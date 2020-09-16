  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Сочи
 
Позже

Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 6 (2) 0.75
2. Бурмистров Никита 2 0.25
3. Мевля Миха 2 0.25
4. Миладинович Иван 1 0.13
5. Полоз Дмитрий 1 (1) 0.13
6. Жоаозиньо Рамос 0 0
7. Набиуллин Эльмир 0 0
8. Заика Кирилл 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 4 0.5
2. Кабелла Реми 3 0.38
3. Классон Виктор 2 0.25
4. Вандерсон 1 0.13
5. Петров Сергей 1 0.13
6. Де Вильена Тонни 1 0.13
7. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.13
8. Уткин Даниил 1 0.13
9. Олссон Кристоффер 0 0
10. Газинский Юрий 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Маргасов Тимофей 4 0
2. Терехов Сергей 3 0
3. Набиуллин Эльмир 2 0
4. Бурмистров Никита 1 0
5. Нобоа Кристиан 1 0
6. Полоз Дмитрий 1 0
7. Цаллагов Ибрагим 1 0
8. Заика Кирилл 1 0
9. Маммана Эмануэль 1 0
10. Бахтияров Акмаль 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Петров Сергей 3 0
2. Олссон Кристоффер 3 0
3. Кайо Силва 1 1
4. Берг Маркус 2 0
5. Рамирес Кристьян 2 0
6. Уткин Даниил 2 0
7. Мартынович Александр 1 0
8. Газинский Юрий 1 0
9. Классон Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 33.33% (4)
 Краснодар 0 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 42.86% (6) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал
Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал
Краснодар Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов
Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа

Последние игры между собой

Сочи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Краснодар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Сочи 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 13 - 8 17
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
4. Сочи Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
5. Динамо Москва Заявка 8 4 2 2 7 - 4 14
6. Ростов Заявка 8 4 2 2 7 - 5 14
7. Краснодар Заявка 8 4 2 2 17 - 6 14
8. Локомотив Москва Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
9. Рубин Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Урал Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Ахмат Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
13. Тамбов Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
14. Уфа Заявка 8 1 2 5 5 - 14 5
15. Химки Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
16. Ротор Заявка 8 0 2 6 3 - 15 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2020, осталось 2 дня 17 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 56
    Сочи 12.5% (7)
    X 37.5% (21)
    Краснодар 50% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Краснодар
    3.54
    3.68
    2.23
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Сочи - Краснодар

    Исход игры
    Сочи
    12.5% (7)
    Ничья
    37.5% (21)
    Краснодар
    50% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (27)
    Меньше
    50% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (45)
    Нет
    16.67% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    39.3% (22)
    1:1 Ничья
    33.9% (19)
    0:1 Краснодар
    5.4% (3)
    1:0 Сочи
    3.6% (2)
    0:2 Краснодар
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Сочи - Краснодар онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.25 3.45 2.23
    3.35 3.55 2.20
    3.54 3.68 2.23
    3.05 3.37 2.35
    3.40 3.58 2.17

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.00 1.02 8.00 1.06 3.45 1.31 2.70 1.50 2.17 1.74 1.88 1.98 1.47 2.70 1.32 3.40 1.14 5.80 1.10 6.20 1.02 11.00
    10.75 1.05 9.10 1.07 3.52 1.31 2.69 1.48 1.97 2.02 1.49 2.66 1.33 3.36 1.14 5.80 1.11 6.65 1.03 12.75
    7.06 1.07 6.01 1.09 3.20 1.34 2.52 1.53 1.83 2.01 1.44 2.79 1.30 3.43 1.11 5.49 1.09 6.01 1.03 11.22 1.03 12.24
    3.58 1.29 2.74 1.45 2.17 1.69 1.88 1.94 1.67 2.21 1.47 2.70 1.31 3.40 1.11 6.76
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.87 1.93 1.40 2.95 1.12 6.30
    3.00 1.39 1.95 1.85 1.44 2.79 1.13 5.85 1.09 7.20
    2.82 1.43 1.88 1.95 1.41 2.90 1.11 5.48 1.08 6.42
    2.99 1.39 2.46 1.55 1.93 1.89 1.56 2.43 1.40 2.95
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
    3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.76 2.03
    1.83 1.95
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.33
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
    11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
    12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный