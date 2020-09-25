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Оснабрюк
1:0
Перерыв

Стадион:
Ганновер 96
0'
1:0
33' Пенальти
Сантос Кристиан
39' Желтая карточка
Майна Линтон
45' Желтая карточка
Кайзер Доминик
22
Кюн
Филипп
7
Реннеке
Башким
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
13
Райхель
Кен
26
Клаас
Себастьян
8
Таффертсхофер
Ульрих
14
Аменийдо
Этьенн
29
Хеннинг
Брайан
37
Керк
Себастьян
9
Сантос
Кристиан
31
Эссер
Михаэль
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
15
Хюберс
Тимо
3
Хульт
Никлас
8
Франц
Майк
13
Кайзер
Доминик
11
Майна
Линтон
6
Бийол
Яка
10
Харагути
Генки
17
Дукш
Марвин
Оснабрюк
4-2-3-1
Ганновер 96
4-2-3-1

Ход матча

33'
Сантос Кристиан
1:0
39'
 
Майна Линтон
45'
 
Кайзер Доминик

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сантос Кристиан 2 (1) 1
2. Керк Себастьян 0 0
Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайзер Доминик 1 0.5
2. Майна Линтон 1 0.5
3. Дукш Марвин 0 0
4. Харагути Генки 0 0

Карточки

Оснабрюк
# Игрок      
1. Марк Хейдер 1 0
2. Сантос Кристиан 1 0
3. Таффертсхофер Ульрих 1 0
Ганновер 96
# Игрок      
1. Майна Линтон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оснабрюк 0 100% (1) 0 0 0 0
 Ганновер 96 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Оснабрюк Последние 20 матчей: + = -
Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен
Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Арминия 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Карлсруэ 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Нюрнберг
Ганновер 96 Последние 20 матчей: + = -
Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96 Хартберг 2:1 Ганновер 96
Ганновер 96 4:3 Юрдинген Ганновер 96 3:1 Рода Ганновершер 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Динамо Дрезден Нюрнберг 0:3 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гамбург

Последние игры между собой

Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 2:0 Ганновер 96 Товарищеские матчи Ганновер 96 1:0 Оснабрюк Международные матчи (клубы)
Оснабрюк 0:3 Ганновер 96 Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эрцгебирге Ауэ 1:1 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Оснабрюк 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Хайденхайм 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Хольштайн Киль 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Зандхаузен 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Гамбург 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ганновер 96 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Гройтер Фюрт 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Санкт-Паули 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Бохум 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ян 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Нюрнберг 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Падерборн 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Дармштадт 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Фортуна 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Вюрцбург Кикерс 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Кайзер Доминик получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Майна Линтон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Сантос Кристиан из команды Оснабрюк забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium at the Bremer Brucke. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Оснабрюк
Ничья
Ганновер 96
3.65
3.85
5.16
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.88 3.85 3.80
1.76 3.35 4.70
3.65 3.80 1.95
3.47 3.65 2.03
1.81 3.42 5.16

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.00 1.05 10.50 1.03 4.70 1.17 3.40 1.29 1.90 1.85 1.98 1.83 1.74 2.10 1.25 3.75 1.23 3.95 1.05 8.50 1.06 7.90 1.05 9.00
11.50 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.23 1.73 1.71 2.14 1.45 2.67 1.21 4.05 1.15 4.65 1.04 8.10 1.03 8.60
9.74 1.05 8.96 1.06 3.99 1.23 3.26 1.34 2.18 1.72 1.71 2.20 1.46 2.77 1.22 4.07 1.16 4.73 1.06 8.59 1.06 8.96
7.07 1.11 4.97 1.19 2.30 1.66 3.51 1.32 2.39 1.61 1.97 1.92 1.71 2.22 1.46 2.83 1.58 2.50 1.29 3.77 1.17 5.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.80 1.95 2.23 1.65 1.10 6.25 1.18 4.50 1.08 7.00
3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85
3.21 1.35 2.22 1.70 1.54 2.54 1.18 4.47 1.12 5.32 1.03 12.76 1.02 13.55
1.56 2.53 1.32 3.50 1.10 7.73 1.69 2.26 1.50 2.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80
4.55 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.65
1.66 2.21
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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