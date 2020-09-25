Оснабрюк
2:1
Конец матча
Стадион: Stadium at the Bremer Brucke
Ганновер 96
1:0
33' ПенальтиСантос Кристиан
39' Желтая карточкаМайна Линтон
45' Желтая карточкаКайзер Доминик
2:0
47' ГолСантос Кристиан
58' Желтая карточкаФранке Марсель
61' Желтая карточкаКерк Себастьян
65' Желтая карточкаРайхель Кен
77' Желтая карточкаДукш Марвин
90' Желтая карточкаХюберс Тимо
2:1
90' ГолДукш Марвин
22
Кюн
Филипп
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
13
Райхель
Кен
21
Муроя
Сэй
15
Хюберс
Тимо
11
Майна
Линтон
17
Дукш
Марвин
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
-
13 Райхель КенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Вольце КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Кёлер СвенПолузащитник
-
23 Блаша ДавидПолузащитник
-
10 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Марк ХейдерНападающий
-
27 Ихорст ЛукНападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Окс ФилиппЗащитник
-
23 Башдаш БарышЗащитник
- Полузащитник
-
18 Эвина ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kenan Kocak
Ход матча
33'
1:0
39'
45'
47'
58'
61'
65'
73'
77'
90'
90'
2:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сантос Кристиан
|3 (1)
|1.5
|2.
|Керк Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|1
|0.5
|2.
|Кайзер Доминик
|1
|0.5
|3.
|Майна Линтон
|1
|0.5
|4.
|Харагути Генки
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марк Хейдер
|1
|0
|2.
|Райхель Кен
|1
|0
|3.
|Сантос Кристиан
|1
|0
|4.
|Керк Себастьян
|1
|0
|5.
|Таффертсхофер Ульрих
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кайзер Доминик
|1
|0
|2.
|Дукш Марвин
|1
|0
|3.
|Франке Марсель
|1
|0
|4.
|Хюберс Тимо
|1
|0
|5.
|Майна Линтон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оснабрюк
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|Ганновер 96
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Оснабрюк Последние 20 матчей: + = -Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен
Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Арминия 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Карлсруэ 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Нюрнберг
Ганновер 96 Последние 20 матчей: + = -Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96 Хартберг 2:1 Ганновер 96
Ганновер 96 4:3 Юрдинген Ганновер 96 3:1 Рода Ганновершер 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Динамо Дрезден Нюрнберг 0:3 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гамбург
Последние игры между собой
Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Оснабрюк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Хольштайн Киль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ганновер 96
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Санкт-Паули
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Бохум
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Ян
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Фортуна
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.00
|1.05
|10.50
|1.03
|4.70
|1.17
|—
|—
|3.40
|1.29
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.98
|1.83
|1.74
|2.10
|—
|—
|1.30
|3.30
|1.23
|3.95
|1.04
|9.00
|1.06
|7.90
|1.05
|9.00
|11.50
|1.00
|10.75
|1.02
|4.20
|1.21
|—
|—
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.23
|1.73
|—
|—
|1.71
|2.14
|—
|—
|1.45
|2.67
|1.21
|4.05
|1.15
|4.65
|1.04
|8.10
|1.03
|8.60
|9.74
|1.05
|8.96
|1.06
|3.99
|1.23
|—
|—
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.18
|1.72
|—
|—
|1.71
|2.20
|—
|—
|1.46
|2.77
|1.22
|4.07
|1.16
|4.73
|1.06
|8.59
|1.06
|8.96
|7.07
|1.11
|—
|—
|4.97
|1.19
|2.30
|1.66
|3.51
|1.32
|2.39
|1.61
|2.18
|1.73
|1.81
|2.08
|1.42
|3.00
|1.29
|3.78
|1.22
|4.55
|—
|—
|1.17
|5.31
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.80
|1.95
|—
|—
|2.23
|1.65
|—
|—
|1.10
|6.25
|1.18
|4.50
|1.08
|7.00
|—
|—
|—
|—
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.26
|1.64
|—
|—
|1.55
|2.45
|1.19
|4.65
|1.13
|5.85
|—
|—
|—
|—
|3.21
|1.35
|—
|—
|2.22
|1.70
|—
|—
|1.54
|2.54
|1.18
|4.47
|1.12
|5.32
|1.03
|12.76
|1.02
|13.55
|1.56
|2.53
|1.32
|3.50
|1.10
|7.73
|1.69
|2.26
|1.50
|2.74
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—