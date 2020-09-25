Оснабрюк
1:0
Перерыв
Стадион: Stadium at the Bremer Brucke
Ганновер 96
1:0
33' ПенальтиСантос Кристиан
39' Желтая карточкаМайна Линтон
45' Желтая карточкаКайзер Доминик
22
Кюн
Филипп
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
13
Райхель
Кен
21
Муроя
Сэй
15
Хюберс
Тимо
11
Майна
Линтон
17
Дукш
Марвин
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
-
13 Райхель КенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Вольце КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Кёлер СвенПолузащитник
-
23 Блаша ДавидПолузащитник
-
10 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Марк ХейдерНападающий
-
27 Ихорст ЛукНападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Окс ФилиппЗащитник
-
23 Башдаш БарышЗащитник
- Полузащитник
-
18 Эвина ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kenan Kocak
Ход матча
33'
1:0
39'
45'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сантос Кристиан
|2 (1)
|1
|2.
|Керк Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайзер Доминик
|1
|0.5
|2.
|Майна Линтон
|1
|0.5
|3.
|Дукш Марвин
|0
|0
|4.
|Харагути Генки
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марк Хейдер
|1
|0
|2.
|Сантос Кристиан
|1
|0
|3.
|Таффертсхофер Ульрих
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майна Линтон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оснабрюк
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Ганновер 96
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Оснабрюк Последние 20 матчей: + = -Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен
Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Арминия 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Карлсруэ 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Нюрнберг
Ганновер 96 Последние 20 матчей: + = -Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96 Хартберг 2:1 Ганновер 96
Ганновер 96 4:3 Юрдинген Ганновер 96 3:1 Рода Ганновершер 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Динамо Дрезден Нюрнберг 0:3 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гамбург
Последние игры между собой
Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Оснабрюк
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Хольштайн Киль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ганновер 96
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Гройтер Фюрт
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Санкт-Паули
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Бохум
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Ян
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Фортуна
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.00
|1.05
|10.50
|1.03
|4.70
|1.17
|—
|—
|3.40
|1.29
|—
|—
|1.90
|1.85
|1.98
|1.83
|1.74
|2.10
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.23
|3.95
|1.05
|8.50
|1.06
|7.90
|1.05
|9.00
|11.50
|1.00
|10.75
|1.02
|4.20
|1.21
|—
|—
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.23
|1.73
|—
|—
|1.71
|2.14
|—
|—
|1.45
|2.67
|1.21
|4.05
|1.15
|4.65
|1.04
|8.10
|1.03
|8.60
|9.74
|1.05
|8.96
|1.06
|3.99
|1.23
|—
|—
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.18
|1.72
|—
|—
|1.71
|2.20
|—
|—
|1.46
|2.77
|1.22
|4.07
|1.16
|4.73
|1.06
|8.59
|1.06
|8.96
|7.07
|1.11
|—
|—
|4.97
|1.19
|2.30
|1.66
|3.51
|1.32
|2.39
|1.61
|1.97
|1.92
|1.71
|2.22
|1.46
|2.83
|1.58
|2.50
|1.29
|3.77
|—
|—
|1.17
|5.31
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.80
|1.95
|—
|—
|2.23
|1.65
|—
|—
|1.10
|6.25
|1.18
|4.50
|1.08
|7.00
|—
|—
|—
|—
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.26
|1.64
|—
|—
|1.55
|2.45
|1.19
|4.65
|1.13
|5.85
|—
|—
|—
|—
|3.21
|1.35
|—
|—
|2.22
|1.70
|—
|—
|1.54
|2.54
|1.18
|4.47
|1.12
|5.32
|1.03
|12.76
|1.02
|13.55
|1.56
|2.53
|1.32
|3.50
|1.10
|7.73
|1.69
|2.26
|1.50
|2.74
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—