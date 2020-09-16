Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|6 (2)
|0.75
|2.
|Бурмистров Никита
|2
|0.25
|3.
|Мевля Миха
|2
|0.25
|4.
|Миладинович Иван
|1
|0.13
|5.
|Полоз Дмитрий
|1 (1)
|0.13
|6.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|7.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|8.
|Заика Кирилл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|4
|0.5
|2.
|Кабелла Реми
|3
|0.38
|3.
|Классон Виктор
|2
|0.25
|4.
|Вандерсон
|1
|0.13
|5.
|Петров Сергей
|1
|0.13
|6.
|Де Вильена Тонни
|1
|0.13
|7.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.13
|8.
|Уткин Даниил
|1
|0.13
|9.
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|10.
|Газинский Юрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маргасов Тимофей
|4
|0
|2.
|Терехов Сергей
|3
|0
|3.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|4.
|Бурмистров Никита
|1
|0
|5.
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|6.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|7.
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|8.
|Заика Кирилл
|1
|0
|9.
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|10.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петров Сергей
|3
|0
|2.
|Олссон Кристоффер
|3
|0
|3.
|Кайо Силва
|1
|1
|4.
|Берг Маркус
|2
|0
|5.
|Рамирес Кристьян
|2
|0
|6.
|Уткин Даниил
|2
|0
|7.
|Мартынович Александр
|1
|0
|8.
|Газинский Юрий
|1
|0
|9.
|Классон Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|Краснодар
|0
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|42.86% (6)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +10 =6 -4Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал
Краснодар Последние 20 матчей: +10 =4 -6Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов
Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа
Последние игры между собой
Сочи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Краснодар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|6.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|7.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 6
|14
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|9.
|Рубин
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 15
|2
Прогнозы на матч Сочи - Краснодар
Исход игры
Сочи
12.5% (7)
Ничья
37.5% (21)
Краснодар
50% (28)
Тотал 2.5
Больше
50% (27)
Меньше
50% (27)
Обе команды забьют
Да
83.33% (45)
Нет
16.67% (9)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
39.3% (22)
1:1 Ничья
33.9% (19)
0:1 Краснодар
5.4% (3)
1:0 Сочи
3.6% (2)
0:2 Краснодар
3.6% (2)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.02
|8.00
|1.06
|3.45
|1.31
|2.70
|1.50
|2.17
|1.74
|1.88
|1.98
|—
|—
|1.47
|2.70
|1.32
|3.40
|1.14
|5.80
|1.10
|6.20
|1.02
|11.00
|—
|—
|10.75
|1.05
|9.10
|1.07
|3.52
|1.31
|2.69
|1.48
|—
|—
|1.97
|2.02
|—
|—
|1.49
|2.66
|1.33
|3.36
|1.14
|5.80
|1.11
|6.65
|1.03
|12.75
|—
|—
|7.06
|1.07
|6.01
|1.09
|3.20
|1.34
|2.52
|1.53
|—
|—
|1.83
|2.01
|—
|—
|1.44
|2.79
|1.30
|3.43
|1.11
|5.49
|1.09
|6.01
|1.03
|11.22
|1.03
|12.24
|—
|—
|—
|—
|3.58
|1.29
|2.74
|1.45
|2.17
|1.69
|1.88
|1.94
|1.67
|2.21
|1.47
|2.70
|1.31
|3.40
|—
|—
|1.11
|6.76
|—
|—
|—
|—