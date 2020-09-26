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  3. Германия
Дармштадт
0:0
Конец матча

Стадион:
Ян
0'
38' Желтая карточка
Albion Vrenezi
39' Желтая карточка
Палссон Виктор
63' Желтая карточка
Нахрайнер Себастьян
90' Желтая карточка
Безушков Макс
90'+6
1
Шуэн
Марсель
37
Херрман
Патрик
II
23
Рапп
Николай
17
Май
Ларс-Лукас
32
Холланд
Фабиан
4
Палссон
Виктор
18
Хонзак
Матиас
11
Кемпе
Тобиас
6
Мелем
Марвин
27
Скарке
Тим
19
Дурсун
Сердар
1
Майер
Александер
II
17
Хайн
Оливер
28
Нахрайнер
Себастьян
33
Jan
Elvedi
13
Векессер
Эрик
8
Albion
Vrenezi
7
Безушков
Макс
5
Гимбер
Бенедикт
26
Макридис
Хараламбос
10
Kaan
Caliskaner
19
Альберс
Андреас
Дармштадт
4-1-4-1
Ян
4-4-2

Ход матча

38'
 
Albion Vrenezi
39'
Палссон Виктор
 
57'
 
Саллер Бенедикт
Хайн Оливер
62'
Ману Брайдон
Скарке Тим
 
63'
 
Нахрайнер Себастьян
70'
Бадер Маттиас
Холланд Фабиан
 
70'
Берко Эрих
Хонзак Матиас
 
77'
 
Хайстер Флориан
Макридис Хараламбос
77'
 
Мориц Кристоф
Albion Vrenezi
90'
 
Andre Becker
Альберс Андреас
90'
 
Палионис Маркус
Векессер Эрик
90'
 
Безушков Макс

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 13
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хонзак Матиас 1 0.5
2. Скарке Тим 1 0.5
3. Кемпе Тобиас 0 0
4. Берко Эрих 0 0
Ян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Безушков Макс 1 (1) 0.5

Карточки

Дармштадт
# Игрок      
1. Палссон Виктор 1 0
2. Мелем Марвин 1 0
Ян
# Игрок      
1. Безушков Макс 2 0
2. Нахрайнер Себастьян 1 0
3. Векессер Эрик 1 0
4. Albion Vrenezi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дармштадт 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Ян 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Дармштадт Последние 20 матчей: + = -
Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич
Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт Штуттгарт 1:3 Дармштадт Дармштадт 3:1 Веен Висбаден Арминия 1:0 Дармштадт Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ян 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Карлсруэ 2:0 Дармштадт Дармштадт 0:0 Бохум Дармштадт 2:0 Хайденхайм Нюрнберг 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:0 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:3 Дармштадт
Ян Последние 20 матчей: + = -
Ян 1:1 Нюрнберг Кайзерслаутерн 1:1 Ян Ян 4:1 Форвертс ЛАСК 1:1 Ян
Ян 1:1 Аугсбург Мюнхен-1860 4:1 Ян Ян 0:0 Тюркючю Мюнхен Ян 0:1 Нюрнберг Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 1:1 Ян Ян 2:1 Карлсруэ Хайденхайм 4:1 Ян Ян 3:0 Дармштадт Оснабрюк 2:2 Ян Ян 2:2 Нюрнберг Зандхаузен 0:0 Ян Ян 2:2 Хольштайн Киль Гамбург 2:1 Ян Ян 1:2 Динамо Дрезден Штуттгарт 2:0 Ян

Последние игры между собой

Дармштадт: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Ян: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Ян 3:0 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 2:2 Ян Бундеслига 2 Дармштадт 1:1 Ян Бундеслига 2 Ян 1:1 Дармштадт Бундеслига 2
Ян 0:3 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 0:1 Ян Бундеслига 2 Ян 3:1 Дармштадт Кубок Дармштадт 2:1 Ян Бундеслига 3 Ян 2:0 Дармштадт Бундеслига 3 Дармштадт 1:1 Ян Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эрцгебирге Ауэ 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Оснабрюк 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Хольштайн Киль 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Хайденхайм 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Зандхаузен 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Гамбург 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ганновер 96 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Ян 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Санкт-Паули 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Бохум 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Нюрнберг 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Дармштадт 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Айнтрахт Бр 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Падерборн 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Вюрцбург Кикерс 2 0 0 2 0 - 4 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Палссон Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Albion Vrenezi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.45 1.67 6.00
2.85 1.80 5.90
2.05 3.75 3.38
2.04 3.63 3.47
3.30 1.72 6.31

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.01 1.75 10.50 1.03 1.18 4.50 3.30 1.30 1.02 11.00 1.95 1.86 1.71 2.14 1.02 11.00 1.22 4.00 1.03 10.00 1.06 8.10 1.02 11.00
11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.45 1.31 2.24 1.72 1.73 2.11 1.46 2.64 1.22 3.90 1.15 4.60 1.04 7.90
8.96 1.06 7.47 1.07 3.68 1.27 2.99 1.40 2.05 1.82 1.61 2.38 1.40 2.99 1.17 4.61 1.13 5.16 1.05 9.74 1.04 10.70
1.90 1.98 1.57 2.50 1.25 4.19 1.68 2.27 1.14 6.23 1.67 2.29 1.42 2.99 2.60 1.54 1.12 6.91 1.94 1.94 1.69 2.26 1.54 2.59 1.44 2.89 1.16 5.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.50 2.48 2.21 1.67 1.04 9.00 1.17 4.60 1.03 10.00
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
3.07 1.38 2.09 1.79 1.49 2.67 1.15 4.85 1.10 5.77 1.02 13.87
3.33 1.36 2.74 1.50 2.15 1.77 1.69 2.26 1.49 2.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.86 1.88 1.39 2.85
4.60 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
1.73 2.10
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Дармштадт 0:0 Ян онлайн

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