.12 5.55
3.52 1.30 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.55
3.26 1.34 2.22 1.70 1.54 2.54 1.18 4.48 1.12 5.33 1.03 12.70 1.02 13.49
3.19 1.38 2.62 1.52 2.05 1.83 1.63 2.35 1.45 2.87 1.36 3.34 1.54 2.56 1.31 3.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.33 1.95 1.80 1.45 2.60 1.28 3.45
4.85 1.18 3.45 1.31 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.80
1.63 2.26
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
2.70 1.44
Где смотреть матч Падерборн 3:4 Гамбург онлайн

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