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Зенит
 
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Стадион:
Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Азмун Сердар 4 0.5
2. Дзюба Артём 3 0.38
3. Ерохин Александр 2 0.25
4. Дуглас Сантос 1 0.13
5. Дриусси Себастьян 1 0.13
6. Малком Филипе 1 0.13
7. Мостовой Андрей 1 0.13
8. Ловрен Деян 1 0.13
9. Караваев Вячеслав 0 0
10. Круговой Данил 0 0
11. Жирков Юрий 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бизяк Ловро 1 (1) 0.13
2. Аликин Павел 1 0.13
3. Кротов Вячеслав 1 0.13
4. Жамалетдинов Тимур 1 0.13
5. Голубев Артём 1 0.13
6. Сухов Александр 0 0
7. Данченко Олег 0 0
8. Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 3 1
2. Ракицкий Ярослав 1 1
3. Караваев Вячеслав 2 0
4. Азмун Сердар 2 0
5. Оздоев Магомед 1 0
6. Дриусси Себастьян 1 0
7. Малком Филипе 1 0
8. Ригони Эмилиано 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Безденежных Игорь 3 0
2. Сухов Александр 2 0
3. Йокич Боян 2 0
4. Аликин Павел 2 0
5. Алиев Азер 2 0
6. Карп Кэтэлин 2 0
7. Жамалетдинов Тимур 2 0
8. Тилль Оливье 2 0
9. Кротов Вячеслав 0 1
10. Неделчару Ионуц 1 0
11. Бизяк Ловро 1 0
12. Голубев Артём 1 0
13. Агаларов Гамид 1 0
14. Фольмер Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 7.14% (1) 28.57% (4) 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 21.43% (3)
 Уфа 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: + = -
Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит
Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково
Уфа Последние 20 матчей: + = -
Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва
Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа

Последние игры между собой

Зенит: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 1
Уфа: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 8
Зенит 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:2 Зенит Премьер-лига
Уфа 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Уфа Премьер-лига Зенит 1:0 Уфа Товарищеские матчи Зенит 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Зенит Премьер-лига Уфа 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Уфа Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 13 - 8 17
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
4. Сочи Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
5. Динамо Москва Заявка 8 4 2 2 7 - 4 14
6. Ростов Заявка 8 4 2 2 7 - 5 14
7. Краснодар Заявка 8 4 2 2 17 - 6 14
8. Локомотив Москва Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
9. Рубин Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Урал Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Ахмат Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
13. Тамбов Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
14. Уфа Заявка 8 1 2 5 5 - 14 5
15. Химки Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
16. Ротор Заявка 8 0 2 6 3 - 15 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2020, осталось 2 дня 14 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 58
    Зенит 91.4% (53)
    X 6.9% (4)
    Уфа 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Уфа
    1.28
    6.55
    17.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Зенит - Уфа

    Исход игры
    Зенит
    91.4% (53)
    Ничья
    6.9% (4)
    Уфа
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (14)
    Меньше
    75% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    21.43% (12)
    Нет
    78.57% (44)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    58.6% (34)
    1:0 Зенит
    8.6% (5)
    2:1 Зенит
    8.6% (5)
    1:1 Ничья
    5.2% (3)
    3:1 Зенит
    5.2% (3)
    3:0 Зенит
    5.2% (3)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.26 5.75 12.50
    1.23 6.00 17.50
    1.28 6.55 15.00
    1.22 6.37 13.98
    1.22 6.31 17.31

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.50 1.02 10.00 1.03 4.20 1.21 3.30 1.31 2.17 1.74 1.94 1.93 1.70 2.25 1.45 2.80 1.22 4.40 1.16 4.90 1.05 8.40 1.04 9.00
    13.50 1.03 12.00 1.04 4.30 1.23 3.36 1.33 2.22 1.81 1.70 2.18 1.44 2.82 1.23 4.30 1.17 5.25 1.06 9.60
    12.14 1.03 10.16 1.04 4.02 1.22 3.20 1.34 2.11 1.75 1.66 2.25 1.42 2.86 1.19 4.31 1.14 4.96 1.05 9.29 1.05 9.29
    4.10 1.23 2.56 1.51 2.18 1.68 1.92 1.90 1.65 2.25 1.50 2.61 1.39 2.94 1.14 5.62
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.15 1.70 1.52 2.60 1.18 5.00
    3.38 1.32 2.26 1.64 1.53 2.48 1.18 4.70 1.13 6.05
    3.21 1.34 2.15 1.72 1.51 2.58 1.16 4.66 1.11 5.47 1.02 12.97
    3.32 1.33 2.74 1.45 2.16 1.71 1.68 2.19 1.48 2.66
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.32 1.85 1.90 1.39 2.85
    4.45 1.21 3.10 1.37 1.85 1.95 1.38 3.04 1.25 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.30 1.62
    2.57 1.49
    Букмекер Да Нет
    6.40 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
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