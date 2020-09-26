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  2. Матчи
  3. Германия
Дармштадт
0:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Ян
0'
38' Желтая карточка
Albion Vrenezi
39' Желтая карточка
Палссон Виктор
55'
1
Шуэн
Марсель
37
Херрман
Патрик
II
23
Рапп
Николай
17
Май
Ларс-Лукас
32
Холланд
Фабиан
4
Палссон
Виктор
18
Хонзак
Матиас
11
Кемпе
Тобиас
6
Мелем
Марвин
27
Скарке
Тим
19
Дурсун
Сердар
1
Майер
Александер
II
17
Хайн
Оливер
28
Нахрайнер
Себастьян
33
Jan
Elvedi
13
Векессер
Эрик
8
Albion
Vrenezi
7
Безушков
Макс
5
Гимбер
Бенедикт
26
Макридис
Хараламбос
10
Kaan
Caliskaner
19
Альберс
Андреас
Дармштадт
4-1-4-1
Ян
4-4-2

Ход матча

38'
 
Albion Vrenezi
39'
Палссон Виктор
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хонзак Матиас 1 0.5
2. Скарке Тим 1 0.5
3. Кемпе Тобиас 0 0
4. Берко Эрих 0 0
Ян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Безушков Макс 1 (1) 0.5

Карточки

Дармштадт
# Игрок      
1. Палссон Виктор 1 0
2. Мелем Марвин 1 0
Ян
# Игрок      
1. Векессер Эрик 1 0
2. Albion Vrenezi 1 0
3. Безушков Макс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дармштадт 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Ян 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Дармштадт Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич
Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт Штуттгарт 1:3 Дармштадт Дармштадт 3:1 Веен Висбаден Арминия 1:0 Дармштадт Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ян 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Карлсруэ 2:0 Дармштадт Дармштадт 0:0 Бохум Дармштадт 2:0 Хайденхайм Нюрнберг 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:0 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:3 Дармштадт
Ян Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Ян 1:1 Нюрнберг Кайзерслаутерн 1:1 Ян Ян 4:1 Форвертс ЛАСК 1:1 Ян
Ян 1:1 Аугсбург Мюнхен-1860 4:1 Ян Ян 0:0 Тюркючю Мюнхен Ян 0:1 Нюрнберг Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 1:1 Ян Ян 2:1 Карлсруэ Хайденхайм 4:1 Ян Ян 3:0 Дармштадт Оснабрюк 2:2 Ян Ян 2:2 Нюрнберг Зандхаузен 0:0 Ян Ян 2:2 Хольштайн Киль Гамбург 2:1 Ян Ян 1:2 Динамо Дрезден Штуттгарт 2:0 Ян

Последние игры между собой

Дармштадт: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Ян: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Ян 3:0 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 2:2 Ян Бундеслига 2 Дармштадт 1:1 Ян Бундеслига 2 Ян 1:1 Дармштадт Бундеслига 2
Ян 0:3 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 0:1 Ян Бундеслига 2 Ян 3:1 Дармштадт Кубок Дармштадт 2:1 Ян Бундеслига 3 Ян 2:0 Дармштадт Бундеслига 3 Дармштадт 1:1 Ян Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эрцгебирге Ауэ 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Оснабрюк 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Хольштайн Киль 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Хайденхайм 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Зандхаузен 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Гамбург 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ганновер 96 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Ян 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Санкт-Паули 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Бохум 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Нюрнберг 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Дармштадт 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Фортуна 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Айнтрахт Бр 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Вюрцбург Кикерс 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
17. Падерборн 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Палссон Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Albion Vrenezi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Ян
2.28
3.75
4.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.00 3.00 4.50
2.13 2.60 4.50
2.05 3.75 3.38
2.04 3.63 3.47
2.28 2.74 4.24

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.05 1.20 10.50 1.03 1.80 1.95 3.30 1.30 1.23 3.90 1.95 1.86 1.71 2.14 1.05 8.50 1.22 4.00 1.03 10.00 1.06 8.10 1.02 11.00
11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.45 1.31 2.24 1.72 1.73 2.11 1.46 2.64 1.22 3.90 1.15 4.60 1.04 7.90
8.96 1.06 7.47 1.07 3.68 1.27 2.99 1.40 2.05 1.82 1.61 2.38 1.40 2.99 1.17 4.61 1.13 5.16 1.05 9.74 1.04 10.70
4.69 1.21 3.31 1.35 2.31 1.65 1.92 1.96 1.67 2.29 1.42 2.99 2.60 1.54 1.26 3.99 1.94 1.94 1.69 2.26 1.54 2.59 1.44 2.89 1.16 5.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.50 2.48 2.21 1.67 1.04 9.00 1.17 4.60 1.03 10.00
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
3.07 1.38 2.09 1.79 1.49 2.67 1.15 4.85 1.10 5.77 1.02 13.87
3.33 1.36 2.74 1.50 2.15 1.77 1.69 2.26 1.49 2.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.86 1.88 1.39 2.85
4.60 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
1.73 2.10
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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