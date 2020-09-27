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Санкт-Паули
4:2
Второй тайм: 88'

Стадион:
Хайденхайм
0'
1:0
26' Гол
Киере Даниэль-Кофи
2:0
34' Гол в свои ворота
Шмидт Патрик II
3:0
46' Гол
Jannes Wieckhoff
4:0
70' Гол
Диттген Макс
4:1
78' Гол
Christian Kuehlwetter
4:2
80' Гол
Мор Тобиас
82' Желтая карточка
Aremu Afeez
88'
30
Химмельман
Робин
2
Ольссон
Себастьян
6
Авевор
Кристофер
4
Цирайс
Филипп
23
Пакарада
Леарт
26
Бенателли
Рико
5
Кнолль
Марвин
32
Jannes
Wieckhoff
8
Саласар
Родриго
11
Диттген
Макс
17
Киере
Даниэль-Кофи
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
4
Oliver
Steuer
19
Фёренбах
Йонас
8
Гейпль
Андреас
7
Шнаттерер
Марк
11
Томалла
Денис
27
Кершбаумер
Константин
17
Пик
Флориан
32
Шмидт
Патрик
II
Санкт-Паули
4-2-3-1
Хайденхайм
4-1-4-1

Ход матча

26'
Киере Даниэль-Кофи
(Бенателли Рико)
1:0
34'
Шмидт Патрик II
2:0
46'
 
Christian Kuehlwetter
Томалла Денис
46'
 
Шиммер Штефан
Шмидт Патрик II
46'
 
Мор Тобиас
Шнаттерер Марк
46'
Jannes Wieckhoff
3:0
57'
 
Marvin Rittmueller
Пик Флориан
57'
 
Отто Давид
Oliver Steuer
69'
Lukas Daschner
Саласар Родриго
 
69'
Aremu Afeez
Бенателли Рико
 
70'
Диттген Макс
4:0
78'
4:1
Christian Kuehlwetter
(Мор Тобиас)
80'
4:2
Мор Тобиас
82'
Aremu Afeez
 
85'
Беккер Финн
Jannes Wieckhoff
 
85'
Leon Flach
Кнолль Марвин
 
87'
Макиенок Симон
Киере Даниэль-Кофи
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киере Даниэль-Кофи 3 1.5
2. Диттген Макс 1 0.5
3. Jannes Wieckhoff 1 0.5
4. Бенателли Рико 0 0
5. Lukas Daschner 0 0
Хайденхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Christian Kuehlwetter 1 0.5
2. Мор Тобиас 1 0.5
3. Сесса Кевин 1 0.5
4. Шмидт Патрик II 1 (1) 0.5

Карточки

Санкт-Паули
# Игрок      
1. Авевор Кристофер 1 0
2. Ольссон Себастьян 1 0
3. Пакарада Леарт 1 0
4. Aremu Afeez 1 0
Хайденхайм
# Игрок      
1. Майнка Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Паули 0 0 0 0 0 100% (2)
 Хайденхайм 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Санкт-Паули Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Вердер 1:0 Санкт-Паули
Санкт-Паули 0:0 Орхус Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Веен Висбаден 5:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Ян Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Гамбург 0:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули
Хайденхайм Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Веен Висбаден 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Хайденхайм 3:2 Унтерахинг
Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Арминия 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Гамбург Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Ян Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Бохум 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 3:1 Карлсруэ Дармштадт 2:0 Хайденхайм Хольштайн Киль 0:1 Хайденхайм

Последние игры между собой

Санкт-Паули: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Хайденхайм: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2
Хайденхайм 3:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эрцгебирге Ауэ 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Санкт-Паули 4:2 2 1 1 0 6 - 4 4
3. Бохум 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Оснабрюк 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Хольштайн Киль 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Нюрнберг 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Гамбург 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Ганновер 96 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Хайденхайм 2:4 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Зандхаузен 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ян 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Дармштадт 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Айнтрахт Бр 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Падерборн 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Карлсруэ 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Вюрцбург Кикерс 2 0 0 2 0 - 4 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Шмидт Патрик II уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Киере Даниэль-Кофи бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Millerntor Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Хайденхайм
2.59
8.50
47.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.12 8.50 24.00
1.02 18.00 47.00
2.59 3.46 2.67
2.76 3.41 2.50
1.16 7.93 18.47

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
6.20 1.10 8.40 1.05 2.31 1.57 2.70 1.44 2.14 1.71 4.50 1.18 1.70 2.15 1.50 2.60 2.25 1.60 1.14 5.20 1.82 1.92 1.03 10.50 1.03 10.00 1.05 8.50
9.30 1.02 8.40 1.04 3.46 1.29 2.72 1.46 1.93 1.96 1.49 2.62 1.32 3.26 1.12 5.40 1.09 5.95 1.01 10.75
7.61 1.07 6.50 1.08 3.42 1.31 2.74 1.47 1.93 1.93 1.51 2.62 1.34 3.26 1.14 4.99 1.11 5.52 1.04 10.70 1.03 11.89
6.22 1.14 2.91 1.44 2.49 1.57 2.92 1.43 4.63 1.21 2.01 1.87 3.27 1.36 2.30 1.66 3.72 1.29 3.15 1.38 2.57 1.54 1.97 1.91 1.91 1.97 1.59 2.44 1.29 3.77 1.17 5.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.72 2.05 1.94 1.86 1.09 6.50 1.11 5.60 1.07 7.50
3.00 1.39 1.97 1.84 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.10
2.95 1.41 1.99 1.87 1.45 2.80 1.13 5.15 1.09 6.07
2.56 1.55 2.10 1.79 1.62 2.37 1.41 3.04 1.48 2.76 1.27 3.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40
3.85 1.26 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
1.77 2.04
Букмекер Да Нет
4.50 1.19
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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