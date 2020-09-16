Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Уфа
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Азмун Сердар
|4
|0.5
|2.
|Дзюба Артём
|3
|0.38
|3.
|Ерохин Александр
|2
|0.25
|4.
|Дуглас Сантос
|1
|0.13
|5.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.13
|6.
|Малком Филипе
|1
|0.13
|7.
|Мостовой Андрей
|1
|0.13
|8.
|Ловрен Деян
|1
|0.13
|9.
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|10.
|Круговой Данил
|0
|0
|11.
|Жирков Юрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.13
|2.
|Аликин Павел
|1
|0.13
|3.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.13
|4.
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.13
|5.
|Голубев Артём
|1
|0.13
|6.
|Сухов Александр
|0
|0
|7.
|Данченко Олег
|0
|0
|8.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барриос Вилмар
|3
|1
|2.
|Ракицкий Ярослав
|1
|1
|3.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|4.
|Азмун Сердар
|2
|0
|5.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|6.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|7.
|Малком Филипе
|1
|0
|8.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|2.
|Сухов Александр
|2
|0
|3.
|Йокич Боян
|2
|0
|4.
|Аликин Павел
|2
|0
|5.
|Алиев Азер
|2
|0
|6.
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|7.
|Жамалетдинов Тимур
|2
|0
|8.
|Тилль Оливье
|2
|0
|9.
|Кротов Вячеслав
|0
|1
|10.
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|11.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|12.
|Голубев Артём
|1
|0
|13.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|14.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|Уфа
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: + = -Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит
Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково
Уфа Последние 20 матчей: + = -Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва
Последние игры между собой
Зенит: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 1
Уфа: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|6.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|7.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 6
|14
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|9.
|Рубин
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 15
|2
Прогнозы на матч Зенит - Уфа
Исход игры
Зенит
91.4% (53)
Ничья
6.9% (4)
Уфа
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
25% (14)
Меньше
75% (42)
Обе команды забьют
Да
21.43% (12)
Нет
78.57% (44)
Популярный счёт
2:0 Зенит
58.6% (34)
1:0 Зенит
8.6% (5)
2:1 Зенит
8.6% (5)
1:1 Ничья
5.2% (3)
3:1 Зенит
5.2% (3)
3:0 Зенит
5.2% (3)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.50
|1.02
|10.00
|1.03
|4.20
|1.21
|3.30
|1.31
|—
|—
|2.17
|1.74
|1.94
|1.93
|1.70
|2.25
|—
|—
|1.45
|2.80
|1.22
|4.40
|1.16
|4.90
|1.05
|8.40
|1.04
|9.00
|13.50
|1.03
|12.00
|1.04
|4.30
|1.23
|3.36
|1.33
|—
|—
|2.22
|1.81
|—
|—
|1.70
|2.18
|—
|—
|1.44
|2.82
|1.23
|4.30
|1.17
|5.25
|1.06
|9.60
|—
|—
|12.14
|1.03
|10.16
|1.04
|4.02
|1.22
|3.20
|1.34
|—
|—
|2.11
|1.75
|—
|—
|1.66
|2.25
|—
|—
|1.42
|2.86
|1.19
|4.31
|1.14
|4.96
|1.05
|9.29
|1.05
|9.29
|—
|—
|—
|—
|4.10
|1.23
|—
|—
|2.56
|1.51
|2.18
|1.68
|1.92
|1.90
|1.65
|2.25
|1.50
|2.61
|1.39
|2.94
|—
|—
|1.14
|5.62
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|—
|—
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.52
|2.60
|1.18
|5.00
|—
|—
|—
|—
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.26
|1.64
|—
|—
|1.53
|2.48
|1.18
|4.70
|1.13
|6.05
|—
|—
|3.21
|1.34
|—
|—
|2.15
|1.72
|—
|—
|1.51
|2.58
|1.16
|4.66
|1.11
|5.47
|1.02
|12.97
|3.32
|1.33
|2.74
|1.45
|2.16
|1.71
|1.68
|2.19
|1.48
|2.66
|—
|—
|—
|—
|—
|—