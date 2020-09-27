Санкт-Паули
4:2
Второй тайм: 88'
Стадион: Millerntor Stadion
Хайденхайм
1:0
26' ГолКиере Даниэль-Кофи
2:0
34' Гол в свои воротаШмидт Патрик II
3:0
46' ГолJannes Wieckhoff
4:0
70' ГолДиттген Макс
4:1
78' ГолChristian Kuehlwetter
4:2
80' ГолМор Тобиас
82' Желтая карточкаAremu Afeez
11
Диттген
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диттген МаксПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Зехир ЭрсинПолузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Aremu Afeez
-
-
-
38 Leon Flach
-
Главный тренер: Timo Schultz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
-
10 Отто ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Франк
Ход матча
26'
34'
2:0
46'
3:0
70'
4:0
78'
80'
4:2
82'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киере Даниэль-Кофи
|3
|1.5
|2.
|Диттген Макс
|1
|0.5
|3.
|Jannes Wieckhoff
|1
|0.5
|4.
|Бенателли Рико
|0
|0
|5.
|Lukas Daschner
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Christian Kuehlwetter
|1
|0.5
|2.
|Мор Тобиас
|1
|0.5
|3.
|Сесса Кевин
|1
|0.5
|4.
|Шмидт Патрик II
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Авевор Кристофер
|1
|0
|2.
|Ольссон Себастьян
|1
|0
|3.
|Пакарада Леарт
|1
|0
|4.
|Aremu Afeez
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майнка Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|Хайденхайм
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +5 =7 -8Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Вердер 1:0 Санкт-Паули
Санкт-Паули 0:0 Орхус Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Веен Висбаден 5:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Ян Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Гамбург 0:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули
Хайденхайм Последние 20 матчей: +10 =4 -6Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Веен Висбаден 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Хайденхайм 3:2 Унтерахинг
Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Арминия 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Гамбург Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Ян Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Бохум 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 3:1 Карлсруэ Дармштадт 2:0 Хайденхайм Хольштайн Киль 0:1 Хайденхайм
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Хайденхайм: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Хайденхайм 3:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Санкт-Паули
|4:2
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|3.
|Бохум
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Оснабрюк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Нюрнберг
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Ганновер 96
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Хайденхайм
|2:4
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Зандхаузен
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ян
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Дармштадт
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Карлсруэ
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|6.20
|1.10
|8.40
|1.05
|2.31
|1.57
|—
|—
|2.70
|1.44
|2.14
|1.71
|4.50
|1.18
|1.70
|2.15
|1.50
|2.60
|—
|—
|2.25
|1.60
|—
|—
|1.14
|5.20
|—
|—
|1.82
|1.92
|—
|—
|1.03
|10.50
|1.03
|10.00
|1.05
|8.50
|9.30
|1.02
|8.40
|1.04
|3.46
|1.29
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.93
|1.96
|—
|—
|1.49
|2.62
|—
|—
|1.32
|3.26
|—
|—
|1.12
|5.40
|—
|—
|1.09
|5.95
|—
|—
|1.01
|10.75
|—
|—
|—
|—
|7.61
|1.07
|6.50
|1.08
|3.42
|1.31
|—
|—
|2.74
|1.47
|—
|—
|1.93
|1.93
|—
|—
|1.51
|2.62
|—
|—
|1.34
|3.26
|—
|—
|1.14
|4.99
|—
|—
|1.11
|5.52
|—
|—
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.22
|1.14
|2.91
|1.44
|2.49
|1.57
|2.92
|1.43
|4.63
|1.21
|2.01
|1.87
|3.27
|1.36
|2.30
|1.66
|3.72
|1.29
|3.15
|1.38
|2.57
|1.54
|1.97
|1.91
|1.91
|1.97
|1.59
|2.44
|1.29
|3.77
|1.17
|5.46
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|1.72
|2.05
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.09
|6.50
|—
|—
|1.11
|5.60
|1.07
|7.50
|3.00
|1.39
|—
|—
|1.97
|1.84
|—
|—
|1.44
|2.79
|—
|—
|1.14
|5.80
|1.10
|7.10
|2.95
|1.41
|—
|—
|1.99
|1.87
|—
|—
|1.45
|2.80
|—
|—
|1.13
|5.15
|1.09
|6.07
|2.56
|1.55
|2.10
|1.79
|1.62
|2.37
|1.41
|3.04
|1.48
|2.76
|1.27
|3.92
|—
|—
|—
|—