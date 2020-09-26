Дармштадт
0:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
Ян
38' Желтая карточкаAlbion Vrenezi
39' Желтая карточкаПалссон Виктор
23
Рапп
Николай
11
Кемпе
Тобиас
27
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Рапп НиколайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Клаус КарлВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
-
14 Пэк Сын-ХоПолузащитник
-
40 Берко ЭрихПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Хайн ОливерЗащитник
- Защитник
-
33 Jan ElvediЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Кунц КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Andre Becker
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
Ход матча
38'
39'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хонзак Матиас
|1
|0.5
|2.
|Скарке Тим
|1
|0.5
|3.
|Кемпе Тобиас
|0
|0
|4.
|Берко Эрих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Безушков Макс
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Палссон Виктор
|1
|0
|2.
|Мелем Марвин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Векессер Эрик
|1
|0
|2.
|Albion Vrenezi
|1
|0
|3.
|Безушков Макс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дармштадт
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Ян
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Дармштадт Последние 20 матчей: +10 =5 -5Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич
Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт Штуттгарт 1:3 Дармштадт Дармштадт 3:1 Веен Висбаден Арминия 1:0 Дармштадт Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ян 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Карлсруэ 2:0 Дармштадт Дармштадт 0:0 Бохум Дармштадт 2:0 Хайденхайм Нюрнберг 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:0 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:3 Дармштадт
Ян Последние 20 матчей: +4 =9 -7Ян 1:1 Нюрнберг Кайзерслаутерн 1:1 Ян Ян 4:1 Форвертс ЛАСК 1:1 Ян
Последние игры между собой
Дармштадт: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Ян: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Оснабрюк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Хольштайн Киль
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ганновер 96
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Ян
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Санкт-Паули
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Бохум
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Дармштадт
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Фортуна
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Айнтрахт Бр
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Вюрцбург Кикерс
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|17.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.05
|1.20
|10.50
|1.03
|—
|—
|1.80
|1.95
|—
|—
|3.30
|1.30
|—
|—
|1.23
|3.90
|1.95
|1.86
|1.71
|2.14
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.22
|4.00
|1.03
|10.00
|1.06
|8.10
|1.02
|11.00
|11.75
|1.00
|10.75
|1.02
|—
|—
|4.20
|1.21
|—
|—
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.24
|1.72
|—
|—
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.46
|2.64
|1.22
|3.90
|1.15
|4.60
|1.04
|7.90
|—
|—
|8.96
|1.06
|7.47
|1.07
|—
|—
|3.68
|1.27
|—
|—
|2.99
|1.40
|—
|—
|2.05
|1.82
|—
|—
|1.61
|2.38
|—
|—
|1.40
|2.99
|1.17
|4.61
|1.13
|5.16
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|4.69
|1.21
|3.31
|1.35
|2.31
|1.65
|1.92
|1.96
|1.67
|2.29
|1.42
|2.99
|2.60
|1.54
|1.26
|3.99
|1.94
|1.94
|1.69
|2.26
|1.54
|2.59
|1.44
|2.89
|—
|—
|1.16
|5.61
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|1.50
|2.48
|—
|—
|2.21
|1.67
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.17
|4.60
|1.03
|10.00
|—
|—
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|1.55
|2.45
|1.20
|4.60
|1.14
|5.80
|—
|—
|3.07
|1.38
|—
|—
|2.09
|1.79
|—
|—
|1.49
|2.67
|1.15
|4.85
|1.10
|5.77
|1.02
|13.87
|3.33
|1.36
|2.74
|1.50
|2.15
|1.77
|1.69
|2.26
|1.49
|2.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—