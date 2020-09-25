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Оснабрюк
2:1
Конец матча

Стадион:
Ганновер 96
0'
1:0
33' Пенальти
Сантос Кристиан
39' Желтая карточка
Майна Линтон
45' Желтая карточка
Кайзер Доминик
2:0
47' Гол
Сантос Кристиан
58' Желтая карточка
Франке Марсель
61' Желтая карточка
Керк Себастьян
65' Желтая карточка
Райхель Кен
77' Желтая карточка
Дукш Марвин
90' Желтая карточка
Хюберс Тимо
2:1
90' Гол
Дукш Марвин
90'+4
22
Кюн
Филипп
7
Реннеке
Башким
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
13
Райхель
Кен
26
Клаас
Себастьян
8
Таффертсхофер
Ульрих
14
Аменийдо
Этьенн
29
Хеннинг
Брайан
37
Керк
Себастьян
9
Сантос
Кристиан
31
Эссер
Михаэль
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
15
Хюберс
Тимо
3
Хульт
Никлас
8
Франц
Майк
13
Кайзер
Доминик
11
Майна
Линтон
6
Бийол
Яка
10
Харагути
Генки
17
Дукш
Марвин
Оснабрюк
4-2-3-1
Ганновер 96
4-2-3-1

Ход матча

33'
Сантос Кристиан
1:0
39'
 
Майна Линтон
45'
 
Кайзер Доминик
47'
Сантос Кристиан
(Керк Себастьян)
2:0
58'
 
Франке Марсель
61'
Керк Себастьян
 
61'
 
Вайдандт Хендрик
Майна Линтон
61'
 
Шиндлер Кингсли
Франц Майк
62'
Гугганиг Лукас
Бирман Тимо
 
65'
Райхель Кен
 
68'
Марк Хейдер
Сантос Кристиан
 
68'
Ихорст Лук
Клаас Себастьян
 
73'
 
Твумаси Патрик
Хульт Никлас
73'
 
Эвина Франк
Муроя Сэй
77'
 
Дукш Марвин
88'
Мультауп Маурице
Аменийдо Этьенн
 
88'
Кёлер Свен
Хеннинг Брайан
 
90'
 
Хюберс Тимо
90'
2:1
Дукш Марвин

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сантос Кристиан 3 (1) 1.5
2. Керк Себастьян 0 0
Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 1 0.5
2. Кайзер Доминик 1 0.5
3. Майна Линтон 1 0.5
4. Харагути Генки 0 0

Карточки

Оснабрюк
# Игрок      
1. Марк Хейдер 1 0
2. Райхель Кен 1 0
3. Сантос Кристиан 1 0
4. Керк Себастьян 1 0
5. Таффертсхофер Ульрих 1 0
Ганновер 96
# Игрок      
1. Кайзер Доминик 1 0
2. Дукш Марвин 1 0
3. Франке Марсель 1 0
4. Хюберс Тимо 1 0
5. Майна Линтон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оснабрюк 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0
 Ганновер 96 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Оснабрюк Последние 20 матчей: + = -
Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен
Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Арминия 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Карлсруэ 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Нюрнберг
Ганновер 96 Последние 20 матчей: + = -
Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96 Хартберг 2:1 Ганновер 96
Ганновер 96 4:3 Юрдинген Ганновер 96 3:1 Рода Ганновершер 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Динамо Дрезден Нюрнберг 0:3 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гамбург

Последние игры между собой

Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 2:0 Ганновер 96 Товарищеские матчи Ганновер 96 1:0 Оснабрюк Международные матчи (клубы)
Оснабрюк 0:3 Ганновер 96 Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эрцгебирге Ауэ 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Оснабрюк 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Хайденхайм 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Хольштайн Киль 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Зандхаузен 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Гамбург 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ганновер 96 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Санкт-Паули 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Бохум 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ян 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Нюрнберг 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Падерборн 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Дармштадт 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Фортуна 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Вюрцбург Кикерс 1 0 0 1 0 - 3 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Кайзер Доминик получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Майна Линтон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Сантос Кристиан из команды Оснабрюк забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium at the Bremer Brucke. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.04 11.00 35.00
3.65 3.80 1.95
3.47 3.65 2.03
1.81 3.42 5.16

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.00 1.05 10.50 1.03 4.70 1.17 3.40 1.29 1.22 4.00 1.98 1.83 1.74 2.10 1.30 3.30 1.23 3.95 1.04 9.00 1.06 7.90 1.05 9.00
11.50 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.23 1.73 1.71 2.14 1.45 2.67 1.21 4.05 1.15 4.65 1.04 8.10 1.03 8.60
9.74 1.05 8.96 1.06 3.99 1.23 3.26 1.34 2.18 1.72 1.71 2.20 1.46 2.77 1.22 4.07 1.16 4.73 1.06 8.59 1.06 8.96
7.07 1.11 4.97 1.19 2.30 1.66 3.51 1.32 2.39 1.61 2.18 1.73 1.81 2.08 1.42 3.00 1.29 3.78 1.22 4.55 1.17 5.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.80 1.95 2.23 1.65 1.10 6.25 1.18 4.50 1.08 7.00
3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85
3.21 1.35 2.22 1.70 1.54 2.54 1.18 4.47 1.12 5.32 1.03 12.76 1.02 13.55
1.56 2.53 1.32 3.50 1.10 7.73 1.69 2.26 1.50 2.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80
4.55 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
1.66 2.21
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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